TechRadar Gaming kommt endlich auch zu uns

Aufgepasst, wir haben eine große Neuigkeit zu verkünden! TechRadar Gaming könnte dir vielleicht schon einmal aufgefallen sein, wenn du bereits den einen oder anderen Artikel unserer englischsprachigen Pendants gelesen hast. Die - wie der Name schon sagt - Gaming-Sparte unseres Magazins, wird am 22. Februar auch auf unserer Seite launchen.

Jetzt fragst du dich vielleicht, was sich außer dem Layout unserer neuen Unterseite bei uns ändern wird. Zunächst einmal: TechRadar bleibt dein Technikratgeber rund um Smartphones, TVs, Computer, Filme, Serien usw. Mit TechRadar Gaming wollen wir nun all unsere erstklassig recherchierten News, Reviews, Meinungen, Guides und Deals rund um das Thema Videospiele auf einer Unterseite bündeln, um sie dir so auf einen Blick zu liefern.

Bei unserer Arbeit versuchen wir stets über alle Facetten der Gaming-Branche aufzuklären. Egal ob AAA-Titel oder Indie-Spiel, unsere Redaktion steckt in jeden Bereich eine Menge Arbeit und legt einen hohen journalistischen Anspruch an den Tag.

Und genau davon bekommst du bald noch viel mehr! Denn mit dem Start unserer neuen Sparte möchten wir uns noch tiefer dem Thema Gaming widmen und haben dazu einige ganz besondere Leckerbissen vorbereitet.

Das erwartet dich bei TechRadar Gaming

So werden wir pünktlich zum Launch der PSVR 2 auch mit TechRadar Gaming loslegen. In unserem Live-Event, zu dem bald noch weitere Infos folgen, werden wir zum Beispiel über Sonys neue VR-Brille, aber auch die kommenden Änderungen und jede Menge Gewinnspiele sprechen.

Wenn du uns also für unseren Gaming-Content liebst, dann darfst du dich auf noch mehr Artikel und Videos auf unserem YouTube-Kanal freuen. Diesen wollen wir ebenfalls weiter ausbauen, um dich auf noch mehr Plattformen zu unterhalten. Denn Videospiele sind zwar unsere Leidenschaft, doch ohne dich, der du unsere News liest oder unsere Videos ansieht, könnten wir nicht das tun, wofür wir brennen. Also sei dabei, wenn wir am 22. Februar unseren Game-Changer aufs Internet loslassen.