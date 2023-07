Amazon Prime Day 2023: Nach diesen Kopfhörern solltest du Ausschau halten

Wir befinden uns mitten im Vorfeld des Amazon Prime Day, also ist es höchste Zeit, dass du dich auf die Suche nach den perfekten Kopfhörer-Schnäppchen machst. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Kein Problem: Unsere Leitfäden für die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung oder die besten Over-Ear-Kopfhörer sind die richtigen Orte, um damit anzufangen. Wenn es eine Nummer kleiner werden soll, helfen dir auch unsere Kaufberater für die besten günstigen kabellosen Earbuds oder die besten True-Wireless-Kopfhörer weiter. Hier findest du alles, selbst Kopfhörer in deiner Preisklasse.

Da wir schon länger dabei sind, als wir zugeben wollen, weiß TechRadar Deutschland, dass Kopfhörer am Prime Day immer eine große Rolle spielen. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Paar Over Ears für deinen Arbeitsweg bist oder nach den besten Earbuds für dein Handgepäck, bist du hier genau richtig.

Wie bei jedem großen jährlichen Verkaufsevent kann die schiere Anzahl an Angeboten, Preissenkungen und "besten Rabatten", die von Sony, Beats, Sennheiser und Apples AirPods sowie von verschiedenen Online-Händlern auf dich einprasseln (Spoiler: es ist kein reines Amazon-Event mehr), überwältigend wirken. Aber das macht nichts: Wir sind jetzt da.

Wir werden das Internet durchforsten, um dir die besten Kopfhörer-Angebote zum Prime Day zu präsentieren, sobald sie verfügbar sind. Aber hier sind einige der von TechRadar empfohlenen Kopfhörer, nach denen du Ausschau halten solltest, damit du das bestmögliche Angebot für dich findest, wenn der große Tag kommt.

Amazon Prime Day 2023: Vorbereiten und rechtzeitig zuschlagen

Wer scheitert, bereitet sich vor und so weiter. Und hier bist du am Vorbereiten! Dutzende von konkurrierenden Einzelhändlern wollen, dass du an diesem Prime Day bei ihnen (und nur bei ihnen) einen Online-Einkaufswagen einrichtest, und oft bieten die konkurrierenden Websites ein tolles Angebot für einige der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung an, bevor Amazon es tut.

Nachfolgend findest du die fünf Over-Ear-Kopfhörer, die du im Auge behalten solltest. Wir bezweifeln, dass die Preise lächerlich niedrig ausfallen werden (schließlich handelt es sich um bewährte Gewinner), aber aus verschiedenen Gründen, die wir für jedes Produkt erläutern, erwarten wir gewisse Rabatte. Setze außerdem ein Lesezeichen für diese Seite. Die besten Preise werden im Laufe des Prime Day neben den einzelnen Kopfhörern angezeigt. Et voila! Jetzt bist du bereit, dir die Angebote zu schnappen, wenn sie fallen.

(Image credit: Future)

Die WH-CH520 sind die neuen kabellosen Kopfhörer von Sony, die im Februar 2023 erschienen sind und bei vollem Preis etwa 70 Euro kosten. Und sie sind gut. Ist es also zu viel verlangt, auf einen Rabatt zu hoffen? Vielleicht, aber wir können hoffen.

Es handelt sich um On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, die zwar keine aktive Geräuschunterdrückung oder High-Res-Audio-Unterstützung bieten, aber durch ihren Fokus auf Klang (und ein paar nützliche Tricks) trotzdem ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Sony hat hier alles in die Audioqualität gesteckt und obwohl der Klang offensichtlich nicht die Herzen von Audiophilen höher schlagen lässt, sind sie eine preiswerte Alternative. Nach der Aktivierung von DSEE (dazu gleich mehr) können wir die Balance zwischen Bässen, Mitten und Höhen nicht bemängeln. Außerdem liefern die Sony WH-CH520 für dieses Geld eine ordentliche Portion Details.

Zwar bieten die teureren Modelle in unserer Liste der besten kabellosen Kopfhörer mehr Klarheit und einen größeren Dynamikbereich, aber wenn es darauf ankommt, ist der Klang hier für den Preis mehr als hervorragend. Und noch besser ist die Tatsache, dass du mit der Kopfhörer-App von Sony den EQ optimieren kannst, wenn du willst, und das ist tatsächlich effektiver als bei den meisten anderen Kopfhörern, egal ob billig oder teuer.

Die CH520 unterstützen das Bluetooth-Multipoint-Pairing, was immer nützlich ist und bedeutet, dass du z. B. für einen Videoanruf schnell zwischen deinem Telefon und deinem Laptop wechseln kannst. Die von Sony versprochene Akkulaufzeit von 50 Stunden ist das Tüpfelchen auf dem i. Leider haben sie keine Trageerkennung – aber eine Schwäche bei all den Stärken, die sie bieten, ist das verkraftbar.

(Image credit: Future)

Wahrscheinlich bist du nicht überrascht, diese Kopfhörer hier zu sehen. Aber sie sind tatsächlich so gut, dass wir sie dir ans Herz legen wollen. Die Sony WH-1000XM4 bieten eine hervorragende Geräuschunterdrückung und eine erstaunliche Klangqualität in einem leichten, komfortablen Design. Wir halten sie sogar für besser als ihren Nachfolger, die WH-1000XM5. Zum Beispiel können Sonys neueste Over Ears nur flach liegen und nicht mehr für den einfachen Transport zusammengeklappt werden – und allein ihre Existenz wird wahrscheinlich zu einigen Prime Day-Rabatten auf die XM4 führen.

Auch wenn sie sich optisch nicht wesentlich von ihren kultigen XM3-Vorgängern unterscheiden, gibt es doch eine Reihe neuer Funktionen – darunter Multipoint-Pairing, DSEE Extreme Upscaling, Conversational Awareness und automatische Wiedergabe/Pause über einen eingebauten Sensor.

In jeder Hinsicht sind die Sony WH-1000XM4 ein wunderbarer kabelloser Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sie halten genau das, was sie versprechen, und noch mehr, dank ihrer außergewöhnlichen Geräuschunterdrückung und der Unterstützung modernster Codecs.

Zusätzlich zu den oben genannten Anpassungen unterstützen die Sony WH-1000XM4 das 360 Reality Audio-Format von Sony, das räumliches Audio auf Stereokopfhörern ermöglicht, sowie den LDAC-Codec, der eine Bitrate von bis zu 990 kbps übertragen kann. Der einzige Wermutstropfen ist, dass sie aptX oder aptX HD nicht mehr unterstützen, so dass deine Hi-Res-Audio-Unterstützung variieren kann.

Trotzdem sind sie ein Top-Kauf – und dank ihres Erscheinungstermins im August 2020 sind diese Kopfhörer nicht nur sehr empfehlenswert, sondern auch reif für einen Preisnachlass.

(Image credit: Bose)

Okay, in Sachen Akkulaufzeit und Preis können sie die Sony WH-1000XM4 nicht ganz schlagen, aber die Bose Noise Cancelling Headphones 700 sind immer noch ein tolles Paar Over-Ear-Kopfhörer – und die besten Bose-Kopfhörer, die wir getestet haben.

Bose war der Pionier der ANC-Technologie und die 700er machen diesem Erbe alle Ehre. Ursprünglich wurden die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für Piloten entwickelt, um Umgebungsgeräusche und Triebwerksgeräusche zu unterdrücken, aber Bose hat auf diesem Erfolg aufgebaut, indem es die Technologie zunächst für den Rest der Welt eingeführt hat und sie dann für die Noise Cancelling Headphones 700 auch auf Telefongespräche und Musik anwendet. Hier kannst du zwischen insgesamt 11 ANC-Stufen wählen. Das ist eine fantastische Funktion.

Die Klangqualität ist unbestreitbar gut und überzeugte in unseren Tests mit einem lebhaften, dynamischen Sound und einer ausgewogenen Klangbühne. Wenn du dich allein aufgrund der Klangqualität zwischen den Sony WH-1000XM4 und den Bose Noise Cancelling Headphones 700 entscheiden musst, empfehlen wir dir, dich für erstere zu entscheiden, da sie etwas günstiger sind, eine längere Akkulaufzeit haben und einen etwas agileren Klang bieten.

Aber wer weiß schon, was der Prime Day für einen Rabatt bringt? Immerhin sind diese Kopfhörer bereits im September 2019 erschienen. Wenn du dich stattdessen für diese Bose-Kopfhörer entscheidest, hast du unsere volle Unterstützung – sie klingen großartig, sehen umwerfend aus und die Geräuschunterdrückung ist nicht von dieser Welt.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Die Sennheiser Momentum 4 Wireless sind die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer von Sennheiser, die im August 2022 auf den Markt kamen und Sony ordentlich den Kampf angesagt haben.

Diese Kopfhörer bieten eine unglaubliche Akkulaufzeit von 60 Stunden, eine sympathische App, ein umfangreiches Funktionsangebot, einfache Bedienelemente am Ohr, eine talentierte adaptive Geräuschunterdrückung und einen eifrigen Sound, der dich überall mit dem Kopf nicken lässt. Ja, sie sind optisch etwas schlicht, aber Probieren geht über Studieren, und diese Kopfhörer klingen für ihr Preisniveau unverschämt gut.

Sennheiser hat die Momentum 4 Wireless mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt: Sidetone, um deine Stimme beim Telefonieren besser zu hören, und "Sound Zones", EQ- und ANC-Voreinstellungen, die du so einstellen kannst, dass sie sich wie von Zauberhand aktivieren, wenn du in der richtigen Stimmung bist. Aber täusche dich nicht, die Hauptattraktion ist immer noch der Sound. Er ist offen, detailliert, weiträumig, neutral und knackig. Nie ist er übermäßig warm, nie ist er überfüllt oder durch den Bass verwaschen.

Weg mit den Sony WH-1000XM5, es gibt einen neuen Kopfhörer in der Stadt und ehrlich gesagt sind sie in allen Bereichen einfach ein bisschen besser. Ob es zum Prime Day einen Rabatt geben wird? Unmöglich zu sagen. Aber halte Ausschau nach ihnen!

(Image credit: Future/TechRadar/Henry St Leger)

Ja, schon wieder Sennheiser. Wir wagen uns mal wieder aus dem Fenster, in der Hoffnung, dass die großartigen Sennehiser HD-660S2 einen schönen Prime Day-Rabatt erhalten. Diese talentierten kabelgebundenen Kopfhörer wurden für das Mischpult entwickelt, eignen sich aber auch hervorragend zum Musikhören. Dafür sorgen ihre neutrale Klangwiedergabe, die knackigen Bässe, die weiche Polsterung und der stabile Kopfbügel, der Vibrationen verhindert, während du deine Lieblingssongs hörst.

Bei den HD-660S gibt es keine großen Klangverluste, so dass du in der Lage sein solltest, neben jemandem zu sitzen, ohne deinen tiefsten und nischenhaftesten Musikgeschmack zu teilen. Du wirst sie allerdings nicht in der U-Bahn benutzen können – als Modell mit offenen Ohrmuscheln gibt es hier wenig bis gar keine Schallisolierung und daher sind sie nur für diejenigen geeignet, die ihre Alben am Schreibtisch hören.

Im Gegensatz zu vielen anderen von uns getesteten Over-Ear-Kopfhörern gibt es hier weder Bluetooth noch eine andere kabellose Verbindung außer einem abnehmbaren Kabel. Letztendlich eignen sich die HD-660S2 am besten für statisches Hören, zum Abmischen von Sounds oder um ein Lieblingsalbum in hoher Klangqualität zu Hause zu hören, ohne Angst haben zu müssen, eine Türklingel zu verpassen. Und wenn du sie zu einem günstigen Preis bekommen kannst, umso besser.