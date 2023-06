Amazon Prime Day PS5-Angebote 2023: Das erwarten wir

Die PS5-Angebote des Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli rücken immer näher. Anders als in den vergangenen Jahren erwarten wir vom weltgrößten Online-Händler viel größere Angebote, was zum Teil auf die weltweite Verfügbarkeit des Systems und weitere Hardware-Launches zurückzuführen ist.

Das liegt daran, dass die Lieferschwierigkeiten der PS5 inzwischen weitgehend behoben sind, sodass der Bedarf an speziellen PS5-Nachbestellungen gesunken ist. Es ist auch nicht mehr nötig, eine Konsole zu reservieren oder sich auf eine Warteliste einzutragen. So gab es dieses Jahr bereits Bundles mit großartigen Spielen wie God of War Ragnarök, was uns weiter hoffen lässt.

Da sich die Lagerbestände nun stabilisiert haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in einige der besten PS5-Spiele und sowie Zubehör wie Headsets zu investieren. Und um so viele Titel wie möglich zu speichern, empfehlen wir außerdem, eine der besten SSDs für PS5 in Betracht zu ziehen.

Die besten heutigen PS5-Angebote

Was die PS5-Angebote des diesjährigen Prime Day besonders spannend macht, ist zum einen die höhere Verfügbarkeit der Konsolen, aber auch die gewachsene Auswahl an Hardware. So kam etwa die PSVR 2 vor ein paar Monaten auf den Markt und ist jetzt bei Amazon erhältlich, anstatt wie bisher direkt bei PlayStation. Das bedeutet, dass wir 2023 Rabatte und Bundles für die gesamte PS5-Hardware sehen könnten.

Von derlei Peripherie-Geräten erhoffen wir uns noch einiges mehr von den Prime Day-Angeboten. Zum Glück ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch bei Zubehör, Headsets, Online-Mitgliedschaften und vielem mehr sparen können wirst.

Für Besitzer von Konsolen und Zubehör ist eine der größten Stärken der Prime Day PS5 Deals 2023, dass es große Rabatte auf einige der besten PS5 Spiele gibt. Das Gleiche gilt für den aktuellen PS Plus Extra- und Premium-Spielekatalog, der eine Vielzahl von Titeln zu einem niedrigen monatlichen Preis enthält.

Amazon Prime Day PS5-Angebote: FAQs

Brauche ich dafür ein Amazon Prime Abo? Ja, du musst Amazon Prime-Mitglied sein, um von den kommenden Amazon Prime Day PS5-Angeboten profitieren zu können. Zum Glück gibt es für potenzielle Abonnenten eine 30-tägige kostenlose Testphase, in der du den Service ausprobieren kannst.

Wird es bei den Prime Day-Angeboten für die PS5 Konsolen-Bundles geben? Wenn man bedenkt, dass es mehrere vergünstigte PS5-Bundles gibt, liegt der Schluss nahe, dass sich dem noch mehr anschließen werden. Ein Beweis dafür sind die PS5-Bundles für Horizon Forbidden West und God of War Ragnarök.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Letztjährige Angebote

Im Folgenden haben wir einige der längerfristigen Prime Day PS5-Angebote aus dem letzten Jahr hervorgehoben. Da die Probleme mit den Lagerbeständen in vielen Teilen der Welt inzwischen vollständig behoben sind, hoffen wir dieses Mal auf weitere Bundles und Angebote.

PlayStation Pulse 3D Wireless Headset für 74,99€

Spare 25 € - Das beeindruckende Pulse 3D-Headset hat jetzt seinen historischen Tiefstpreis erreicht. Es ist auch unsere Wahl für ein vernünftiges PS5-Headset, also kannst du dich auf seine Qualität zum günstigen Preis verlassen.

Ghost of Tsushima Spare 42% - Wenn du eine spannende Samurai Geschichte erleben möchtest, dann machst du bei Ghost of Tsushima nichts verkehrt. Die Story ist fesselnd und das Gameplay macht großen Spaß!

Marvel's Spider-Man: Miles Morales | Ultimate Edition inkl. Spider-Man Remastered Spare 19% - Das ist ein hervorragender Preis für Spider-Man: Miles Morales und dem grandiosen Vorgänger. Ihr könnt für diesen Preis jedenfalls nicht falsch machen, wenn ihr auf eurer PS5 Spaß haben wollt.