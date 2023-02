Im Test: Teufel Real Blue NC

1-Minuten-Rezension

Spezifikationen (Image credit: Teufel) Bluetooth: V5.0

Anschluss: USB-C

Laden (voll): /

Frequenzbereich: 10hz - 20khz

Impedanz: 32Ω

Treiber: 40mm

Akkulaufzeit: 55 Stunden (Bei mittlerer Laustärke), 41 Stunden (bei aktivierter ANC)

ANC: Ja



Derzeit sind die Teufel Real Blue NC um 13% reduziert (Öffnet sich in einem neuen Tab)! Weitere Produkte des Berliner Audiounternehmens findest du auf der offiziellen Webseite (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Mit den Real Blue NC von Teufel halten wir das erste Mal Kopfhörer des Berliner Audiospezialisten in unseren Händen. Und tatsächlich können die schicken Over-Ears nicht nur durch Optik und Klangqualität beeindrucken, sondern auch durch ihre Funktionen. Auch wenn letztere vielleicht nicht immer so geschmeidig überzeugen wie der Rest der Real Blue NC. Aber alles der Reihe nach.



Qualität ist bei Teufel besonders großgeschrieben, und das sieht man bereits beim Lieferumfang der Real Blue NC. Wie es sich für Kopfhörer dieser Preisklasse gehört, werden sie in einer schicken Hartschalentasche geliefert, in welcher die Over-Ears samt USB-C- und 3,5mm-Kabel Platz finden. Die Ohrmuscheln der Real Blue NC lassen sich um 90 Grad drehen sowie einklappen. Auch eine Kombination ist möglich. Letzteres wird sogar von Teufel empfohlen, um sie ordnungsgemäß in der mitgelieferten Tasche zu verstauen. Erhältlich sind die Real Blue NC in den Farben Schwarz, Weiß und Blau.





(Image credit: Future)

Im Großen und Ganzen ist das Design der Real Blue NC ansprechend. Allerdings lässt sich auch nicht die Tatsache ignorieren, dass das große T – das so ziemlich alle Ohrmuscheln der Teufel-Kopfhörer ziert – schon stark in die Richtung "in your face" geht. Deswegen sind sie rein optisch vielleicht nicht für jeden geeignet. Besonders bei der weißen Ausführung fällt das große silberne Logo sehr auf. Man muss es mögen. Die Real Blue NC selbst haben eine wirklich gute Passform und sind äußerst bequem. Auch bieten die verstellbaren Kopfbügel genügend Puffer für jede Kopfform. Sogar nach stundenlangen Sessions schmerzten uns nicht die Ohren.



"Stundenlang" ist übrigens ein gutes Stichwort. Die Akkulaufzeit ist mit 55 Stunden bei mittlerer Lautstärke wirklich grandios. Vor allem, wen man die Preisklasse bedenkt. Selbst bei aktivierter ANC kannst du noch gut 41 Stunden Musik in Dauerschleife hören, bevor du die Real Blue NC das erste Mal ans Ladekabel stecken musst. Als Vergleich: Die Sony WH-1000XM5 halten gerade mal 30 Stunden mit ANC durch. Das nennen wir mal eine Ansage. Auch der Transparenz-Modus macht einen guten Job darin, sämtliche Geräusche gut hörbar darzustellen, während du deine Musik hörst. Selbstverständlich können die Real Blue NC auch klanglich überzeugen. Die weiteren Details findest du weiter unten.

Mehrwert: 4/5

(Image credit: Future)

Teufel Real Blue NC: Preis & Verfügbarkeit

Preis: 229,99€

229,99€ Verfügbarkeit: Jetzt erhältlich

Jetzt erhältlich Farben: Schwarz, Weiß, Blau

Teufel Real Blue NC: Funktionen

Die Funktionen der Real Blue NC sind tatsächlich vielfältig, aber manche von diesen ziehen das Gesamterlebnis etwas hinunter. Zum einen wäre das die Bluetooth-Verbindung, die hin und wieder mal am Stottern gewesen ist. Und das, obwohl sich die Kopfhörer unmittelbar in der Nähe des Endgeräts befunden haben. Tatsächlich ist mir während des Tests etwas passiert, das noch nie vorgefallen ist. Aus dem Nichts heraus verlor ich die Verbindung zu den Real Blue NC und hatte statt meiner Musik mit einem Mal irgendeinen Podcast in schlechter Qualität auf den Ohren. Fast so, als hätte jemand in einer anderen Etage unseres Büros sich mit den Kopfhörern verbunden. Das war allerdings unmöglich, da die Real Blue NC durchgehend mit meinem Laptop gekoppelt waren. Zusätzlich verfügen die Teufel-Kopfhörer nicht über eine Multipoint-Verbindung. Mir erschließt sich leider bis heute nicht, woher dieser Bruch in der Verbindung herkam. Nach ein paar wenigen Sekunden, in denen ich meine Kolleginnen fragte, ob diese mir einen Streich spielen, schallte auch schon wieder die gewohnte Musik aus den Hörern.



Auch erwies es sich als schwierig, die Real Blue NC nach dem Entkoppeln wieder mit einem Gerät zu verbinden. Als ich von Laptop auf Smartphone wechseln wollte, habe ich bestimmt gut 20 Minuten gerätselt, wieso mein Handy die Kopfhörer nicht mehr finden konnte. Die Lösung war schließlich die Ein/Aus-Taste. Diese muss man nach einem erfolgreichen Entkoppeln schnell zweimal nacheinander drücken, um die Bluetooth-Verbindung wieder zu aktivieren. Davon ist bedauerlicherweise nichts in der Gebrauchsanweisung zu lesen. Bevor du also eine wütende Beschwerde-Mail mit Rückerstattung deines Geldes an Teufel schickst, solltest du also erstmal abchecken, ob du auch wirklich die Bluetooth-Verbindung aktiviert hast.



Am rechten Ohrhörer befindet sich der Joystick, den du für gleich mehrere Funktionen nutzt. Drückst du den Joystick nach oben oder unten (Nord & Süd), kannst du die Lautstärke einstellen. Wenn du ihn nach links oder rechts (West & Ost) bewegst, kannst du einzelne Tracks in deiner Playlist vor- oder zurückspringen. Drückst du den Joystick ohne Richtungseingabe, pausiert der aktuelle Song. Speziell diese Funktion ist leider relativ träge und reagiert – je nach Player – sehr verzögert bis gar nicht. Via YouTube funktionierte das Pausieren zum Beispiel oftmals überhaupt nicht. In der Musik-App meines Smartphones gab es wiederum keine Ausfälle. Dennoch ist die Reaktionszeit der Pausenfunktion relativ langsam. Es braucht blöderweise immer einen kurzen Moment, bis der Song auch wirklich pausiert wird. In der Regel ist es leichter und schneller, die Real Blue NC einfach kurz abzunehmen. Dadurch verpasst man allerdings seine Musik, da die Kopfhörer über keine Trageerkennung verfügen.

(Image credit: Future)

Direkt unter dem Joystick befindet sich die Taste, mit der du die Geräuschunterdrückung oder den Transparenz-Modus aktivieren kannst. Die ANC ist tatsächlich sehr gut und in der Lage den meisten Lärm auf das Geringste zu minimieren. Besonders effizient werden hier tiefe Frequenzen gefiltert, wie zum Beispiel Motorengeräusche. Der Transparenz-Modus ist ebenfalls großartig und bewirkt genau das Gegenteil. Bei diesem werden die Geräusche bewusst von den Mikrofonen aufgenommen und in die Real Blue NC geleitet, damit man sich mit aufgesetztem Kopfhörer unterhalten kann. Die Akkulaufzeit ist mit 55 Stunden bei mittlerer Lautstärke und 41 Stunden bei aktivierter ANC wirklich fantastisch. Sie kommt zwar nicht ganz an die mächtigen 60 Stunden (bei aktivierter ANC) der Sennheiser Momentum 4 Wireless heran, steckt aber die Akkulaufzeit der Sony WH-1000XM5 von 30 Stunden locker weg.



Besonders mögen wir die App, mit der du bequem alle Funktionen auch über dein Smartphone steuern kannst. Außerdem findest du hier einen Equalizer, der zum einen gleich mehrere Presets für verschiedene Musikrichtungen bietet, dir aber auch die Freiheit lässt, dein ganz persönliches Klangprofil zu erstellen. Eine wirklich lustige Funktion – deren Zweck sich uns allerdings nicht so ganz erklärt – ist die "Share Me-Funktion", mit der du den aktuell laufenden Song deiner Real Blue NC auf einen weiteren Teufel-Kopfhörer in der Nähe übertragen kannst. Vermutlich, um deine Musik mit Freunden zu teilen.

Funktionen: 4/5

Teufel Real Blue NC: Design

Wie wir im Einstieg dieses Testberichts bereits erwähnt haben, ist das Design der Real Blue NC nicht direkt für jeden geeignet. Das liegt primär an der doch relativ aufgeblasenen Optik. Zum einen ziert das große und runde T-Logo beide Ohrmuscheln der Kopfhörer, was sie deutlich von anderen Over-Ears der gleichen Preisklasse abhebt. Hinzu kommen gleich drei ausgeschriebene Logos des Berliner Audiospezialisten, die sich sowohl links als auch rechts auf den Grenzen der bewegbaren Ohrmuscheln und oberhalb des Kopfbügels befinden. Die Real Blue NC schreien also förmlich nach Teufel. Ein Design, das vielleicht nicht jedem zusagt. Zugegeben, unser Test-Kopfhörer war das weiße Modell, bei welchem die silbernen Logos und Akzente besonders zur Geltung kommen. Wenn du es schlichter magst, kannst du dir die schwarze oder blaue Variante ansehen. Wir persönlich mögen die Aufmachung der Teufel-Kopfhörer sehr, aber wir können leider nicht für alle sprechen.



Aber genug von der Optik. Kommen wir zur Zweckmäßigkeit des Designs. Dieses kann durchaus überzeugen. Die Ohrmuscheln der Real Blue NC können um 90 Grad nach außen gedreht und auch eingeklappt werden. Eine Kombination aus beidem ist übrigens von Teufel durch eine Veranschaulichung innerhalb der Hartschalentasche empfohlen, um sie sicher darin zu verstauen. Insgesamt mögen wir die mitgelieferte Tasche der Real Blue NC. Sie ist kompakt, schlicht und stabil. Wir persönlich hätten uns allerdings über die Möglichkeit einen Gurt an ihr zu befestigen oder einen einfachen Tragehenkel gefreut. Abseits des Reißverschlusses und der eingenähten Fächer im Innenraum besitzt sie keine weiteren Funktionen.

(Image credit: Future)

Tragekomfort wird bei Teufel sehr großgeschrieben. Die Real Blue NC sind wirklich bequem und haben dennoch einen festen Sitz. Selbst bei stundenlangen Sessions schmerzten uns nicht die Ohren. Auch bieten dir die verstellbaren Kopfbügel der Over-Ears genügend Puffer für deine Kopfform.



Verschiedenfarbige LEDs geben dir einen guten Überblick darüber, wie hoch der Akkustand der Real Blue NC ist, oder welche Funktion derzeit aktiv ist. An der linken LED wird durch blau angezeigt, dass die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist. Sind die Kopfhörer mit deinem Endgerät verbunden, dient diese LED lediglich dazu, dich über den Akkustand der Real Blue NC zu informieren. Sie leuchtet grün (100% - 60%), gelb (59% - 21%) und rot (20% - 1%). Die rechte LED dient der ANC-/Transparency-Taste. Sie leuchtet grün, wenn die Geräuschunterdrückung aktiviert ist und weiß, wenn du den Transparenz-Modus einschaltest. Zwar muss man sich die Farben erstmal merken, aber dennoch sind diese LEDs eine gute Möglichkeit, um einen schnellen Überblick über die aktiven Features der Real Blue NC zu haben.

Design: 5/5

Teufel Real Blue NC: Klangqualität

Im Vorfeld möchten wir direkt klarstellen, dass du mit den Teufel Real Blue NC bei so ziemlich jedem Genre glücklich sein wirst – obwohl du auf hochwertige Audio-Codecs wie LDAC oder AptXHD verzichten musst. Es ist völlig egal, ob du’s gerne poppig magst, musikalisch eher im Techno aufgehst, oder du ein Faible für den mächtigen Overdrive von Heavy Metal-Gitarren hast. Die Teufel-Kopfhörer nehmen alle Herausforderungen an und verwandeln jeden Song in einen wirklich guten sowie ausgewogenen Musikgenuss.



Bereits ohne Gebrauch des Equalizers der App wird deutlich, dass die Real Blue NC besonders durch den bombastischen Bass überzeugen können. Jeder individuelle Treffer auf das Schlagzeug ist satt und knallt ordentlich. Und das Beste ist, dass du im EQ den Bass noch um ein ganzes Stück nach oben schrauben kannst. Generell sind die einzelnen Klangprofile gut ausbalanciert und machen einen guten Job darin, die jeweiligen Besonderheiten der Musikrichtungen hervorzubringen. Und selbst, wenn du mit den Presets nicht zufrieden sein solltest, kannst du dein ganz persönliches Profil erstellen. Die Freiheit, die dir die App bietet, ist wirklich großartig.



Insgesamt ist der Klang detailreich, klar, sehr dynamisch und gibt dir gleichzeitig genügend Raum. Man hat mit den Real Blue NC also nicht das Gefühl, als würde man sich unmittelbar in der Nähe des Lautsprechers eines Pop-Konzerts befinden. Selbst bei aufgedrehter Lautstärke zeigen die Real Blue NC, was in ihnen steckt. Es gibt kein unangenehmes Knistern zu hören und sie übersteuern auch nicht. Stimmen kommen mit einer spürbaren Wärme daher, während Instrumente deutlich und klar zu hören sind, ohne sich dabei je gegenseitig zu übertönen. Insgesamt ist die Klangkurve wirklich ausgewogen und macht beim Erforschen der Playlist jede Menge Spaß. Mit den Real Blue NC bekommst du mit die besten Over-Ears in ihrer Preisklasse. Nicht zuletzt wegen der großartigen Klangqualität, des wirklich stylischen – wenn auch etwas aufgeblasenen – Designs und einem Mehrwert, der sich für jeden Musikliebhaber mehr als lohnt.

Klangqualität: 5/5

(Image credit: Future)

Sollte ich die Teufel Real Blue NC kaufen?

Swipe to scroll horizontally Eigenschaften Anmerkungen Punkte Mehrwert Fantastische Over-Ears mit großartiger Klangqualität. Das Design hängt stark vom Geschmack ab, während die Funktionen minimal das Erlebnis hinunterziehen. 4 / 5 Funktionen Super ANC und Transparenz-Modus, beachtliche Akkulaufzeit und eine tolle App. Leider stottert die Bluetooth-Verbindung selten mal und die Pausenfunktion ist relativ träge. 4 / 5 Design Ein Design, das geradezu nach Teufel schreit, weswegen es vielleicht nicht jedem gefällt. Die Kopfhörer lassen sich allerdings flach zusammenklappen und werden in einer netten Hartschalentasche geliefert. 5 / 5 Klangqualität Ein Sound, der trotz des Fehlens von hochwertigen Audio-Codecs wie LDAC oder AptXHD überzeugen kann. Besonders der Bass ist erstklassig. 5 / 5

Kaufe die Teufel Real Blue NC, wenn...

...du den Hersteller deiner Kopfhörer mit Stolz tragen willst.

Große Logos scheinen für Teufel-Kopfhörer ein Normalzustand zu sein. Wenn du nach außen gerne zeigst, welche Firmen du unterstützt, hast du den richtigen Audiospezialisten gefunden.

...du App-Unterstützung möchtest.

Die Teufel Headphones-App bietet dir viele nützliche Funktionen, wie zum Beispiel einen Equalizer mit verschiedenen Presets für diverse Musikrichtungen und die lustige "Share Me-Funktion".

...du großartige Klangqualität für unter 250 Euro suchst.

Die Real Blue NC sind Over-Ear-Kopfhörer, die dir einen fantastischen Sound bieten. Bass, Mitten und Höhen werden in einem fantarsischen Detail wiedergegeben. Und bei einem Preis von rund 230 Euro kann man da wirklich nicht meckern!

Kaufe die Teufel Real Blue NC nicht, wenn...

...dein Budget bei unter 200 Euro liegt.

Zwar sind die Real Blue NC tolle Kopfhörer und bieten dir viel für dein Geld, aber trotzdem muss man diese Scheinchen ohne schlechtes Gewissen beiseitelegen können.

...du eher nicht mit deinen Kopfhörern auffallen möchtest.

Die Optik der Real Blue NC geht schon stark in die Richtung "in your face". Wenn du es eher schlicht möchtest, solltest du dich besser woanders umsehen. Aber vielleicht reicht es ja schon, eine andere Farbe zu wählen?

...du mehrere Endgeräte verbinden möchtest.

Leider besitzen die Real Blue NC keine Multipoint-Verbindung. Willst du also gleichzeitig Laptop und Handy mit deinen Kopfhörern verbinden, musst du dir ein anderes Modell suchen.

Auch interessant...

Wenn dich unser Testbericht zu den Teufel Real Blue NC nicht überzeugt hat, findest du hier drei Alternativen, mit denen du vielleicht eher zufrieden sein wirst:

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Final Audio UX3000 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer Final UX3000 sind entweder unter- oder überteuert - in jedem Fall solltest du sie dir ansehen, denn sie überzeugen durch ihren fantastischen Klang und ihre hervorragenden Funktionen.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sony WH-1000XM4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Sony WH-1000XM4 bieten hervorragende Rauschunterdrückung und überraschende Klangqualität in einem leichten, komfortablen Design. Obwohl sie sich optisch nicht wesentlich von ihren Vorgängern unterscheiden, sind sie vollgepackt mit Funktionen und nicht viel teurer als die Teufel Real Blue NC.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Sennheiser Momentum 4 Wireless (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Die Sennheiser Momentum 4 Wireless sind wirklich gute kabellose Over-Ear-Kopfhörer. Sie bieten eine hervorragende aktive Geräuschunterdrückung, eine Reihe beeindruckender Funktionen sowie eine hervorragende Klang- und Gesprächsqualität. Außerdem sind sie leicht und bequem. Und der 60-Stunden-Akku ist nur ein weiterer Grund, warum sie in ihrer Preisklasse unschlagbar sind.