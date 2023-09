Die neue, von Mario-inspirierte Nintendo Switch OLED wurde jüngst angekündigt

Nintendo hat die neue Mario Red Edition Nintendo Switch OLED angekündigt, und sie wird schon ab dem 6. Oktober 2023 erhältlich sein. Vorbestellung sind ab sofort möglich, wobei Nintendo hierfür einmal mehr 349,99 Euro – den offiziellen UVP der OLED – verlangt.

Die Konsole wurde während des jüngsten Livestream-Events, der Super Mario Bros. Wonder Direct, enthüllt und reiht sich folgerichtig ins wachsende Sortiment thematischer OLED-Ableger des Herstellers ein. Passend zum Anlass liegt auch das Releasefenster recht nah an der Erscheinung des nächsten Klempnerabenteuers, was etwa 2 Wochen später endlich spielbar sein wird!

Die perfekte Gelegenheit also, um endlich das Upgrade zur OLED zu wagen und sich auf "Wonder" einzustimmen? Womöglich. In jedem Fall ist es eine verlockende Option für alle, die im Jahr 2023 noch immer mit der Switch liebäugeln, bisher aber nicht zugeschlagen haben.

Was das Design betrifft, macht die Mario Red Edition Switch-Konsole ihrem Namen alle Ehre, da sowohl das Dock als auch die Joy-Cons in der ikonischen roten Farbgebung des Klempners gehalten sind. Insgesamt ist die Gestaltung aber noch immer deutlich zurückhaltender als es zum Beispiel zuletzt bei der Sonderedition zu Tears of the Kingdom der Fall war. Mal abseits von einer Silhouette Marios und einer kleinen Ansammlung von Goldmünzen hält sich die Detailverliebtheit hier also in Grenzen – das kann man aber auch durchaus als Pluspunkt ansehen.

Wie aber auch schon bei der erwähnten Tears of the Kingdom-Switch sind hier standardmäßig keine Kopien des Spiels (egal ob digital oder physisch) beigelegt worden. Für Super Mario Bros. Wonder bittet man also gekonnt noch einmal separat zur Kasse.

Super Mario Bros. Wonder ist der große bevorstehende Ableger für alle Fans der altmodischem 2D-Plattform-Action. Und nach gut einer Dekade werden so auch die Abenteuer Marios in der zweiten Dimension endlich wieder fortgeführt (das letzte 2D-Spiel war hierbei New Super Mario Bros. U und erschien 2013). Und gerade in Kombination mit dem speziellen Konsolendesign scheint das die perfekte Gelegenheit, um das Klempner-Franchise endlich wieder ins geliebte Rampenlicht zu bringen!

Ein 2D-Mario lässt dich kalt, eine Switch hingegen nicht? Dann lass dich doch von unserer Bestenliste für Nintendo Switch-Spiele inspirieren, die auch dir endlich die letzten Gründe für den Erwerb der rotgefärbten OLED aufzeigen könnte.