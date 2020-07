Sony PS4 (Slim) Review

Als exzellente Allround-Konsole mit einem fantastischen Katalog von AAA-Spielen ist die abgespeckte PS4 in fast jeder Hinsicht besser als das Original - mit einer bemerkenswerten Ausnahme.

Sonys PlayStation 4-Konsole wurde auf eine ‚PS4 Slim‘-Variante verschlankt. Und dieses Design-Upgrade hat nichts daran geändert, dass es sich immer noch um eine fantastische Konsole handelt - und wir sagen das, obwohl wir genau wissen, was die Premium-Funktionen der 4K-fähigen PS4 Pro und die bevorstehende Markteinführung der PS5 zu bieten haben.

Neben einer Größenreduzierung senkt das PS4 Slim Modell auch den Preis gegenüber der Original PS4. Das bedeutet, dass Du eine besser aussehende Konsole für weniger Geld bekommst. Natürlich gibt es Kompromisse - es gibt keine 4K-Auflösung und keinen optischen Audioausgang - aber wenn Du mit diesen Einschränkungen zurechtkommst, bietet die PlayStation 4 Slim eine Menge für Dein Geld.

Die kompakte Größe der Konsole lässt die PS4 Slim besser in jeden Raum passen und als zusätzlichen Bonus läuft sie leiser und verbraucht weniger Strom als die ursprüngliche PlayStation 4. Wenn Dich das nicht überzeugt, dann vielleicht, dass Du sie in Glacier White in Europa und Asien kaufen kannst.

Mit all diesen positiven und ein oder zwei negativen Aspekten im Hinterkopf, sollten die ursprünglichen PS4-Besitzer wechseln? Sollten PlayStation 4-Neulinge die PS4 Slim oder Pro wählen? Wir werden versuchen, einige dieser Fragen hier zu beantworten.

Vergessen wir auch Microsoft nicht: Die Xbox One S erhöht den Einsatz, indem sie der Xbox One einen 4K-Blu-Ray-Player, 4K Upscaling und HDR hinzufügt. Im Premium-Bereich gibt es auch die Xbox One X und Xbox Project Scarlett ist auf dem Weg.

Zum Vergleich, Du kannst die PS4 Slim 1 TB schon ab € 269,72 erwerben (die 500 GB gibt es hier und dort sogar für noch weniger).

Denke daran, dass auch immer Bundle angeboten werden - wenn Du etwas brauchst, um Dir das Ganze zu versüßen, versuche ein oder zwei Spiele inklusive zu bekommen.

Auch wenn die PS4 Slim das Sparangebot neben der PS4 Pro ist, muss man trotzdem keine Abstriche bei den technischen Daten machen - Du wirst feststellen, dass diese Konsole in fast allen Bereichen mit der ursprünglichen PlayStation 4 mithalten kann oder diese sogar übertrifft.

Wie wir bereits gesagt haben, ist es eine viel kleinere Konsole als ihr Vorgänger, mit einem um fast ein Drittel geringeren Gesamtvolumen, einem um 16 % geringeren Gewicht und einer geringeren Geräuschentwicklung und reduziertem Leistungsverbrauch.

Es lohnt sich auch, das sehr starke Spieleangebot der PS4 zu berücksichtigen, mit erstklassigen Exklusivtiteln wie God of War und Spider-Man, die PC- und Xbox One-Besitzer vor Eifersucht grün werden lassen.

Alle aktuellen PS4-Spiele funktionieren auf der PS4 Slim, ebenso wie jedes in Zukunft veröffentlichte PS4-Spiel - es gibt keine exklusiven PS4 Pro-Produkte.

Dann ist da noch das PS Plus-Netzwerk, das nach wie vor ein gutes Angebot ist - wettbewerbsfähiges oder kooperatives Online-Multiplayer-Spiel für diejenigen, die es wollen und eine Auswahl von drei kostenlosen Spielen jeden Monat.

Zurück zur Konkurrenz, und die PS4 Slim hat nur zwei echte Rivalen: die Nintendo Switch und die Xbox One S. Sicher, Nintendo hat mit der Nintendo Switch etwas ganz Besonderes geschaffen, aber den größten Kampf hat die PS4 gegen die Xbox One S zu gewinnen.

Nur einen Bruchteil teurer, bietet die Xbox One S edles Aussehen, eine ordentliche eigene Spieleauswahl .... Und einen eingebauten 4K Blu-ray-Player, was bedeutet, dass sie trotz dieser Millionen von PS4-Verkäufen ein besserer Media-Player ist als die PS4 Slim.

Als wäre das nicht genug, hat Microsoft auch gerade die Xbox One S All-Digital angekündigt, eine preiswertere, plattenlose Version der Xbox One S.

Noch nicht überzeugt, ob die PlayStation 4 Slim die richtige Konsole für Dich ist? Lies weiter für mehr Informationen.

Sony PS4 (Slim): kurze Fragen beantwortet

Worin besteht der Unterschied zwischen der PS4 Slim und der PS4 Pro? Die PS4 Slim ist im Wesentlichen eine schlankere, preiswertere und besser aussehende Version der ursprünglichen PS4. Im Gegensatz dazu ist die PS4 Pro neuer, hochwertiger und kann Spiele in 4K spielen.

Wenn Du mehr über die Unterschiede zwischen den beiden PS4-Konsolen erfahren möchtest, dann schau Dir unsere Gegenüberstellung an: PS4 Pro vs. PS4: Worin besteht der Unterschied?

Ist die PS4 Slim besser als die PS4 Pro? Wenn es um technische Daten geht, nein. Die PS4 Pro ist die überlegene Konsole. Sie bietet Dir "echtes" 4K-Gaming, das schwer auf anderen Geräten zu bekommen ist, ohne Kompromisse einzugehen. Sie ist außen voluminöser und innen ist die GPU viel schneller, und obwohl die CPU architektonisch ähnlich ist, wurde sie mit einer höheren Geschwindigkeit getaktet.

Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass Du eine Pro kaufen solltest. Die PS4 Pro ist besser für diejenigen, die ein erstklassiges Spielerlebnis wünschen und einen 4K-Fernseher haben. Wenn Du keinen 4K-Fernseher oder so viel Geld zur Verfügung hast, könnte die PS4 Slim besser für Dich sein.

Kann man Fortnite auf der PS4 Slim spielen? Ja, das kann man. Fortnite ist kostenlos und für die meisten gängigen Konsolen und mobilen Geräte verfügbar.

Ist die PS4 Slim 4K-fähig? Nein, ist sie nicht. Mit der PS4 Slim bekommst Du kein 4K, wenn Du Dich für 4K-Gaming und einen 4K-Blu-Ray-Player interessierst, musst Du stattdessen die PS4 Pro ins Visier nehmen.

Design

Erinnere Dich an die Zeit, als die ursprüngliche PlayStation 4 die Szene betrat, und erinnere Dich vielleicht daran, dass ihre unkonventionelle Form bei der ersten Enthüllung eine ganze Menge Aufmerksamkeit erregte.

Die schlankere PS4, die 2016 erstmals vorgestellt wurde, behielt mehr oder weniger die visuelle Kernidentität der ersten PlayStation 4 bei, machte das Parallelogrammpaket aber noch kompakter und glättete einige der Kanten.

Die erste PlayStation 4 maß 27,5 x 30 x 5,3 cm, während die neueste PS4 Slim diese auf 26,5 x 26,5 x 26,5 x 3,8 cm reduziert, etwa ein Drittel kleiner. Auch das Gesamtgewicht ist vergleichsweise geringer.

Die erste PS4 mischte glänzende und matte Kunststoffe, aber die PS4 Slim erstreckt sich mit ihrer mattschwarzen Oberfläche über die gesamte Konsole. Die oben angebrachte farbige Lichtbalkenanzeige - die den Schlaf-, Weck- und Ausschaltzustand anzeigt - wird durch kleine Leuchtpunkte über dem Netzschalter ausgetauscht (die schwerer zu sehen sind, also sei vorsichtig, bevor Du das Gerät aussteckst).

Wie zuvor ist das Discfach eine nach vorne gerichtete Angelegenheit, oberhalb kleiner Power- und Auswurftasten. Neuere Versionen der PS4 enthielten auch physische Tasten auf der Konsole, aber die Launch-Edition PS4 favorisierte stattdessen berührungsempfindliche Bedienelemente.

Zwei USB-Anschlüsse befinden sich an der Vorderseite der PlayStation 4 Slim, wie bei früheren PS4-Modellen, aber sie sind jetzt viel weiter auseinander und es ist nun etwas einfacher, sie zu benutzen.

Die PS4 Slim ist in den Versionen 500 GB und 1 TB erhältlich, wobei die erste Version viel seltener ist. Wenn Du Dich für die kleinere der beiden entscheidest, wirst Du vielleicht feststellen, dass sich Deine Festplatte überraschend schnell füllt, da die Konsole auf obligatorische Spielinstallationen angewiesen ist, aber zum Glück ist es ziemlich einfach, die interne Festplatte auszutauschen oder Spiele auf eine externe Festplatte zu installieren.

Auf der Rückseite befinden sich die Netzsteckdose (kein externes Netzteil), ein HDMI-Anschluss, der Erweiterungsanschluss der PlayStation-Kamera (wichtig für die PlayStation VR) und ein Ethernet-Netzwerkanschluss.

Das einzige große Opfer des reduzierten Designs ist der Optical Out Port auf der Rückseite: HDMI wird den Bedürfnissen vieler Spieler bei der Übertragung von Audiosignalen gerecht, aber der Optical Out-Anschluss wird von denen vermisst, die ältere Heimkino-Receiver oder aufgerüstete Gaming-Headsets anschließen.

Die PS4 Slim hat viele schöne Designelemente, die um ihr Gehäuse herum verteilt sind. Die ikonischen Symbole Quadrat, Dreieck, Kreis und Kreuz der Marke PlayStation sind in die Seite der Konsole eingeprägt (wobei der Kreis als Halterung für diejenigen dient, die die Konsole mit einem Basiszubehör aufrecht stellen möchten). Die gleichen Symbole befinden sich auch auf dem Boden und dienen als Füße, um das Gerät etwas vom Boden zu entfernen, um den Luftstrom zu verbessern.

Alles in allem handelt es sich um ein durchdachtes Design, das seinen "schlanken" Markennamen deutlich begründet.

Aufbau

Der Aufbau der schlanken PlayStation 4 ist sehr einfach - besonders wenn Du von der originalen PS4 (oder sogar einer PS3) aufrüstest, da Du die gleichen Kabel verwenden kannst, sodass Du nicht um Deinen Fernseher herumgreifen musst.

Schließ einfach die mitgelieferten HDMI- und Netzkabel an und verbinde Dich mit dem Internet, um die verschiedenen Patches und Updates der Konsole herunterzuladen.

Alternativ kannst Du auch W-Lan oder Ethernet ganz überspringen und einfach in ein Spiel reinschauen. Im Gegensatz zur Xbox One kannst Du zum Homescreen gelangen, ohne Dich zunächst mit dem Web zu verbinden und zuerst zu patchen.

Sobald Du Dich mit dem Internet verbunden hast, musst Du die PS4 aktualisieren lassen, bevor Du im Store einkaufen oder online spielen kannst.

Medien

Seit der allerersten PlayStation sind die Heimkonsolen von Sony führend, wenn es um die Unterstützung der Medienwiedergabe geht. Die PS One war ein großartiger CD-Player, die PS2 war der erste DVD-Player vieler Spieler und die PS3 führte ein Blu-ray-Deck und eine USB-Wiedergabe ein.

Die PS4, obwohl sie kein eigenes Format einführte, nahm den Schwung der PS3 auf und bot einen umfassenden Streaming-Service, Blu-ray und DVD-Wiedergabe, USB-Medienfunktionalität und sogar die Möglichkeit, mit einem eigenen Spotify-Player Musik zu hören. Das wurde auf die PS4 Slim übertragen.

Was die PS4 Slim jedoch nicht kann, ist eine Antwort auf den 4K-Blu-Ray-Player der Xbox One S zu bieten, anstatt an dem Standard Full HD-Blu-Ray-Player der ursprünglichen PS4 festzuhalten. Es ist immer noch ein starkes Deck, aber jeder, der seinen 4K-Fernseher mit der neuen PS4 zeigen möchte, wird enttäuscht sein (bemerkenswerterweise auch bei der PS4 Pro).

Man könnte argumentieren, dass das mit zunehmender Nutzung von Streaming medialer Inhalte kein dringend benötigtes Feature mehr ist, insbesondere wenn es die Gesamtkosten niedrig hält. Aber es wird die PS4 Slim-Konsole altern lassen und verhindern, dass sie vollständig zukunftssicher ist. Was vielleicht noch ärgerlicher ist, ist das vollständige Entfernen der optischen Audio-Buchse, was bei älteren AV-Geräten Kopfschmerzen bereiten kann.

Ein Upgrade, das für die gesamte Palette der PS4s gilt, einschließlich der PS4 Slim, ist jedoch die HDR-Unterstützung. Dies fügt den Lichtquellen in einem Bild mehr Details hinzu und ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil der Fernsehtechnik.

Alle anderen Streaming-Dienste und Apps, die auf der PS4 angeboten werden, kommen für die PS4 Slim zurück, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Netflix und Amazon Prime Video, sowie BBC iPlayer und TV von Sky in Großbritannien und HBO Go und Hulu in den USA.

Sonys eigene Filmverleihplattform ist ebenfalls verfügbar, wenn Du nach den neuesten Hollywood-Veröffentlichungen suchst. YouTube ist hier, ebenso wie Twitch Game Streaming und eine Spotify Connect-fähige Version des beliebten Musik-Streaming-Dienstes, mit der Du die Musik auf Deinem Fernseher bequem von Deinem Handy aus steuern kannst.