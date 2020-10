Bester Kopfhörer 2020: der große TechRadar Kopfhörer Test

JUMP TO:

Bist du auf der Suche nach den besten Kopfhörern, die 2020 auf dem Markt zu haben sind? Gute Kopfhörer sind für viele von uns ein absolutes Muss - abgesehen davon, dass sie unseren Lieblingsliedern neues Leben einhauchen, unterhalten sie uns mit Musik, Podcasts und Hörbüchern, helfen uns beim Training, Pendeln oder lassen uns für einen Moment die Welt um uns herum vergessen.

Wir verbringen viel Zeit mit unseren Kopfhörern – solltest du also gerade auf der Suche nach einem neuen Begleiter sein, willst du natürlich den Besten bekommen, den du finden kannst. Wir haben dir aus unserem Kopfhörer Test nur die besten Ohrhörer ausgesucht und unsere Top Modelle aus jedem Bereich aufgelistet. Sei es der beste Kopfhörer 2020 (Achtung, Spoiler – es ist kein Kopfhörer von Apple), der beste Over-Ear Kopfhörer, die besten Noise-Cancelling Kopfhörer oder die besten Wireless Kopfhörer - hier wirst du garantiert fündig.

Du bist gerade etwas knapp bei Kasse? Kein Problem, du findest außerdem zu jedem Ohrhörer eine günstige Alternative, die natürlich (fast) genauso gut ist! Um deine Suche etwas einzugrenzen, überlege dir schon vorab, bei welchen Tätigkeiten du deine neuen Ohrhörer benutzen möchtest - kabellose Kopfhörer sind ideal beim Sport, Bluetooth Kopfhörer sind die perfekten Begleiter für unterwegs (endlich musst du nicht mehr herumfrickeln oder aufpassen, dass du das Kabel nicht versehentlich im Reißverschluss deiner Jacke einklemmst) und Noise-Cancelling Kopfhörer sind klasse bei der Arbeit – blende deine Kollegen und nervige Geräusche im Großraumbüro einfach aus und bleibe konzentriert.

Unsere Mission ist es, dich mit einem Paar der funktionsreichsten und best-klingendsten Kopfhörer zu verbinden, die nicht nur zu dir und deinem Lifestyle, sondern auch zu deinem Budget passen.

Wir empfehlen dir, dir alle Kopfhörerlisten hier auf TechRadar anzusehen. Egal ob du es eilig hast und nur einen schnellen Überblick suchst oder ob du dir Zeit nehmen willst um den besten Kopfhörer für dich zu finden, hier bist du jedenfalls genau richtig.

Unser Kopfhörer Vergleich 2020: Beste Kopfhörer auf einen Blick

Die Top-Kopfhörer 2020

(Image credit: Sony)

Bester Kopfhörer 2020: Sony WH-1000XM4 Kopfhörer, die einfach alles können Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 254 g | Länge des Kabels: 120 cm | Frequenzbereich: 4 Hz - 40.000 Hz | Treiber: 40 mm | Treiber Typ: Dome | Empfindlichkeit: 104,5 dB / mW (1 kHz) | Impedanz: 47 Ohm | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Ja 238,87 € Anzeigen bei Amazon 552 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Verbesserte Geräuschunterdrückung DSEE Extreme Audio Upscaling Mehrfachkopplung Nicht wasserresistent

Die Sony WH-1000XM4 bieten hervorragendes Noise-Cancelling und überraschende Klangqualität in einem leichten, komfortablen Design.

Obwohl sie sich optisch nicht wesentlich von ihren Vorgängern unterscheiden, tragen eine Reihe neuer Funktionen wie Mehrfachkopplung, DSEE Extreme Upscaling, Gesprächswahrnehmung und Auto-Play/Pause mithilfe eines integrierten Sensors dazu bei, dass die WH-1000XM4 den Titel der besten Kopfhörers im Jahr 2020 erringen konnten.

Nach allen erdenklichen Maßstäben sind die WH-1000XM4 von Sony wunderbare kabellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Sie halten genau das, was sie versprechen, und das dank ihres außergewöhnlichen Noise-Cancellings und hochmodernen Codec-Unterstützung.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Anpassungen unterstützen die Sony WH-1000XM4 das 360 Reality Audio-Format von Sony, das räumliches Audio über Stereokopfhörer ermöglicht, sowie den LDAC-Codec, der eine Bitrate von bis zu 990 kbps senden kann. Leider unterstützt das Gerät nicht mehr aptX oder aptX HD, so dass die Reichweite deiner Hi-Res Audio-Unterstützung variieren kann.

Obwohl die Sony WH-1000XM3 von den XM4s ersetzt wurden, sind sie immer noch eine Überlegung wert - und sie werden wahrscheinlich jetzt, da das neuere Modell herauskommt, einen Preisnachlass erhalten.

Lies auch unseren: Sony Kopfhörer Test WH-1000XM4

(Image credit: 1More)

Bester In-Ear Kopfhörer: 1More Triple Driver In-Ear Headphone Deine Suche nach großartigem Sound zu einem fairen Preis endet hier Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 99 dB/mW | Widerstand: 32 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: / 54,04 € Anzeigen bei idealo DE 476 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Üppiger Sound Exzellente(r) Verabeitung und Sound Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis Plastik-Steuergerät wirkt schlicht

Nachdem wir einige Wochen mit dem 1MORE Triple Driver In-Ear-Kopfhörer verbracht haben, sind wir von dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert.

Für unter 80 € ist es schwer, sich ein besser klingendes und so gut verarbeitetes Paar In Ear Bluetooth Kopfhörer als die 1MORE Triple Drivers vorzustellen. (Wenn du nur ein wenig mehr Raffinesse und luxuriöse Materialien willst, sind die 1MORE Quad Drivers immer noch ein Schnäppchen zum doppelten Preis.)

Es gibt sehr wenig, was wir dem In Ear Kopfhörer von Triple Driver ankreiden können. Sicher, die eingebaute Fernbedienung fühlt sich etwas schlicht an, das wird aber durch die üppige Klangqualität dieser luxuriösen Ohrhörer mehr als wettgemacht.

Für diesen Preis ist es unmöglich, einen besseren Bluetooth In-Ear-Kopfhörer zu bekommen als den 1MORE Triple Driver.

Lies unseren: 1More Triple Driver In Ear Kopfhörer Test*

(Image credit: RHA)

Bester preiswerter In-Ear Kopfhörer: RHA S500u Gut klingende, unglaublich günstige In-Ear-Kopfhörer Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 14 g | Länge des Kabels: 1,35 m | Frequenzbereich: 16 - 22.000 Hz | Treiber: Micro Dynamic | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 100 dB | Widerstand: 16 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: / Check Amazon Exzellente Verarbeitung Ausbalancierte Audio-Qualität Zischt hin und wieder Eingeschränktes Soundspektrum

Wenn du dazu neigst, Kopfhörer zu verlieren oder kaputt zu machen, aber trotzdem Wert auf Klangqualität legst, ist es schwer, sich ein besseres Paar Kopfhörer In Ear als die RHA S500u vorzustellen.

Diese In-Ear-Kopfhörer haben im Bereich um die 40 € keine Konkurrenz - zumindest keine, die so gut klingt. Zusätzlich bieten sie ein ausgewogenes Klangspektrum mit einer dezenten Mid-Bass-Power, um dich durch dein Training zu bringen und um deiner Musik einen großartigen Sound zu geben.

Der Bass wird leicht, jedoch nicht zu sehr betont und entfaltet eine erstaunliche Wirkung bei guter Kontrolle. Die Höhen können mitunter zischend klingen, machen die Musik jedoch aufregender. Kurz gesagt: dies sind die besten Kopfhörer mit Kabel für dich, wenn du auf dein Budget Acht geben willst.

Lies auch unseren Kopfhörer Test: RHA S500u*

(Image credit: Bowers & Wilkins)

Beste kabellose Kopfhörer: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones Starke All-Rounder Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 310 g | Kabellänge: 1,2 m | Frequenzbereich: 10 – 30,000 Hz | Treiber: 43,6 mm | Treiber Typ: Full-Range | Empfindlichkeit: / | Impedance: 20 kOhm | Akkulaufzeit: 30 Stunden | Kabellose Reichweite: / | NFC: / 249 € Anzeigen bei idealo DE Klassenbeste Tonqualität Wettbewerbsfähige Akkulaufzeit Robuste Bluetooth-Verbindung Ohrmuscheln lassen sich nicht zuammenfalten

Wenn du nach drahtlosen Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung suchst und dich von dem Preisschild von 399 € nicht abschrecken lässt, dann sind die Bowers & Wilkins PX7 eine Überlegung wert.

Mit ausgeklügeltem Noise-Cancelling, stark verbesserter Klangqualität und einer geschliffenen Ästhetik könnten die PX7 jedem der Kopfhörer auf dieser Liste den Rang ablaufen.

Dazu kommt aptX Adaptive für verbesserte Stabilität und Latenz zwischen Kopfhörer und deinem Gerät sowie aptX HD-Streaming in hoher Qualität (24 Bit), das mit aptX HD auf den Tisch kommt. Deshalb sind sie die besten Kopfhörer, wenn du ein starkes Paar Allrounder suchst.

Hier findest du unseren ausführlichen Kopfhörer Test zu den Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones*

(Image credit: Plantronics)

Beste günstige Wireless Kopfhörer: Plantronics BackBeat Go 810 Solide, günstige Noise-Cancelling Kopfhörer der Mittelklasse Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 289 g | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: / | Treiber: 40 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 24 Stunden | Reichweite: 100 m | NFC: Nein 76,19 € Anzeigen bei Amazon 52 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Hervorragende Verarbeitung Warmer, ausbalancierter Sound Verlässliche kabellose Verbindung Zischt im Ruhemodus

Seit Jahren gehören die Plantronics BackBeat Pro 2 zu unseren beliebtesten Kopfhörer ohne Kabel, da sie einen exzellenten Klang, eine hervorragende Verarbeitungsqualität und zahlreiche Funktionen bieten. Leider waren sie auch irgendwie immer ziemlich teuer.

Für viel weniger (~134 €) verkauft Plantronics jetzt den brillanten BackBeat Go 810, der zwar weniger hochwertige Materialien verwendet, aber fast identisch wie sein teurerer Vorgänger klingt - und ein ebenso schickes Design aufweist.

In diesem Sinne ist der BackBeat Go 810 ein erschwingliche Noise-Cancelling Kopfhörer, der Reisenden und Pendlern gefallen wird, die nicht zu viel Geld für Funkkopfhörer ausgeben wollen.

Lies unseren Noise-Cancelling Kopfhörer Test: Plantronics BackBeat Go 810*

(Image credit: Sony)

Die besten True Wireless Kopfhörer: Sony WF-1000XM3 In Ear Kopfhörer kabellos mit Noise-Cancelling Gewicht: 70 g | Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Dome Type | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit (Charging Case): 18 Stunden | Reichweite: 9 m | NFC: Ja 146,90 € Anzeigen bei Computeruniverse DE 1 Amazon Kundenbewertung ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Effiziente Geräuschunterdrückung Unauffälliges Aussehen Machen einfach Spaß beim Hören Ungeeignet für Sport

In Anbetracht der Tatsache, dass es immer noch selten vorkommt, dass Kopfhörer mit Kabel Noise-Cancelling beherrschen, ist es sehr beeindruckend, dass Sony es geschafft hat, sie in ein Paar zu packen, das nicht nur Wireless, sondern auch wirklich True Wireless ist.

Die Sony WF-1000X sind Noise-Cancelling Kopfhörer – die Geräuschunterdrückung ist für In Ear Kopfhörer herausragend. Sie bieten nicht die gleiche Isolierung wie ein Paar Over-Ear-Kopfhörer, wenn du aber nach eleganten Kopfhörern suchst, lohnt sich der Kompromiss.

Trotz einiger kleinerer Probleme haben wir das Gefühl, dass Sony mit dem WF-1000XM3 Bluetooth Kopfhörer die Kuh vom Eis geschoben hat: Diese Hands-Down-Ohrhörer sind nicht nur die bestaussehendsten True Wireless Kopfhörer, sondern kombinieren auch echte Geräuschunterdrückung mit ansprechender Musikalität.

Wenn du keine On-Ear Kopfhörer oder Over Ear Kopfhörer tragen möchtest, dann sind diese Bluetooth In Ear Kopfhörer eine überzeugende und smarte Alternative.

Lies unseren In Ear Bluetooth Kopfhörer Test: Sony WF-1000XM3 Wireless Kopfhörer

(Image credit: Lypertek)

Die besten günstigen True Wireless In-Ear Kopfhörer: Lypertek Tevi Unglaubliche, preiswerte Buds Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: / | Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Graphene | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit (On-Board): 10 Stunden | Akkulaufzeit (Ladecase): 70 Stunden | Wireless Reichweite: / | NFC: Nein 99 € Anzeigen bei Amazon Unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis Neutraler audiophil-ähnlicher Klang Großartige Akkulaufzeit Design etwas zu schlicht

Vielleicht hast du noch nichts von der aufstrebenden Audiomarke Lypertek gehört, aber das wird sich schon bald ändern - ihre Lypertek Tevi gehören zu den besten True Wireless Kopfhörern, die wir ausprobiert haben, vor allem angesichts ihres niedrigen Preises (ca. 109 €).

Mit Aufladung per USB-C, ausgewogenem Klang, langer Akkulaufzeit und Wasserdichtigkeit erfüllen sie alle Anforderungen, die du dir von einem Paar günstiger Kopfhörer nur wünschen kannst.

Der Lypertek Tevi könnte dich überraschenderweise einfach umhauen, da er viel mehr kann als sein Preis vermuten lassen würde - und mit Earbuds von einigen der größten Audiomarken der Welt konkurriert.

Betrachte uns als angenehm überrascht.

Lies auch unseren True Wireless In-Ear Kopfhörer Test: Lypertek Tevi True Wireless Earbuds*

(Image credit: Optoma)

Die besten Bluetooth In Ear Kopfhörer: Optoma NuForce BE Sport4 Praktisch einwandfreie kabellose Kopfhörer Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 15 g | Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz | Treiber: 6 mm | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 92 dB +/-3 dB | Widerstand: 32 Ohm | Akkulaufzeit: 10 Stunden | Reichweite: 10 m | NFC: Nein 129,99 € Anzeigen bei Amazon Eindrucksvoller Sound Maßgeschneiderte Ohrstöpsel Praktisches Design Kein einseitiges Hören möglich

Die drahtlosen Kopfhörer NuForce BE Sport4 sind ein seltener Fund: Earbuds, die für praktisch alle Situationen geeignet sind, egal ob du sie beim Laufen mitnimmst oder sie einfach nur in der Stadt tragen möchtest.

Sie sind die idealen Sport Kopfhörer, und auch in überfüllten Zügen oder auf belebten Straßen machen sie durch ihre leichte Bedienbarkeit und die beeindruckende Geräuschisolierung einen guten Job.

Wenn du einen Beweis dafür suchst, dass schnurlose Kopfhörer jetzt mit den besten Kopfhörer mit Kabel konkurrieren können, brauchst du gar nicht weiter zu suchen.

Lies unseren In Ear Bluetooth Kopfhörer Test: Optoma NuForce BE Sport4*

(Image credit: Bose)

Bester Noise-Cancelling Kopfhörer: Bose Noise Cancelling Headphones 700 Erstklassige Rauschunterdrückung, aber nicht die beste Akkulaufzeit Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 250 g | Länge des Kabels: 1,06 m | Frequenzbereich: / | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: / | Widerstand: / | Akkulaufzeit: 20 Stunden | Reichweite: 10,05 m | NFC: Ja 249 € Anzeigen bei idealo DE Außergewöhnliche Geräuschunterdrückung Lebendiger Sound Elegantes Design Akkulaufzeit könnte besser sein

Auch wenn die Sony WH-1000XM3s der wahre König der Kopfhörer mit Noise Cancelling sind, sind die Bose Noise Cancelling Headphones 700 die nächsten in der Thronfolge - und um eine Alternative anzubieten, haben wir sie in diese Liste aufgenommen.

Traditionell wurden Noise-Cancelling Kopfhörer entwickelt, um deine Umgebungsgeräusche zu unterdrücken, so dass du deine Musik besser genießen kannst (oder bei einem lauten Flug ein Auge zudrücken).

Dies kann sehr effektiv sein, wenn du Musik hörst. Wenn du jedoch einen Anruf tätigst, kann die Person mit der du sprichst, immer noch alles hören, was um dich herum passiert - egal ob du auf einer belebten Straße stehst oder versuchst in einem fahrenden Zug zu sprechen.

Die Bose Noise Cancelling Headphones 700 versuchen dies zu beheben, indem sie sowohl bei Telefonaten als auch bei Musik eine Geräuschunterdrückung anwenden. Die Klangqualität ist unbestreitbar gut mit einem aktiven, lebendigen Charakter und einem ausgewogenen Klangbild.

Wenn du versuchst, dich zwischen dem Sony WH-1000XM3s und dem Bose Noise Cancelling Headphones 700 zu entscheiden, empfehlen wir dir, dich für den ersteren zu entscheiden, da dieser im Preis niedriger liegt und die Akkulaufzeit besser ist. Allerdings machst du keinen Fehler, wenn du dich stattdessen für die Bose Kopfhörer entscheidest (und wir würden es dir nicht verübeln, falls du dies tust) - sie klingen beide großartig, sehen atemberaubend aus, und die Geräuschunterdrückung ist nicht von dieser Welt.

Lies unseren Bose Kopfhörer Test: Bose Noise Cancelling Headphones 700*

(Image credit: Sennheiser)

Bester günstiger Noise-Cancelling Kopfhörer: Sennheiser HD 450BT Großartiger Noise-Cancelling Kopfhörer zu einem günstigen Preis Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 238 g | Kabellänge: N/A | Frequenzbereich: 18 Hz - 22 kHz | Treiber: 40 mm | Treibertyp: Dynamic | Empfindlichkeit: 100 dBSPL@1kHz/1mW | Impedanz: N/A | Akkulaufzeit: 30 hours | Wireless Redius: 30ft (10m) | NFC: No 140,99 € Anzeigen bei Galaxus.de Phantastischer Klang Komfortabler Sitz Leichte Bauweise Klangbühne könnte weiter sein

Sennheiser ist bekannt für seine hervorragend klingenden Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Der neueste Kopfhörer, der Sennheiser HD 450BT für 179 EUR bietet eine preiswertere Alternative zu bisherigen Modellen wie dem Momentum 3 Wireless und führenden Modellen wie dem Sony WH-1000XM3.

Mit einem minimalistischen Design und eingebauter Rauschunterdrückung sind diese vollständig faltbaren drahtlosen Kopfhörer genau auf die Berufspendler ausgerichtet. Ihr ausgewogenes Profil dürfte Audiophile und Bass-Jäger gleichermaßen ansprechen.

Die Akkulaufzeit und die Konnektivität sind sehr gut, und die Geräuschunterdrückung funktioniert gut genug, auch wenn du möglicherweise feststellen wirst, dass diese Kopfhörer nicht alle Außengeräusche ganz ausblenden.

Lies unseren kompletten Sennheiser HD 450BT Testbericht

(Image credit: Grado)

Bester On-Ear Kopfhörer: Grado SR60e Wirklich atemberaubende Sound-Performance zu einem Spitzenpreis Klangdesign: Offen | Gewicht: / | Länge des Kabels: / | Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: Dynamisch | Empfindlichkeit: 99 db | Widerstand: 32 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: / 105,20 € Anzeigen bei Amazon 5 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Sehr komfortabel Beeindruckende Definition zu dem Preis Sehr oft empfohlen Keine in-line Bedienungsmöglichkeiten

Mit deinem Geld kannst du in Nichts besser investieren als in die SR60e Kopfhörer von Grado. Die Prestige-Serie der dritten Generation des in Brooklyn, NY, ansässigen Unternehmens ist die beste und raffinierteste, die es je gab.

Insbesondere der SR60e ist eine clevere Wahl, wenn du gute günstige Kopfhörer suchst, die weitaus teurer klingen, als sie wirklich sind.

Durch ihr offenes Hörmuschel-Design fühlen sie sich atmungsaktiver an als die meisten On-Ear-Kopfhörer und bieten einen breit gefächerten, natürlichen Klang. In wenigen Worten: sie sind unser Goldstandard, wenn es um das Thema On-Ear geht.

(Unsere Bewertung gilt für den SR60i, die neueren SR60e Kopfhörer sind in Design und Leistung jedoch weitgehend ähnlich.)

Lies unseren Kopfhörer Test: Grado SR60e*

(Image credit: Jabra)

Bester günstiger On-Ear Kopfhörer: Jabra Elite 45h Die preiswertesten On-Ear-Kopfhörer, die du kaufen kannst Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 160 g | Kabellänge: 300 mm | Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz | Treiber: 40 mm | Treiber-Typ: / | Empfindlichkeit: / | Impedance: / | Akkulaufzeit: 50 Stunden | Kabellose Reichweite: 10 m | NFC: / 88,61 € Anzeigen bei idealo DE Ausgewogener Klang Beeindruckende Akkulaufzeit Durchlässiger Klang Unzureichende Gesprächsqualität

Für nur 99 € hat Jabra Bluetooth 5-Konnektivität, 40 mm dynamische Breitband-Treiber und ein paar wenige physische Druckknopf-Bedienelemente in einen drahtlosen On-Ear-Rahmen verpackt. Kunstleder und Memory-Schaumstoff, kombiniert mit einem unzerbrechlichen Kunststoff, sorgen für einen komfortablen Sitz (auch wenn die Ohrpolster selbst die Ohrwärme recht schnell absorbieren und sie dann direkt wieder abgeben).

Eine Sprachsteuerung ist über Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri verfügbar. Die Jabra Sound+ Control App führt dich sogar durch einen kurzen Hörtest, um genau festzustellen, wie die EQs eingestellt werden sollten, damit sie am besten zu deinen Ohren passen. Die Elite 45h sind nach den Maßstäben eines offensichtlich günstigen Kopfhörers vollgepackt mit Funktionen.

Hier findest du den Kopfhörer Test zu den Jabra Elite 45h*

(Image credit: Beyerdynamic)

Bester Over-Ear Kopfhörer: Beyerdynamic DT 1990 Pro Professionelle Over Ear Kopfhörer im Test, die einfach Spaß machen Klangdesign: Offen | Gewicht: 370 g | Länge des Kabels: 1,19 m / 2,98 m | Frequenzbereich: 5 – 40.000 Hz | Treiber: / | Treiber Typ: / | Empfindlichkeit: 102 dB | Widerstand: 250 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: / 189 € Anzeigen bei idealo DE 71 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Robuste Bauweise Exzellenter Komfort Atemberaubende Auflösung Leichte Schwächen in mittleren Tonlagen

Du möchtest Sennheiser Kopfhörer zum kleinen Preis? Dann lass dir die Beyerdynamic Kopfhörer DT 1990 Pro nicht entgehen!

Während Beyerdynamic vielleicht nicht so bekannt ist wie sein deutscher Bruder Sennheiser, hat das Audiounternehmen einige der am besten klingenden Kopfhörer auf den Markt gebracht - die DT770, DT880 und DT990 der Marke sind bekannt für ihre hervorragende Verarbeitung und Klangqualität.

Über denen steht jedoch der Beyerdynamic DT 1990 Pro, eine Open-Back-Version des Beyerdynamic DT 1770 Pro, der wegen seiner Bildgebung, seines Designs und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses unseren Editor's Choice gewonnen hat. Beide Kopfhörer sind mit 539 € gleich bepreist, so dass du keinen Deal finden wirst, der einen der beiden bevorzugt. Hier liegt der Unterschied einzig und allein im Klang.

Da sie offen sind, eignen sich die DT 1990 Pro hervorragend für den Einsatz im Bereich des analytischen Hörens zu Hause oder im Studio. Das offene Design verleiht dem DT 1990 Pro ein großartiges Raumgefühl. Das Klangspektrum ist ebenfalls recht breit, so dass selbst der unbedarfteste Zuhörer die genaue Position jedes Instruments bestimmen kann, an der es befindet.

Wenn du auf der Suche nach einem Paar High-Fidelity-Kopfhörern bist, die von einigen der weltweit führenden Audioingenieuren verwendet werden, sind dies die besten Kopfhörer für dich.

Lies mehr: Beyerdynamic DT 1990 Pro Review*

(Image credit: TechRadar)

Bester günstiger Over-Ear Kopfhörer: JBL Tune 750BTNC Quality noise-cancelling over-ears for a great price Akustikdesign: Geschlossen | Gewicht: 220g | Kabellänge: N/A | Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz | Treiber: 40mm | Treibertyp: N/A | Empfindlichkeit: 95 dB | Impedanz: 32 Ohm | Akkulaufzeit: 15 - 22 Stunden | Wireless Radius: 10 m | NFC: Nein 98,99 € Anzeigen bei idealo DE Gute Klangqualität Starke aktive Geräuschunterdrückung Nicht wasserdicht Durchschnittliche Akkulaufzeit

JBL ist ein bekannter Name in der Welt der Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher, und das zu Recht. Dank der soliden Zuverlässigkeit wissen die Verbraucher, was sie von der Marke erwarten können - anständige Klangqualität zu einem anständigen Preis.

Genau das haben wir letztes Jahr mit dem JBL Live 650BTNC erlebt - und jetzt ist der JBL Tune 750BTNC bereit, seinen Platz einzunehmen, ein überlegener Nachfolger des 650BTNCs als hochwertiger und preisgünstiger Über-Ohr-Kopfhörer.

Der JBL Tune 750BTNC klingt gut, sieht gut aus und passt gut. Zuverlässig und einfach zu bedienen, man könnte die Wasserdichtigkeit und ein paar kleinere Funktionen vermissen - aber bei diesem Preis kann man sich darüber eigentlich nicht beschweren.

Hier ist der gesamte Kopfhörer Test: JBL Tune 750BTNC

(Image credit: Focal)

Beste Kopfhörer im Bereich Luxus: Focal Stellia Luxuriöses Modell mit passenden luxuriösen Preisschild Klangdesign: Geschlossen | Gewicht: 435 g | Länge des Kabels: 1 x Kabel mit 1,2 m OFC AWG 24 unsymmetrische Klinkenbuchse TRS 3,5 mm, 1 x Kabel mit 3 m OFC AWG 24 symmetrische Klinkenbuchse XLR, 4polig | Frequenzbereich: 5 Hz - 40 kHz | Treiber: 40 mm | Empfindlichkeit: 106 dB SPL / 1mW @ 1kHz | Widerstand: 35 Ohm | Akkulaufzeit: / | Reichweite: / | NFC: Nein 2.922,42 € Anzeigen bei idealo DE 9 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Überwältigender, präziser Sound Offenes Klangspektrum Opulentes Design Sehr, sehr teuer

Die Focal Stellias sind vielleicht die am besten klingenden Kopfhörer mit Kabel auf dem Planeten. Mit ihrem weit geöffneten Klangbild und ihrer detaillierten, präzisen Klangbearbeitung lassen sie jedes Musikgenre brillant klingen.

Wenn du Songs hörst, von denen du denkst, dass du sie in- und auswendig kennst, bedeutet die präzise Frequenztrennung der Stellias, dass du wahrscheinlich Details erkennen wirst, die du noch nie zuvor bemerkt hast.

Du möchtest deine Kopfhörer eher unauffällig halten? Wahrscheinlich wirst du dann das markante, opulente Design der Focal Stellias nicht mögen, und sie können sich ein wenig klobig anfühlen, wenn du sie auf dem Weg zur Arbeit trägst.

Du stehst jedoch auf Luxus? Dann werden dir das Vollnarbenleder an Bügel und Polster, das gewebten Kabel, die Kupferakzente und die dazu passende Tragetasche gefallen.

Dieses luxuriöse Gefühl wird bis hin zur Präsentation der Bedienungsanleitungen in einer hübschen kleinen Brieftasche im Lederlook fortgesetzt. Diese Liebe zum Detail erhältst du im Austausch für 3.000 Euro. Autsch.

Lies unseren beste Kopfhörer Test im Bereich Luxus: Focal Stellia Kopfhörer*

Der richtige Kopfhörer für dich - wonach solltest du entscheiden?

Die Wahl der richtigen Kopfhörer für dich kann eine qualvolle Entscheidung sein - muss es aber nicht, wenn du nach ein paar wichtigen Funktionen suchst.

In erster Linie kommt es auf die Klangqualität an. Das bedeutet nicht, dass du dir teure audiophile Kopfhörer kaufen musst, du solltest nur eine Vorstellung davon haben, welche Art von Klang du bevorzugst.

Wie du eine gute Klangqualität definierst, hängt von deinem persönlichen Geschmack ab. Magst du einen warmen, runden Klang oder bevorzugst du Ultra-High-Fidelity, bei der du jedes einzelne Detail deiner Musik hören kannst? Bist du ein engagierter Bassist oder ein Junkie für klassische Musik?

Es ist auch wichtig, das Klangbild als Ganzes zu betrachten; wenn du einen breiten, offenen Klang liebst, probier ein Paar offene Kopfhörer aus. Willst du die Leute in der Umgebung nicht belästigen, wenn du selber Musik hörst? Dann entscheide dich für ein Paar Kopfhörer mit geschlossener Rückseite und gutem Halt.

Ebenso musst du das Design deiner neuen Kopfhörer berücksichtigen. Möchtest du die Freiheit der Kopfhörer ohne Kabel (sogenannte True Wireless Kopfhörer) oder bevorzugst du die Sicherheit der robusten Over-Ear-Kopfhörer?

Apropos Wireless Kopfhörer oder Kopfhörer mit Kabel – das ist ein wichtiger Aspekt, den du nicht verachten solltest. Vor einigen wenigen Jahren haben wir vielleicht versucht, dich davon abzuhalten, dir ein Paar kabellose Kopfhörer zu kaufen (die Technologie hatte Probleme mit der drahtlosen Verbindung über Bluetooth und die Klangqualität hat deshalb einen Tauchgang gemacht).

Heutzutage bedeutet der Fortschritt in der Bluetooth-Technologie jedoch, dass drahtlose Kopfhörer nicht nur fantastisch klingen, sondern auch, dass lästige Ausfälle ausbleiben. Wenn du dich für schnurlose Kopfhörer entscheidest, stelle sicher, dass die Akkulaufzeit ebenfalls angemessen ist.

Du solltest auch darüber nachdenken, wofür du deine neuen Kopfhörer verwenden wirst; wenn du dein Training mit einem Soundtrack begleiten willst, solltest du dir die speziell für das Laufen oder Schwimmen entwickelten Sport Kopfhörer ansehen.

Schließlich musst du den Preis berücksichtigen. Du musst nicht dein Sparbuch plündern, wenn du ein Paar Kopfhörer kaufen möchtest, wie unsere Orientierungshilfe zu den besten günstigen Kopfhörern von 2019 zeigt.

In Anbetracht dessen hast du hier alles über die besten Kopfhörer erfahren, die wir uns in diesem Jahr angeschaut und in unserem Kopfhörer Test auf Herz und Nieren geprüft haben.

Für weitere Empfehlungen auf deiner Suche nach einem guten Paar Kopfhörer - schau auf Seite 2 vorbei!

Als kleine Zusammenfassung sieh dir am besten unsere Videos an.

