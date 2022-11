Im Test: Bose QuietComfort Earbuds 2

Bose QuietComfort Earbuds 2: 1-Minuten-Rezension

SPEZIFIKATIONEN (Image credit: Bose) Farben: Triple Black, Soapstone

Bluetooth: 5.3 (~9m Reichweite)

Codec-Unterstützung: SBC, AAC

ANC: Ja

Wasserdicht: Ja (IPX4)

Akkulaufzeit: 6 Stunden (Buds); 18 Stunden (Ladecase)

Gewicht: 6,2g (pro Bud); 59,8g (Ladecase)

Die Bose QuietComfort Earbuds II stammen von der Marke, die die Geräuschunterdrückung praktisch erfunden hat. Der erste Vorstoß von Bose in den Bereich der kabellosen Earbuds war jedoch nicht ganz so erfolgreich wie die Over-Ear-Kopfhörer und wurde schnell von Konkurrenten wie Sony und Apple überholt. Doch der Meister ist wieder in Form, denn die zweite Generation der Bose QuietComfort Earbuds II (nennen wir sie der Einfachheit halber QCE II) macht vieles richtig, was wichtig ist.

Das fängt schon mit dem komplett überarbeiteten Design an, das den Tragekomfort des neuen Modells im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich erhöht. Die Gen 2 ist kleiner, leichter und scheint endlich mit Sony konkurrieren zu können, obwohl es auch kleinere Kopfhörer gibt.

Bei True-Wireless-Kopfhörern kommt es definitiv auf die Größe an, aber auch auf die Leistung, und Bose hat sich gegenüber den älteren QC Buds tatsächlich verbessert. Wir fanden, dass die Bose QuietComfort Earbuds der ersten Generation eine ziemlich gute aktive Geräuschunterdrückung (ANC) hatten, und wir waren uns nicht ganz sicher, wie die adaptive Funktion in den neuen Kopfhörern funktionieren würde, aber sie ist bemerkenswert effektiv. Hochfrequente Geräusche wie Sirenen dringen zwar immer noch durch, aber nicht mehr so stark wie bei dem älteren Modell.

Und die Verbesserungen bei ANC gehen nicht auf Kosten der allgemeinen Klangqualität. Wir würden sogar behaupten, dass sie dieses Mal noch besser ist. Jeder Kopfhörer passt den Klang an die Konturen deines Gehörgangs an und sorgt so für ein ausgewogenes Klangbild mit sehr klaren Details und Texturen. Obwohl es viel zu loben gibt, hat sich die Akkulaufzeit nicht sonderlich verbessert – das Gehäuse hat nur ein bisschen mehr Saft als zuvor – und auch die Gesprächsqualität ist nicht gerade berauschend.

Die großen Verbesserungen sind jedoch mit einem höheren Preis verbunden als der des ersten Modells. Und obwohl er dem Einführungspreis des Sony WF-1000XM4 entspricht, ist das Konkurrenzprodukt in einigen Märkten deutlich günstiger zu haben.

Bose QuietComfort Earbuds 2 bei Amazon für 294,90 € (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Bose QuietComfort Earbuds 2: Preis

Im September 2022 angekündigt (bereits erhältlich)

Preis: 299,95€

Es mag unbemerkt geblieben sein, aber die Bose QuietComfort Earbuds II wurden am selben Tag angekündigt, an dem Apple die iPhone 14-Reihe und die AirPods Pro 2 vorstellte – am 8. September 2022, um genau zu sein. Auf der New Yorker Modewoche, wo das Launch-Event veranstaltet wurde, gab es dennoch einiges an Fanfare. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist nur eine einzige Farbvariante erhältlich: Triple Black. Die Soapstone-Edition wird zu einem späteren, noch nicht bekannt gegebenen Zeitpunkt erscheinen.

Bei der Markteinführung werden die QCE II 299,95 Euro kosten. Das ist viel mehr als der aktuelle, jetzt reduzierte Preis des Sony WF-1000XM4 und der Einführungspreis der AirPods Pro 2, die beide mit dem Bose konkurrieren können. Es ist zwar leicht, den höheren Preis mit den Verbesserungen des QCE II gegenüber seinem Vorgänger zu rechtfertigen, aber wir könnten auch die Inflationsraten auf der ganzen Welt berücksichtigen. Trotzdem ist der Preis immer noch ziemlich hoch, aber es hat nicht lange gedauert, bis die Bose QC Buds bei großen Verkaufsaktionen rabattiert wurden, und wir gehen davon aus, dass dies auch bei der zweiten Generation der Fall sein wird. Wenn du es also nicht eilig hast, kannst du auf Aktionen wie den Amazon Prime Day oder den Black Friday warten, um sie günstiger zu bekommen.

Mehrwert: 4/5

Bose QuietComfort Earbuds 2: Design

30% kleiner als die vorherige Generation

Kompakteres und leichteres Ladecase

Passt vielleicht nicht jedem

Im Gegensatz zu den originalen QuietComfort Earbuds, die absolut riesig waren, sind die neuen QC Earbuds II insgesamt realistischer dimensioniert. Bose behauptet, dass die Kopfhörer der zweiten Generation 30 % kleiner sind als das Vorgängermodell, was an sich schon darauf hindeutet, dass das Design komplett überarbeitet worden ist. Die QCE II stammen aus der Design-Schule des "baumelnden Stiels", aber der Stiel ist kurz und dank der drei verschiedenen Ohrstöpsel- und "Stabilitätsband"-Optionen sind sie bequem und sicher. Allerdings fühlten sie sich nicht sehr sicher an, als wir sie zum ersten Mal benutzten, und es bedurfte einiger Erschütterungen und Sprünge, um uns davon zu überzeugen, dass sie nicht herausfallen.

Selbstverständlich gibt es einen Passformtest in der Bose Music App, der dir dabei hilft, aber es dauert eine Weile, bis du ein Gefühl der Sicherheit bekommst. Während du die Größe der Kopfhörer vielleicht schon von früheren Kopfhörern kennst, ist es nicht so einfach herauszufinden, welches Stabilitätsband das richtige für dich ist. Wir mussten sie alle mit der von uns gewählten Größe ausprobieren und gleichzeitig die Position jedes Stöpsels im Ohr mit jedem Band verändern, um eine Entscheidung zu treffen. Das mag mühsam klingen, aber es dauert nicht lange, bis man die richtige Passform gefunden hat.

Vielleicht ist es das Gesamtgewicht von 6 g pro Earbud (im Vergleich zu 8,9 g vorher), das ein falsches Gefühl der Unsicherheit vermittelt, aber es schadet auch nicht – schließlich ist das ziemlich leicht für diese Art von Earbuds. Sogar die Ohrstöpsel und die Stabilitätsbänder sind superweich, so dass die QCE II auch über längere Zeiträume hinweg sehr angenehm zu tragen sind. Und die Verarbeitungsqualität ist so, wie du es von einem teuren Produkt und von Bose erwartest, einschließlich der IPX4-Wasserbeständigkeit, die wir bereits gesehen haben.

Sogar das Ladecase wurde überarbeitet – es ist jetzt höher, dünner und leichter als das der älteren QC Buds, obwohl es einen etwas größeren Akku enthält. Auch wenn sich die Größe geändert hat, ist es immer noch ein stabiles Gehäuse und viel einfacher zu öffnen als sein Vorgänger.

Design: 5/5

Bose QuietComfort Earbuds 2: Funktionen

CustomTune Audio

Ausgezeichnete ANC-Fähigkeiten

Bluetooth 5.3

Bose hat einen Weg gefunden, sowohl die Klangwiedergabe als auch die Geräuschunterdrückung der QCE II auf den individuellen Gehörgang des Nutzers abzustimmen. Das Unternehmen nennt diese Technologie CustomTune und nutzt ein Audiosignal – das von einem Mikrofon in jedem Kopfhörer aufgenommen wird – um die ANC und die Tonfrequenz automatisch so zu kalibrieren, dass sie am besten zu deinem Ohr passen. Bose macht keine genauen Angaben zum Frequenzgang, aber nachdem wir die QCE II jetzt eine Weile benutzt haben, schätzen wir, dass er von "extrem tief" bis "sehr hoch" reicht.

Der Klang wird von zwei dynamischen 9,3-mm-Breitbandtreibern erzeugt – einer pro Kopfhörer – und die Kopfhörer nutzen Bluetooth 5.3 für die drahtlose Verbindung. Die einzigen unterstützten Codecs sind SBC und AAC, was etwas überraschend ist, da wir aufgrund der Zusammenarbeit von Bose mit Qualcomm (die QCE II verwenden den Qualcomm S5 Audio Chipsatz) eine Snapdragon Sound-Kompatibilität erwartet hatten. Vielleicht ändert sich das in Zukunft durch Over-Air-Firmware-Updates – Bose erwähnte zwar, dass es in den nächsten Monaten Updates geben wird, war aber nicht konkret, um was es sich dabei handelt.

Eine weitere fehlende Funktion, von der wir gehofft hatten, dass sie im QCE II zu finden ist, ist die Multipoint-Konnektivität, mit der du dich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden kannst. Fairerweise muss man sagen, dass diese Funktion eher bei kabellosen Over-Ear-Kopfhörern zum Einsatz kommt und bei den echten kabellosen Modellen noch nicht ganz so weit ist, aber es wäre schön, sie zu haben. Das gilt auch für das kabellose Aufladen. Auch das ist eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Konkurrenten mittlerweile kabelloses Laden unterstützen und die Bose-Kopfhörer ein ziemlich hochwertiges Modell sind, das auf diese Funktion verzichtet.

Der QCE II glänzt aber vor allem bei der Geräuschunterdrückung. Bose behauptet kühn, dass die QC Buds II "die weltweit beste Geräuschunterdrückung aller Kopfhörer" haben, und wir müssen dem voll und ganz zustimmen. Und wie hat Bose das geschafft? Mit ausgeklügelten Mikrofonen – vier in jedem Kopfhörer (eines im Inneren), die unerwünschte Geräusche wahrnehmen – und einem "exklusiven" Algorithmus in einem "proprietären" Chip, der die Geräusche in "einem Bruchteil einer Millisekunde" auslöscht. Wir können diese Behauptung zwar nicht messen, aber wir können bestätigen, dass sie bemerkenswert gut funktioniert. Das QCE II erhält von uns allein für seine ANC-Leistung Bestnoten.

Eine weitere Funktion, die uns sehr gut gefällt, ist die ActiveSense-Technologie, die zum Einsatz kommt, wenn sich das QCE II im Modus "Aware" befindet. Sie passt die Geräuschunterdrückung automatisch an, damit deine Musik nicht völlig von lauten Umgebungsgeräuschen übertönt wird und du gleichzeitig hören kannst, was um dich herum passiert. Auto Transparency ist auch sehr praktisch, wenn du mit jemandem sprechen musst. Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn du einen Kopfhörer abnimmst und die ANC-Stufe des anderen Kopfhörers auf die niedrigste Stufe eingestellt wird. Wenn du den Kopfhörer wieder anbringst, wird die ANC-Einstellung wiederhergestellt, ohne dass du etwas anderes tun musst.

Die Bose Music App hat sich nicht verändert, aber vor nicht allzu langer Zeit einen Equalizer erhalten, mit dem du die Musik nach deinem Geschmack einstellen kannst – etwas, das bei der Einführung der älteren QC Buds noch fehlte. Das Pairing der QCE II ist super einfach, und in der App kannst du ANC-Modi (bis zu vier) speichern und einige Touch-Bedienelemente neu konfigurieren – sie ist voller Anleitungen und sehr einfach zu bedienen.



Laut Bose bieten die QCE II eine Laufzeit von bis zu sechs Stunden allein mit den Ohrhörern und drei weiteren Aufladungen im Etui. Das ist nicht wirklich eine große Verbesserung gegenüber der vorherigen Generation, die ebenfalls bis zu sechs Stunden mit den Buds, aber nur zwei zusätzliche Aufladungen im Etui ermöglichte. Wir konnten die Buds zwar nicht ganz sechs Stunden lang tragen, aber wir hatten ANC jedes Mal auf Hochtouren laufen und nach zwei Stunden hatten die Buds nur noch 20 % Akkuladung (nach einer vollen Ladung waren es 80 %) - das heißt, du könntest mehr als die angegebenen sechs Stunden schaffen.

Bose verspricht, dass das Ladecase die Kopfhörer in einer Stunde wieder auflädt, wenn sie vollständig entladen sind. Wenn du ungeduldig bist, kannst du die Kopfhörer in 20 Minuten wieder aufladen, um etwa zwei Stunden Musik zu hören. Wir hatten erwartet, dass das Gehäuse kabelloses Aufladen unterstützt, aber wir sind ziemlich enttäuscht, dass Bose darauf verzichtet hat. Die Konkurrenz bietet diese Funktion inzwischen an, ebenso wie günstigere Modelle. Daher sind wir überrascht, dass die Premium-Kopfhörer kein kabelloses Laden unterstützen.

Funktionen: 4/5

Bose QuietComfort Earbuds 2 review: Klangqualität

Wunderbar ausgewogener Klang

Sehr klare Details

Nicht die beste Gesprächsqualität

Neben der hervorragenden ANC-Funktion hat Bose mit dem QCE II auch die Klangqualität verbessert. Als wir das ältere Modell getestet haben, waren wir der Meinung, dass es ihm an Bass fehlte, was Sony sehr gut hinbekam. Jetzt ist das aber behoben, und was auch immer CustomTune hinter den Kulissen macht, macht das Hören der neuen Buds zu einem echten Vergnügen.

Das Klangbild ist sehr ausgewogen und du kannst eine große Menge an Details erkennen, die bei den älteren Modellen nicht möglich waren. Das wird besonders deutlich, wenn es um das tiefe Ende geht, wo bassige Elemente wie Kick Drums und Kontrabass eine ziemlich gute Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du zum Beispiel Miles Davis oder John Coltrane hörst, kannst du den Kontrabass zwischen dem Klavier (Mitten) und dem Saxophon oder den Becken heraushören. Wenn du Blues, Pop oder Rock hörst, wird die Bassdrum nicht übertönt und so gut wie jedes Instrument kann sich gegen den Gesang behaupten. Und zu keinem Zeitpunkt wurde der Gesang von den Instrumenten übertönt.

Wir haben sogar den Bass am EQ aufgedreht, um zu sehen, wie er mit der Veränderung umgehen würde, und es war herrlich, Klergys Caught In The Fire zu hören. Von JJ Cale bis Royal Deluxe, Sarah McLachlan bis Beth Hart, sogar Beethoven und Mozart. Es gab nichts, was wir bemängeln konnten. Die Streicher übertönen die tiefen Töne nicht, die Bläser halten sich wacker und das Klavier klingt wunderbar – manchmal hatte man das Gefühl, in einem Konzertsaal mit toller Akustik direkt vor dem Orchester zu sitzen.

Wie genau CustomTune funktioniert oder was es macht, ist unklar, denn es gibt keine Möglichkeit, es auszuschalten, um einen Anhaltspunkt zu haben. Aber für uns ist das in Ordnung. Ehrlich gesagt mussten wir den EQ gar nicht einstellen, sondern haben es nur aus Neugierde getan – kurz gesagt, du legst die QCE II an und lässt sie einfach ihr Ding machen.

Die Gesprächsqualität ist allerdings ein wenig dürftig. Wir fanden sogar, dass die älteren Bose QC Buds im Vergleich etwas besser abschneiden. Auch wenn Bose behauptet, dass Außengeräusche gefiltert werden, ist das in der Praxis nicht der Fall, vor allem nicht, wenn es ein bisschen windig ist. Die Sony WH-1000XM4 kommen mit Wind etwas besser zurecht, aber auch andere Außengeräusche wie Verkehr und lautes Geplapper scheinen bei der Verwendung der QCE II durchgelassen zu werden.

Mit der SelfVoice-Funktion, die du in der App einstellen kannst, hörst du dich selbst ganz gut, aber die meisten Leute, mit denen wir während der Nutzung des QCE II gesprochen haben, sagten, dass wir uns anhören, als wären wir an einer Freisprecheinrichtung.

Klangqualität: 5/5

Sollte ich die Bose QuietComfort Earbuds 2 kaufen?

Bose QuietComfort Earbuds 2 Eigenschaften Anmerkung Punkte Mehrwert Die Bose QuietComfort Earbuds II gehören zu den teuersten kabellosen Ohrstöpseln auf dem Markt und es fällt schwer, ihren hohen Preis zu rechtfertigen, wenn es andere Ohrstöpsel für weniger Geld gibt. 4 / 5 Design Sicherlich gibt es kleinere Kopfhörer, aber die Tatsache, dass Bose sein Flaggschiff um 30 % schrumpfen und das Gehäuse kompakter machen konnte, ist eine Leistung. Ein bisschen kleiner wäre schön, aber wir mögen die Passform und den Komfort im Vergleich zum älteren Modell. 5 / 5 Funktionen Allein für die ANC erhalten die Bose QC Buds II die volle Punktzahl. Sie gehören zu den bestklingenden Kopfhörern, die wir getestet haben, und bieten mit Abstand die beste ANC-Leistung. Punktum. Die Akkulaufzeit ist allerdings enttäuschend. 4 / 5 Klangqualität Die CustomTune-Funktion von Bose hält genau, was sie verspricht. Die Details in jedem Lied sind bemerkenswert, egal, welches Genre du bevorzugst. Wie gut die Funktion arbeitet, hängt selbstverständlich von der Passform ab. Für uns war die Klangqualität hervorragend und macht die fehlende Unterstützung von High-Definition-Codecs wieder wett. 5 / 5

Kaufe sie, wenn...

...erstklassige ANC ein absolutes Muss für dich ist. Wenn es etwas gibt, was die Bose QuietComfort Earbuds II wirklich gut können, dann ist es die Geräuschunterdrückung. Wir dachten, die älteren Kopfhörer wären großartig... aber da haben wir uns geirrt. Die zweite Generation der Earbuds ist derzeit die beste in Sachen ANC, und das ohne Kompromisse bei der Klangqualität.

...du wunderbaren, ausgewogenen Klang möchtest. Was auch immer CustomTune im Ohr macht, es funktioniert bemerkenswert gut. Wir können es gar nicht oft genug betonen – der Klang ist sehr ausgewogen, mit einer Menge Details und Texturen. Und wenn du trotzdem noch etwas ändern willst, kannst du das über den EQ in der App tun.

Kaufe sie nicht, wenn...

...du kabellose High-Definition-Klangqualität bevorzugst. Da die QCE II nur drahtlose Low-Definition-Codecs unterstützen, sind sie vielleicht nicht für jeden geeignet. Es gibt keine LDAC- oder aptX-Unterstützung und auch keinen Support für räumliches Audio. Es ist zwar möglich, dass Qualcomms Snapdragon Sound-Kompatibilität irgendwann nachgerüstet wird, aber wir halten nicht den Atem an.

...du Wert auf kabelloses Laden und kleine Earbuds legst. Obwohl es Bose gelungen ist, seine ANC-Flaggschiff-Kopfhörer zu verkleinern, sind die QCE II nicht die kleinsten kabellosen Kopfhörer, die du bekommen kannst. Und die Tatsache, dass die Konkurrenz jetzt kabelloses Aufladen anbietet, während Bose darauf verzichtet, ist in unseren Augen ein großes Versäumnis.

...dein Budget eher klein ausfällt. Es ist leicht zu argumentieren, dass die ANC- und Klangleistung der QCE II jeden Cent wert ist, aber diese Kopfhörer sind teuer. Der Preis drückt sogar noch mehr, wenn du bedenkst, dass einige Funktionen fehlen, die die Konkurrenz zu einem niedrigeren Preis anbietet.

