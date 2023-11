Grund zur Freude! Pikmin 4 ist mit 2,61 Millionen verkauften Einheiten schon jetzt das meistverkaufte Spiel der Serie

Nintendo hat kürzlich bekannt gegeben, dass Pikmin 4 beeindruckende Verkaufszahlen erzielt hat und sich zum meistverkauften Spiel der Pikmin-Serie entwickelt habe.

Laut den neuesten Finanzdaten von Nintendo für das zweite Quartal des Geschäftsjahres (bis September 2023), hat sich das neueste Pikmin-Abenteuer bisher bereits mehr als 2,61 Male für die Nintendo Switch verkauft. Das Spiel wurde am 21. Juli veröffentlicht und hat diese beachtliche Marke in nur etwas mehr als zwei Monaten erreicht (via VGC).

Dementsprechend hat der nunmehr vierte Eintrag in die Serie rund um die ulkigen Pflanzenköpfe und Mini-Raumfahrer indessen sogar Pikmin 3 Deluxe überholt. Eben jener Titel stellte bisher den Primus dar, wo er sich doch im Zeitraum zwischen Oktober 2020 und Dezember 2022 ebenfalls mehr als solide 2,4 Millionen Mal verkaufen konnte!

Aber woher stammt die hohe Nachfrage auf einmal? Nun ja, besonders in Japan erfreut sich Pikmin 4 aktuell großer Beliebtheit. Nintendo bestätigte demnach, dass 1,36 Millionen Exemplare des Spiels in Japan verkauft wurden, was etwa neun Prozent mehr sind als in jeder anderen Region – und hiermit zementiert man einmal ganz nebenbei aufs Neue, dass Nintendo in Japan noch immer eine der treibendsten Kräfte ist! Das Spiel hat sich demnach in Japan schon seit geraumer Zeit als meistverkaufter Titel etabliert und bleibt ein Topseller auf dem Markt. Allein in Japan wurden rund 930.000 physische Einheiten verkauft.

Die Beliebtheit von Pikmin 4 ist allerdings nicht nur auf die starken Verkaufszahlen zurückzuführen, sondern sicher auch allerlei positiven Rezensionen geschuldet – sowie der folgerichtigen Begeisterung der Spielerschaft für den jüngsten Serienrelease. Das Spiel wurde dementsprechend seine frische Herangehensweise an die Serie gelobt und hat sowohl neue Spieler angezogen als auch diejenigen, die die Welt von Pikmin bereits lieben gelernt haben.

Diese Erfolgsgeschichte von Pikmin 4 spiegelt aber – wie bereits erwähnt – auch die anhaltende Beliebtheit der Nintendo Switch wider. Seit ihrer Veröffentlichung im März 2017 wurden insgesamt 132,46 Millionen Exemplare der Nintendo Switch verkauft, einschließlich der verschiedenen Modellvarianten wie dem Basismodell, der Nintendo Switch OLED und der Nintendo Switch Lite. Nintendo setzt also trotz betagter Hardware auch weiterhin auf starke Verkaufszahlen und treibt damit seine Position auf dem Markt demnach weiter voran.