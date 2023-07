Zum Amazon Prime Day ist dieser Fire TV Stick ein Pflichtkauf!

Die Suche nach dem perfekten Deal fürs kleine Geld könnte zeitnah ein Ende haben – zumindest dann, wenn du einen TV dein Eigen nennst und dem Streaming der besten Filme und Serien nicht abgeneigt bist!

Für weniger als die Hälfte des Ursprungspreises erhältst du aktuell nämlich den schicken Fire TV Stick 4K Max von Amazon und somit für etwa 35 Euro einen erstklassigen Zugang zu einer Vielzahl an Streaminginhalten in bester Qualität.

Egal, ob du also deinen älteren 4K-TV upgraden willst, der Bedienoberfläche deines aktuellen Modells überdrüssig bist oder schlichtweg eine komfortablere Möglichkeit zum Zugang der zahlreichen 4K-Inhalte von Netflix, Amazon Prime oder Disney+ suchst: mit dem Fire TV Stick 4K Max bekommst du all das geboten!

Aber warum zum Max-Modell und nicht etwa der Standard-(4K-)Alternative greifen? Zunächst einmal liegt das einfach daran, dass die 4K Max-Version Apps deutlich schneller lädt. Das sorgt für mehr Bedienkomfort, schnelleres und unkomplizierteres Streaming-Vergnügen und ist die wenigen Euro Aufpreis schon allein wert. Zur 4K-Version solltest du aber vor allem deswegen greifen, weil du den Unterschied zwischen Standard- und 4K-Variante auf jedem neueren Smart-TV ohne jeden Zweifel erkennen wirst.

Und was bringt dir ein Streaming-Stick, wenn die Inhalte matschig wirken oder gar unansehnlich scheinen? Nicht viel ...

In Kombination mit Dolby Atmos sowie Dolby Vision steht dir beim Film- und Serienvergnügen mit dem 4K Max-Modell aber nur wenig im Weg. Die Verbindung ist dank Kompatibilität mit Wi-Fi 6 zudem jederzeit flott und die Sprachsteuerung für Alexa fehlt natürlich auch beim Premium-Streaming-Stick nicht.

Der einzige Nachteil: du musst Prime-Abonnent sein, um dieses Angebot beanspruchen zu können. Zeitgleich ist das – so komisch, wie das klingen mag – aber gewissermaßen auch ein Vorteil. Immerhin hast du so schon einmal Zugriff auf Amazon Prime Video und damit die Möglichkeit, dir topaktuelle Filme oder Serien in Spielfilmqualität wie beispielsweise Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Das Rad der Zeit oder aber das actiongeladene The Boys zu Gemüte zu führen.

Weiter Vorteile wie schnellere Lieferung, Zugang zur Gratis-Bibliothek von Prime Reading oder aber die zahlreichen Prime-Gaming-Vorzüge lasse ich hierbei sogar bewusst außen vor!

Amazon bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase für neue Prime-Mitglieder an. Das bedeutet, dass du alles, was der Prime Day zu bieten hat, ausprobieren kannst, ohne eine monatliche Abo-Gebühr zahlen zu müssen. Nach der Probezeit kostet das Abonnement 8,99 €, aber es lohnt sich auch ohne die Vorteile des Prime Day.

Egal ob aber nun Dauerkunde oder Gelegenheitskäufer: Wer zum Prime Day ernsthaft mit den Angeboten liebäugelt, sollte sich diesen Streaming-Stick definitiv gleich mit dazupacken!

