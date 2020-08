Im Test: Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 Angebote Amazon Germany View Similar Amazon keine Preisinformationen

Kurzer Überblick

In jeder Hinsicht sind die Sony WH-1000XM4 wunderbare kabellose Kopfhörer mit Noise-Cancelling. Sie halten genau das, was sie versprechen, und das dank ihrer außergewöhnlichen Rauschunterdrückung und hochmodernen Codec-Unterstützung.

Auch wenn die WH-1000XM3 von Sony, die 2018 auf den Markt kamen, in ästhetischer Hinsicht noch nicht grundlegend überarbeitet wurden, bieten die WH-1000XM4 eine Reihe neuer Verbesserungen wie DSEE Extreme Audio-Upscaling und Multipoint-Pairing, die den Zuschauern (bzw. Zuhörern) viel Freude bereiten dürften.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Anpassungen unterstützen die Sony WH-1000XM4 das 360 Reality Audio-Format von Sony, das räumliches Audio über Stereokopfhörer ermöglicht, sowie den LDAC-Codec, der eine Bitrate von bis zu 990 kbps senden kann. Leider unterstützt das Gerät nicht mehr aptX oder aptX HD.

Wir erachten sie als allgemein gebräuchlich und empfehlen sie uneingeschränkt für Reisende. Sie eignen sich jedoch nicht für Workout-Enthusiasten, die einen sicheren Sitz und Wasserfestigkeit brauchen, oder für Geschäftsleute, die das beste Mikrofon überhaupt benötigen. Für fast alle anderen sind dies jedoch die besten Kopfhörer, die du in diesem Jahr kaufen kannst (zumindest bisher).

Sony WH-1000XM4: Preis und Erscheinungsdatum

Preis: 379 €

Im August 2020 veröffentlicht

Die Sony WH-1000XM4 wurden am 6. August 2020 angekündigt und sind derzeit das Flaggschiff von Sony. Er liegt über dem Mittelklasse-Kopfhörer Sony WH-CH710N* und dem True Wireless Kopfhörer Sony WF-1000XM3.

Der Preis liegt bei 379 €. Damit liegt der Sony WH-1000XM4 genau zwischen den Bose Noise-Cancelling 700 Headphones*, die zu einem Preis von 325 € angeboten werden, und den höherpreisigen Bowers and Wilkins PX7, für die du 399,99 € zahlen musst.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM4: Design

Nicht wahrnehmbare Konstruktionsänderungen im Vergleich zum 1000XM3

Stabile Konstruktion und komfortable Polsterung

Neues SoC für verbesserte Geräuschunterdrückung

Keine Art von Wasserbeständigkeit

Obwohl die Sony WH-100XM4 eine Reihe von neuen Komponenten im Inneren der Kopfhörer selbst beinhalten, gibt es in ästhetischer Hinsicht keinen großen Unterschied zu ihren Vorgängern. Stellt man sie nebeneinander, fällt es dir sogar schwer, die 1000XM3 von den 1000XM4 zu unterscheiden.

Das ist jedoch nicht das Ende der Welt, denn das Design der 1000XM3 ist raffiniert und subtil, so dass sie sich in U-Bahn-Stationen, Flugzeugen und Büros einfügen können, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.

Was die Materialien anbelangt, so hast du vor allem eine hochwertige Kunststoffkonstruktion mit geschmeidiger Lederpolsterung vor Augen. Das Ergebnis ist ein Produkt, das sich meist langlebig anfühlt und dabei über einen längeren Zeitraum äußerst angenehm zu tragen ist.

An der Außenseite der Hörmuscheln findest du zwei physische Bedienungsknöpfe für Power/Pairing und einen Knopf, mit dem die Noise-Cancelling-Modi durchgeschaltet werden können, sowie eine 3,5-mm-Buchse und einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Der äußere Teil der Hörmuscheln fungiert als berührungskapazitives Bedienfeld, mit dem Musik abgespielt, angehalten oder übersprungen und die Lautstärke erhöht oder gesenkt werden kann.

Die Magie spielt sich jedoch im Inneren der Kopfhörer ab. Sony hat das alte System-on-a-Chip (SoC) gegen ein neues ausgetauscht, das eine bessere Geräuschunterdrückung verspricht. Der Schlüssel dazu ist natürlich der QNe1-Prozessor von Sony, der ständig Umgebungsgeräusche abtastet, um den Grad der Rauschunterdrückung reaktiv anzupassen. Es handelt sich dabei um einen ausgeklügelten Aufbau und ein ausgeklügeltes Design, das ihn von den Noise-Cancelling-Algorithmen anderer Hersteller, die nur eine Größe haben, unterscheidet.

Die schlechte Nachricht hier ist jedoch, dass die Sony WH-1000XM4 nicht wasserfreundlich sind - sie sind nicht spritzwasserfest, wasserdicht oder sogar sehr wasserbeständig. Sony empfiehlt, sie trocken und weit entfernt von jeder Wasserquelle aufzubewahren, die sie beschädigen könnte. Das klingt nach gesundem Menschenverstand - und ist ziemlich einfach zu erreichen - aber das schränkt die Orte ein, an die du sie mitnehmen kannst: Wenn du ein Paar Trainings- oder Outdoorkopfhörer suchst, dann wirst du dich woanders umsehen müssen.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM4: Funktionen

Klassenbeste Rauschunterdrückung

Bewusstsein für Situationen und Gespräche

Mehrpunkt-Paarung zur Verbindung mit zwei Geräten

Kann deine Musik pausieren, wenn du mitsingst

Die Sony WH-1000XM3 waren bei ihrer Markteinführung reich an Funktionen, voll von erfinderischen Kontrollschemata und smarten Anwendungen ihrer Rauschunterdrückungstechnologie. Alles, was an den WH-1000XM3-Kopfhörern so toll war, wurde auf die neuen WH-1000XM4-Nachfolger übertragen, und zwar mit einigen völlig neuen Tricks. Auch das sind nicht einfach nur Gimmicks - es sind nützliche Ergänzungen, die tatsächlich wie beworben funktionieren.

Beginnen wir also mit den brandneuen Sachen. Zunächst, und vielleicht am wichtigsten, hat Sony seinen drahtloses-Noise-Cancelling-Ansatz verfeinert. Wie jedes gute Design ist es so subtil, dass du es zunächst vielleicht gar nicht bemerkst (das war ohnehin die Stärke des vorherigen Systems). Aber mit den WH-1000XM4-Neulingen bekommst du ein viel stärkeres Gefühl der Geräuschunterdrückung in den mittleren Bereichen - also in den Bereichen, in denen du ein leises Brummen bekommst, das man auf einen Lüfter, eine Klimaanlage oder Motorgeräusche zurückführen könnte. Es wird nie vollständig unterdrückt, aber es ist bemerkenswert leise, und sobald du Töne abspielst, kannst du die Außenwelt überhaupt nicht mehr hören. Obwohl bei starkem Wind immer noch ein wenig Fremdgeräusche durchkommen können, gehört es ansonsten zu den besten Geräuschunterdrückungssystemen, die wir je in einem Paar Bluetooth Kopfhörer ohne Kabel gehört haben (wenn es nicht sogar das Beste ist).

Diese Noise-Cancellings-Modi sind ebenfalls intelligent - mit deiner Erlaubnis kann der WH-1000XM4 Kopfhörer von Sony erkennen, wo du gerade bist, und je nachdem, wo du dich befindest, deinen bevorzugten Geräuschunterdrückungspegel erhöhen oder verringern. Zu Hause bevorzugst du also vielleicht absolute Ruhe und vollen Noise-Cancelling-Umfang, während du im Büro Stimmen durchlassen möchtest, um dich trotz Musik auf den Ohren mit deinen Kollegen absprechen zu können. Wenn die Funktion aktiviert ist, spielt der Sony Kopfhörer einen kleinen Glockenton ab, wenn er einen deiner eingestellten Standorte erreicht, und stellt die Geräuschunterdrückung entsprechend höher oder niedriger. Obwohl die GPS-Anforderungen bedeuten, dass die Funktion während eines unterirdischen Arbeitsweges nicht funktionieren wird, kannst du deine Station oder dein Reise-Zentrum in der beiliegenden Headphones Connect-App voreinstellen und ihn deine bevorzugten Geräuschunterdrückungseinstellungen aktivieren lassen, bevor du zum U-Bahnhof hinabsteigst.

Die Besten der neuen Funktionen des WH-1000XM4 sind jedoch diejenigen, die der Bequemlichkeit dienen. Es sind einfache und effektive Ergänzungen. Ein Sensor in den Hörmuscheln erkennt, wenn du die Kopfhörer abnimmst, hält die Musik entsprechend an und setzt die Wiedergabe automatisch fort, wenn du sie wieder aufsetzt. Wenn sie für einige Minuten (mit einer von dir gewählten Verzögerung) angehalten werden, schalten sie sich automatisch ab, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Eine neue Mehrpunktverbindung ermöglicht es, die Kopfhörer gleichzeitig an zwei Geräte anzuschließen und smart zwischen beiden umzuschalten, je nach den Anforderungen des jeweiligen Geräts - z.B. um eine Benachrichtigung zu übermitteln oder einen Anruf entgegenzunehmen.

Am beeindruckendsten ist eine neue Speak-to-Chat-Funktion. Wenn diese Option eingeschaltet ist, erkennt das Mikrofon des Kopfhörers auf intelligente Weise, wenn du zu sprechen beginnst, und hält deine Musik an, während Umgebungsgeräusche, die in die Hörer geleitet werden, verstärkt werden. So kannst du ganz natürlich plaudern, ohne deine Kopfhörer abnehmen zu müssen, wobei eine kurze Pause eingelegt wird, nachdem du mit dem Chatten aufgehört hast, bevor du die Musikwiedergabe fortsetzt. Es ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da es fast zu effektiv ist - wenn du dich entscheidest, in ein Lied einzusteigen und bei aktivierter Funktion deine Melodien mitzusingen, wird dein Stück angehalten und deine Karaoke-Sitzung beendet. Praktisch also - solange du dich mit einer Gesangseinlage zurückhältst.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM4: Sound-Qualität

Verwendet circumaurale 40 mm-Treiber

Warm und ausgewogen, klarer und kräftiger Bass

Unterstützt 360 Reality Audio für räumliches Audio

LDAC und AAC, aber nicht aptX oder aptX HD

Sony verwendet im WH-1000XM4 die gleichen 40-mm-Treiber wie im WH-1000XM3, so dass sich der WH-1000XM4 klanglich und in Bezug auf die Kombination nicht viel von dem WH-1000XM3-Kopfhörer unterscheidet, der vor ihm auf den Markt kam. Sein warmer und ausgewogener Klang ist gut geeignet, um bei Bedarf eine breite Klangbühne und Details zu bieten, die sich durch eine kraftvolle Bassleistung durchsetzen können.

Was die Rauschunterdrückung betrifft, so setzt Sony seine Dual Noise Sensor-Technologie ein, bei der zwei Mikrofone in jeder Hörmuschel verwendet werden, um den Ton einzusaugen und ihn mit dem QN1-Rauschunterdrückungsprozessor zu analysieren. Auf diese Weise kann der Kopfhörer seine Noise-Cancelling-Reaktion unmerklich schnell anpassen, und zwar mehr als 700 Mal pro Sekunde. Er ist fantastisch leistungsstark und kommt deinen Melodien nie in die Quere.

Während die Unterstützung von aptX HD willkommen gewesen wäre, leistet der LDAC-Codec von Sony, der hier vorgestellt wird, bei Geräten, die ihn unterstützen, gute Arbeit, indem er viele Details drahtlos durchsetzt. Die Einführung von DSEE Extreme, einem KI-gesteuerten Prozess, der Details aus verlustbehafteten komprimierten Formaten wiederherstellen soll, tut gut daran, selbst bei Formaten und Dateien geringerer Qualität, die du auf die WH-1000XM4 wirfst, Klarheit zu schaffen. Sony treibt auch sein 360 Reality Audio-Angebot weiter voran, bei dem es sich um sein selbst entwickeltes immersives Audioformat handelt, das dich mitten in eine Surround-Sound-Mischung versetzt, und es ist immer noch beeindruckend - auch wenn der Zugriff auf seine Bibliothek eigentlich nur auf einige wenige Streaming-Dienste beschränkt ist und der Katalog nur langsam wächst.

Wie immer haben wir die Kopfhörer mit einer Mischung aus Streaming-Diensten, Dateiformaten und Spoken-Word-Clips auf Herz und Nieren geprüft, und die Sony WH-1000XM4 Kopfhörer beeindruckten auf ganzer Linie.

Jeff Buckleys elegisches Last Goodbye schimmert in Aktion, seine Slide-Gitarre weicht einem warmen Bass-Groove und Schichten von Akustikgitarren, klimpernden E-Gitarren und Orchestersaiten. Es ist ein komplizierter Mix, aber der WH-1000XM4 Kopfhörer wird ihm gerecht, denn er schwebt mit Buckleys Falsett, das bequem an der Spitze sitzt.

Wenn du den Bass auf die Probe stellst, indem du zu Bjorks Army of Me springst, kannst du das meisterhafte Management der Bassfrequenzen des Kopfhörers genießen, wobei die arpeggierte Basslinie durch das Lied läuft, während die maschinenähnliche Falle zuschnappt.

Bright Eyes' First Day of My Life hat eine große Wärme - eine große stimmliche Klarheit, gepaart mit funkelnden Fingerzupf-Gitarren und einem beruhigenden, führenden Kontrabass, der niemals wabbelig klingt.

Am anderen Ende des Spektrums klingt Janelle Monaes absoluter Knaller "Make Me Feel" auf den WH-1000XM4-Kopfhörern überaus kraftvoll. Vom Bop der Perkussion bis zur Klangwand, die den Vorchor begleitet, feuern die Sony WH-1000XM4 auf alle Zylinder, mit ausdrucksstarker Dynamik und klarer und deutlicher Trennung zwischen den einzelnen Instrumenten. Es ist ein Genuss aus der besten Zeit, und die Dosen von Sony bringen das Beste aus dem Stück heraus.

Aus der Perspektive eines Anwenderszenarios, in dem wir zu Hause arbeiten und uns den Küchentisch mit einem Mitbewohner teilen, bemerkten unsere Mitmenschen eine beträchtliche Menge an Störgeräuschen, die von den Sony WH-1000XM4 Kopfhörern ausgehen - genug, um selbst bei der Hälfte ihres maximalen Lautstärkepegels abzulenken. Du kannst vielleicht die Außenwelt nicht hören, aber sie kann hören, was du hörst, also behalte das im Hinterkopf, wenn du vorhast, die Kopfhörer in ein ruhiges Büro oder eine Bibliothek mitzunehmen.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM4: Akkulaufzeit

Dieses Jahr keine Verbesserung der Akkulaufzeit

Noise-Cancelling AN: 30 Stunden / Noise-Cancelling AUS: 38 Stunden

Schnellladung (fünf Stunden Power nach nur 10 Minuten)

Hält genauso lange oder länger als der Wettbewerb

Zwar hat der Sony WH-1000XM4 im Vergleich zu seinen Vorgängern keine Steigerung der Akkulaufzeit erfahren, aber du bekommst beachtliche 30 Stunden bei eingeschalteter Rauschunterdrückung und etwa 38 Stunden bei ausgeschaltetem Noise-Cancelling.

Diese Zahl hat uns zunächst etwas enttäuscht - wie konnte ein Produkt die Akkulaufzeit im Jahresvergleich nicht verbessern? Aber dann dämmerte es uns, dass die Kopfhörer jetzt über Spracherkennung, ein neues SoC und einen neuen Algorithmus sowie auch über neue Sensoren verfügen. Die Tatsache, dass sie trotz einer Vielzahl neuer Funktionen gleich geblieben ist, ist eigentlich ziemlich beeindruckend.

Und obwohl sie in diesem Jahr keine bessere Akkulaufzeit haben, reizen die 1000XM4 dank des neuen Auto-on/off- und Play/Pause-Sensors in der Hörmuschel, der erkennt, wann du die Kopfhörer abgenommen hast, diese so weit wie möglich aus. Es ist ein großer Segen für Leute, die vergessen könnten, ihre Kopfhörer am Ende des Tages auszuschalten, nur um 24 Stunden später festzustellen, dass sie keinen Mucks mehr von sich geben.

Die 30 Stunden sollten ausreichen, um dich durch mehrere internationale Flüge oder ein paar Tage im Büro zu bringen, aber es ist auch gut zu wissen, dass die Kopfhörer dank der Schnellladefunktion in wenigen Minuten aufgeladen werden können. Laut Sony kannst du aus 10 Minuten am Strom etwa fünf Stunden Power erreichen - und nach etwa drei Stunden sollten die Bluetooth Kopfhörer vollständig aufgeladen sein.

Wie schneidet der Sony WH-1000XM4 also im Vergleich zur Konkurrenz ab? Ziemlich vorteilhaft. Die Bose Noise-Cancelling 700 erreichten bei eingeschalteter Rauschunterdrückung nur eine Akkulaufzeit von etwa 20 Stunden, während die Bowers and Wilkins PX7 mit 30 Stunden mit den Sony Kopfhörern übereinstimmen.

Solltest du die Sony WH-1000XM4 kaufen?

(Image credit: Future)

Ja, du solltest die Sony WH-1000XM4 kaufen, wenn du...

...die besten Noise-Cancelling Kopfhörer willst. Wir haben keinen Zweifel daran, dass du, wenn es um die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen geht, nichts besser machen kannst als mit den Sony WH-1000XM4. Dank ihrer langen Akkulaufzeit und ihres außergewöhnlichen ANC sind sie die perfekten Begleiter für deinen Flug und für Reisende sehr wertvoll.

...vielseitige Kopfhörer möchtest, die gut klingen. Gewöhnlich bist du gezwungen, zwischen einem Paar geräuschunterdrückender Kopfhörer zu wählen, die Außengeräusche gut blockieren, oder solchen, die sich bei der Audiowiedergabe auszeichnen. Die Sony WH-1000XM4 können beides hervorragend, so dass du dich nicht entscheiden musst.

...von zu Hause aus arbeitest und etwas Ruhe und Frieden brauchst. Wenn die Lautstärke aufgedreht und die Geräuschunterdrückung eingeschaltet ist, gibt es für uns keinen Zweifel daran, dass diese Kopfhörer dir endlich die dringend benötigte Ruhepause zu Hause verschaffen können. Wenn du aufgrund von Covid-19 nach Hause verdrängt wurdest und etwas Ruhe brauchst, können dir die Sony WH-1000XM4 das klangliche Nirwana bieten, nach dem du gesucht hast.

Nein, du solltest die Sony WH-1000XM4 nicht kaufen, wenn du...

...vorhast, sie mit in die Turnhalle oder an den Strand zu nehmen Obwohl sie dir sicherlich helfen könnten, das Stöhnen deines Sitznachbarn im Fitnessstudio auszublenden, solltest du es dir wegen des lockereren Sitzes und der fehlenden Wasserdichtigkeit der WH-1000XM4 zweimal überlegen, bevor du sie in deine Sporttasche packst.

...tonnenweise an Telefonkonferenzen teilnimmst. Die Sony WH-1000XM4 sind zwar die besten Kopfhörer für den Weg von Meeting zu Meeting, aber nicht die besten Kopfhörer für deine Meetings. Entscheide dich stattdessen für ein Paar Jabras, wenn du ständig telefonierst und eine erstklassige Sprachqualität benötigst.