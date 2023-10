Schnell sein wird belohnt! – Sony WH-1000XM5 zum Tiefstpreis bei Amazon zu ergattern!

Der WH-1000XM5 von Sony gehört zu den besten Kopfhörern der Welt, wo er doch schicke Optik, grandiose Klangqualität und wertige Technik in sich vereint. Und dank der Prime Deal Days sicherst du dir schon heute ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk mit dem Angebot bei Amazon.

Selbiges ist laut Idealo noch einmal gut 20 Euro unterhalb des bisherigen Preispunktes von 319 Euro – und es wurde letztmalig nur am 17. Juli 2023 geringfügig unterboten!

Bedenken sollte man außerdem, dass man hier bei Amazon, einem der renommiertesten Online-Händler überhaupt kauft und sich somit nicht nur flotte Lieferung, sondern auch ein umfangreiches Rückgaberecht und gewohnte Qualitätsstandard sichert.

Und zeitgleich manövriert Amazon die WH-1000XM5 damit in attraktive, preisliche Nähe zu den Vorgängern, den Sony WH-1000XM4, die von Sparfüchsen zuletzt aufgrund des günstigeren Einstiegspreises vorgezogen wurden – ein Argument, was inzwischen kaum länger ziehen dürfte ...

Sony WH-1000XM5: Schnäppchenpreis im Oktober

Sony WH-1000XM5 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer:

329 Euro jetzt für nur 299 Euro bei Amazon sichern

Der Mix aus klassenbester Geräuschunterdrückung, atemberaubender Klangqualität und einem wunderschönen, gut durchdachten Design macht den Sony WH-1000XM5 zu einem der besten Kopfhörer, die man für Geld kaufen kann. Natürlich ist er noch immer längst nicht so günstig wie Budget-Alternativen wie der CH720N, guter Sound hat aber natürlich auch noch immer seinen Preis – selbst mit Rabatt. Solltest du vom Griff zur Geldbörse aber nicht abgetan sein, ist das womöglich eine der günstigsten Gelegenheiten, um sich den WH-1000XM5 noch vor dem Black Friday zum Hammerpreis zu sichern!

Warum nun aber für den XM5 und nicht etwa für ein Modell der Mitbewerber entscheiden?

Der Sony WH-1000XM5 ist zwar nicht der größte Schritt nach vorn im direkten Vergleich zum Vorgängermodell, bietet aber noch immer deutlich mehr Preis-Leistung als der Großteil seiner Konkurrenten. Für knapp 300 Euro bekommst du hier erstklassige Geräuschunterdrückung (die bestens abschirmt, ohne nervig anzumuten), eine großartige Klangqualität und ein überarbeitetes Design – insbesondere im letztgenannten Aspekt kann man hiermit inzwischen also locker mit High-End-Angeboten von Bose, Apple und Co. konkurrieren.

Kurzum: Sie sind ein echtes Komplettpaket, welches seinen Preis allemal wert ist. Und wer auf der Suche nach den besten Kopfhörern ist, der kommt wohl kaum um einen Blick auf die WH-1000XM5 von Sony umher ...

