Test: DualSense Wireless Controller

Rückblick in einer Minute

Der DualSense ist nicht nur der beste Controller, den Sony je auf den Markt gebracht hat, sondern auch das einzigartige Spieleingabegerät, das sich wirklich innovativ anfühlt. Der DualSense ist deutlich stabiler als sein Vorgänger und stellt den DualShock 4 der PS4 in jeder Hinsicht in den Schatten. Endlich haben PlayStation-Besitzer einen Controller, der es mit den Angeboten der Xbox aufnehmen kann.

Es wäre natürlich nachlässig, über den PS5-Controller zu sprechen, ohne seine Killer-App zu erwähnen - das haptische Feedback. Das haptische Feedback von DualSense, das von der Firma entwickelt wurde, die auch hinter Nintendos Joycon HD Rumble steckt, nutzt unglaublich präzise Vibrationen, um die Geschehnisse auf dem Bildschirm zu simulieren, indem es ein komplexes Echo über Ihre Hände schickt. Vom Tröpfeln von Wassertropfen, die sanft auf Ihre Handflächen prasseln, bis hin zum spürbaren Widerstand der neuen adaptiven Trigger, wenn du beispielsweise eine Bogensehne zurückziehst - das treffend benannte DualSense verbessert das Eintauchen in das Spielgeschehen auf eine angenehme, taktile Weise.

Man kann die Bedeutung von Sonys neuer immersiver Technologie gar nicht hoch genug einschätzen, und obwohl die Astro Playroom-Software ihr Potenzial bereits unter Beweis gestellt hat, haben wir keinen Zweifel daran, dass die Launch-Spiele der PS5 nur die Oberfläche dessen ankratzen, was haptisches Feedback zu bieten haben wird. In einem Zeitalter, in dem die meisten Controller eher Iteration als Innovation bieten, ist Sonys DualSense das außergewöhnlichste aller Eingabegeräte - eines, das sich wirklich aufregend anfühlt.

DualSense Wireless Controller Preis und Verfügbarkeit

DualSense Wireless Controller Preis: 63,99 €

Derzeit nur in Weiß erhältlich

Der PS5 DualSense Controller kostet 63,99€ aber wie zu erwarten, liegt jeder PS5 ein Controller bei. Wenn du jedoch ein bisschen lokalen Koop spielen willst (oder einen Ersatz kaufen musst), kannst du dir immer noch einen zusätzlichen DualSense besorgen.

Während die PS5 derzeit weltweit komplett vergriffen ist, scheint der DualSense hierzulande besser verfügbar zu sein.

Design

Der bisher komfortabelste PlayStation-Controller

Texturierte Griffe sorgen für stabilen Halt

Das angenehme Gewicht sorgt für ein erstklassiges Gefühl

Auf den ersten Blick sieht der PS5-Controller aus wie ein leicht futuristisches Redesign des DualShock 4. Der DualSense verzichtet auf die komplett schwarze Grunge-Ästhetik der PS4 zugunsten eines glatten weißen Gehäuses, das von mattschwarzen Analog-Sticks akzentuiert wird, und ist in natura ein überraschend attraktiver Controller. Er verfügt zwar über einen neuen Home-Button mit PlayStation-Symbol und das bereits erwähnte eingebaute Mikrofon (zusammen mit einer praktischen Stummschalttaste), aber abgesehen von den vertauschten Share- und Start-Buttons könnte man meinen, dass es sich nur um eine größere Version des Vorgängers handelt. Doch wenn man etwas genauer hinsieht, erkennt man, dass jeder Aspekt des DualShock 4-Gehäuses erweitert worden ist.

Dieses Mal hat Sony den größten Teil der Länge des Controllers in die Griffe gesteckt, was zu dickeren und längeren Griffen führt - und das Ergebnis ist der bisher bequemste PS-Controller. Apropos Griff: Die verlängerten Griffe sind jetzt auch texturiert und fühlen sich angenehm an, wenn sie an den Fingern anliegen. Dieser neu strukturierte Griff bedeutet auch, dass dein Controller fest bleibt - selbst wenn du in eine besonders schweißtreibende Multiplayer-Session gerätst. Wenn du dir die kleinen, strukturierten Symbole auf dem DualSense-Griff genau ansiehst, wirst du feststellen, dass jede Seite aus einer winzigen Sammlung von PS-Face-Tastensymbolen besteht, was die Fans besonders freut.

Was wäre ein Controller ohne seine Tasten? Während die Tasten des DualShocks durchaus brauchbar waren, wurden die Tasten des DualSense im Vergleich zu Sonys letzter Generation deutlich verbessert. Die glatten, glasähnlichen Tasten fühlen sich viel fester an als die des DualShock 4. Es mag wie eine kleine Verbesserung klingen, aber es summiert sich zu einem beeindruckenden Ganzen - ein Controller, der sich robust und langlebig anfühlt.

Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass der größte Kritikpunkt der Spieler am DualShock 4 seine schwachen Analogsticks waren. Bei der ersten Iteration dieser Controller nutzten sich die Filznoppen schnell ab, so dass viele Spieler nur wenige Monate, nachdem sie ihren 54€-Controller in Gebrauch genommen hatten, mit abblätternden, abgenutzten Analogsticks dastanden. Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob den DualSense das gleiche Schicksal ereilen wird, hat sich Sony vernünftigerweise für ein konkaves Design der Sticks entschieden, das den weitaus verbesserten Analogsticks des PS4 Pro-Controllers nachempfunden ist. Bis jetzt fühlen sie sich viel stabiler an als die sich auflösenden PS4-Analogsticks, aber wir werden unseren Test aktualisieren, wenn diese anfangen, übermäßigem Verschleiß zum Opfer zu fallen.

Während der DualShock 4 in den Varianten Schwarz, Magma-Rot und Wave-Blau auf den Markt kam, ist der DualSense zum Start nur in Weiß erhältlich. Doch da der DualSense in seiner aktuellen zweifarbigen Konfiguration ziemlich elegant aussieht, scheint dies eine ziemlich kleine Beschwerde zu sein. Von den texturierten Griffen bis hin zu seinem befriedigenden Gewicht fühlt sich der DualSense wie ein Controller an, der entwickelt wurde, um lange Gaming-Sessions so komfortabel und immersiv wie möglich zu gestalten.

Performance

Haptisches Feedback und adaptive Auslöser sind immersive Innovationen

Die Akkulaufzeit ist ein wenig enttäuschend

Eingebautes Mikrofon

Wie bereits erwähnt, ist das haptische Feedback hier der eigentliche Star der Show. Das Beeindruckende an der Technologie ist, dass das haptische Feedback irgendwie im gesamten Controller nachhallt, und die adaptiven Trigger werden bereits auf einige erfreulich unterschiedliche Arten genutzt. Vom farbenfrohen Abenteuer Bugsnax, das den rechten Trigger in einen authentischen, starren Kamera-Auslöser verwandelt, bis hin zum leisen Aufprall von Sand, der während des "Bot Beach"-Levels von Astro Playroom überzeugend um den Controller herumhallt, fühlt sich diese beeindruckende Technologie wirklich spannend an.

Abgesehen von den immersiven Innovationen fühlt sich der DualSense wie ein Controller an, der auf Komfort ausgelegt ist. Er ist nicht nur viel komfortabler als der DualShock 4, Sonys PS5-Angebot hat sogar ein eingebautes Mikrofon, ein angenehm solides D-Pad und ruiniert dein Spiel nicht mehr mit einem blendenden Licht. Während Touchpad und Kopfhörerbuchse fast unverändert von der letzten Generation übernommen wurden, wurde das Micro-USB-Ladekabel überraschenderweise gegen einen moderneren USB-C-Anschluss ausgetauscht.

Der einzige Nachteil von PlayStation's Next-Gen-Angebot ist, wie lange du die DualSense nutzen kannst. Die Akkulaufzeit ist zwar nicht abgrundtief schlecht, aber etwas enttäuschend. Sonys PS5-Controller bietet nur etwa neun bis zehn Stunden Spielzeit, bevor du das Ladekabel einstecken musst. Im Vergleich zu den unglaublichen 30 Stunden, die man mit Nintendos brillantem Switch Pro Controller erreicht, fühlen sich 10 Stunden nicht wie eine große Leistung an.

Solltest du den DualSense Wireless Controller kaufen?

Kaufen, wenn...

Du willst einen robusten, funktionsreichen und komfortablen Controller, der etwas wirklich Innovatives bietet. Der DualSense ist eine Offenbarung und glaube uns, wenn wir sagen, dass man ihn erlebt haben muss.

Du brauchst einen zweiten Controller für alle lokalen Koop-kompatiblen PS5-Spiele

Das ist selbstverständlich, aber wenn du auf der Suche nach einem zusätzlichen PS5-Controller bist, dann ist der DualSense die günstigste und zuverlässigste Option - und damit ein absolutes Muss.

Du willst einen wiederaufladbaren Controller

Der PS5-Controller ist glücklicherweise wiederaufladbar, erwarte nur nicht, dass die Akkulaufzeit mehr als etwa 10 Stunden beträgt.

