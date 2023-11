Fortschritt in Sachen Elden Ring DLC: "Shadow of the Erdtree"-Entwicklung verläuft laut From Softwares Muttergesellschaft "reibungslos"

Liebe Soulslike-Fans, From Software-Anhänger und Liebhaber knackschwerer Videospiele ... ich habe heute eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.

Die Gute: Die Arbeit am Elden Ring DLC, Shadow of the Erdtree, verläuft laut Muttergesellschaft Kadowaka wohl weiterhin planmäßig, was bedeutet, dass wir uns womöglich schon alsbald auf frischen Content freuen können, der wieder mit knackigen Bossgegnern, einer packenden Welt sowie allerlei Ausrüstung, nützlicher Items und versteckter Geheimnisse lockt.

Die schlechte Nachricht: Wir wissen noch nicht, wann "alsbald" genau sein wird. Denn FromSoftware wie auch Kadokawa bleiben uns fortlaufend ein Veröffentlichungszeitfenster schuldig.

Shadow of the Erdtree bleibt demnach ein kleines Mysterium. Und das ist schon seit der Ankündigung des Titels gegen Ende Februar (2023) der Fall, wo wir doch seither kaum Infos zum Spiel erhalten haben – mal abgesehen vom DLC-Titel sowie einem zugegebenermaßen wunderschönem Werbebild, welches eine blonde Figur auf dem Rücken eines geisterhaften Rosses präsentiert. Während Fans nunmehr seit Monaten darüber spekulieren, wer diese Figur wohl ist und was es infolgedessen mit der Geschichte der Erweiterung auf sich hat, haben die Entwickler sich indessen bedeckt gehalten.

Und demnach wundert es wohl kaum, dass auch das jüngste Update nicht von FromSoftware selbst, sondern Mutterkonzern Kadokawa stammt, die den Fortschritt entlang der jüngsten Geschäftsberichte (2. November) offenbarten. Im Bericht heißt es dabei konkret: "Der Veröffentlichungszeitpunkt des DLC für Elden Ring wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Entwicklung schreitet reibungslos voran."

In einem späteren Abschnitt des Berichts heißt es weiter: "Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Entwicklung des DLC für Elden Ring, aber wir haben noch keinen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben."

Weiter warten ist also einmal mehr die Devise für alle getreuen Elden Ring-Anhänger, denen es bereits nach neuem Futter der Soulslike-Könige dürstet. Ein möglicher Wermutstropfen: FromSoftware DLCs sind für gewöhnlich sogar noch kniffliger als die jeweiligen Basisinhalte, womit zumindest für Spaß/Frust und reichlich Langzeitbeschäftigung gesorgt sein dürfte.

Und noch einen Vorteil hat das Ausbleiben des Releasedatums: Immerhin ist es so überaus wahrscheinlich, dass du noch mehr als genug Zeit haben dürftest, um dich in Titeln wie Lies of P oder Lords of the Fallen auszutoben – zumindest, wenn dir nach noch mehr gelungenem Soulslike-Futter dürstet.