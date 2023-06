Amazon Prime Day Fire Tablet-Angebote 2023: Alles was wir wissen

Kühle Getränke, Sonnenbrillen und... Angebote. Es ist die Zeit des Jahres, in der die Sonne rauskommt und Rabatte locken - der Prime Day findet am 11. Juli statt! Wenn du auf der Suche nach einem günstigen Amazon Fire Tablet bist, damit deine Kinder auf dem nächsten Ausflug zum Strand gut unterhalten sind, dann lies weiter.

Da es nur noch wenige Tage bis zum Amazon Prime Day sind, haben wir uns gedacht, dass es an der Zeit ist, alle nützlichen Informationen zusammenzutragen, die wir bereits haben, um sicherzustellen, dass du ein gutes Angebot für ein Fire Tablet bekommst, sobald neue Deals verfügbar sind.

Schau dir unseren Testbericht zum Amazon Fire HD 8 (2022) an, wenn du wissen willst, was wir von einem der neuesten Tablets der Fire-Reihe halten, oder lies dir den Bericht über das kürzlich veröffentlichte Amazon Fire Max 11 durch, das erste echte Konkurrenzprodukt des Unternehmens zu einigen der besten iPads.

Amazon Prime Day Fire Tablet-Deals: FAQs

Ab wann werden die Amazon Prime Day Fire Tablet-Angebote verfügbar sein?

Für 2023 hat Amazon den Prime Day für den 11. und 12. Juli angesetzt, wobei die ersten Angebote um Mitternacht verfügbar sein werden. Wir vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt direkt die ersten Angebote - einschließlich der Fire-Tablets des Unternehmens - reduziert werden.

Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass das eine oder andere Angebot schon früher auftaucht. Es lohnt sich also, auch vor dem eigentlichen Prime Day 2023 noch einmal hier vorbeizuschauen (und vielleicht sogar ein Lesezeichen zu setzen, wenn du explizit auf Fire Tablets hoffst).

Brauchst du Amazon Prime, um diese Angebote zu bekommen?

Falls du nicht weißt, wie der Prime Day funktioniert: Auch andere Einzelhändler (z. B. Media Markt) bieten saisonale Rabatte an, weil sie auf Aktionen wie den Prime Day aufmerksam geworden sind. Wenn du eines der Angebote von Amazon nutzen willst (z. B. die besten Angebote für das Fire Tablet am Prime Day), dann brauchst du eine aktive Amazon Prime-Mitgliedschaft, um von den Angeboten während des Prime Day zu profitieren.

Unabhängig davon, ob du ein neues Abonnement abschließt oder ein bestehendes verlängerst, kostet dich das Abonnement im Moment 8,99 € pro Monat oder 89,90 € pro Jahr.

Wenn du hingegen Neukunde bist, musst du in diesem Jahr nichts bezahlen, um in den Genuss der Prime Day-Rabatte zu kommen, denn Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion von Amazon Prime an, die alle Vorteile enthält, die du wahrscheinlich schon von bestehenden Abonnenten kennst: schnelle, kostenlose Lieferung ausgewählter Artikel, Zugang zu Prime Video und Amazon Music Unlimited, Cloud-Fotospeicher und eine Vielzahl von E-Books, wenn du im Besitz eines der besten Kindles bist.

Der größte Nachteil an der 30-tägigen Amazon Prime-Testphase ist, dass sie nur für neue Mitglieder gilt. Wir empfehlen dir, dich daran zu erinnern, dein Abonnement zu kündigen, wenn du den Service nach Ablauf der 30 Tage nicht weiter nutzen willst.

Amazon Prime: 30 Tage kostenlos testen Wenn du bisher noch kein Mitglied bist, kannst du Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, um Zugang zu den diesjährigen Prime Day-Angeboten zu erhalten. Dabei genießt du dieselben Vorteile wie zahlende Mitglieder, einschließlich kostenloser Lieferung und Zugang zu anderen Diensten wie Prime Video, Prime Music, Prime Gaming und mehr. Du kannst während der Probezeit jederzeit kündigen, um die im Anschluss fällige Gebühr von 8,99 € pro Monat zu vermeiden.

Amazon Prime Day Fire Tablet-Angebote: Diese Deals kannst du erwarten

Amazon ist jedes Jahr an den meisten der größten Online-Deals beteiligt. Der Prime Day ist eines von mehreren großen Verkaufsevents, zu denen auch der Black Friday und der Cyber Monday gehören, die gegen Ende eines jeden Kalenderjahres nacheinander stattfinden.

Der Prime Day ist mittlerweile so einflussreich, dass sogar andere Einzelhändler versuchen, die Preise ihrer Produkte anzupassen oder ihre eigenen Rabatte im selben Verkaufszeitraum zu gewähren. Wirf also auch einen Blick auf Angebote abseits von Amazon, um kein Schnäppchen zu verpassen.

Was die Fire-Tablet-Angebote zum Prime Day in diesem Jahr angeht, hat uns die Vergangenheit gelehrt, dass Amazon sich nicht scheut, die ohnehin schon niedrigen Preise seiner eigenen Tablets noch weiter zu senken - in einigen Fällen sogar um bis zu 50 %. Hoffen wir, dass sich dieser Trend wiederholt und dass auch neuere Produkte wie das bereits erwähnte Fire Max 11 im Preis gesenkt werden.

Hier sind eine Handvoll Fire Tablet-Angebote aus dem letzten Jahr, damit du eine Vorstellung davon bekommst, was dich erwartet.

Die letztjährigen Prime Day Fire Tablet Angebote

Das neue Fire HD 10 Kids-Tablet Ab dem Vorschulalter, 25,6 cm (10,1 Zoll), großes Full-HD-Display (1080p), 32 GB, kindgerechte Hülle in Himmelblau 40 % günstiger, für nur 119,99 €

Kindle (2019) jetzt mit integriertem Frontlicht, eigens für das Lesen entwickelt, mit einem 167-ppi-Display ohne Spiegeleffekte, lesen wie auf bedrucktem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht. Mit Werbung Farbe: Schwarz 50 % günstiger, für nur 39,99 Euro

Kindle Kids Edition Enthalten: Kindle (10. Generation), eine kindgerechte Hülle, 2 Jahre Sorglos-Garantie sowie 1 Jahr lang Zugriff auf Amazon Kids+ (FreeTime Unlimited) mit mehr als tausend Büchern ohne zusätzliche Kosten. Kindle Kids Edition wurde eigens für das Lesen entwickelt und verfügt über ein Schwarzweißdisplay ohne Spiegeleffekte sowie eine wochenlange Akkulaufzeit. Keine Ablenkung durch Spiele, Werbung oder Videos. 50 % günstiger, für nur 54,99 €

