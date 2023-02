PS5 vs PS5 Digital Edition: Welche solltest du wählen?

Sony PS5 629 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 629,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) 698 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Prozessor: AMD Zen 2, 8-core

RAM: 16 GB GDDR6

SSD: 825GB

Laufwerk: 4K Blu-ray Die PS5 beeindruckt weiterhin mit ihrem revolutionären Controller, blitzschnellen Ladezeiten und exklusiven Spielen. Sie kommt mit einem 4K-Blu-ray-Laufwerk, das dir einen Heimkino-Bonus verschafft – und du kannst Geld sparen, indem du Disc-basierte Spiele mit deinen Freunden und in Tauschläden tauschst. For Die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten

Kann auch als 4K-Blu-ray-Player verwendet werden

Erstklassige Controller

Schöne, schnelle Benutzeroberfläche Against Groß und sperrig

Teurer

Blu-ray-Player nicht zwingend nötig PS5 Digital Edition 618,88 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) 699 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Prozessor: AMD Zen 2, 8-core

RAM: 16 GB GDDR6

SSD: 825GB

Disc drive: / Die günstigere PS5 Digital Edition ist in Bezug auf die internen Spezifikationen und die Leistung identisch mit der Standard-PS5. Allerdings hat sie keine Discs: Du kannst Spiele nur digital kaufen und hast keine Möglichkeit, 4K-Blu-rays anzusehen. Dennoch ist sie eine gute Wahl für begeisterte Spieler, die nicht rund 100 Euro mehr für ein Laufwerk ausgeben wollen. For Billiger als die PS5

So leistungsstark wie die PS5

4K/120fps Gameplay

Blitzschnelle SSD Against Groß und sperrig

Kann nur digitale Spiele abspielen

Kostet mehr, wenn der Vorrat knapp ist

Die PS5 und die PS5 Digital Edition sind identisch, wenn man sie nebeneinander stellt, was einen Erstkäufer leicht verwirrt, wenn er die Debatte zwischen den beiden Konsolen verstehen will. Wenn du beide Konsolen nicht in- und auswendig kennst, kann es schwierig werden, sie zu vergleichen. Aber wenn du dir eine Next-Gen-Konsole zulegen willst, ist das ein wichtiger Prozess, um sicherzustellen, dass du den besten Kauf machst.

Aber es gibt noch viel mehr zu vergleichen zwischen der PS5 und der PS5 Digital Edition als nur das Äußere, z. B. so etwas Wichtiges wie ein Diskettenlaufwerk, das der einen Konsole fehlt. Wie der Name schon sagt, ist die PS5 Digital Edition eine vollständig digitale Konsole, bei der das Diskettenlaufwerk entfernt wurde, um allen Spielern gerecht zu werden, die keine physischen Medien kaufen. Die Standard-PS5 kann jedoch dank des eingebauten Laufwerks auch physische Medien aufnehmen, was für Gamer mit einer Bibliothek physischer Medien eine Überlegung wert ist.

Das wirft die Frage auf, ob die PS5 Digital Edition auf lange Sicht billiger ist, da du dich auf die beste SSD für die PS5 verlassen musst, um genug Platz für die besten Spiele auf der PS5 zu haben. Allerdings ist die PS5 in der Anschaffung teurer, was die Sache nur noch schwieriger macht. Deshalb haben wir die Unterschiede zwischen den beiden Konsolen aufgeschlüsselt, um sie etwas überschaubarer zu machen.

Aber brauchst du in der heutigen digitalen Welt wirklich noch ein Diskettenlaufwerk? Wenn du mit einem kleineren Budget arbeitest und dich nicht für den Kampf zwischen physischen und digitalen Medien interessierst, solltest du eine Konsole wie die PS5 Digital Edition in Betracht ziehen. Es lohnt sich auch, einen Blick auf unseren Leitfaden zur PS5 Digital Edition vs. Xbox Series S zu werfen, in dem es um eine Debatte ganz ohne Discs geht.

Wir wollten dir den Kauf deiner Next-Gen-Konsole so einfach wie möglich machen. Deshalb haben wir eine kombinierte Analyse beider Konsolen erstellt, von den technischen Daten bis zum Preis, um sicherzustellen, dass du die richtige Entscheidung triffst. Wenn du dich entschieden hast, lohnt es sich auch, einen Blick auf das beste Zubehör für die PS5 zu werfen.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Preis & Verfügbarkeit

(Image credit: Sony)

Wenn du dich für die Standard-PS5 entscheidest, musst du mit rund 635 Euro rechnen. Besondere Bundles landen außerdem derzeit gerne mal bei weit über 700 Euro. Die PlayStation 5 Digital Edition (die abgesehen vom fehlenden Disc-Laufwerk identisch ausgestattet ist) kommt auf gut 500 Euro.

Ähnlich wie bei der Oculus Quest 2 wurde auch der Preis der PS5 erhöht, was Sony mit der weltweit steigenden Inflation begründet. Während es in den USA keine Preiserhöhungen gibt, hatte dies Auswirkungen auf die Preise in Europa Stanardmäßig kostete die PS5 in Deutschland 549,99€ und die digitale Version 449,99 €. Es überrascht nicht, dass einige behaupten, dies sei der schlechteste Zeitpunkt, um eine PS5 zu kaufen.

Beide Konsolenversionen sind weltweit erhältlich, wobei die PS5 in ausgewählten Ländern am 12. November und in anderen Ländern am 19. November veröffentlicht wurde. Wenn du dich für die digitale Version entscheidest, sparst du also also etwa 100 Euro. Aber es gibt noch ein paar weitere Faktoren zu beachten.

Erstens kannst du die Konsole nicht gleichzeitig als 4K-Blu-ray-Disc-Player nutzen, was für Heimkino-Fans ein netter Zusatznutzen ist. Wenn man bedenkt, dass eigenständige 4K-Blu-ray-Player mehrere hundert Dollar kosten, ist das nicht zu verachten.

Zweitens können diejenigen, die über ein Disc-Laufwerk verfügen, den Vorteil nutzen, dass sie physische Spiele mit ihren Freunden tauschen können. Im Laufe des Lebens einer Konsole kann sich das zu beträchtlichen Einsparungen beim Gebrauchtkauf summieren.

Was du jetzt bei den Anschaffungskosten der digitalen Konsole sparst, kann dich auf lange Sicht teuer zu stehen kommen, da du die von Sony und den Spieleherstellern festgelegten Preise im PSN bezahlen musst. Ganz zu schweigen von der Freude, die der Besitz von einer physischen Spielesammlung mit sich bringt.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Spezifikationen

(Image credit: Future)

Hier sind die vollständigen offiziellen PS5-Spezifikationen direkt von Sony, einschließlich der Unterschiede zwischen den beiden Editionen, sofern angegeben. Die beiden PS5-Modelle sind von der Leistung her identisch – ein großer Unterschied zu den Xbox Series X und Xbox Series S, die preislich deutlich weiter auseinander liegen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die teurere PS5-Konsole mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk ausgestattet ist – ansonsten verwenden sie denselben Custom-Prozessor und verfügen über dieselbe SSD mit 825GB Speicher.

CPU: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Kerne / 16 Threads, variable Frequenz, bis zu 3,5 GHz

x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Kerne / 16 Threads, variable Frequenz, bis zu 3,5 GHz GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafik-Engine, Ray Tracing Acceleration, variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafik-Engine, Ray Tracing Acceleration, variable Frequenz, bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS) Systemspeicher: GDDR6 16GB/448GB/s Bandbreite

GDDR6 16GB/448GB/s Bandbreite Optisches Laufwerk (nur Standard-Edition): Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV SSD: 825GB, 5,5GB/s Lesebandbreite (Raw)

825GB, 5,5GB/s Lesebandbreite (Raw) PS5 Spiele-Disc: Ultra HD Blu-ray, bis zu 100 GB/Disc

Ultra HD Blu-ray, bis zu 100 GB/Disc Videoausgang: HDMI OUT Anschluss, Unterstützung von 4K 120Hz Fernsehern, 8K Fernsehern, VRR (spezifiziert durch HDMI ver.2.1)

HDMI OUT Anschluss, Unterstützung von 4K 120Hz Fernsehern, 8K Fernsehern, VRR (spezifiziert durch HDMI ver.2.1) Audio: Tempest 3D AudioTech

Tempest 3D AudioTech Abmessungen: PS5: Ca. 390mm x 104mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne größte Projektion, ohne Sockel)

PS5: Ca. 390mm x 104mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne größte Projektion, ohne Sockel) PS5 Digital Edition: Ca. 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne größte Projektion, ohne Sockel)

Ca. 390mm x 92mm x 260mm (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne größte Projektion, ohne Sockel) Gewicht: PS5: 4,5 kg, PS5 Digital Edition: 3,9 kg

PS5: 4,5 kg, PS5 Digital Edition: 3,9 kg Leistung: PS5: 350W, PS5 Digital Edition: 340W

PS5: 350W, PS5 Digital Edition: 340W Eingang/Ausgang: USB Typ-A-Anschluss (Hi-Speed USB)USB Typ-A-Anschluss (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Typ-C-Anschluss (Super-Speed USB 10Gbps)

USB Typ-A-Anschluss (Hi-Speed USB)USB Typ-A-Anschluss (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Typ-C-Anschluss (Super-Speed USB 10Gbps) Netzwerkverbindungen: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

Wie bereits erwähnt, sind beide Konsolen mit dem gleichen Solid State Drive ausgestattet. Die SSD bietet 825 GB Speicherplatz mit einem Durchsatz von 5,5 GB/s (und bis zu 9 GB/s bei komprimierten Daten). Allerdings stehen dir nur 667,2 GB nutzbarer Speicherplatz zur Verfügung, sodass der Platz knapp wird. Das Gewicht und die Abmessungen der PS5 und der Digital Edition unterscheiden sich geringfügig, aber ansonsten sind sie identisch.

Die PS5 läuft auf dem AMD Ryzen Chipsatz der dritten Generation mit acht Kernen, der neuen Zen 2 Architektur des Herstellers und Navi-Grafik. Auf der visuellen Seite verfügt die GPU über 36 Recheneinheiten, die mit 2,23 GHz laufen und 10,28 TFLOPs bieten, während die PS5 mit 16 GB GDDR6 RAM und einer Bandbreite von 448 GB/s ausgestattet ist.

Die Konsole beherrscht Raytracing – also fortschrittliche Beleuchtungsfunktionen, die bisher nur den besten Grafikkarten auf dem PC vorbehalten waren. Du kannst dich also auf ausgefallene Reflexionen in deinen Lieblingsspielen freuen, wie wir sie in Marvel's Spider-Man: Miles Morales gesehen haben.

3D-Audio ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Angebots der PS5, unabhängig davon, welche Version der Konsole du besitzt – immersives 3D-Audio wird von der Tempest Engine unterstützt, die Schallquellen in Hunderte von Bildern übersetzt, um einen realistischen Klang zu erzeugen. Einen besseren Klang erhältst du über ein Headset, aber ein Firmware-Update hat auch 3D-Audio über die TV-Lautsprecher ermöglicht.

Die PS5 kann bis zu 8K-Auflösung unterstützen (allerdings erst nach einem Firmware-Update), was allerdings viele Spieler auf ihren 1080p-Fernsehern nicht brauchen werden. Ob alle Spiele nativ in 8K laufen werden, ist eher ein Fragezeichen, da wir davon ausgehen, dass nur die am wenigsten grafikintensiven Titel dies tun werden. Im Moment ist das einzige Spiel, das 8K unterstützt (The Touryst), auf eine 4K-Ausgabe beschränkt.

Aber das bedeutet, dass die Konsole zukunftssicher ist, wenn du dir später einen schöneren Fernseher kaufst. Außerdem unterstützt die PS5 eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, sodass du Spiele mit einer höheren Bildwiederholfrequenz flüssiger genießen kannst, sofern du einen HDMI 2.1-fähigen Fernseher hast. Dank eines Firmware-Updates nach der Markteinführung unterstützt die PS5 jetzt auch eine Auflösung von 1440p.

Die meisten Spiele werden diese Möglichkeiten kurzfristig nicht ausreizen – Spider-Man: Miles Morales bietet sogar einen 60fps-Leistungsmodus, bei dem die visuellen Effekte reduziert werden, um eine höhere Bildrate als die üblichen 30FPS der PS4 zu erreichen. Beide Konsolen sind mit einem kabellosen DualSense-Controller ausgestattet, der mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback das Gefühl von Realismus in deinen Spielen verstärkt.

Beide Konsolen können auch PS4-Spiele abspielen, und du kannst eine externe Festplatte als zusätzlichen Speicherplatz für diese älteren Titel kaufen. So kannst du den SSD-Speicherplatz für PS5-Software aufsparen.

Allerdings kannst du PS5-Spiele nicht von externen Festplatten spielen, aber du kannst den internen SSD-Speicher der PS5 aufrüsten oder sie auf einem externen Laufwerk speichern. Wenn du dich fragst, ob die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der PS5 SSD einen Unterschied machen, gibt es ein paar Dinge zu beachten.

PS5 vs PS5 Digital Edition: Spiele

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Das ist der einfache Teil. Abgesehen von der Tatsache, dass die eine Konsole Spiele von Discs abspielen kann und die andere ausschließlich vom internen Speichersystem, können die PS5 und die PS5 Digital Edition die gleichen PS5-Spiele auf genau dieselbe Weise abspielen. Da die internen Spezifikationen identisch sind, kannst du sowohl auf der PS5 als auch auf der Digital Edition 4K-Spiele mit hohen Bildwiederholraten genießen.

Sony hat einige großartige Exklusivtitel zusammengestellt, die du auf beiden Geräten spielen kannst. Im Moment kannst du große Hits wie The Last of Us Part 1, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok, das Demon's Souls-Remake und mehr spielen. Und dann gibt es da noch Titel von Drittanbietern wie Cyberpunk 2077 und Resident Evil 8: Village. Außerdem sind Spiele wie Final Fantasy 16 auf dem Weg.

Etwas undurchsichtiger wird es bei der Abwärtskompatibilität. Ja, die digitale Ausgabe der Konsole kann PS4-Titel abspielen – aber selbstverständlich nicht deine bestehende Sammlung auf Disc. Stattdessen musst du sie erneut digital kaufen.

Sony hat diesen Umstand mit der PlayStation Plus Collection für PS Plus-Abonnenten etwas entschärft. Mit dieser Sammlung können PS5-Besitzer 19 Top-Spiele für PS4 kostenlos herunterladen, darunter God of War, Uncharted 4 und Bloodborne. Das ist eine nette Vergünstigung und eine sofortige PS5-Spielebibliothek für Neulinge in der Konsolenfamilie.

Aber das reicht nicht aus, um die Hunderte von PS4-Titeln abzudecken, die für Besitzer der PS5 Digital Edition auf Discs erhältlich sind. Allerdings bietet der überarbeitete PS Plus-Service jetzt auch eine digitale Spielesammlung für Abonnenten des PS Plus Extra- oder Premium-Abonnements, was langfristig Geld spart. Dabei sind die monatlichen PS Plus-Gratisspiele noch gar nicht mit eingerechnet, die ein netter Bonus für alle Stufen sind.

Außerdem ist nicht jedes PS4-Spiel mit der PS5 kompatibel, auch wenn die Liste der inkompatiblen PS4-Spiele recht klein ist. Sofern du nicht unbedingt Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One oder Shadwen noch einmal spielen willst, dürfte das für dich kein Problem sein. Positiv ist, dass du jetzt wenigstens die versteckten Trophäen für die Spiele sehen kannst, die du spielen willst.

(Image credit: Sony)

PS5 vs PS5 Digital Edition: Fazit

Realistisch betrachtet, können wir in finanziellen Angelegenheiten keine Entscheidung für dich treffen. Aber wenn du ein begeisterter Gamer bist, der nicht das Geld hat, um den großen Sprung zur PS5 zu wagen, solltest du dich auf jeden Fall für die digitale Konsole entscheiden. Auch mit diesem günstigeren Modell wird das Spielen der neuen Generation zum Vergnügen, und es ist toll, dass die Leistung bei beiden gleich ist.

Aber unser Bauchgefühl sagt uns, dass du dich für die normale PS5-Konsole entscheiden solltest, wenn du sie dir leisten kannst. So kommst du in den Genuss von 4K-Blu-rays (die sehen besser aus als 4K-Netflix-Streams, ehrlich!), ganz zu schweigen von dem Geld, das du im Laufe der Jahre beim Tausch von Disc-Spielen mit deinen Freunden und in Tauschläden sparen kannst.

Ein letzter Punkt, den du bedenken solltest, ist die Grauzone des digitalen Eigentums – sei es bei Musik, Filmen oder Spielen. Wenn es um digitale Medien geht, besitzt du einen Titel nicht wirklich auf ewig. Sollte Sony im Jahr 2035 oder zu einem anderen fernen Zeitpunkt beschließen, den digitalen Vertrieb der PS5 abzuschalten, woher wirst du dann deine Spiele erneut herunterladen? Erinnere dich daran, dass Sony letztes Jahr plante, die PS3-, Vita- und PSP-Stores zu schließen, bevor es diese Entscheidung wieder rückgängig machte.

Ja, die Online-Elemente moderner Spiele bedeuten, dass Patches häufig erscheinen und leider manchmal erforderlich sind, damit ein Spiel überhaupt funktioniert. Aber wenn die Server von Sony aufgrund unvorhersehbarer Umstände ausfallen, ist es nicht ganz so beruhigend, eine ausschließlich digitale Spielesammlung zu haben, wie eine physische.

Und für den seltenen Fall, dass deine Discs nicht mehr funktionieren, hast du wenigstens eine schöne Schachtel, mit der du in Erinnerungen schwelgen kannst.

PS5 vs PS5 Digital Edition - FAQs

Hat die PS5 mehr Speicherplatz als die PS5 Digital Edition? Die PS5 und die PS5 Digital Edition haben die gleiche Speicherkapazität von 667 GB, was bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen könnte. Bei der PS5 ist eine Disc eine gute Möglichkeit, um Platz auf deiner Konsole zu schaffen, da du nicht den gesamten Speicherplatz der Konsole für die Daten eines Spiels benötigst. Wenn du jedoch viele PS5-Titel wie God of War Ragnarok installierst, das gut und gerne 200 GB umfasst, könnte sich die PS5 Digital Edition als zusätzlicher interner Speicherplatz für den Rest deiner Bibliothek lohnen.

Brauche ich eine SSD für eine PS5 Digital Edition? Eine SSD für die PS5 Digital Edition ist kein Muss, aber sie kann dir helfen, den Speicherplatz deiner Konsole nicht zu füllen. Da die Digital Edition auf digitalen Downloads basiert, kannst du nur eine bestimmte Anzahl von Titeln speichern. Auch wenn der Speicherplatz mit 667 GB anfangs reichlich erscheint, kann er sich angesichts der Größe bestimmter Downloads schnell füllen. Es lohnt sich also, über die Anschaffung einer SSD nachzudenken, wenn du eine umfangreichere Spielesammlung hast, auf die du jederzeit Zugriff haben möchtest.

Ist die PS5 leistungsstärker als die PS5 Digital Edition? Was die Leistung angeht, sind die PS5 und die PS5 Digital Edition gleichauf. Es gibt wenig bis keine Unterschiede in der Leistung der Konsole, was eine Überlegung wert ist. Wenn du die Digital Edition kaufst, bekommst du die gleiche Konsole, die aufgrund des fehlenden Diskettenlaufwerks etwas günstiger ist.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!