Das sind die besten Earbuds 2023: Die Technics EAH-AZ80

"Was sind die besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung?", lautet die häufigste Frage, die man als Audio-Autor bei TechRadar Deutschland gestellt bekommt. Achte auf die Formulierung: nicht die besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung sondern die besten neuen Earbuds mit Geräuschunterdrückung. Das sind zwei Paar Schuhe.

Leute wollen eine endgültige Antwort und. und diese sollst du auch bekommen. Schließlich bist du für die besten Earbuds mit Geräuschunterdrückung hier und nicht für Fitnessstudio-Empfehlungen, welche Musik wir zu Hause hören, oder anderen unnötigen Quatsch.

Für uns bedeutet "die besten" auch oftmals "Flaggschiff": die beste Technologie und Klangqualität, die eine Marke bieten kann – also die teuerste Option. Somit sind alle billigen Kopfhörer für 20 Euro schon mal aus dem Rennen.

Und das führt zu einem kleinen Wort, das in der obigen Frage oft übersehen wird: "neu". Wir wollen nicht nur die besten Earbuds, sondern im Idealfall auch die neuesten besten Earbuds. Wir möchten nicht etwas, das wir schon letztes Jahr hätten kaufen können und das wir deshalb verpasst haben. Daher ist auch unsere Übersicht über die besten True-Wireless-Earbuds mit Modellen, die bereits 2021 auf den Markt kamen, nicht ideal. Auch wenn diese Produkte aus einem einfachen Grund dabei sind: Sie sind immer noch die besten.

Die besten neuen Earbuds: Technics EAH-AZ80

Die Verarbeitungsqualität, der Sound und die Geräuschunterdrückung der Technics EAH-AZ80 sind derzeit das beste, was du 2023 kaufen kannst. (Image credit: Future)

Das Urteil, das nun folgt, bezieht sich auf Earbuds, die in den letzten 12 Monaten auf den Markt gekommen sind. Zu den Kandidaten gehören die Sony WF-1000XM5 (24. Juli 2023), die Bose QuietComfort Earbuds 2 (September 2022), die Apple AirPods Pro 2 (ebenfalls September 2022), die Bowers & Wilkins Pi7 S2 (Januar 2023) und die Nothing Ear (2) (März 2023)

Die besten kabellosen Earbuds, die 2023 auf den Markt gekommen sind, sind für die meisten Leute die Technics EAH-AZ80. Und zwar mit weitem Abstand. Jeder, der sich auch nur im Entferntesten für tragbare Audiogeräte interessiert, weiß, dass die Sony WF-1000XM5 die heiß erwartete Audioveröffentlichung des Jahres schlechthin sind, weil die Sony WF-1000XM4, auf denen sie basieren, so gut waren. Als die XM4 im Juni 2021 auf den Markt kamen, haben sie alles andere auf dem Markt in den Schatten gestellt.

Aber Sonys Anspruch auf den Thron ist schon seit einiger Zeit bedroht und soweit es uns betrifft, hat Technics die Krone gerade an sich gerissen. Das liegt nicht nur daran, dass Technics eine Kopplung von drei Endgeräten ermöglicht, was kein anderer Hersteller, einschließlich Sony, geschafft hat – und das, obwohl diese exzellente Funktion auch in den günstigeren EAH-AZ60M2 und im Einsteigermodell EAH-AZ40M2 zu finden ist. Beeindruckend.

Technics takes it all

Optisch sehen sie nicht sehr bequem aus, aber sie sind es. (Image credit: Future)

Das neuartige Concha-Design der Technics EAH-AZ80 ist sehr sicher und im Lieferumfang sind sieben verschiedene Größen von Silikon-Ohrstöpseln enthalten, im Gegensatz zu vier bei dem Flaggschiff von Sony. Die Verarbeitungsqualität der Technics-Earbuds fühlt sich insgesamt hochwertiger an; es gibt vier Mikrofone pro Kopfhörer (statt drei beim XM5); die Just My Voice-Technologie übertrifft Sonys " Capture Voice during a Phone Call"-Schalter und die Geräuschunterdrückung, die Companion App und die allgemeine Klangqualität sind einfach ein bisschen besser. Das ist ein klarer Sieg für Technics – abgesehen von der Akkulaufzeit, die bei den Sony-Kopfhörern acht Stunden und bei den Technics-Kopfhörern sieben Stunden beträgt.

Preislich liegen die Technics EAH-AZ80 bei 299 Euro. Das macht sie sogar günstiger als die Sony WF-1000XM5, die 319 Euro kosten. Und jetzt, wo die größten Namen der Audiotechnik alle ihre großen Konferenzen abgehalten haben, kann sich Technics mit seinen neuen Earbuds eine Weile entspannen. Schließlich ist die WWDC von Apple im Juni vorübergegangen, ohne dass auch nur ein Hauch der AirPods Max 2 zu sehen war – und die AirPods Pro 2 sind noch nicht einmal ein Jahr alt, so dass man nicht davon ausgehen kann, dass auf dem traditionellen September-Event von Apple, bei dem es wahrscheinlich um das iPhone 15 geht, ein neues Produkt vorgestellt wird.

Bravo, Technics. Zugegeben, damit hat niemand gerechnet (wer schon?), aber das Leben steckt voller Überraschungen. Sie gehören nicht nur zu unserer Top 3 der besten ANC-Earbuds fürs Handgepäck, sondern auch in die Hände von jedem, der die wirklich besten will.