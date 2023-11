Fortnite feiert seinen "größten Tag" in der Geschichte des Battle Royale mit über 44 Millionen Spielern – Der Rückkehr der Chapter-1-Map sei es gedankt!

Fortnite hat am Samstag, den 4. November, nach dem Start der nostalgischen Fortnite OG-Saison, die die klassische Chapter One-Karte in das Battle Royale zurückgebracht hat, alle Spielerrekorde gebrochen – und nun hat Epic allen Grund, die Sektkorken knallen zu lassen!

In einem Tweet, der gestern (am 5. November) vom offiziellen Fortnite-Account gepostet wurde, bedankte sich das Team bei neuen und alten Spielern für ihre Unterstützung und stellte klar, dass man von der Resonanz "überwältigt" ist. Das Team schrieb: "Ein toller Start mit einem großen Knall. Wir sind überwältigt von der Resonanz auf Fortnite OG. Gestern war der größte Tag in der Geschichte von Fortnite mit über 44,7 MILLIONEN Spielern und 102 MILLIONEN Spielstunden. An alle Fortnite-Spieler, OGs und neue, DANKE!"

Doch vielleicht fragst du dich jetzt, was es denn überhaupt mit der Rückkehr der ersten Fortnite-Karte auf sich hat und wieso das nun so ein großes Ding ist.

Lass es mich dir einmal kurz zusammenfassen: Die neueste Saison von Fortnite, "Fortnite OG", ist am Freitag, dem 3. November, gestartet, und die Karte im Spiel versetzt die Spieler dabei einmal gekonnt zurück in das Jahr 2018, genauer gesagt in Chapter One, Season Five. Das bedeutet, dass beliebte Orte wie Tilted Towers und Risky Reels, die bei den Fans in bester Erinnerung sind, wieder auf der Karte auftauchen, ebenso wie die Waffen und Gegenstände, die damals im Spiel verfügbar waren, darunter Boogie Bombs und Shopping Carts.

In den kommenden Wochen wird sich die Spielwelt aber auch weiterentwickeln, indem verschiedenste Gegenstände in den Beutepool aufgenommen werden, die erst in darauffolgenden Seasons zum Battle Royale hinzugefügt wurden.

Dazu gehören mitunter das X-4 Stormwing Flugzeug, das Jetpack, The Baller und Junk Rift. Fans können sich also quasi auf ein Best-Of der Anfänge freuen, bevor das nächste Update am 9. November eine Reihe von Waffen aus Season 6 hinzufügen wird.

Und wie kam es jetzt dazu? In der vorherigen Fortnite-Saison wurde eine Zeitmaschine ins Spiel integriert, die das Datum "12. Juni 2018" anzeigte – den Tag, an dem Chapter One (Season 5) ursprünglich startete. Zudem tauchten Dekoelemente aus alten Tagen auf der Karte auf, was auf mögliche Rückbesinnung auf jene gute, alte Zeit hinwies.

Es ist noch nicht klar, ob einige dieser klassischen Kartenelemente in der nächsten Saison noch weiter beibehalten werden, aber die Spieler scheinen auf jeden Fall die Rückkehr den frühen Wurzeln zu genießen – Und darauf kommt es doch schlussendlich an, oder?