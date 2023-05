1MORE Sonoflow im Test: Die perfekten All-Rounder

Die 1MORE Sonoflow sind die ersten Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung des deutschen Audiospezialisten. Sie sind der Beweis dafür, dass du ein großartiges Paar kabelloser Kopfhörer für unter 100 Euro bekommen kannst, die die meisten Kriterien erfüllen. Diese Over Ears beweisen ein weiteres Mal, warum 1MORE schon seit Jahren einer unserer größten Favoriten ist.

Das Design der 1MORE Sonoflow und der dazugehörigen App ist sehr einfach gehalten. Dennoch ist alles Wesentliche vorhanden. Sie klingen großartig, die Geräuschunterdrückung ist gut, die Akkulaufzeit beträgt fantastische 70 Stunden (mit aktiviertem ANC sind es 50 Stunden) und wir fanden, dass sie den ganzen Tag über bemerkenswert bequem zu tragen sind.

Obwohl es keine bahnbrechenden neuen Funktionen gibt, sind die 1MORE Sonoflow solide All-Rounder zu einem Preis, der sie unserer Meinung nach günstiger macht als einige der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und der besten Over-Ear-Kopfhörer, die du derzeit kaufen kannst. Aus diesem Grund sind sie für alle interessant, die auf der Suche nach gut klingenden und budgetfreundlichen Over-Ear-Kopfhörern sind.



Die 1MORE Sonoflow werden in einer kompakten und hochwertig aussehenden Hartschalentasche geliefert. Praktischerweise sind die Stellen, an denen die Ohrmuscheln sitzen, beschriftet, was das Zusammenklappen in der Eile erleichtert. Die Kopfhörer haben ein einfaches Design, hochwertige Scharniere und eine matte Oberfläche. Die Ohrmuscheln bestehen aus superweichem Memory-Schaum und wir finden es toll, dass die Innenseite mit leuchtend rotem Stoff ausgekleidet ist.

Die Kopfhörer sind unglaublich bequem, wenn du sie über einen längeren Zeitraum trägst. Das liegt an den weichen Ohrpolstern, den verstellbaren Ohrmuscheln, dem geringen Gewicht (sie wiegen nur 250 g) und dem gepolsterten Kopfband. Ich konnte diese Kopfhörer den ganzen Tag tragen, ohne, dass meine Ohren schmerzten. Der einzige große Nachteil ist, dass die Sonoflow nicht wasserdicht sind. Deshalb würden wir sie nur mit Vorsicht für den Einsatz im Fitnessstudio oder im Freien empfehlen.

Das Koppeln der 1MORE Sonoflow mit einem Smartphone ist sehr einfach, und auch die App funktioniert einwandfrei. Diese ist zwar nicht schlecht, aber dann doch recht spärlich, was die Funktionen angeht. Vor allem im Vergleich zu Konkurrenten mit unglaublich anpassbaren und ausgefeilten Softwares wie die App der Sennheiser Momentum 4 Wireless – aber die sind auch ein gutes Stück teurer.

Die Grundlagen sind jedoch vorhanden. Du kannst ANC ein- und ausschalten oder den Transparenz-Modus wählen, der sich gut eignet, um Gespräche zu führen, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Es gibt auch einen Equalizer, obwohl du die Kopfhörer nicht vollständig mit einem Fünf-Band-EQ-Register einstellen oder abstimmen kannst. Stattdessen gibt es 12 benutzerdefinierte Voreinstellungen, darunter "Bass Booster" und "Classical". Diese Voreinstellungen dürften für die meisten Hörer ausreichen, aber für diejenigen, die mehr Kontrolle wollen, sind sie vermutlich eher enttäuschend.



An den Ohrmuscheln befinden sich die vier Tasten. Mit diesen kannst du ANC und Transparenz-Modus aktivieren, bzw. deaktivieren, die Lautstärke regulieren und die Sonoflow ein- und ausschalten. Die Bedienung ist zu Beginn nicht wirklich intuitiv, da du meiner Meinung nach etwas zu viel Druck aufwenden musst, um die Tasten zu betätigen. Aber das ist nichts, an das man sich nicht gewöhnen könnte. Ein minimal störendes Merkmal ist außerdem, dass die Sonoflow keine Tragerkennung besitzen. Deine Musik wird also nicht unterbrochen, wenn die Kopfhörer abnimmst.

Eines der Hauptargumente für diese Over Ears ist ihre beeindruckende Akkulaufzeit. Bei ausgeschalteter ANC beträgt sie satte 70 Stunden und bei eingeschalteter ANC immer noch erstaunliche 50 Stunden – und durch unsere Tests können wir diese Zahlen außerdem bestätigen. Außerdem ist es großartig, dass eine fünfminütige Ladung für mehr als 4,5 Stunden Musikgenuss ausreicht und 1,5 Stunden Ladezeit für eine vollständige Aufladung.

Das macht sie – zumindest was die Akkulaufzeit angeht – zu einem der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, die wir je getestet haben. Die Sony WH-1000XM4 – unser derzeitiger Favorit unter Over-Ear-Kopfhörern – haben eine Akkulaufzeit von 30 Stunden bei aktivierter ANC. Die Sonoflow werden nur von den 60 Stunden (bei aktivierter ANC) der Sennheiser Momentum 4 Wireless geschlagen.

Bei unseren Tests haben wir festgestellt, dass die ANC die meisten Umgebungsgeräusche mit niedrigen Frequenzen vollständig unterdrückt. Einige hochfrequente Geräusche kommen immer noch durch und wir stellten fest, dass das Surren einer Mikrowelle unserer Küche erhalten blieb, ebenso wie ein lautes Gespräch auf der Straße direkt neben unserer Büros. Aber der direkte Vergleich zeigte dennoch, wie gut die störende Klangkulisse insgesamt gefiltert wurde. Auch wenn die Sonoflow also nicht die beste Geräuschunterdrückung haben, sind sie ideal für Büroumgebungen und auch perfekt für Pendler geeignet, da sie die meisten Geräusche mit mittleren und tieferen Frequenzbereich anständig unterdrücken.

Das Gleiche gilt für die Klangqualität. Die 1MORE Sonoflow können nicht mit Kopfhörern mithalten, die drei- oder viermal so viel kosten, aber das ist auch nicht Ziel dieser Kopfhörer. Es wäre unfair mehr von ihnen zu erwarten. Während unseres Tests beeindruckten die kräftigen Bässe und die detaillierten, klaren Höhen, die die Sonoflow dank ihrer 40-mm-Treiber bieten.

Außerdem wirkten sich die (wenn auch begrenzten) EQ-Voreinstellungen je nach Genre auf die Musik aus. Wenn du z. B. bei einem Techno-Track den "Bass Booster" einschaltest, ist das wirklich beachtlich und sorgt für donnernde Bässe mit einem ordentlichen Bums. Insgesamt war der Bass mit den Kopfhörern großartig und verzerrte auch bei hoher Lautstärke nicht. Die EQ-Voreinstellungen werden für Audiophile vermutlich zu schlicht erscheinen, aber andere werden viel Spaß daran haben, an diesen herumzuspielen – vielleicht gehörst du ja dazu.



Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass du bei den 1MORE Sonoflow keine Elite-Kopfhörer erwarten solltest. Aber das wäre bei ihrem Preis auch etwas unfair. Wenn du allerdings nach gut klingenden All-Roundern mit phänomenaler Akkulaufzeit suchst, dürftest du mit diesen Over Ears dein Match gefunden haben.

1MORE Sonoflow: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 99,99€

99,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Grau

Einer der größten Vorteile der 1MORE-Produkte ist, dass sie preiswert sind, und die 1MORE Sonoflow Over-Ear-Kopfhörer setzen diese Tradition mit einem Preis von 99,99 Euro fort. Bei diesem Preis würden wir sie nicht als billige Over-Ear-Kopfhörer bezeichnen, wie z. B. die Sony WH-CH510 für 49,99 Euro, aber sie liegen in der Kategorie der besten Budget-Kopfhörer und haben ein ähnliches Preisschild wie einige unserer günstigen Favoriten.

Selbstverständlich sind sie deutlich günstiger als die besten Kopfhörer, die du derzeit kaufen kannst, wie z. B. die Sony WH-1000XM4, die mit 379,99 Euro mehr als dreimal so viel kosten. Wie nicht anders zu erwarten, schneiden diese Kopfhörer in den meisten Bereichen besser ab als die 1MORE Sonoflow. Aber das ist alles eine Frage der persönlichen Vorlieben. Wenn du kein Budget für High-End-Kopfhörer hast und keinen audiophilen Klang brauchst, sind die 1MORE Sonoflow-Kopfhörer das bessere Angebot.

1MORE Sonoflow: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 40mm ANC Ja Akkulaufzeit 70 Stunden (Ohne ANC), 50 Stunden (mit ANC) Gewicht 250g Konnektivität Bluetooth 5.0, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 20kHz Wasserschutz / Andere Funktionen 1MORE MUSIC App

Sollte ich die 1MORE Sonoflow kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Ausgezeichnete Akkulaufzeit sowie schlichte App ★★★★☆ Klangqualität LDAC für wenig Geld und eine insgesamt wirklich gute Klangqualität. ★★★★☆ Design Hochwertig und komfortabel, wenn auch optisch ein bisschen schlicht. ★★★☆☆ Mehrwert Wenn dein Budget bei maximal 100 Euro liegt, wirst du Schwierigkeiten haben, bessere Kopfhörer zu finden. ★★★★★

Kaufe die 1MORE Sonoflow, wenn...

...du maximal 100 Euro ausgeben kannst.

Es gibt bessere Kopfhörer auf dem Markt, aber nur wenige, die unter 100 Euro kosten. Die Sonoflow-Kopfhörer bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erfüllen alle Anforderungen, die die meisten Menschen an ein Paar Over Ears stellen.



...du gemütliche Kopfhörer suchst.

Wenn du es satt hast, Earbuds in deine Gehörgänge zu stopfen oder lästige On Ears zu tragen, sollten die Sonoflow für dich geeignet sein. Sie sind verstellbar und unglaublich bequem.

...du Kopfhörer während der Arbeit trägst.

Die Sonoflow sind nicht nur bequem, sondern haben auch eine Akkulaufzeit von 70 Stunden, ein minimalistisches Design, gutes ANC und ein robustes Gehäuse – ideal, wenn du die Kopfhörer oft im Büro trägst.

Kaufe die 1MORE Sonoflow nicht, wenn...

...du audiophilen Super-Sound möchtest.

Wenn du die beste Audioleistung willst, die es derzeit gibt, wirst du feststellen, dass Sonoflow nicht gut genug sind. Zwar klingen sie gut, aber wenn du ein audiophiler Mensch bist, wirst du den Unterschied zu einem Premium-Paar bemerken.

...du deinen Sound anpassen willst.

Wenn du den Klang deiner Musik anpassen möchtest, wirst du vielleicht von den fehlenden EQ-Einstellungen der Sonoflow enttäuscht sein. Die Voreinstellungen sind unterhaltsam und effektiv, aber wir haben schon bessere gesehen.

...du ein größeres Budget besitzt.

Wenn du bereit bist, eine größere Anschaffung zu tätigen, um dein Hörerlebnis zu verbessern, solltest du dich für ein hochwertiges Paar entscheiden. Du musst gut 100 Euro mehr ausgeben, um eine Leistungssteigerung zu erhalten, die ihr Geld wert ist – es gibt viele Optionen, die sich luxuriös anfühlen und gut klingen.

So habe ich die 1MORE Sonoflow getestet

Für etwa zwei Wochen getestet

Primärer Nutzen während der Arbeit im Büro, aber auch zu Hause und unterwegs

Musikhören lief hauptsächlich über YouTube Music auf einem Xiaomi Mi 11 Lite 5G und einem Lenovo-Notebook

Um die 1MORE Sonoflow zu testen, habe ich sie im Rahmen meiner normalen Routine verwendet – ich habe Musik über Bluetooth von meinem Handy via YouTube Music gehört, während ich gearbeitet habe oder in der Stadt unterwegs gewesen bin.Auch habe ich sie mit meinem Redaktions-Laptop gekoppelt.



Neben des Streamings von Titeln aus YouTube Music habe ich auch Podcasts via Podigee gehört, heruntergeladene Videos angeschaut und das ein oder andere Videospiel auf meinem Gaming-Laptop gespielt.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.