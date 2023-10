Wir testen beruflich Audio-Produkte und würden uns deswegen eines dieser 5 Angebote der Prime Deal Days 2023 noch schnell unter den Nagel reißen!

Du suchst noch (oder wieder) nach einem Audio-Upgrade, sodass du daheim, aber auch unterwegs bestes Hörvergnügen spendiert bekommst, ohne Kompromisse zu machen?

Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Die Prime Deal Days laufen noch und bieten dir auf einige der besten In- und Over-Ear-Kopfhörer satte Rabatte. Mit dabei natürlich auch die Crème de la Crème in Form der Sony WH-1000XM5, oder aber Technics EAH-AZ80E-K In-Ear-Variante, die sogar die AirPods Pro in Neid erblassen lässt.

Für Sparfüchse gibt es aber natürlich auch attraktive Low-Budget-Alternativen wie die von 1MORE, welche satte Klänge, üppige Akkulaufzeit und schlichtes, zeitloses Design in sich vereinen.

Bei tausenden Angeboten kann es aber gern auch einmal etwas komplizierter sein und nicht jeder Kopfhörer ist für jedes Paar Ohren wie perfekt gemacht. Gern kannst du also auch einmal selbst durch die gigantische Angebotsbibliothek stöbern. Alles, was es braucht, ist ein aktives Amazon Prime-Abonnement, um in den Rabattgenuss und damit das Hörvergnügen deiner neuen Alltagsbegleiter zu kommen.

Noch kein Mitglied beim Amazon-Dienst? Kein Problem, wir verraten dir, wie du das in nur wenigen Schritten änderst!

So meldest du dich für einen kostenlosen 30-tägigen Prime-Test an

1. Gehe zu Amazon Prime

2. Wähle aus: Starte dein kostenloses Probeabo

3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn du dazu aufgefordert wirst

4. Starte die Suche nach Angeboten

Unsere 5 Audio-Empfehlungen

Sony WH-1000XM5 kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer:

329 Euro jetzt für nur 299 Euro bei Amazon sichern

Der Mix aus klassenbester Geräuschunterdrückung, atemberaubender Klangqualität und einem wunderschönen, gut durchdachten Design macht den Sony WH-1000XM5 zu einem der besten Kopfhörer, die man für Geld kaufen kann. Natürlich ist er noch immer längst nicht so günstig wie Budget-Alternativen wie der CH720N, guter Sound hat aber natürlich auch noch immer seinen Preis – selbst mit Rabatt. Solltest du vom Griff zur Geldbörse aber nicht abgetan sein, ist das womöglich eine der günstigsten Gelegenheiten, um sich den WH-1000XM5 noch vor dem Black Friday zum Hammerpreis zu sichern!

Bose QuietComfort 45 kabellose Noise-Cancelling-Bluetooth-Kopfhörer: statt 233 Euro jetzt für nur 194 Euro bei Amazon Bose ist sich der eigenen Stärken und Schwächen wohl bewusst, minimiert letztgenannte jedoch auf das Geringsmögliche, während die großen Vorzüge umfangreich ausgespielt werden. Ja, das Design hat jetzt nicht gerade den großen "Wow-Effekt", dürfte aber recht zeitlos bleiben und für Fans des Schlichten und Einfachen gerade passend sein. So richtig glänzen dürfen die QuietComfort 45 aber in Sachen Klang – was beim renommierten Name des Herstellers kaum verwundern dürfte. Grandiose TriPort-Klangarchitektur gibt sich hier mit einem tollen ANC die Klinke in die Hand, welches einzig noch von Sony getoppt wird. Ein Durchhaltevermögen von 24 Stunden mag auf den ersten Blick nicht gerade überzeugend wirken, dank Schnellladeoption ist die nächste dreistündige Hörsession aber gerade mal 15 Minuten Ladepause entfernt! Und das Beste: Den ganzen Spaß sicherst du dir aktuell schon für unter 200 Euro!

1MORE SonoFlow Noise Cancelling Kopfhörer, Bluetooth mit Aktiver Geräuschunterdrückung: statt 91,99 Euro jetzt für nur 78,19 Euro bei Amazon sichern Doch es muss nicht immer teuer sein, um gut zu klingen. Sicher hat grandioser Sound seinen Preis, Budget-Optionen beweisen aber immer häufiger, dass sie den großen Topanwärtern kaum mehr hinterherhinken – und können im Gegenzug auch gern einmal mit ganz eigenen Vorzügen trumpfen. So mitunter auch die SonoFlow von 1More. Das Noise Cancelling mag nur solide sein, der Sound ist aber für weit weniger als 100 Euro echt brachial! Und was wir bei den Bose-Vertretern zuvor noch als kleinen Makel entlarvt haben, können wir hier als großen Pluspunkt hervorheben: Die Akkulaufzeit. Eben jene ist mit 70 Stunden (ja, richtig gelesen) nämlich wahrlich gigantisch. Und damit sind die SonoFlow wie gemacht für all diejenigen, die doch einmal zu häufig vergessen, ihre Kopfhörer vor dem nächsten Trip zu laden ...

1MORE PistonBuds Pro Kopfhörer Kabellos, Hybrid Active Noise Cancelling Kopfhörer: statt 59,99 Euro jetzt für nur 39,99 Euro bei Amazon sichern Vergiss gut und günstig, die PistonBuds Pro sind grandios und spottbillig – Ernsthaft. Für gerade einmal knapp 40 Euro bekommst du hier schicke Earbuds mit üppigen 30 Stunden Akkulaufzeit (inkl. Case versteht sich) spendiert und damit einen echten Ausdauergaranten. Und auch der Sound muss sich dank 10-mm-Treiber und AAC-Codec nicht verstecken. On top bietet 1MORE noch eine EQ-App, die dir Hörvergnügen nach eigenen Präferenzen garantiert – perfekt abgemischt für das jeweilige Genre, nach dem es dir beliebt. Du siehst: Für guten Klang müssen es längst nicht immer die AirPods sein ...

Von Budget bis High-End, von In-Ear bis Over-Ear und von Geheimtipps bis hin zu Angeboten für Pole Position-Vertreter ist bei dieser Liste alles dabei, was man sich nur so wünschen mag.

Persönlich werde ich wohl am ehesten zu den Sony WH-1000XM5 greifen, wo mir doch der Mix aus Design, Top-Notch-ANC und abgerundetem Sound jeden Cent wert ist. Als In-Ear-Option stehen die Technics-Modelle aber ebenfalls weit vorn auf meiner Liste.

Und falls du budgettechnisch limitiert bist, lohnt sich ja noch immer ein Besuch bei 1MORE oder einem der zahlreichen anderen Anbieter, die grandiosen Klang für einen schmalen Taler bieten.

Wirklich was falsch machen kann man mit ein wenig Recherche eigentlich kaum. Achten solltest du aber zumindest auf ein paar Indikatoren, die für den Erwerb sprechen. Hierzu zählt die Qualität des ANC (die meist den Bewertungen entnehmbar ist), Treiber, Codecs, das Vorhandensein einer Multipoint-Verbindungsoption (relevant für Multitasking-Fans) und natürlich die Akkulaufzeit – immerhin gibt es nix Schlimmeres als einen Kopfhörer, der dann muckt, wenn er gerade gebraucht wird ...

Sichere dir also noch heute einen unserer Vorschläge oder stöbere selbst einmal noch weiteren Deals und gönn dir zum nahenden Jahresausklang noch ein schickes Audio-Upgrade!