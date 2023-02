Pikmin 4 für Nintendo Switch: Alles, was wir bisher wissen

Pikmin 4, der nächste Teil von Nintendos Echtzeitstrategie-Reihe, erscheint im Juli exklusiv für Nintendo Switch – es ist also Zeit, die Gartenhandschuhe anzuziehen.

Pikmin 4 ist ein Puzzlespiel, in dem du als winziger Raumfahrer auf der Erde landest und pflanzenähnliche Kreaturen aufziehst, die als Pikmin bezeichnet werden. Mit ihrer Hilfe musst du gegen fiese Krabbler und andere Gemeinheiten ankämpfen und dabei jede Menge Schätze sichern. Der neue Teil der Serie verspricht eine Reihe brandneuer Gameplay-Features und ein paar lustige neue Freunde, die deine Spielweise auf den Kopf stellen werden.

Es gibt eine Menge, worauf du dich freuen kannst. Was willst du noch wissen? Im Folgenden haben wir alle Neuigkeiten und bestätigten Details zu Pikmin 4 zusammengetragen.

Pikmin 4: Kurz und bündig

Darum geht's: Der nächste Eintrag in Nintendos Echtzeitstrategie-Serie

Der nächste Eintrag in Nintendos Echtzeitstrategie-Serie Release: 21. Juli 2023

21. Juli 2023 Plattform: Nintendo Switch

(Image credit: Nintendo)

Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023 exklusiv für Nintendo Switch und kann selbstverständlich auch auf der Nintendo Switch OLED oder Nintendo Switch Lite gespielt werden.

Pikmin 4: Trailer

Gameplay-Trailer (Nintendo Direct 08.02.2023)

Der neueste Trailer zu Pikmin 4 wurde während der Nintendo Direct im Februar 2023 gezeigt. Dieser zweite Trailer zeigt einige neue Gameplay-Elemente und einen tieferen Einblick in die Welt, die wir als Anführer der Pikmin erkunden werden.

Der Trailer zeigt eine neue Art, Pikmin einzusetzen, neue Pikmin-Varianten und sogar einen pelzigen Freund, der uns auf unserer Reise helfen wird. Außerdem gibt es einen kurzen Blick auf die Umgebungen, Feinde und den Ort, den wir durchqueren müssen. Wenn du die Nintendo Direct vom 08. Februar 2023 verpasst haben solltest, kannst die gesamte Präsentation auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland nachholen.

Pikmin 4: Story & Setting

(Image credit: Nintendo)

Die Geschichte von Pikmin 4 ist nicht besonders spannend. Da es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel handelt, stehen die Rätsel im Vordergrund und nicht die Handlung. Allerdings gibt es in Pikmin 4 eine lose Geschichte, die in den vorherigen Spielen aufgebaut wurde. In Pikmin 3 litten die Bewohner deines Heimatplaneten Koppai unter einer schweren Hungersnot. Um die hungernde Bevölkerung zu retten, wurden du und einige andere Entdecker ausgesandt, um Samen zu sammeln. Dort triffst du zum ersten Mal auf die Pikmin, die dir bei deinem Vorhaben helfen.

Pikmin 4 knüpft an diese Geschichte an. Auf der Suche nach neuem Saatgut haben sich einige deiner kleinen Mitreisenden verirrt. Es ist deine Aufgabe, die Schiffbrüchigen zu finden, die in dieser unbekannten Welt verstreut sind, um sie in Sicherheit zu bringen.

Pikmin 4: Gameplay

(Image credit: Nintendo)

Als Echtzeitstrategiespiel dreht sich bei Pikmin 4 alles um Rätsel. Du benutzt verschiedene Arten von Pikmin, um Hindernisse zu überwinden, Feinde zu bekämpfen und Schätze zu sammeln, mit denen du deine Basis ausbauen kannst. Pikmin 4 ist voller neuer Features, die es zu einer spannenden Ergänzung der Serie machen. Pikmin 4 bietet eine neue Mechanik für den Einsatz von Pikmin sowie eine Kameraoption, die jetzt viel näher am Boden ist. Dadurch wirken Feinde wie Punktkäfer und andere fiese Kreaturen noch größer und furchteinflößender. Und wie es scheint, kann man den Planeten nun auch bei Nacht erkunden.

Der Star der Show sind jedoch die neuen Eis-Pikmin. Diese können kleine Seen und Wasserlöcher einfrieren, um neue Wege zu offenbaren. Außerdem werden Feinde schlagartig festgefroren, sofern sie auf die Idee kommen, eines von ihnen zu verschlingen. Die Eis-Pikmin kannst du ausschließlich in Höhlen bzw. Dungeons finden. Also genauso, wie es zu Pikmin 2 mit den lila und weißen Pikmin der Fall war.

Außerdem gibt es einen neuen hundeähnlichen Begleiter namens Oatchi. Dieser niedliche Hund kann dich und deine Pikmin auf seinem Rücken über Wasser tragen. Oatchi kann auch dabei helfen, schwächere Pikmin zu schützen, Feinde abzuwehren oder große Hindernisse zu überwinden.

(Image credit: Future)

TechRadar Gaming kommt nach Deutschland - wir feiern am 22. um 18 Uhr live auf Youtube und du hast die Chance, tolle Sachen zu gewinnen!