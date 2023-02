Nintendo Direct im Februar 2023: Das sind unsere Highlights

Gestern war es endlich so weit. Eine neue Ausgabe der Nintendo Direct wurde ausgestrahlt und sie hatte es absolut in sich. Neben diversen Gerüchten, die sich bewahrheitet haben, hatte Nintendo auch die ein oder andere Neuankündigung für die Nintendo Switch parat. Falls du die komplette Präsentation verpasst haben solltest – was nicht unwahrscheinlich ist, da sie erst um 23 ausgestrahlt wurde – musst du dir keine Sorgen machen. Wie jede andere Direct auch, kannst du sie im Nachhinein auf YouTube ansehen.

Nintendo Direct im Februar 2023

Wie bereits erwähnt, war die gut 40-minütige Präsentation überladen mit Neuankündigungen, Trailern und jeder Menge Gameplay bereits bestätigter Titel. Tatsächlich gab es so viel neuen Content, dass es uns schwerfällt, fünf von diesen als unsere persönlichen Highlights herauszupicken.

Pikmin 4

(Image credit: Nintendo)

Zum Start der Präsentation geht Nintendo mit einem neuen Trailer zu Pikmin 4 direkt in die Vollen. Das Material zeigt gleich vier Charaktere, was bedeuten könnte, dass man dieses Mal also die Kontrolle über vier Figuren haben wird. Ob es bei dieser Menge an Kapitänen noch möglich ist, die Übersicht zu behalten? Wir sind gespannt.



Neben der Charaktere gibt es außerdem neue Kreaturen zu sehen. Zu unserer Überraschung enthüllt der Trailer obendrein die Eis-Pikmin. Diese neue Pikmin-Spezies ist nicht nur in der Lage Gegner einzufrieren, sondern kann auch Seen mit einer dünnen Eisschicht bedecken, um neue Wege zu freizulegen. Offenbar schielt Pikmin 4 eher in Richtung von Pikmin 2, da man sieht, wie der Spieler einen Schatz transportiert. Zudem scheint er sich in einem Untergrund zu befinden. Das könnte bedeuten, dass die zufallsgenerierten Dungeons aus Pikmin 2 zurückkehren. Spannend ist auch die dynamische Perspektive, die Nintendo beim vierten Ableger der Serie gewählt hat. Gegner und andere Gefahren wirken dadurch noch um einiges größer und bedrohlicher. Und einen niedlichen, hundeähnlichen Begleiter gibt es auch noch. Was will man mehr?



Pikmin 4 erscheint am 21. Juli 2023 für Nintendo Switch.

Dead Cells: Return to Castlevania

(Image credit: Motion Twin / Konami)

Während der Game Awards 2022 wurde Dead Cells: Return to Castlevania angekündigt. In der Nintendo Direct gibt es nun erstmals Gameplay zu sehen. In dem brandneuen DLC des erfolgreichen Rogue-Lites erkundest du Draculas Schloss und bekämpfst an der Seite von Richter Belmont und Alucard die schrecklichen Untertanen des Vampirkönigs. Dabei stehen dir allerhand neue Ausrüstungsgegenstände – wie zum Beispiel der legendäre Vampirkiller – zur Verfügung. Wir sind schon mehr als gespannt darauf, wie oft wir uns an Dracula die Zähne ausbeißen werden. Aber wie heißt es so schön? Sterben. Lernen. Wiederholen. Wieder sterben.



Dead Cells: Return to Castlevania erscheint am 06. März 2023 für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

Spaltoon 3: Erweiterungspass

(Image credit: Nintendo)

Der Erweiterungspass für Splatoon 3 rückt ein ganzes Stück näher. Aber genaugenommen ist die Ankündigung keine wirkliche Überraschung. Schließlich erfreut sich Splatoon 3 in Japan noch immer an großer Beliebtheit. Es war also nachvollziehbar, dass Nintendo etwas für den spritzigen Shooter bereithält.



Der kostenpflichtige DLC bietet zwei Wellen an neuem Content. Die erste Welle enthält unter anderem Inkopolis, den spritzige Ort aus dem originalen Splatoon. Nun können wir im dritten Ableger der kunterbunten Shooter-Reihe die Straßen dieser Stadt unsicher machen, jede Menge Händler besuchen und uns mit brandneuen Waffen eindecken. Übrigens treten hier die Sea Sirens mit ihrer Show auf!



Die zweite Welle des Erweiterungspasses trägt den Namen "Ruf zur Ordnung". Leider gibt es abgesehen von einem kurzen Trailer keine Informationen über den Inhalt. Das Video zeigt einen Oktoling in einer mysteriösen sowie schneeweißen Gegend. Was es damit auf sich hat, erfahren wir erst in einer späteren Ankündigung. Wir sind gespannt, was Nintendo geplant hat.



Die 1. Welle "Inkopolis" erscheint im Frühjahr 2023. Die 2. Welle "Ruf zur Ordnung" besitzt leider noch keinen Veröffentlichungszeitraum. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Metroid Prime Remastered

(Image credit: Nintendo)

Die größte Überraschung der gestrigen Direct war wohl die Ankündigung zu Metroid Prime Remastered. Somit konnte auch der anonyme Reddit-Leaker ein weiteres Mal mit seinen kryptischen Nachrichten exakt ins Schwarze treffen. Zwar wünscht sich die Mehrheit Metroid Prime 4, das bereits auf der E3 2017 angekündigt wurde, aber ein Remaster zum ersten Teil ist fast schon die bessere Nachricht. Warum? Weil es somit unwahrscheinlicher sein wird, dass der vierte Ableger auch noch für die Nintendo Switch veröffentlicht wird und wir uns somit auf ein Metroid Prime 4 für die nächste Nintendo-Konsole freuen können.



Die ersten Bilder von Metroid Prime Remastered sehen wirklich gut aus und machen definitiv große Lust darauf, das Meisterwerk in aufpolierter Grafik neu zu erleben. Auch das Sound-Design und die Steuerung wurden auf den heutigen technischen Stand gebracht. In diesem Action-Shooter erkundest du den Planeten Tallon IV aus der Perspektive der Kopfgeldjägerin Samus Aran. Durch ein stetig wachsendes Waffenarsenal hältst du dir die gefährlichen Kreaturen vom Leib und deckst jede Menge Geheimnisse des mysteriösen Sterns auf. Wir können es kaum erwarten, Tallon IV in dieser hübscheren Version ein weiteres Mal zu durchforsten.



Die digitale Version von Metroid Prime Remastered ist ab sofort im Nintendo eShop erhältlich. Die Retail-Version erscheint am 03. März 2023.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

(Image credit: Nintendo)

Was wäre eine Nintendo Direct ohne einen weiteren Zelda-Trailer? Zum Abschluss der Präsentation gibt es einige spannende Bilder von The Legend Of Zelda: Tears Of the Kingdom zu sehen. In diesen sieht man nicht nur jede Menge Gameplay, neue Waffen und Gegner, sondern auch das finstere Übel Ganon, das ein erneut das Land Hyrule bedroht. Der neue Trailer ist allerdings nicht die einzige Neuankündigung, die Nintendo für das Sequel parat hat. Eine Collector's Edition mit einigen Extras wird zusätzlich zum Erscheinungstermin von Tears of the Kingdom erhältlich sein. Unsere Redaktion freut sich riesig über den neuen Zelda-Ableger und hat jetzt schon grße Lust erneut Hyrule unsicher zu machen.



The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch.

Dieses Mal war es tatsächlich gar nicht so leicht, fünf Favoriten herauszupicken. Im Grunde könnten wir noch so einige andere Ankündigungen auflisten. Wenn du jetzt total auf dem Nintendo-Trip bist, könnte sich vielleicht ein Blick in den Nintendo eShop lohnen. Bei uns erfährst du nämlich, welche Spiele sich – neben Metroid Prime Remastered – besonders lohnen, solange sie im Angebot sind.