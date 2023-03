Edifier WH950NB im Test: Edle Over Ears mit Knaller-Sound

Zum ersten Mal habe ich Over Ears von Edifier auf meinem Schreibtisch liegen. Mit den Edifier NeoBuds S konnte der chinesische Audiospezialist bereits einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Dementsprechend blickte ich dem Test der WH950NB euphorisch entgegen. Nach drei Wochen es intensiven Testens bin ich persönlich mehr als beeindruckt von diesen Kopfhörern. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass sie durchaus zu den besten Over-Ear-Kopfhörern gehören, die ich bisher für TechRadar Deutschland testen durfte.



Was als Erstes bei den Edifier WH950NB auffällt ist der Preis. Klar, 179,99€ ist für viele noch immer eine ordentliche Hausnummer. Trotzdem handelt es sich hierbei um Premium-Kopfhörer, die eher dazu gedacht sind, mit marktführenden Modellen wie den Bose Noise Cancelling Headhones 700 oder den Sony WH-1000XM5 zu konkurrieren. Und du bekommst hier außerordentlich viel für dein Geld geboten: Zwei verschiedene Stufen an aktiver Geräuschunterdrückung, Hi-Res-Zertifizierung, LDAC-Unterstützung, verschiedene Klangprofile samt Equalizer in der App und noch einiges mehr. Die WH950NB bieten dir also jede Menge Funktionen, und das für etwa die Hälfte des Preises diverser Bose- oder Sony-Premiumkopfhörer.



Im Lieferumfang der Edifier WH950NB befinden sich neben der wirklich schicken Hartschalentasche die üblichen Verdächtigen – also USB-C- und 3,5mm-Kabel. Aber auch ein Flugzeugadapter ist mit dabei, den du für deine nächste Flugreise verwenden kannst. All dieses Zubehör kannst du samt Gebrauchsanweisung bequem im eingenähten Beutel der Hartschaltentasche verstauen. Apropos verstauen: Die Ohrmuscheln der Kopfhörer lassen sich um 90 Grad nach außen drehen und auch einklappen, wodurch du sie sehr platzsparend in deinem Gepäck oder eben der Hartschaltentasche aufbewahren kannst.

Optisch sind die WH950NB ein wirklicher Hingucker und gleichzeitig dezent genug, um nicht zum nächsten Gesprächsthema in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu werden. Edifier fährt also eindeutig einen eher bedeckten Look statt zum Beispiel der Berliner Audiospezialist Teufel, bei dem so ziemlich jede Kopfhörer – zum Beispiel die Real Blue NC – fast schon nach "Teufel" schreien. Ähnlich wie bei den Sony WH-1000XM4 besteht der Kopfbügel aus einer Art Aluminium, während der Rest von einer matten Kunststoffverkleidung geziert wird. Mir persönlich gefällt besonders die äußere Textur der Ohrmuscheln, die den Kopfhörern den nötigen Premium-Kick verleiht. Vervollständigt wird das Design durch seine bequemen Schaumstoffpolster, die von einem sehr elastischen Kunstleder überzogen sind. Der Tragekomfort der WH950NB ist wirklich außerordentlich gut. Selbst nach einem Arbeitstag von über acht Stunden schmerzten mir immer noch nicht die Ohren.



An der rechten Ohrmuschel der WH950NB befinden sich die Bedienelemente, die aus einem härteren Gummi gefertigt sind. Besser wäre es gewesen, wenn diese aus dem gleichen Material wie die restlichen Teile der Kopfhörer bestehen würden. Aber das sind persönliche Präferenzen. Ich bin zumindest froh, dass man sich nicht für eine Touch-Steuerung entschieden hat. Auf den ersten Blick wirken die Knöpfe sehr schlicht und definitiv nicht danach, als könne man mit diesen die vielen Funktionen der Edifier WH950NB anpassen.



Die Knöpfe bestehen aus zwei Bedienelementen. Zum einen gibt es da die längliche Taste, die aus drei einzelnen Knöpfen besteht. Hier kannst du die Lautstärke regulieren, Songs vor- oder zurückspringen, Lieder pausieren und Anrufe entgegennehmen. Und dann gibt es noch die runde Mode-Taste, mit der du durch einmaliges Drücken die aktive Geräuschunterdrückung sowie den Umgebungsmodus ein- oder ausschalten kannst. Drückst du sie jedoch in einem kurzen Abstand zweimal, kannst du so weitere Modi aktivieren. Zum Beispiel einen Game- oder Theatre-Modus. Alle Modi kannst du über diese Methode allerdings nicht einstellen. Zum Beispiel können Windreduktion und Low Noise Cancellation ausschließlich über die App eingeschalten werden. Eine seltsame Design-Entscheidung, wenn man bedenkt, wie viele der Modi du über die Mode-Taste steuern kannst. Wenn du also in den vollen Genuss aller Funktionen der WH950NB kommen willst, empfehle ich dir auf jeden Fall die Edifier App.

Im Großen und Ganzen ist die Edifier App eine gute Software, mit der du neben der erwähnten Funktionen auch verschiedene Klangprofile samt Equalizer geboten bekommst. Hin und wieder kam es allerdings vor, dass die App einfach nicht mehr die Kopfhörer erkannt hat, obwohl sie mit meinem Smartphone schon längst verbunden waren. Ein Neustart des Handys konnte dies allerdings beheben. Ärgerlich ist das trotzdem, vor allem, wenn du Anrufe mit den WH950NB tätigen möchtest. Ansonsten kannst du mit der App eine riesige Auswahl an Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die LDAC-Unterstützung aktivieren. Aber Obacht: schaltest du diese ein, kannst du die Multipoint-Verbindung nicht mehr verwenden.



Bei den Edifier WH950NB bekommst du im Grunde drei Varianten an Geräuschunterdrückung geboten. Es gibt High als auch Low Noise Cancellation und eine Windreduktion, die starken Wind von dir und deinem Musikgenuss abschirmt, wenn du draußen unterwegs bist. High und Low Noise Cancellation sind insgesamt sehr ähnlich, aber im Großen und Ganzen wirklich gut. Zwar nicht Bose und Sony gut, aber weitaus besser als bei vielen Kopfhörern ihrer Preisklasse. Tiefe Frequenzen wie Motorengeräusche oder das Wummern von Klimaanlagen und Gefrierschränken werden sehr gut gemindert, aber auch bei dem Filtern von Gesprächen in Restaurants oder Cafés machen die WH950NB einen guten Job. Mit ANC landen die Edifer-Kopfhörer übrigens bei 34 Stunden Akkulaufzeit, ohne aktivierte ANC sogar bei bis zu 55 Stunden.



Der Transparenz-Modus ist sehr gut und gibt dir die Möglichkeit Gespräche zu führen, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Tatsächlich kannst du die Lautstärke, mit der die Mikrofone die Umgebungsgeräusche aufzeichnen, in der App anpassen, was mich besonders überrascht hat. Ein kleines Feature mit großer Wirkung. Leider besitzen die WH950N keine Smart-Sensoren und demnach auch keine Trageerkennung. Deine Musik läuft also weiter, wenn du sie abnimmst.



Klanglich können die Edifier WH950NB definitiv überzeugen. Bei aktivierter Geräuschunterdrückung wird die Klangbühne etwas reduziert. Dadurch fühlt sich der Bass etwas kräftiger an, während der Treble bzw. die Höhen etwas an Fülle verlieren. Es lohnt sich hier also, etwas in den EQ-Einstellungen herumzuprobieren. Für mich persönlich hat es schon gereicht, eines der bestehenden Profile (Dynamisch oder Klassisch) zu wählen. Ohne ANC ist die Klangbühne offener und in Kombination mit dem Dynamisch-Klangprofil ein wirklich großartiges Sound-Erlebnis. Der Bass ist satt, während die Trebles sauber und füllig klingen. Die Mitten sind fantastisch. Stimmen stechen bei den WH950NB besonders hervor, völlig unabhängig, welches Genre du gerne hörst. Ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass die Mitten in den Hintergrund gerückt sind.



Insgesamt bieten dir die Edifier WH950NB ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht zuletzt wegen des großartig ausbalancierten Klangs und den mannigfaltigen Funktionen. Sofern du nach Over Ears für unter 200 Euro suchst, wirst du mit diesem Paar mehr als glücklich.

Edifier WH950NB: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 179,99€

179,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Schwarz, Weiß

Mit einem Preis von rund 180 Euro richten sich die Edifier WH950NB vielleicht nicht unbedingt an die Nutzer, die ein superkleines Budget besitzen. Allerdings bewegen wir uns hier – ausgehend von dem, was diese Kopfhörer alles bieten – fast schon im Premiumsegment. Und bei einem Preis von unter 200 Euro gibt es hier fast nichts zu bemängeln. Die Edifier WH950NB sind ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Edifier WH950NB: Spezifikationen

Swipe to scroll horizontally Treiber 40mm ANC Ja Akkulaufzeit 55 Stunden (ohne ANC), 34 Stunden (mit ANC) Gewicht 296g Konnektivität Bluetooth 5.3, USB-C Frequenzbereich 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) Wasserschutz nicht bewertet Andere Funktionen Edifier App, Multipoint-Verbindung

Sollte ich die Edifier WH950NB kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkung Punkte Funktionen Verschiedene Stufen von ANC, EQ-Einstellungen, LDAC und vieles mehr. Die App erkennt nur hin und wieder die Kopfhörer nicht. 4/5 Klangqualität Großartiger und ausgewogener Klang mit gutem Bass sowie Treble und fantastischen Mitten. 5/5 Design Ein edles und gleichzeitig dezentes Design mit Premium-Look. Und sie sitzen wirklich äußert bequem. 5/5 Mehrwert Mannigfaltige Funktionen, cooles Design und großartiger Klang. Was will man mehr? 5/5

Kaufe die Edifier WH950NB, wenn...

...du Knaller-Sound für unter 200 Euro willst.

Diese Over Ears bieten knalligen Sound, der locker mit Bose und Sony mithalten kann. Für unter 200 Euro findest du fast nichts besseres.

...du nach einer hohen Akkulaufzeit suchst.

55 Stunden! Du wirst sie nicht sehr oft aufladen müssen. Wenn du also der eher vergessliche Typ bist, ist das ein großer Vorteil für dich.

...du deine Endgeräte jederzeit wechseln möchtest.

Durch die Multipoint-Verbindung via Bluetooth sind sie ideal für alle, die oft zwischen ihrem Smartphone und ihrem Laptop/Tablet wechseln.

Kaufe die Edifier WH950NB nicht, wenn...

...du ein eher kleines Budget hast.

Die Edifier WH950NB sind für das, was sie bieten wirklich erschwingliche Kopfhörer. Allerdings muss man rund 180 Euro auch erstmal beiseite legen können.

...dir smarte Funktionen wichtig sind.

Leider besitzen diese Kopfhörer keine Trageerkennung, wodurch deine Musik weiterläuft, wenn du sie abnimmst.

...du alle Funktionen rein über die Kopfhörer steuern willst.

Manche Funktionen lassen sich nur über die App als steuern. Wenn du bei den meisten Einstellungen also eher nicht zum Handy greifen willst, solltest du nach anderen Kopfhörern suchen.

Edifier WH950NB: Auch interessant...

Swipe to scroll horizontally Edifier WH950NB Teufel Real Blue NC Sivga Robin (SV021) Preis 179,99€ 229,99€ 179€ Treiber 40mm 40mm 50mm ANC Ja Ja Nein Akkulaufzeit 55 Stunden (ohne ANC), 34 Stunden (mit ANC) 55 Stunden (ohne ANC), 41 Stunden (mit ANC) / Gewicht 296g 280g 275g Konnektivität Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5mm Bluetooth 5.0, USB-C, 3,5mm 3,5mm Frequenzbereich 20Hz - 40kHz (Hi-Res Audio) 10Hz - 20kHz 20Hz - 20kHz Wasserschutz / / / Andere Funktionen Edifier App, MultiPoint-Verbindung Teufel App, Share Me-Funktion, Multipoint-Verbindung /

Die Teufel Real Blue NC sind leistungsstarke Over Ears und bieten neben ihres soliden und dynamischen Klangs außerdem eine wirklich lange Akkulaufzeit, App-Unterstützung und eine aktive Geräuschunterdrückung. Das Erlebnis wird minimal von manchen Designmängeln in den Funktionen hinuntergezogen, die aber fast nicht der Rede wert sind.

Mit den Sivga Robin Over-Ear-Kopfhörern hat Sivga einen absoluten Volltreffer gelandet. Sie sind unglaublich leicht und sehen gleichzeitig stylischer aus als die meisten anderen, bieten eine breite Klangbühne und einen detaillierten Sound, der dich begeistern wird. Für alle, die sich nicht um Branding oder ANC kümmern, sind diese Kopfhörer ideal für alle Situationen.

So habe ich die Edifier WH950NB getestet

Für etwa drei Wochen getestet

Primär wurden sie im Büro benutzt, aber auch in der Stadt und Zuhause

Musikhören lief hauptsächlich über YouTube Music auf einem Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Um die Edifier WH950NB zu testen, habe ich sie im Rahmen meiner normalen Routine verwendet – ich habe Musik über Bluetooth von meinem Handy gehört, während ich gearbeitet habe oder durch die Stadt gelaufen bin.

Auch habe ich sie auch mit einem Laptop gekoppelt, um das Multi-Point-Pairing zu testen. Neben dem Streaming von Titeln aus YouTube Music habe ich auch Podcasts via Julep Hosting gehört, heruntergeladene Videos angeschaut, Spiele mit ihnen gespielt und sie für Konversationen in Discord verwendet.

Erfahre mehr darüber, wie wir Produkte testen.