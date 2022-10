Im Test: Focal Bathys

Focal Bathys: 2-Minuten-Rezension

Damit wir uns richtig verstehen: Klanglich sind die Focal Bathys ihrem beneidenswerten Erbe mehr als würdig. Abgesehen von der Qualität des kabellosen Hörens, kannst du das USB-C-Kabel im DAC-Modus anschließen und bekommst Hi-Res bis zu 21bit/192kHz. Ach ja, und falls es noch erwähnt werden muss: Sie sehen einfach umwerfend aus. Warum also nur viereinhalb statt fünf Sterne? Das ist bei diesem Preis nicht so einfach - und die Konkurrenz ist groß.

Die Focal Bathys sind nicht der erste Ausflug des französischen Audiospezialisten in die Welt der schönen Kopfhörer - in der Tat stellt das Unternehmen einige der besten Over-Ear-Kopfhörer her, die wir je auf unsere Ohren setzen durften. Aber dies ist Focals erster Ausflug in die Welt der kabellosen Kopfhörer und (es ist nicht leicht, das zu sagen) die Bathys sind teuer. Wir verstehen die Gründe für den Preis - die patentierten Aluminium/Magnesium-"M"-Kalotten-Lautsprechertreiber werden in Frankreich unter Verwendung von Technologien aus den besten Focal-Kopfhörern hergestellt und auch das beleuchtete Flammenemblem in der Mitte jeder schönen Hörmuschel ist nicht billig - aber sie sind teurer als die AirPods Max und der neue Bowers & Wilkins PX8, was nicht unerheblich ist und einen gewissen Leistungsdruck mit sich bringt.

Wenn du die BathPods anziehst, fühlst du dich wunderbar, weil sie so detailreich und klar sind, aber wenn du ANC einschaltest (du kannst zwischen den Optionen "leise", "sanft" und "transparent" wählen), wirst du feststellen, dass du noch ein bisschen mehr willst - was aber nicht möglich ist.

Keiner unserer Kritikpunkte an den Bathys bezieht sich auf den Klang, unabhängig davon, welches Geräuschunterdrückungsprofil du wählst. Und obwohl die günstigeren Sennheiser Momentum 4 Wireless (die im August 2022 auf den Markt kommen) mit 60 Stunden eine doppelt so lange Akkulaufzeit haben wie die Sony WH-1000XM5 (die im Mai 2022 auf den Markt kommen), sind 30 Stunden Ausdauer für uns mehr als ausreichend.

Die Bathy-App für Focal und Naim (für Focal wischst du nach rechts, für Naim nach links, wie eine Art audiophile Dating-App) ist ebenfalls sympathisch und bietet alle notwendigen Funktionen für dein Hörvergnügen, einschließlich eines Fünf-Band-EQs mit hilfreichen Voreinstellungen.

Verwirrenderweise beziehen sich unsere Kritikpunkte auf die Verarbeitung - seltsam, da wir gerade gesagt haben, wie schön sie sind, aber bleib bei uns. Die physischen Knöpfe am Ohr fühlen sich ein wenig fadenscheinig und prototypisch an und wir finden, dass sie bei der Benutzung nicht immer funktionieren. Außerdem klickt der Kopfbügel beim Tragen gelegentlich, was den ansonsten hervorragenden Klang beeinträchtigt.

Auch hier sind wir bereit, für diese Art von klanglicher Leistung die meisten Dinge zu verzeihen - für uns ist der Klang das Wichtigste. Aber das große Verkaufsargument ist das kabellose Hören, daher müssen wir auf diese kleinen Mängel in einem dennoch großartig klingenden Paar Over-Ears hinweisen.

Ob die Flamme von hinten beleuchtet ist oder nicht, die Ohrmuscheln sehen gut aus. (Image credit: Future)

Focal Bathys: Preis und Release-Datum

Release: 04. Oktober 2022 (bereits erhältlich)

Preis: 799,99€

Die Focal Bathys sind ab sofort zu einem Preis von 799 Euro erhältlich. Damit sind sie teurer als alle Klassenbesten in diesem Bereich, darunter die Bowers & Wilkins PX8 (699 Euro), die Momentum 4 Wireless von Sennheiser (349 Euro) und die klassenbesten Sony WH-1000XM5, die dich 399 Euro kosten.

Und vergessen wir nicht, dass die erwähnten Sennheiser-Kopfhörer doppelt so viel Ausdauer haben wie die Focal Bathys (und die XM5, und die Bowers & Wilkins PX8, wenn wir schon dabei sind) - die Preisgestaltung grenzt an Arroganz, ist es aber nicht. Denn egal, was wir noch sagen werden, die Klangqualität ist außergewöhnlich und dem Preis angemessen.

Die On-Ear-Bedienelemente sind für uns ein wenig fummelig. (Image credit: Future)

Focal Bathys: Funktionen

USB-C kabelgebundener DAC-Modus für glorreiches Hi-Res-Audio

ANC ist eher Standard als außergewöhnlich

Die On-Ear-Bedienelemente waren im Test unzuverlässig

Der große Vorteil ist das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel, denn es ermöglicht dir die Dekodierung in bis zu 24bit/192kHz, je nachdem, wie gut deine Datei ist. Wir schnappen uns unser Samsung Galaxy S21, schließen es an, stellen den Schieberegler an der rechten Hörmuschel des Bathys auf "DAC" und hören uns Fontaines D.C. an, das wir in High-Res Lossless auf Apple Music heruntergeladen haben. Es ist großartig - aber es ist interessant festzustellen, dass die glorreiche kabelgebundene Leistung ein wichtiges Verkaufsargument ist, wenn man bedenkt, dass es sich um ein kabelloses Produkt von Focal handelt.

Vielleicht ist es am besten, die Focal Bathys als kabelgebundene Premium-Over-Ears zu betrachten, die lediglich die Möglichkeit des kabelgebundenen Hörens bieten, denn dies ist Focals erstes Set kabelloser Over-Ears, und das merkt man auch. Focal-Anhängern wird das egal sein, aber wenn du an kabellose Hörsysteme von Herstellern wie Sony gewöhnt bist, wirst du einige Dinge vermissen.

Die technischen Daten der Focal Bathys sind in Ordnung, aber in Anbetracht der reinen Bluetooth-Konkurrenz im Jahr 2022 sind sie nicht herausragend. Zum Beispiel können die zwei ANC-Profile und eine Transparenz-Option nicht eingestellt werden, es gibt keine Möglichkeit, die Mikrofone oder die Sprachaufnahme während eines Anrufs zu optimieren (abgesehen von der von Focal implementierten Clear Voice Capture Technologie) und es gibt auch keine Trägererkennung, sodass deine Musik nicht automatisch pausiert, wenn du sie abnimmst. Das sind zwar nur kleine Auslassungen, aber auf diesem Premium-Niveau würden wir sie erwarten - und jeder, der es gewohnt ist, dass seine Musik pausiert, wenn er die Hörmuschel abnimmt, wird es bald vermissen, wenn das nicht passiert.

Es gibt eine Standby-Automatik (die die Kopfhörer nach einer gewissen Zeit der Inaktivität in den Energiesparmodus schickt) und eine Taste, mit der du den Sprachassistenten deiner Wahl aufrufen kannst. Das Flammensymbol von Focal, das mit einer weißen Hintergrundbeleuchtung auf jeder Hörmuschel beleuchtet wird, kann in der schicken und unterhaltsamen App von Focal und Naim auch ausgeschaltet werden.

Dann gibt es noch den intuitiven Fünf-Band-EQ, der über Voreinstellungen verfügt oder manuell eingestellt werden kann - und der uns sehr gut gefällt. Vielleicht hätten wir uns ein bisschen mehr Ausdauer gewünscht als die "Standard"-Akkulaufzeit von 30 Stunden, obwohl diese sowohl den Bose QuietComfort 45 als auch den Bose Noise Cancelling 700 übertrifft, die zwischen 24 und 30 Stunden halten. Außerdem kannst du mit einer 15-minütigen Aufladung fünf Stunden lang Musik hören - eine Angabe, die wir bestätigen können.

Wie zu erwarten, hat Focal bei den Bedienelementen auf den Ohrmuscheln einen traditionellen Ansatz gewählt: Alle Tasten sind physisch: Lautstärke, Wiedergabe, Power und eine spezielle Taste für den Sprachassistenten deiner Wahl (Alexa, Google Assistant, Bixby und Siri werden alle unterstützt) auf der rechten Ohrmuschel sowie eine ANC-Taste auf der linken Ohrmuschel, die zwischen "Silent" (die höchste ANC-Stufe, die die Bathys bieten), "Soft" (geringe Geräuschunterdrückung) und "Transparent", um Außengeräusche herauszufiltern, umschaltet.

Interessanterweise schlägt Focal vor, dass du, wenn du maximalen ANC haben willst, aber keine Musik hörst, "auf die DAC-Position" gehen sollst, aber das bedeutet im Wesentlichen, dass du Bluetooth ausschaltest, so dass dein Kopfhörer nicht mehr mit deinem Handy gekoppelt ist. Das wiederum bedeutet, dass du keinen Zugriff mehr auf die App hast und nur noch mit der Taste an der linken Hörmuschel des Bathys zwischen den Profilen wechseln kannst, die dir nicht anzeigt, welches Profil du gerade benutzt. Für uns ist zwar eine gewisse Geräuschunterdrückung vorhanden, wenn wir dies tun (und wir denken, dass wir im "leisen" Modus sind), aber wir hören immer noch die Automotoren vor dem Bürofenster... Es ist nicht die allumfassende Blase der Stille, die du dir vielleicht erhoffst, aber es ist auch nicht unangenehm.

Der Bluetooth 5.1-Codec des Bathys unterstützt sowohl aptX als auch aptX Adaptive für die beste Bluetooth-Auflösung (und die niedrigste Latenz), die derzeit verfügbar ist - und falls du dich wunderst: Der Name Bathys kommt von dem Wort "Bathyscaphe", dem ersten Unterwasserforschungsfahrzeug. Was du nicht bekommst, ist die Unterstützung für den höher auflösenden LDAC-Codec von Sony - aber das ist ein relativ unwichtiges Problem, wenn aptX Adaptive auf der Speisekarte steht.

Funktionen: 3,5/5

Es gibt eine eigene Taste für ANC, die aber nicht anzeigt, welches Profil du gerade verwendest. (Image credit: Future)

Focal Bathys: Design

Atemberaubende "beleuchtete Flamme", die die Ohrmuscheln beleuchtet

Sehr bequem

Die Knöpfe fühlen sich ein wenig fummelig an

Wenn du sie trägst (vor allem, wenn die beleuchtete Flamme auf jeder Ohrmuschel auf "hoch" steht), sind diese Kopfhörer wirklich auffällig.

Jeder, der den Focal Stellia kennt, weiß, dass die abgeschnittenen, fast netzartigen Ohrmuscheln des Audiospezialisten aus St. Etienne im Licht funkeln und schimmern, aber obwohl die Verarbeitungsqualität hier auf teuren Schmuck schließen lässt, fühlt sich die Kombination aus Magnesium und Aluminium eher ein wenig substanzlos als stabil an (wagen wir es, plastikartig zu sagen?), und der Kopfbügel aus echtem Leder ist zwar gut gepolstert, knackt aber beim Tragen ein wenig, was sich mit der Zeit auf das Gesamtvergnügen auswirkt.

Das faltbare Design der Bathys bedeutet, dass die Ohrmuscheln flach liegen und in die mitgelieferte Tragetasche passen. Allerdings ist zu beachten, dass die Bathys den aktuellen Trend zu Kopfhörern aufgreifen, deren Ohrmuscheln sich nicht vollständig in den Kopfbügel falten lassen, wie z. B. beim Bowers & Wilkins PX8, Sony WH-1000XM5 und Bowers & Wilkins PX7 S2 (im Gegensatz zum älteren, faltbaren Sony WH-1000XM4).

In der stoffbezogenen Hartschalentasche befinden sich außerdem ein USB-C-auf-USB-C-Kabel zum Aufladen und für den USB-C-DAC-Modus (der dir übrigens zusätzliche 10 Stunden Akkulaufzeit für bis zu 40 Stunden Musikgenuss verschafft), ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Kopfhörerklinkenkabel (mit dem du 35 Stunden Musikgenuss hast - allerdings muss der Modus dafür eingeschaltet sein, damit du nicht passiv hörst) und ein USB-C-auf-Lightning-Dongle.

Der Tragekomfort ist wirklich sehr gut, aber während der Nutzung finden wir die On-Ear-Tasten ein wenig fadenscheinig und unzuverlässig. Die Skip-Forward-Option (die so einfach sein sollte wie ein doppelter Druck auf die mittlere Taste zwischen den Lautstärkeoptionen), um zum nächsten Titel zu springen, hat sich für uns als besonders illusorisch erwiesen - die Bathys ignorieren uns entweder oder halten die Musik an und setzen sie fort, was schade ist.

Design: 4/5

Die Focal/Naim-App ist schick und sympathisch, aber es gibt ein paar Lücken im Funktionsumfang. (Image credit: Future)

Focal Bathys: Klangqualität

Atemberaubende musikalische Klarheit, Tiefe und Raum

Der USB-C DAC-Modus ist eine wahre Freude

Agile Präsentation über alle Frequenzen hinweg

Wir streamen Fontaines D.C.'s "Big Shot" in High-Res Lossless heruntergeladen auf Apple Music, und der Rockgitarrenhall in unserem linken Ohr gepaart mit dem Rhythmus in unserem rechten ist energisch, agil und aufregend. Das ist ein wütender Track, und die Bathys haben keine Angst, mit dem Programm mitzugehen. Grian Chattens Stimme ist grenzwertig spöttisch und strotzt vor Emotionen, wenn sie in der Mitte dieser breiten und talentierten Klangbühne ankommt.

Die rhythmische Freude in "Only Wanna Be With You" von Hootie & the Blowfish ist klanglich etwas ganz anderes - und sie wird genauso mühelos zelebriert. Die Textur des rauen Intros ist gekonnt geschichtet, vom Bass über die Percussions, die Gitarren und die Backing Vocals bis hin zu Darius Carlos Ruckers entspanntem Gesangsstil.

Stormzys "Vossi Bop" ist eine harte Herausforderung für das Bassgewicht eines jeden Kopfhörers, und die Bathys bestehen sie mit Bravour. Die Becken dringen durch jedes Ohr, während das Intro leicht in die schmutzigen Tiefen sinkt, aber die Bathys liefern das tiefe Ende mit Agilität und Elan. Alles, was wir ihnen an den Kopf werfen, wird über alle Frequenzen hinweg wunderbar in Schach gehalten.

Unsere Playlist geht weiter zu "Big For Your Boots" und das Gefühl, dass der Track schnell ankommt und dich abrupt überspült, wird wunderbar umgesetzt. Stormzys Stimme ist so dreidimensional, wie es sich für einen Kriegsschrei gehört.

Beim Vergleich mit dem neuen Klassenprimus, den Bowers & Wilkins PX8, hören wir einen marginalen Unterschied zwischen der Ausgelassenheit und dem Spaß der PX8 und den Details, der Weite und der Raffinesse der Focal Bathys. Für wen du dich entscheidest, hängt vor allem davon ab, ob du einen integrierten, detaillierten, weitläufigen und raffinierten Klang bevorzugst (Bathys) oder etwas, das mit Agilität und einer Extraportion Dynamik und Wucht aufwartet (PX8), aber auch hier ist es ein sehr knappes Rennen - beide Kopfhörer haben fünf Sterne für ihren Klang verdient.

Klangqualität: 5/5

Sieh dir nur die leuchtenden Ohrmuscheln mit der Focal-Flamme an. (Image credit: Future)

Focal Bathys review: Mehrwert

High-End-Sound für High-End-Geld

ANC kann auf diesem Niveau noch verbessert werden

Eher gute als hervorragende Akkulaufzeit

Die Focal Bathys sind weit davon entfernt, preisgünstig zu sein (man bedenke, dass die Bowers & Wilkins PX8 wohl der nächste Konkurrent sind, aber selbst diese Premium-Kopfhörer sind 100 Euro billiger), und die kleinen Probleme, die wir mit der Verarbeitungsqualität hatten, sowie die wenigen Auslassungen auf dem Datenblatt der Bathys beeinträchtigen den Wert angesichts ihres hohen Preises.

Die fehlende automatische Erkennung des Trägers, die Tatsache, dass die drei ANC-Profile auf Silent, Soft und Transparent beschränkt sind - und du nicht komplett darauf verzichten kannst, da es unmöglich ist, ANC komplett auszuschalten - und die Tasten, die uns dazu bringen, unser Telefon herauszukramen, anstatt sie zu benutzen, wirken sich ebenfalls auf die Bewertung aus.

Das Ass im Ärmel der Focal Bathys ist, dass es sich im Grunde um kabelgebundene Over-Ears handelt, die auch kabellosen Bluetooth-Empfang bieten, und der Klang ist in beiden Fällen hervorragend. Wenn du also Wert auf Klangqualität legst, sollten die Focal Bathys auf deiner Liste stehen.

Mehrwert: 4/5

Sollte ich die Focal Bathys kaufen?

Focal Bathys Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Toller USB-C DAC-Modus, tolle EQ-Optimierung, eher Standard als exzellente ANC 3.5/5 Design Schöne beleuchtete Hörmuscheln, aber etwas fummelige Knöpfe 4/5 Klangqualität Detailliert, weitläufig und wunderschön verarbeitet 5/5 Mehrwert Wenn die Klangqualität an erster Stelle steht, sind sie jeden Cent wert - aber es gibt auch Nachteile 4/5

Kaufe sie, wenn...

...du die Option des kabelgebundenen Hörens magst.

Die Focal Bathys sind wirklich ein großartiges Paar kabelgebundener USB-C-Ohrhörer, die auch kabelloses Hören über Bluetooth ermöglichen. Wenn es das ist, was du wirklich willst, könnten sie das richtige Paar für dich sein.

...du bereit bist, für guten Sound auch etwas mehr zu zahlen.

Was Detailreichtum, Raffinesse, Weite und Klarheit angeht, ist der Klang hier beispiellos in einem kabellosen Design. Aber du wirst dafür tief in den Geldbeutel greifen müssen.

...du bereits einen klabellosen Lautsprecher von Naim besitzt.

Eine App, die alle deine Naim/Focal-Geräte kontrolliert hat seine Vorteile.

Kaufe sie nicht, wenn...

...du ausgesprochen gute ANC willst.

Die ANC ist da und hilft, aber hüllt dich auch auf der höchsten Stufe nicht in eine Blase der Stille ein - und es ist unmöglich, die Pegel manuell zu verändern.

...du nach Kopfhörern suchst, die sich komplett zusammenklappen lassen.

Wie die neuesten Modelle von Sony, B&W und Sennheiser liegen auch die Focal Bathy Kopfhörer flach, lassen sich aber nicht zum einfachen Transport zusammenklappen.

...du dir erstklassige Akkulaufzeit wünschst.

Die Sennheiser Momentum 4 Wireless bieten doppelt so viel wie die Focal Bathys mit ihren 30 Stunden. Allerdings sind 30 Stunden (oder bis zu 40 Stunden im kabelgebundenen DAC-Modus) nicht gerade wenig.

Erstmals getestet: Oktober 2022

