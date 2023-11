Passend zur Schnäppchensaison: Nintendo veröffentlicht neues Switch OLED-Bundle mit Super Smash Bros. Ultimate

Da ist es wieder – Nintendo hat uns erneut mit einem verlockenden Angebot überrascht: Diesmal in Form eines neuen Nintendo Switch OLED-Bundles, das noch im Zuge der diesjährigen Black Friday-Gaming-Deals auf den Markt kommt ... zumindest in Amerika.

Über den offiziellen Twitter-Account von Nintendo of America wurde die frohe Kunde verkündet: Ab dem 19. November wird das Paket in den Staaten erhältlich sein, und es hat es durchaus in sich. Aber was steckt eigentlich drin? Nun, in dieser schicken Box findest du nicht nur die begehrte Nintendo Switch OLED-Konsole, sondern auch eine digitale Kopie von Super Smash Bros. Ultimate, einem der Hit-Spiele der Switch-Konsole. Doch damit nicht genug – das Bundle beinhaltet auch ein dreimonatiges Nintendo Switch Online-Abonnement, das dir Zugang zu einer Vielzahl von Online-Funktionen und Spielen verschafft ... und sich bestens für kompetitiven Smash-Partien eignet.

Und was kostet der Spaß? Das Bundle wird bei teilnehmenden Händlern einen Preis von 350 US-Dollar haben. Wenn du den Wert der einzelnen Komponenten im Vergleich zusammenrechnest, kommst du demnach auf eine Ersparnis von rund 68 Dollar. Nicht schlecht, oder?

Bleibt nur ein kleiner Haken: Das verlockende Angebot ist derzeit exklusiv in den USA verfügbar. Obwohl ... womöglich gibt es sogar zwei Haken. Denn wer im Zuge des Erwerbs des Smash-Bundles auf eine entsprechenden farbenfrohe, auffällig designte Switch setzt, der dürfte vom eher unspektakulären Antlitz enttäuscht sein – fairerweise ist das ja aber nur allzu oft eine Frage des Geschmacks. Uns jedoch konnten die grauen Joy-Cons und das Kreuz-Logo jetzt nicht direkt in einen Kaufrausch versetzen ...

Dennoch ist das Bundle sicherlich eine interessante Option für alle, die ohnehin schon länger mit dem Gedanken spielen, sich eine Nintendo Switch (OLED) zuzulegen oder ihre Sammlung um Super Smash Bros. Ultimate zu erweitern. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in Zukunft noch weitere Überraschungen von Nintendo ...

The Nintendo Switch – OLED Model system + Super Smash Bros. Ultimate bundle arrives 11/19! It includes the Nintendo Switch — OLED Model, a digital version of Super Smash Bros. Ultimate, and a 3 Month Nintendo Switch Online Individual Membership.

Auf Nintendos Angebotsseite erfährt man immerhin auch, dass es am Black Friday zahlreiche Software-Angebote für die Nintendo Switch geben wird. Käufer können auf einen Preisnachlass für kleinere Indie-Titel wie große AAA-Games und First-Party-Ableger hoffen.

Ganz so famos wie in den USA sind die Rabatte in Europa hierbei zwar häufig nicht (leider), aber immerhin weißt du so auch jetzt schon, dass es sich doch entlang der kommenden Wochen einmal lohnen könnte, dem Online-Shop von Nintendo mal wieder einen Besuch abzustatten. Und wer weiß, vielleicht darf man im Zuge dessen sogar auf den ersten großen Rabatt für das jüngste Zelda, Pikmin 4 oder aber Switch-Klassiker wie Breath of the Wild sowie Super Mario Odyssey hoffen?