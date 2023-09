F-Zero 99 ist sicher nicht das, was sich die Fans gewünscht haben – aber womöglich das, was sie brauchen!

F-Zero 99 war eine von vielen Überraschungen der letzten Nintendo Direct, die am 14. September 2023 stattfand.

Noch überraschender ist aber womöglich doch glatt der Fakt, dass die Fans nun endlich die sehnsüchtig erwartete Rückkehr einer ihrer liebsten Racing-IPs für die Nintendo Switch spendiert bekommen haben ... und schlussendlich doch enttäuscht waren.

Seit zwei Jahrzehnten gab es keinen neuen Teil der Rennspielserie mehr und jetzt, wo Captain Falcon und Co. im Jahr 2023 ihre große Rückkehr in Form eines 3D-Racers hätten feiern können, setzt man den Fans eine Battle-Royale-Neuauflage des SNES-Originals vor, die optisch zunächst genau nach eben jenem F-Zero aussieht, was man noch von seinen bescheidenen Anfängen her kennen könnte.

F-Zero 99 ist mal wieder so eine Neuschöpfung, die einem als Vorzug einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft beinahe schon hinterhergeworfen wird. Ganz ähnlich wie Tetris 99 oder aber zuletzt auch Pac-Man 99 also – und damit recht weit entfernt von einem potenziellen Nachfolger zu F-Zero GX, welches auf einst auf dem Gamecube brillierte.

Aber sollten wir F-Zero 99 deswegen direkt abschreiben? Lieber nicht! Dahinter versteckt sich nämlich ein überraschend aufregendes Online-Multiplayer-Erlebnis, welches durch flotte Rennen, reichlich Nervenkitzel und herausfordernden Strecken auch 2023 zu überraschen weiß. Vor allem die kurzen und knackigen Konfrontation mit gleich 98 Mit- bzw. Gegenspielern sorgen hier für großen Spielspaß, der in Häppchenform daherkommt für perfekt als kurzer Zeitvertreib geeignet scheint.

Ist F-Zero 99 das erhoffte Sequel der Reihe? Nein! Aber es ist das Nächstbeste, was du dir als Abonnent von Nintendos Online-Dienst einmal zu Gemüte führen solltest!

Bekannte Stärken, neue Möglichkeiten

Bei 98 Mitbewerbern kann die Spielfläche gerade zu Beginn schnell einmal überladen wirken. (Image credit: Nintendo)

Oberflächlich betrachtet könnte man F-Zero 99 glatt als die 2.0-Version der einstigen SNES-Variante betiteln und würde dem Ganzen vermutlich nicht einmal unrecht tun. Die bekannten Streckenlayouts aus der Super-Nintendo-Fassung sind ebenso wie die vier ursprünglich bekannten Fahrzeuge nämlich wieder dabei. Und dementsprechend erwarten dich bemerkenswerte Hochgeschwindigkeitsjagden um die Pole-Position sowie ein messerscharfes Fahrverhalten, bei dem Hindernisse wie Landminen, Magnetfelder und stürmische Böen gekonnt umgangen werden wollen.

Doch ganz ohne Modernisierungen geht es ja dann auch nicht. Und entsprechend zeigt der neueste Eintrag, dass er selbst keinesfalls mehr im späten 20. Jahrhundert hängen geblieben ist, wo er doch aktualisierte Mechanismen aus den N64- wie auch Gamecube-Teilen ebenso übernimmt wie das beliebte Battle-Royale-Prinzip, welches inzwischen ja gefühlt auf jede etablierte Marke draufgeklatscht wird.

Der Boost ist ähnlich wie bei jüngeren Vorgängern wieder an deine Gesundheitsleiste gekoppelt und auch eine Spin-Attacke (die simultan als Abwehr- wie auch Angriffsoption dient) ist mit von der Partie. Einzigartig ist neben den 98 Mitstreitern, die in F-Zero 99 mit dir um die Wette fahren, unterdessen vor allem der Skyway. Mithilfe von Spark-Kügelchen kannst du dabei eine separate, neue Leiste füllen, die dich schlussendlich auf die nächsthöhere Ebene, den Skyway, springen lässt. Hier rast du blitzschnell an Mitstreitern vorbei, umgehst Gefahren und vermeidest knifflige, nahezu unüberwindbare Kurven – ganz ähnlich im Stile eines Kugelwillis in Mario Kart also.

Läuft es also mal doch nicht so wie geplant, bist du zumeist nur wenige Sekunden vom darauffolgenden Nervenkitzel entfernt.

Das Highlight bleibt aber natürlich die immens große Menge an Mitstreitern, die jederzeit deine vollste Konzentration fordern und F-Zero 99 zu einem unglaublich aufregenden wie auch stressgenerierenden Erlebnis machen. Es ist schlichtweg aufregend, mit der Meute um die Wette zu rasen, während die Tatsache, dass nur eine verpatzte Kurve das Ende bedeuten kann, den Wettstreit zum reinsten Adrenalinkick macht.

Auch gut: Ein eben solcher dauert selten mehr als drei Minuten. Läuft es also mal doch nicht so wie geplant, bist du zumeist nur wenige Sekunden vom darauffolgenden Nervenkitzel entfernt.

Doch nicht nur die Mitstreiter wollen im Auge behalten werden, sondern auch die eigene Boost- wie Gesundheitsanzeige. Gekonnter Einsatz ist gefragt, wo eine frühzeitige Zerstörung doch nicht nur in der Niederlage, sondern auch in einer verminderten Menge von Erfahrungspunkten und Belohnungen resultiert. "Risk-Reward" sind hier die großen Zauberwörter, während Erfahrung, Streckenkenntnis und die nötige Portion Glück ihr Übriges tun.

Dauerbrenner oder doch der nächste Rohrkrepierer?

Wirklich viel Auswahl hast du bei den Fahrzeugen noch nicht, womöglich wird hier ja aber künftig noch nachgebessert! (Image credit: Nintendo)

Weil es erst jüngst auf den Markt gekommen ist, kann man natürlich aktuell kaum abschätzen, ob und wie lange sich F-Zero 99 wohl halten wird. Die bisherigen Erfahrungen mit den 99-Titeln sind zudem eher durchwachsen, wo Tetris 99 sich zwar einer allzeit großen Beliebtheit erfreut, nach dem Pac-Man-Ableger aber kaum mehr ein Hahn kräht.

Persönlich würde ich mir hier flotte, frequentierte Updates wünschen – Strecken, Fahrzeuge, irgendwas, dass mich fortlaufend dafür belohnt, dass ich dem Titel immer mal wieder einen Besuch abstatte. Das hätten F-Zero-Fans zweifelsohne verdient ... und das dürfte auch der Beliebtheit von Nintendo Switch Online sicher nicht schaden.

Und was ist jetzt mit den Hoffnungen rund um einen "echten" Nachfolger? Die sind vorerst auf Eis gelegt.

Noch ist aber natürlich nicht aller Tage Abend ... Und wer weiß? Wenn sich F-Zero 99 einer großen Beliebtheit erfreut, können wir womöglich schon das nächste F-Zero zusammen mit der Nintendo Switch 2 in bester Optik und mit der maximalen Packung Spielspaß willkommen heißen? Gänzlich undenkbar wäre das sicher nicht!