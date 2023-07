Amazon Prime Day Tablet-Angebote 2023: Das kannst du erwarten

Die diesjährigen Amazon Prime Day Tablet Deals sind nur noch wenige Tage entfernt, denn der Versandhändler hat den 11. Juli als Verkaufsdatum bestätigt.

Wenn du ein Auge auf ein günstiges Amazon Fire-Tablet, ein Premium-Slate von Apple oder ein alltägliches Samsung-Gerät geworfen hast, dann bist du hier genau richtig, denn wir stellen dir die besten Angebote vor, sobald sie verfügbar sind. Hier findest du alle wichtigen Informationen zum Event, was du erwarten kannst und einen Rückblick auf einige der besten Angebote des letzten Jahres.

Für alles andere rund um den bevorstehenden Schlussverkauf kannst du dir unseren umfangreichen Amazon Prime Day-Hub merken, in dem du die besten Vorabangebote, unsere Erwartungen für das Event und einige Top-Einkaufstipps findest, damit du noch mehr Geld sparen kannst.

Amazon Prime Day Tablet-Angebote: FAQs

Wann beginnt der Amazon Prime Day?

Amazon hat bestätigt, dass der Prime Day am 11. Juli beginnt und am 12. Juli endet. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Tablet-Angebote bei dem Händler verfügbar sein.

In der Regel bietet Amazon aber schon im Vorfeld des Events eine Auswahl an Angeboten für seine eigenen Geräte an. Es ist fast sicher, dass auch das Fire-Tablet in diesen Vorabverkäufen enthalten sein wird, sodass du schon vor dem Starttermin ein Schnäppchen machen kannst. Wir stellen dir hier die besten Angebote vor, damit du sie nicht verpasst.

Brauche ich ein Amazon Prime-Abo?

Wie der Name schon sagt, musst du Amazon Prime-Mitglied sein, um von den heißesten Angeboten des Amazon Prime Day zu profitieren. Zum Glück ist es für alle, die es noch nicht sind, ganz einfach, sich anzumelden. Amazon Prime kostet derzeit 8,99 Euro pro Monat, oder du kannst eine einjährige Mitgliedschaft für 89,90 abschließen. Wenn du noch nie Mitglied warst, bietet Amazon eine kostenlose 30-tägige Probezeit an, in der du alle Prime-exklusiven Angebote nutzen kannst.

Amazon Prime 30 Tage lang testen Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99€, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Amazon Prime Day Tablet-Angebote: Was dich erwartet

Da es sich um eine von Amazon organisierte Veranstaltung handelt, wird es am Prime Day selbstverständlich auch Angebote für die preisgünstigen Fire-Tablets geben. Wenn du nur ein einfaches Tablet für den täglichen Gebrauch brauchst, ist dies einer der besten Zeitpunkte, um eines zu kaufen. Denn im Prime-Verkauf gibt es diese Geräte zu den niedrigsten Preisen – und diese Angebote werden auch am Black Friday nicht übertroffen.

Wenn du etwas Leistungsstärkeres kaufen möchtest, sollten auch Tablets von anderen Herstellern zum Prime Day im Angebot sein. In den vergangenen Jahren gab es bereits Rabatte auf eine Reihe beliebter Apple iPad- und Samsung Galaxy Tab-Modelle. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass die Preise im Juli so günstig wie nie zuvor sind, aber die Angebote kommen regelmäßig an frühere Tiefstpreise heran oder sind im Vergleich zum Black Friday nicht viel teurer.

Das sind aber nur die großen Namen. Wir erwarten noch eine ganze Reihe weiterer Angebote für Geräte von Lenovo, HP, Microsoft und anderen Herstellern. Unabhängig von deinem Budget oder deinen Bedürfnissen werden wir unser Bestes tun, um dir hier die besten Amazon Prime Day Tablet-Angebote zu präsentieren.

Die letztjährigen Prime Day Tablet-Angebote

Apple iPad 10.2 2021 (Wi-Fi, 64GB)

Wenn du ein kleines Budget hast, ist dies das Apple Tablet, das du am Prime Day ins Visier nehmen solltest. Es ist zwar nicht so leistungsstark wie die anderen Tablets und hat auch kein so gutes Display, aber es ist mit Abstand das günstigste iPad in dieser Reihe.

Apple iPad Air M1 2022 (Wi-Fi, 64GB)

Das neueste Tablet von Apple, das iPad Air 2022, befindet sich in der Mitte zwischen dem einfachen 10,2-Zoll-iPad und dem Super-Premium-Modell iPad Pro. Mit einem superschnellen Apple M1 Chip unter der Haube und einem wunderschönen 10,9-Zoll Liquid Retina Display gehört es zu den besten Tablets, die man derzeit für Geld kaufen kann, ohne das Budget komplett zu sprengen.