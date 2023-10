TechRadar empfiehlt: Diese 10 Angebote der Prime Deal Days 2023 darfst du nicht versäumen!

ASUS ROG Ally Handheld-Konsole (7 Zoll FHD+120Hz IPS Display, Ryzen Z1, 16 GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11)

Der potenzielle Steam-Deck-Killer lockt mit kleinem, aber feinem Rabatt

Falls du dich schon länger mit Handheld-Konsolen auseinandersetzt, dürfte dir der ROG Ally zweifelsohne ein Begriff sein. Falls nicht, sei an dieser Stelle nur gesagt, dass es sich um einen Handheld handelt, der dir Zugang zu deiner gigantischen PC-Bibliothek, Cloud-Diensten und Co. gewährt und dir so High-End-Gaming-Qualität auf sieben Zoll (also in deinen Handflächen) präsentiert.

Allein mit diesem Versprechen ist die Asus-Lösung natürlich schon einmal deutlich attraktiver als eine Switch – zumindest für einige –, großes Manko war bisher aber der Preispunkt von knapp 700 Euro.

Und auch wenn es kein immenser Rabatt ist, gibt es zu den Prime Deal Days doch zumindest einen kleinen Nachlass und damit eine der günstigeren Gelegenheiten, sich einmal selbst vom ROG Ally zu überzeugen!

Steam-Deck-Killer, die frühzeitige Switch 2.0 oder keines von beiden? Finde es heraus und sichere dir den ASUS ROG Ally noch heute mit 7 Prozent Rabatt für nur 649 Euro!