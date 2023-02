Im Test: Nintendo Switch Lite

Die Nintendo Switch Lite basiert auf der Standardkonsole Nintendo Switch, bietet aber eine kompakte Alternative, die ideal für Spieler ist, die mehr Zeit unterwegs als angedockt spielen. Ohne sich zu weit vom Original zu entfernen, hat die Nintendo Switch Lite dennoch einige Eigenschaften, die ihr helfen, eine eigene Identität zu entwickeln.

Die Nintendo Switch Lite ist deutlich leichter und etwas kleiner als die Standardkonsole, so dass du sie bequem überallhin mitnehmen kannst. Wenn du jedoch die Flexibilität schätzt, die Nintendo Switch oder die Nintendo Switch OLED sowohl im Handheld-Modus als auch im angedockten Modus zu benutzen, dann ist die Nintendo Switch Lite vielleicht nicht die perfekte Wahl. Schließlich kannst du diese nur als reines Handheld verwenden.

Wenn du ein Gamer bist, der viel unterwegs ist, hat die Nintendo Switch Lite eine Menge Vorteile. Sie hat das Potenzial, eine fantastische Alternative zur Standardkonsole zu sein, da sie leichter und kleiner ist. Aber wie bei jeder Neuanschaffung gibt es Vor- und Nachteile, die du abwägen solltest, bevor du dich für die Switch Lite entscheidest.

Nintendo Switch Lite bei Amazon für 212 € (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Nintendo Switch Lite: Kurz und bündig

Worum gehts? Eine kompaktere, reine Handheld-Version der Nintendo Switch

Eine kompaktere, reine Handheld-Version der Nintendo Switch Verfügbarkeit: Bereits erhältlich

Bereits erhältlich Preis: 229 Euro (Amazon), 199,99€

Nintendo Switch Lite: Preis & Release-Datum

Die Nintendo Switch Lite erschien über zwei Jahre nach dem ursprünglichen Switch-Modell. Mit der Lite, die am 20. September 2019 auf den Markt kam, entfällt zwar die Möglichkeit, die Konsole an einen Fernseher anzudocken, dafür wurde aber auch der Preis deutlich gesenkt.

Im Gegensatz zur Standard-Switch, die heutzutage für 279,99€ verkauft wird, kostet die Nintendo Switch Lite rund 50 Euro weniger. Wenn du diesen Kompromiss auf lange Sicht akzeptieren kannst, kannst du mit der Entscheidung für das reine Handheld-Modell also eine Menge Geld sparen.

Glücklicherweise hat Nintendo mitgeteilt, dass es für die Nintendo Switch Lite keine signifikanten Preiserhöhungen geben wird – im Gegensatz zu den jüngsten Preiserhöhungen für Oculus Quest 2 und PS5, die auf die weltweite Inflation zurückgeführt wurden. Wenn du dir also noch keine Switch Lite zugelegt hast, gibt es keinen Grund zur Eile.

Nintendo Switch Lite: Design

(Image credit: TechRadar)

Der Hauptunterschied zwischen der Nintendo Switch Lite und der ursprünglichen Nintendo Switch ist, dass die Switch Lite ein reines Handheld-Gerät ist. Daher ist die Switch Lite viel kompakter und leichter als ihr Vorgänger. Dieser Vergleich gilt auch für die Nintendo Switch OLED, die etwas größer ist als die ursprüngliche Switch.

Die Switch Lite misst 91,1mm x 208mm x 13,9mm und wiegt 275g, verglichen mit den Abmessungen von 102mm x 239mm x 13,9mm und dem Gewicht von 297g der Original-Switch. Das bedeutet, dass das Gerät mit einem kleineren LCD-Touchscreen ausgestattet ist, der nur 5,5 Zoll groß ist, aber immer noch 1280 x 720 Pixel bietet.

Mit anderen Worten: Der Bildschirm ist kleiner als der 6,2-Zoll-Bildschirm der Original-Switch, hat aber die gleiche Auflösung – du musst also keine Einbußen bei der Bildqualität hinnehmen. Damit hat die Switch Lite eine Pixeldichte von 267 Pixeln pro Zoll (ppi) und ist damit ein bisschen schärfer als die 236 ppi der Original-Switch.

Der Nachteil ist jedoch, dass es manchmal schwierig sein kann, kleine Schriftzeichen im Spiel auf einem kleineren Bildschirm zu lesen. Wir mussten die Konsole näher an unser Gesicht halten, um einen Text zu lesen. Das ist zwar nur ein kleines Problem, aber für Schaulustige auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit etwas unangenehm.

Was die Switch Lite wirklich auszeichnet, ist, dass sie sich als Handheld-Gerät viel bequemer anfühlt. Aufgrund seiner geringeren Größe ist sie tragbarer und bequemer zu benutzen als die ursprüngliche Switch: Du brauchst weniger Platz für deine Ellbogen und sie passt wahrscheinlich in eine ziemlich große Tasche.

Die Original-Switch kann mit kleinen Händen im Handheld-Modus unbequem sein; obwohl sie relativ kompakt ist, ist sie für Handheld-Verhältnisse immer noch groß. Im Gegensatz dazu ist die Lite wesentlich handlicher und liegt gut in der Hand. Allerdings ist sie immer noch breit und fühlt sich nicht ganz so bequem an wie der 3DS.

(Image credit: TechRadar)

Außerdem verfügt die Switch Lite über integrierte Steuerelemente und nicht über Joy-Cons. Während du bis zu vier Joy-Cons kabellos anschließen kannst, erhältst du mit der Lite kein zusätzliches Paar.

Obwohl die Controller fest verbaut sind, bieten sie im Wesentlichen dieselben Tasten wie die Original-Switch – mit Ausnahme der Links-, Rechts-, Auf- und Ab-Tasten, die durch ein D-Pad oder Plus Control Pad, wie Nintendo es nennt, ersetzt wurden. Das D-Pad fühlt sich natürlich an, als wäre es schon immer da gewesen – und ist zweifellos besser für das Handheld-Spiel geeignet.

Die ZL- und ZR-Trigger fühlen sich perfekt an und helfen dabei, die Passform zu festigen. Allerdings sind die L- und R-Tasten dünner als bei der ursprünglichen Switch. Vielleicht sogar ein bisschen zu dünn, denn manchmal rutschten unsere Finger von ihnen ab. Beide Modelle ermöglichen außerdem drahtlose Verbindungen, Bluetooth-Kopfhörer und MicroSD-Karten, um den internen Speicher von 32GB zu erweitern.

Du verlierst also nicht allzu viele Funktionen, abgesehen vom angedockten Modus – was bedeutet, dass du nicht fernsehen kannst. Da die Switch Lite nur ein Handheld-Gerät ist, wird die Konsole nicht mit einer Dockingstation, einem HDMI-Kabel oder einem Kickstand geliefert. Alles, was du in der Verpackung findest, ist das Gerät selbst und ein Ladegerät – ganz einfach. Die Switch Lite ist nicht dafür gedacht, an einen Fernseher angeschlossen zu werden – und obwohl wir sie mit unserem eigenen HDMI-Kabel getestet haben, unterstützt die Lite diese Funktion nicht.

Die Switch Lite gibt es in Türkis, Koralle, Blau und Gelb – eine Abwechslung zu den grauen und neonfarbenen Switch-Modellen, die wir in den letzten zwei Jahren ins Auge gefasst haben. Für alle, die etwas Besonderes suchen, hat Nintendo im Laufe der Jahre auch verschiedene Sondereditionen herausgebracht, wie die Dialga- und Palkia-Variante für Pokémon-Fans.

Nintendo Switch Lite: Leistung

(Image credit: TechRadar)

Die Nintendo Switch Lite hat im Wesentlichen die gleiche Leistung wie die Switch, außer dass die Lite eine etwas längere Akkulaufzeit von 3-7 Stunden hat, etwa 30 Minuten mehr als die ursprüngliche Switch und 1-2 Stunden weniger als das aktualisierte Switch-Modell. Nintendo warnt jedoch, dass dies von den Spielen abhängt, die du spielst.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Switch Lite nicht mit HD Rumble oder einer IR-Bewegungskamera ausgestattet ist. Das Gerät ist ausschließlich für das Spielen im Handheld-Modus konzipiert. Das heißt nicht, dass du keine Spiele spielen kannst, die den Handheld-Modus nicht unterstützen, aber dafür musst du die Joy-Cons drahtlos verbinden (und sie und den Ladegriff separat kaufen). Wir haben festgestellt, dass du HD Rumble verwenden kannst, wenn du die Joy-Cons anschließt.

(Image credit: TechRadar)

Bei einem Hands-On-Preview-Event erklärte ein Nintendo-Vertreter, dass die Konsole mit mehr Geräten als nur den Joy-Cons kompatibel sein wird, aber was genau, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die folgenden Spiele sind für die Switch Lite nicht geeignet: 1-2 Switch, Super Mario Party und Nintendo Labo-Zubehörsets. Spiele, die Rumble erfordern, können zwar mit angeschlossenen Joy-Cons gespielt werden, aber wir haben festgestellt, dass das Spielen mit mehr als einer Person auf dem kleinen Bildschirm der Switch Lite nicht gerade praktisch ist – wir würden also nicht dazu raten, Partyspiele zu spielen, da das Gerät dafür nicht gebaut wurde.

Obwohl diese beiden Funktionen fehlen, verfügt die Switch Lite immer noch über einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und einen Helligkeitssensor. Das bedeutet, dass du in Spielen wie Breath of the Wild immer noch die Gyrosteuerung verwenden kannst – zum Beispiel die Konsole neigen, um mit dem Bogen zu zielen – und dass sich die Helligkeit des Bildschirms an deine Umgebung anpasst.

Kabelloses Online-Spielen bedeutet immer noch, dass du mit Freunden spielen kannst (nicht unbedingt im Couch-Koop), so wie wir Mario Kart 8 Deluxe problemlos online spielen konnten. Alle Spiele, die wir gespielt haben, fühlten sich aufgrund der kompakten Bauweise des Geräts weniger klobig an.

Nintendo Switch Lite: Mehrwert

(Image credit: TechRadar)

Die Nintendo Switch Lite ist die perfekte Konsole für alle, die bequemes Handheld-Gaming bevorzugen und von dem angedockten Modus der Nintendo Switch nie überzeugt waren. Das kompakte und leichtere Gerät fühlt sich deutlich besser an als sein Vorgänger und ist viel weniger klobig.

Wenn es um tragbare Spiele geht, ist die Switch Lite leichter zu transportieren, nimmt weniger Platz in den Ellbogen beim Pendeln ein und liegt viel besser in der Hand. Sie ist zwar nicht ganz so komfortabel wie der 3DS, aber da sie die gleiche Leistung wie die Switch bietet, können wir das vernachlässigen.

Jeder, der darüber nachdenkt, sich die Switch Lite zuzulegen, sollte jedoch bedenken, dass sie für das mobile Spielen im Alleingang gedacht ist und dass die Anzahl der Spiele, die mit dem Gerät kompatibel sind, etwas geringer ist als bei der ursprünglichen Switch. Es handelt sich nicht einfach um ein kleineres Switch-Modell.

Aber nimm mal an, du suchst ein komfortableres, leichteres und insgesamt besser aussehendes Handheld-Gerät (und eine Reihe schicker Farben) und legst keinen besonderen Wert darauf, die wenigen Spiele zu verlieren, die wir aufgelistet haben. In diesem Fall ist die Switch Lite wahrscheinlich das Richtige für dich.

Die heutigen besten Nintendo Switch Lite Angebote (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 178,98 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 199 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) (Öffnet sich in einem neuen Tab) 229 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) 212 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen (Öffnet sich in einem neuen Tab) Reduzierter Preis Mehr Angebote anzeigen

Nintendo hat die Switch seit der Markteinführung der Lite-Version kontinuierlich weiterentwickelt. Neben der Einführung des Nintendo Switch OLED-Bildschirms gab es auch weitere System-Updates.

Neben der Erinnerung an die Nutzung der Nintendo Switch-Belohnungspunkte und dem Hinzufügen von Nintendo Switch-Softwareordnern zur besseren Organisation der Spielesammlung wurde auch ein Nintendo Switch Online-Erfolgssystem eingeführt. Außerdem kannst du jetzt über die Nintendo Switch Online-Begleit-App, die auf iOS- und Android-Handys verfügbar ist, Freunde hinzufügen. Das bedeutet, dass das Hinzufügen von Freunden auf Nintendo Switch einfacher denn je ist.

Es gibt viele neue Spiele, auf die du dich freuen kannst, aber wenn du dich für die alten Klassiker interessierst, musst du keine Angst haben. Dank des Nintendo Switch Online-Abonnementdienstes gibt es eine ständig wachsende Bibliothek von NES- und SNES-Spielen, die du spielen kannst. Wenn du dich für das Expansion Pack entschieden hast, gibt es auch Sega Genesis/Mega Drive und weitere N64-Spiele sind in Vorbereitung. Wir würden sagen, behalte dein Nintendo Switch Online-Abonnement erst einmal.