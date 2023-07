Die besten Nintendo Switch-Spiele: Diese Titel darfst du dir nicht entgehen lassen

Die besten Nintendo Switch-Spiele gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Größen, aber sie machen das Beste aus der Hardware und bieten ein zugängliches, aber sorgfältig entwickeltes Erlebnis. Es ist etwas Besonderes, ein großartiges Spiel auf einem großen Bildschirm zu spielen und es gleichzeitig in der Hand zu halten.

Die Nintendo Switch ist eine großartige Konsole für Videospielveteranen und Neulinge gleichermaßen. Sie ist vielseitig einsetzbar und bietet einen beeindruckend großen Spielekatalog, der durch die legendären First-Party-Titel von Nintendo noch aufgewertet wird. Die Nintendo Switch ist die Heimat von The Legend of Zelda, Mario, Kirby, Animal Crossing und Pokémon. Und da es die Konsole schon eine Weile gibt, gibt es sie in verschiedenen Varianten: Die Nintendo Switch OLED bietet ein wunderschönes Display, während die Nintendo Switch Lite mit ihrem robusten Design ideal für jüngere Spieler ist.

Die Nintendo Switch ist auch eine gute Wahl für den Mehrspielermodus, vor allem wenn es um den geteilten Bildschirm geht. Von partyfreundlichen Multiplayer-Ausflügen bis hin zu bewegenden Einzelspieler-Abenteuern verfügt die Nintendo Switch über eine beeindruckend breite Bibliothek, die wir bei TechRadar Deutschland jahrelang analysiert haben.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

(Image credit: Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Das beste Nintendo Switch-Spiel Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei cyberport DE Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hatte als Nachfolger des überaus erfolgreichen Breath of the Wild, einem Launch-Titel für die Nintendo Switch, große Aufgaben zu erfüllen. Die Erwartungen waren von Anfang an sehr hoch und dennoch nimmt dieser Nachfolger alles auf, was seinen Vorgänger so besonders gemacht hat, und steigert es auf 11. Mit einer erstaunlich detaillierten und weitläufigen offenen Welt, aufregenden Dungeons, spannenden Kämpfen und einem neuen Fokus auf Kreativität ist dies der entscheidende Titel für Nintendos alternden Handheld-Konsolen-Hybriden.

Wir haben für unseren Testbericht zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mehr als 70 Stunden gespielt und finden, dass es ein absolutes Vergnügen voller willkommener Verschönerungen und mutiger Ergänzungen darstellt. Eine der größten Neuerungen gegenüber der bewährten Formel sind neue Fähigkeiten wie die Zeitumkehr oder Synthese, die dir eine neue Perspektive bieten, wie du mit der Spielwelt interagieren kannst. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was dieses neue RPG so besonders macht.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons (Image credit: Nintendo)

Das erste Animal Crossing-Konsolenspiel seit acht Jahren, Animal Crossing: New Horizons entführt dich mit einem exklusiven Paket von Nook Inc. auf eine einsame Insel. Diese Insel kannst du mit Dorfbewohnern füllen, aber auch auf jede erdenkliche Weise verändern, dank der neuen Insel-Bauwerkzeuge des Spiels. Schließe Freundschaften mit deinen Mitbewohnern, fische, sammle Früchte und dekoriere deine eigene kleine Welt - dank einer Fülle von niedlichen Werkzeugen und Dekorationsgegenständen gibt es viele Möglichkeiten, deine Insel nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

New Horizons fühlt sich vertraut und frisch an und kombiniert die alten, unterhaltsamen Teile der Serie mit einigen dringend benötigten Verbesserungen und einer weitaus größeren Spieltiefe, als wir sie bisher gesehen haben. Dank der großartigen Online-Funktionen des Spiels kannst du die Inseln deiner Freunde besuchen, Gegenstände tauschen und sogar eigene Kleidung entwerfen und ausprobieren, was das Spiel sozialer macht als je zuvor. Nintendo versteht es, all diese Elemente zu einem Spiel zu vereinen, das man nur schwer aus der Hand legen kann. Und selbst wenn du Animal Crossing nicht jahrelang spielst, trauen wir uns, dass du von der Atmosphäre und der Präsentation des Spiels begeistert sein wirst.

Bayonetta 3

Bayonetta 3 (Image credit: Nintendo)

PlatinumGames geliebte Hexe ist zurück, um Engel über Dimensionen hinweg zu bekämpfen. Du übernimmst erneut die Kontrolle über Bayonetta, eine Revolverheldin und Hexe mit Superkräften, die sich ihren Weg durch das Multiversum bahnt, um eine tödliche Erscheinung aufzuhalten.

Bayonetta ist ein Kult-Hit, weil es so unheimlich stylisch ist. Die gleichnamige Hexe kämpft mühelos gegen Feinde, die so groß wie Wolkenkratzer sind, und macht dabei jederzeit eine gute Figur. Die Kämpfe sind unglaublich schön anzusehen und können es locker mit denen von Devil May Cry 5 oder Final Fantasy 16 aufnehmen. Beschwörungen sind eine großartige Ergänzung zu Bayonettas ohnehin schon unverwechselbaren Kämpfen, denn jede von ihnen bietet besondere Fähigkeiten, die im Kampf ihre eigenen Risiken mit sich bringen. Bayonetta 3 ist ein großes, kühnes Actionspiel, das die Hardware der Nintendo Switch bis an ihre Grenzen ausreizt. In unserem Testbericht zu Bayonetta 3 heißt es: Wenn du etwas suchst, das dein Blut in Wallung bringt, hast du dein Spiel gefunden.

Kirby und das vergessene Land

Kirby and the Forgotten Land (Image credit: Nintendo)

Kirby und das vergessene Land Kirbys Sprung in 3D ist so reibungslos wie die rosa Knutschkugel selbst Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Kinguin WW Anzeigen bei Proshop DE Anzeigen bei Amazon

Kirby und das vergessene Land ist ein fröhliches Jump'n'Run für die ganze Familie, das ebenso anspruchsvoll wie liebenswert ist. Es ist das bisher kühnste Kirby-Spiel, in dem der rosafarbene Ball in alle möglichen neuen Dimensionen und verdrehten Formen vorstößt. Außerdem macht Kirby das, was er am besten kann: Feinde einatmen, um ihre Fähigkeiten zu absorbieren, durch knifflige Jump'n'Run-Abschnitte springen und gleiten und am Ende eines jeden Abschnitts gegen große Bosse antreten.

Das Spiel wird denjenigen, die schon einmal ein Kirby-Spiel gespielt haben, bekannt vorkommen, aber die 3D-Levels und Kirbys neue Fähigkeiten verleihen der Serie ein neues Gefühl. Die Grafik ist perfekt, um den grafischen Sprung vom 3DS zur Switch zu verdeutlichen, und das Gameplay zeigt die rosa Knutschkugel in Bestform. Egal, ob du noch nie ein Kirby-Spiel gespielt hast oder schon ein langjähriger Fan bist, du wirst ein charmantes Jump'n'Run-Erlebnis haben.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe (Image credit: Nintendo)

Diese Version des Arcade-Rennspiels, das bereits auf der Wii U erhältlich war, bietet einige Neuerungen. Es gibt die Rückkehr des Kampfmodus, neue Charaktere, alle bisher veröffentlichten DLC-Strecken und die Möglichkeit, zwei spezielle Gegenstände gleichzeitig zu halten, um eine zusätzliche Strategie in dein Rennen zu bringen. Mario Kart 8 Deluxe ist außerdem hervorragend für den Multiplayermodus geeignet. Du kannst online im geteilten Bildschirm mit bis zu vier Spielern spielen oder bis zu acht Konsolen miteinander verbinden, um drahtlos Multiplayer zu spielen (wobei du auch mit bis zu zwei Spielern pro Konsole spielen kannst).

Mario Kart 8 auf der Wii U war bereits eines der besten Spiele der Reihe, und die Nintendo Switch-Version ist nicht anders. Es ist sogar eines der besten Switch-Spiele überhaupt – und auch eines der besten Online-Multiplayer-Spiele für die Switch. Es ist ein vielseitiges Spiel und lohnt sich für alle, die Mario Kart 8 beim ersten Mal verpasst haben. Beachte nur, dass du Nintendo Switch Online brauchst, um mit Freunden über das Internet zu spielen.

Metroid Dread

Metroid Dread (Image credit: Nintendo)

Metroid Dread Dieses Abenteuer hat alle Stärken des Genres, das es mitbegründet hat Our expert review: Average Amazon review: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon Anzeigen bei Amazon

Metroid Dread ist eine ausgefeilte Version des Spiels, das eine ganze Generation von Spielern und Entwicklern inspiriert hat und ein ganz neues Spielgenre hervorgebracht hat: das Metroidvania. Der Aufbau ist einfach: Die Kopfgeldjägerin Samus kommt auf einem unbekannten Planeten an und muss sich einen Weg suchen, um zu entkommen. Auf ihrer Reise findet sie neue Werkzeuge und Power-Ups, die ihr helfen, an bisher unzugängliche Orte zu gelangen. In Metroid Dread wird der Einsatz erhöht, indem Samus gegen unzerstörbare Feinde antritt, was ein verstohleneres Vorgehen als in früheren Metroid-Spielen erfordert.

Ein solider Schwierigkeitsgrad, die neuen Feinde und der Nervenkitzel der Entdeckung machen Metroid Dread zu einem unverzichtbaren Metroid-Spiel, das alles bietet, was Fans bereits mögen: Es sieht auch visuell unglaublich gut aus. Es ist definitiv eines der besten Nintendo Switch-Spiele und vermutlich auch eine der besten Metroid-Spiele – zumindest bis wir endlich Details zu Metroid Prime 4 erfahren.

Pokémon Legends: Arceus (Image credit: The Pokémon Company/Nintendo)

Eine neue Ausrichtung für Pokémon Our expert review: Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Coolblue DE Anzeigen bei Proshop DE

Als Vorgeschichte zur Hauptserie führt Pokémon Legenden: Arceus die Spieler in eine viel ältere Version der Sinnoh-Region von Pokémon Diamant und Perl (hier als Hisui-Region bekannt). Pokémon laufen frei umher und du hast die Aufgabe, einen der ersten Pokédexe der Region zu vervollständigen. Da es keine Anführer oder Abzeichen gibt, liegt der Schwerpunkt von Arceus eher auf dem Fangen von Pokémon als auf dem Kämpfen gegen sie.

Pokémon Legenden: Arceus ist anders als alle Pokémon-Spiele, die du bisher gespielt hast – und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Während Pokémon Karmesin & Purpur die Hauptserie in vielerlei Hinsicht modernisiert haben, hat Arceus mit weniger mehr erreicht und der Serie frischen Wind eingehaucht.Das Spiel erzählt seine Geschichte durch eine fesselnde und ausgefeilte Optik. Das macht Pokémon Legends: Arceus zu einem der besten Spiele für die Nintendo Switch und es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wenn du ein Pokémon-Fan bist oder in die Serie einsteigen willst.

Splatoon 3

Splatoon 2 (Image credit: Nintendo)

Splatoon stellt die herkömmliche Idee eines Shooters auf den Kopf. Anstelle von Kugeln schießt du hier Tinte, um andere Spieler und Hindernisse zu besiegen oder um dich zu bewegen. In einem typischen Splatoon-Match wetteifern die Spieler nicht darum, sich gegenseitig zu töten, sondern so viel wie möglich des Stadions mit der Tinte ihrer Wahl zu bedecken. Vollgepackt mit lustigen Modi, die das Beste aus dieser Idee machen, macht Splatoon 3 im Mehrspielermodus am meisten Spaß und bietet eine farbenfrohe und stylische Fahrt, die die ganze Familie genießen kann.

Splatoon 3 ändert nichts Grundlegendes an der Serie, aber es bietet viele Verbesserungen, die zeigen, dass Nintendo auf seine Spieler hört, wie z. B. eine Hub-Welt, in der man miteinander interagieren kann, eine bessere Konnektivität und ein besseres Kampagnenerlebnis. Splatoon 3 ist ein starker Einstieg für eine der besten Serien auf der Konsole.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate (Image credit: Nintendo)

Die langjährige Smash-Serie ist Nintendos familienfreundliche Variante der Prügelspiele. In Super Smash Bros. treten beliebte Charaktere von Nintendo und darüber hinaus gegeneinander an, um ihre Rivalen vom Bildschirmrand zu stoßen.

Super Smash Bros. Ultimate bietet mehr Kämpfer, mehr Stages, mehr Spielmodi und mehr taktische Elemente als jedes andere Spiel der Reihe. Es ist in jeder Hinsicht das endgültige Super Smash Bros. mit allem, was dazugehört – und mit jeder Menge Smash Bros. DLCs, die dich auch nach dem Freischalten der Hauptkämpfer beschäftigen werden. Wenn du auf der Suche nach einem der besten Nintendo Switch-Spiele für tolle Mehrspielerpartien bist, dann kannst du mit Smash definitiv nichts falsch machen.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope

(Image credit: Nintendo)

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Mario kann auch Strategie, wahoo! Our expert review:

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ist zweifellos eines der besten Nintendo Switch-Spiele, wenn es um zugängliche Strategie geht und bietet einen neuen Ansatz für dieses Genre. Du bekämpfst deine Gegner in rundenbasierten Kämpfen, in denen du entweder angreifst, Spezialfähigkeiten einsetzt oder versuchst, eingehenden Angriffen auszuweichen. Wie nicht anders zu erwarten, bietet das Strategie-Spiel eine ausgefeilte, aber vereinfachte Version des Spielprinzips, die zugängliche taktische Kämpfe bietet, aber auch genug Abwechslung für erfahrene Spieler.

Denn Mario + Rabbids kombiniert die bunte Freude von Mario mit der Verrücktheit von Ubisofts Rabbids. Das Ergebnis ist ebenso einfallsreich wie unterhaltsam. Mario + Rabbids: Sparks of Hope setzt alles fort, was an seinem Vorgänger großartig war, und stopft es mit noch mehr Rätseln und Fähigkeiten voll, um an den Bösewichten aus der Mario-Serie vorbeizukommen. Wenn du Strategie magst, aber keine Lust hast, die ganze Zeit monotone Soldaten zu steuern, ist dies das richtige Spiel für dich. Da es sich an eine etwas jüngere Zielgruppe richtet, könnte Sparks of Hope für Strategieveteranen allerdings etwas zu einfach sein.

Die besten Nintendo Switch-Spiele: FAQs

(Image credit: TechRadar)

Welche Switch-Spiele sollte ich mir herunterladen? Die großen Franchises, die wir oben erwähnt haben, sind ein guter Ausgangspunkt, aber im Nintendo eShop gibt es auch weitere Indie-Titel und Portierungen für die Konsole. Unsere Liste der kommenden Switch-Spiele hilft dir, den Überblick über die kommenden Titel wie Pikmin 4 und Metroid Prime 4 zu behalten, um nur einige zu nennen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist wahrscheinlich der größte Anziehungspunkt für das System in seiner Dämmerungsphase und wird die Konsole mit dem bisher ambitioniertesten Spiel an ihre Grenzen bringen.

Welche Switch-Spiele haben sich am meisten verkauft? Im Dezember 2022 hat Nintendo seine aktuellen Verkaufszahlen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die 10 meistverkauften Switch-Spiele allesamt Nintendo-Stammspiele sind: 1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Super Smash Bros. Ultimate

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

5. Pokémon Schwert & Schild

6. Super Mario Odyssey

7. Pokémon Karmesin & Purpur

8. Super Mario Party

9. Ring Fit Adventure

10. Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!

Wie wir diese Liste erstellt haben

Die Nintendo Switch ist in ihrer Vielseitigkeit unübertroffen und das gilt auch für ihre Spielebibliothek. Deshalb wollten wir bei dieser Liste einen ähnlich breit gefächerten Ansatz wählen, der eine möglichst große Vielfalt an Genres bietet und gleichzeitig den Schwerpunkt auf Spiele legt, die den Glanz verkörpern, den wir mit der Marke Nintendo verbinden. Die Titel auf dieser Liste mögen vielseitig sein, aber sie sind gut durchdacht und zaubern ein Lächeln auf die Gesichter aller Spieler, die nicht zu den Miesepetern gehören.

Wenn du noch mehr aus deiner Nintendo Switch herausholen willst, solltest du dich mit Nintendo Switch-Zubehör eindecken und dir unsere Liste der besten Nintendo Switch-Controller ansehen.