Wir verraten, wann The Marvels bei Disney Plus erscheinen dürfte

The Marvels ist in den Kinos angelaufen, er wird aber noch eine Weile nicht auf Disney Plus zu sehen sein.

Endlich ist The Marvels auch den Kinos gelandet und die allergrößten Marvel-Fans dürften es wohl kaum erwarten dürfen, ihre liebsten Superhelden wieder einmal auf der großen Leinwand zu erleben. Doch eine Frage brennt noch viel mehr Leuten bereits unter den Nägeln: Wann dürfen wir den neuesten Streich aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) auch gemütlich zu Hause auf Disney Plus genießen?

Diese brennende Frage sollte schnell geklärt werden, vor allem wenn du nicht unbedingt darauf aus bist, The Marvels – einen der letzten "Knaller" des Jahres 2023 – im Kino zu sehen.

Die bisherigen Reaktionen auf den dritten und letzten MCU-Film dieses Jahres sind bisher allerdings recht gemischt, um es vorsichtig auszudrücken. Rotten Tomatoes offenbart eine durchwachsene Kritikerbewertung von gerade einmal 60 Prozent. Das Gute daran: Es wäre durchaus nachvollziehbar, wenn du dich indessen geduldig auf die offizielle Streaming-Veröffentlichung des Films freust und Disney dir eben jenen Wunsch womöglich noch früher als gedacht gewährt.

Doch wann wird The Marvels nun endlich seinen Weg auf Disney Plus finden? Die kurze Antwort: So richtig wissen wir das noch nicht. Der Film feierte erst am 10. November seine Kino-Premiere, also wird es noch eine Weile dauern, bis der neueste Marvel-Streich den Sprung von der großen auf die heimische kleine Leinwand schafft. Diese Info allein hält uns zeitgleich aber noch längst nicht davon ab, ein wenig weiter zu spekulieren und zu deuten, wann der Start auf Disney Plus wohl erfolgen könnte!

Wann könnte The Marvels bei Disney Plus durchstarten?

The Marvels setzt die Geschichte von Captain Marvel/ Carol Danvers fort! (Image credit: Marvel Studios)

Wie bereits erwähnt, bleibt uns das genaue Datum für The Marvels auf Disney Plus noch immer verwehrt.

Doch wir wagen einmal eine mutige Prognose: Es könnte durchaus sein, dass der neueste Marvel Phase 5-Film noch bis Februar 2024 seinen Weg auf die Streaming-Plattform findet – und es gibt einige Anzeichen, die diese Vermutung stützen.

Blicken wir hierfür doch einmal beispielhaft auf Black Panther: Wakanda Forever. Der MCU-Film der Phase 4 feierte im November 2022 seine Kinopremiere, also ziemlich genau vor einem Jahr, und wurde erst im Februar des darauffolgenden Jahres auf Disney Plus veröffentlicht. Diese dreimonatige Zeitspanne zwischen dem Kinostart und der Verfügbarkeit auf der Streaming-Plattform könnte ein sich wiederholendes Muster für Marvel-Filme darstellen.

Immerhin folgen auch die neueren Marvel-Produktionen diesem dreimonatigen Veröffentlichungsmuster: Ant-Man and the Wasp: Quantumania eroberte demnach im Februar 2023 die Kinos, bevor unsere Helden im Mai auf Disney Plus geschrumpft wurde. Guardians of the Galaxy Vol. 3 nahm seinerseits im August einen kosmischen Umweg über den Streaming-Riesen – drei Monate nach seinem ursprünglichen Kinostart im Mai.

Insofern The Marvels nun also den Trend fortsetzt, steht einem Streaming-Erlebnis im Februar 2024 wohl kaum mehr etwas im Wege ...

Allerdings könnte uns Marvel (und Disney) noch immer einen Strich durch die Rechnung machen, besonders wenn der Titel an den Kinokassen nicht die erhofften Zahlen einspielt. Und laut Variety könnte das glatt der Fall sein, wo doch das Eröffnungswochenende mit 60-65 Million US-Dollar recht mager ausfiel – Der schwächste Start für einen MCU-Eintrag seit dem ersten Ant-Man im Jahr 2015 (via Forbes)!

Folglich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Disney entscheidet sich dafür, den Film längstmöglich in den Kinos zu behalten, um ungeduldige Fans doch noch zum Besuch zu bewegen ... oder aber man arrangiert sich mit dem Misserfolg und bringt den Film womöglich gar noch viel flotter auf Disney Plus heraus, um über den potenziellen Zuwachs an Abonnenten infolgedessen Kompensationsmaßnahmen einzuleiten.

Gut für uns: Die Konkurrenz schläft nicht und bringt noch im Monatsverlauf Mitbewerber wie Hunger Games, Napoleon oder aber Wish in die Kinos! Und eben diese könnten es The Marvels noch schwerer machen, sich an den Kinokassen zu behaupten. Eine gute Alternative wäre demnach der rasche Transfer in Richtung Disney Plus, um hier mit einem neuen Eintrag zumindest noch einige Fans zum Abo zu bewegen ...

Allerdings zeigt das Beispiel von Doctor Strange 2, dass der Erfolg an den Kinokassen nicht immer ausschlaggebend dafür ist, ob ein Film auf Disney Plus landet – der Film spielte weltweit 955 Millionen Dollar ein und wurde bereits sechs Wochen nach seinem Kinostart auf dem Streamingdienst veröffentlicht.

So viele Variablen, so viele Möglichkeiten: Wir bleiben vorerst deshalb bei unsere Vermutung, dass The Marvels wohl noch bis Februar 2024 im Sortiment erscheint. Ob wir damit richtig liegen oder nicht, wissen wir aber wohl erst in den nächsten paar Wochen.

Sicher ist aber eines: Früher oder später wird der Titel garantiert in die Streamingbibliothek aufgenommen! Und spätestens dann könnte sich das Abo für den jeweiligen Monat auch einmal mehr bezahlt machen!