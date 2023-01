Im Test: Disney Plus

In wenigen Jahren hat sich Disney Plus zu einem der besten Streaming-Dienste der Welt entwickelt, vor allem wenn du ein Fan des MCU oder von Star Wars bist - oder Kinder hast, die unterhalten werden müssen. Die riesige Auswahl an Disney-, Pixar-, Marvel- und Star Wars-Filmen und -Serien, darunter auch erwachsenengerechte Originale wie The Old Man, wird durch den Zugriff auf die riesige Sammlung von Star TV-Serien ergänzt. Lediglich das in den USA gestartete günstigere, werbefinanzierte Modell kann einem Sorgen bereiten, da sich diese Entwicklung langfristig auf den kompletten Streaming-Markt auswirken wird.

Zwei Minuten Disney Plus Review

Disneys Abo-Streamingdienst hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Kraftpaket entwickelt. Mit 4K-HDR-Streaming und Hunderten von Filmen und Serien hat Disney Plus ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn die Einführung der werbefinanzierten Version in den USA den Preis für das Standard-Abo in die Höhe trieb (Öffnet sich in einem neuen Tab). Aktuell zahlst du monatlich 8,99 €. Doch sobald das werbebasierte Abo nach Deutschland kommt, dürfte es das Standardmodell vermutlich ablösen und dessen Preis auf 10,99 € schieben. Darüber hinaus kannst du mehrere Profile einrichten und Inhalte herunterladen, um sie offline anzusehen.

Nach einem eher langsamen Start hat sich Disney+ dank der Aufnahme von Marvel-Filmen und -Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab), Star Wars-Spin-offs wie Andor (Öffnet sich in einem neuen Tab)und Obi-Wan Kenobi, Pixar-Filmen sowie Star- und National Geographic-Inhalten zu einer sehr großen Sache entwickelt.

Welche Inhalte kannst du also erwarten? Nun, um ehrlich zu sein, ist für jeden etwas dabei. Fantasy-Serien wie Willow, düstere Spionage-Dramen wie The Old Man, die für den Golden Globe nominierte Krimi-Comedy Only Murders in the Building und jede Menge alte Lieblingsserien wie Die Hard und The Simpsons.

Du hast Zugang zu allen Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Filmen in 4K HDR, natürlich allen Disney-Klassikern und neueren Inhalte sowie allen Pixar-Filmen. Aber für jedes "Up", "Monsters Inc." und "König der Löwen" gibt es auch "König der Löwen anderthalb", "Davy Crockett und die Flusspiraten" und "Twitches 2". Nicht jeder Film, den Disney herausgebracht hat, ist automatisch ein Gewinn, also gibt es eine Menge Füllmaterial.

Was uns am besten gefällt, ist die Möglichkeit, auf vier Geräten gleichzeitig zu schauen (was Netflix nur in seinem teuersten Tarif anbietet), und du kannst bis zu sieben Profile speichern, jedes mit einer eigenen Kindersicherung. Das bedeutet, dass es auch auf Familien mit unterschiedlichen Bedürfnissen zugeschnitten ist.

Weitere erwachsenengerechte Inhalte werden auf Disney Plus Star angeboten, darunter Filme und Fernsehserien von 20th Century Studios, FX Productions, Disney Television Studios und mehr. Das bedeutet, dass du unendlich viele alte und neue Serien schauen kannst, die sich perfekt zum Binge-Watching eignen.

Dank der herausragenden neuen Inhalte und der Aufnahme alter Favoriten hat sich Disney Plus zu einer soliden Alternative zu Amazon Prime (Öffnet sich in einem neuen Tab), Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) entwickelt. Weitere Informationen findest du in unserem Disney Plus Hub (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Disney Plus: Kosten

Disney Plus startete Ende 2019 in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, kurz darauf folgte der Start in Europa. Seitdem wurde der Dienst stark erweitert und deckt nun die meisten wichtigen Märkte in Asien, Europa, Afrika, im Nahen Osten, in Südamerika, Westindien und Mittelamerika ab.

Für ein Disney Plus-Abo zahlst du 8,99 € (aktuell noch ohne, aber vermutlich bald mit Werbung (Öffnet sich in einem neuen Tab)) pro Monat oder 89,90 € pro Jahr, wenn du im Voraus zahlst. Unten kannst du dir das Preisklassen-Widget ansehen:

Disney Plus: Apps und kompatible Geräte

(Image credit: Disney Plus)

Disney Plus ist auf mehreren Geräten und Betriebssystemen verfügbar.

Chrome, Firefox und sogar Microsoft Edge können den Dienst problemlos nutzen, während du die Smartphone-App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen kannst. Auch die Konsolenbesitzer kommen nicht zu kurz: PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)/S (Öffnet sich in einem neuen Tab), PS4 und Xbox One unterstützen die App. Für die Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt es die App allerdings nicht, obwohl es Gerüchte über eine baldige Unterstützung gibt.

Auch auf den meisten Smart TVs läuft die App, wie du auf der offiziellen Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) nachlesen kannst. Und wie bereits erwähnt, mit einem Abonnement hast du Zugang zu vier gleichzeitigen Streams mit sieben Profilen auf maximal zehn Geräten. Bei unseren Tests konnten wir ein Konto auf mehreren Plattformen nutzen, um auf jedem Konto gleichzeitig einen anderen Film zu sehen.

Disney Plus: Design und Oberfläche

Wenn du schon einmal Netflix oder Amazon Prime Video genutzt hast, weißt du, was du von Disney Plus in Bezug auf Design und Benutzeroberfläche erwarten kannst. Es handelt sich im Grunde um eine Reihe von Inhalten, die nach Herkunft, Streaming-Qualität und anderen Kategorien sortiert sind.

Die Logos der großen Disney-Marken findest du in einem dynamischen Banner, das direkt zu den entsprechenden Filmen und Serien verlinkt, während die Top-Inhalte - wie Prey, Die Simpsons und Pinocchio - die oberste Reihe einnehmen.

Unter den Markenbannern findest du den Bereich "Originals", der exklusive Inhalte für den Dienst hervorhebt, und darunter die bekannte Empfehlungszeile, die du wahrscheinlich schon von Streaming-Diensten wie Netflix kennst.

Image 1 of 3 (Image credit: Disney Plus) (Image credit: Disney Plus) (Image credit: Disney Plus)

Wenn du auf der Startseite nach unten scrollst, findest du weitere Kategorien und Gruppierungen, die von Disney redaktionell zusammengestellt worden zu sein scheinen - eine nette Idee im Vergleich zum weitgehend programmatischen Katalog von Netflix. Hier findest du Filme und Serien, für die du dich sonst vielleicht nicht interessieren würdest. Einer unserer Redakteure verglich das mit dem Öffnen eines Weihnachtsgeschenks, bei dem du nicht weißt, was drin ist.

Wenn du etwas mehr Vorhersehbarkeit willst, gibt es ganze Abschnitte nur für Filme und Serien sowie eine Suchfunktion, mit der du genau das findest, was du suchst: Action/Abenteuer, Animation, Komödie, Dokumentarfilm, Drama, Kinder, Kurzfilme und 4K Ultra HD.

Alles in allem ist das Design zwar nicht bahnbrechend, aber leicht zu navigieren und es ermöglicht dir in den smarten, kuratierten Reihen Überraschungen zu finden, die dir sonst vielleicht entgangen wären.

Disney Plus: Inhalte

Die großen Säulen des Dienstes sind klassische Disney-Zeichentrickfilme, Rückblicke auf den Disney Channel, Originalinhalte (über die wir als Nächstes sprechen werden) sowie neue und bestehende Shows und Filme von Marvel, Star Wars, Pixar und National Geographic.

Das Interessanteste sind natürlich die Originalinhalte, immerhin ist das Teil von Disneys Strategie, Netflix zu überholen.

Zum Start gab es nicht allzu viele Originalinhalte, wobei The Mandalorian, der von dem ehemaligen Marvel-Pionier und Regisseur Jon Favreau inszeniert wurde, besonders hervorsticht. Zu den anderen Originals gehören die Live-Action-Neuverfilmung von Susi und Strolch, High School Musical: The Musical: The Series, Encore, The World According to Jeff Goldblum, Noelle und eine Reihe von Dokumentationen. Außerdem gibt es die Pixar Spark Shorts, eine Sammlung von Kurzfilmen, die normalerweise vor dem neuesten Pixar-Film ausgestrahlt werden.

In den letzten Jahren wurde das Programm enorm erweitert: Disenchanted, Hocus Pocus 2, The Bear, She-Hulk: Attorney at Law, Andor, The Old Man, Prey, Logan, Turning Red, Lightyear, Free Guy und vieles mehr kam dazu.

(Image credit: Disney Plus)

Einer der größten Anziehungspunkte ist der riesige Filmkatalog, der bis in die 1930er Jahre zurückreicht, mit Klassikern wie Robin Hood oder Cinderella sowie einigen der modernen Neuverfilmungen, die Disney in den letzten zwei Jahrzehnten produziert hat.

Wo ist also die Grenze für neue Shows und Filme? Ursprünglich gab es einen Abstand von sechs Monaten zwischen dem Kinostart und dem Erscheinen auf Disney+, aber in letzter Zeit ist daraus ein Abstand von 90 Tagen geworden.

Außerdem wurde im Februar 2021 Disney Plus Star eingeführt, der sechste Markentitel im Line-up. Er beherbergt etwa die Angebote von Tochterunternehmen wie den 20th Century Studios. Hier gibt es Hunderte von Titeln, die das breite Angebot von Disney Plus um eine einzigartige (und manchmal auch reifere) Variante erweitern. Dazu gehören auch eine Reihe von US-Serien wie 24, Lost und Desperate Housewives.

Disney Plus: Qualität und Benutzererlebnis

Die meisten Leute werden Disney Plus in HD/SDR streamen, was sowohl auf großen Fernsehern als auch auf Smartphones gut aussieht. Das ist zwar bei anderen Streaming-Diensten ganz normal, aber es ist schon beeindruckend, dass Disney Plus das geschafft hat, wenn man bedenkt, wie alt einige der Filme und Serien sind.

Noch besser ist, dass ein kleiner Teil der Inhalte in 4K/HDR und Dolby Vision verfügbar und ohne Aufpreis enthalten ist. Dazu gehören derzeit die gesamte Skywalker-Saga, moderne Animationsfilme wie Frozen und Moana sowie remasterte Klassiker wie Aladdin und Arielle. Erwarte nicht unbedingt hunderte Titel, wie du sie auf Netflix findest, aber es ist ein guter Anfang und zeigt, dass Disney ernsthaft über die Erweiterung seiner 4K HDR-Sammlung nachdenkt.

Um das alles sehen zu können, brauchst du aber natürlich eine stabile Internetverbindung mit mindestens 10 Mbit/s und, wenn du 4K-Inhalte sehen willst, einen 4K-Fernseher, der HDR unterstützt.

Leider gibt es keine Möglichkeit, dich absichtlich zu drosseln, wenn du Bandbreite sparen willst, aber Disney Plus bietet von Anfang an die Möglichkeit, Inhalte offline anzusehen. Das heißt, wenn du dich in einem öffentlichen WLAN oder bei einem Freund mit unbegrenztem Datenvolumen aufhältst, kannst du dir ganz einfach einen Vorrat an Serien und Filmen anlegen, den du dann zu Hause oder auf einem Flug ansehen kannst. Allerdings lässt sich in der Disney Plus App angeben, ob du mobile Daten zum Streamen verwendest oder nicht. Wenn du das tust, hast du die Möglichkeit, in geringerer Qualität zu streamen.

(Image credit: Disney)

Wie wir bereits erwähnt haben, sind viele MCU-Filme auch im IMAX Enhanced Mode zum Streamen verfügbar. Dieser Modus vergrößert das Seitenverhältnis der unterstützten Filme auf 1:90:1, indem die schwarzen Balken entfernt werden, wodurch du bis zu 26 % mehr sehen kannst. Zu den unterstützten Filmen gehören Eternals, Thor: Love and Thunder, Black Widow, Avengers: Endgame, Black Panther, Shang-Chi, Iron Man, Thor: Ragnarok und Captain America: Civil War.

Disney Plus: Funktionen wie Kindersicherung und GroupWatch

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Seit der Markteinführung hat Disney weitere Funktionen zu hinzugefügt, die eine stärkere elterliche Kontrolle oder die Möglichkeit bieten, einen Film oder eine Serie gleichzeitig mit deinen Freunden und deiner Familie anzusehen.

Beginnen wir mit der elterlichen Kontrolle. Eltern und Erziehungsberechtigte haben die Möglichkeit, einzuschränken, was ihre Kinder auf Disney Plus sehen können, um etwa nicht jugendfreie Inhalte auszublenden. Wenn du Disney Plus zum ersten Mal öffnest, wirst du gefragt, ob du die Inhaltseinstufung im Profil eines Nutzers ändern möchtest, sofern dieser zwischen 14 und 18 Jahre alt ist. Wenn du die Option 14+ auswählst, werden reife Inhalte vor Teenagern versteckt und du kannst sogar eine PIN-Nummer zu dem Profil hinzufügen, um zu verhindern, dass Teenager versuchen, auf Inhalte ab 18 Jahren zuzugreifen.

Für Jugendliche unter 14 Jahren kannst du auch ein spezielles Kinderprofil einrichten, das nur Inhalte mit einer U-Bewertung anzeigt. Das bedeutet, dass sie keine jugendgefährdenden oder erwachsenengerechten Inhalte sehen werden. Die Funktion "Kid Proof Exit" von Disney Plus erschwert es Kindern, ihr kinderspezifisches Profil zu verlassen, ohne vorher eine Frage zu beantworten, die du ausgewählt hast. So ist es ausgeschlossen, dass sie versehentlich von ihrem Profil wegklicken und auf deines gelangen.

Schließlich kannst du für jedes Disney Plus-Profil eine beliebige Anzahl von Altersfreigaben wählen. Angenommen, du hast drei Kinder, die 15, 10 und acht Jahre alt sind. Du kannst für jedes von ihnen ein eigenes Profil einrichten und eine der folgenden Altersfreigaben auswählen: 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ und 18+. Auf diese Weise kannst du die Inhalte auf jedes deiner Kinder zuschneiden. Das bedeutet, dass ältere Kinder nicht immer wieder "Frozen 2" sehen müssen, wenn dein Achtjähriger die Fernbedienung in Beschlag nimmt.

(Image credit: Marvel Studios)

Die zweite Funktion, die wir bereits erwähnt haben, ist eine GroupWatch-Option. Damit können bis zu sieben Personen ein synchronisiertes Fernsehprogramm oder einen Film über das Internet, Mobilgeräte, angeschlossene TV-Geräte und Smart-TVs ansehen.

Du und sechs andere Freunde wollt also zum Beispiel die gleiche Folge von Andor sehen. Also suchst du zuerst nach dem Film oder der Serie. Navigiere zu der Schaltfläche mit den drei Personensymbolen in einem Kreis und klicke darauf. Von dort aus kannst du bis zu sechs andere Abonnenten einladen, die Serie oder den Film gemeinsam mit dir anzusehen.

Die Zuschauer können auch Emoji-Reaktionen in Echtzeit austauschen, wenn GroupWatch aktiviert ist, während jeder die Möglichkeit hat, abzuspielen, anzuhalten, zurückzuspulen oder vorzuspulen. Wenn also einer von euch einen wichtigen Teil einer Sendung oder eines Films verpasst hat, könnt ihr ihn zurückspulen. Achte nur darauf, dass du allen anderen sagst, was du tust, damit niemand sauer wird.

Fazit

(Image credit: Arkane Studios)

Als wir das erste Mal über Disney Plus berichteten, hatten wir das Gefühl, dass das Potenzial des Dienstes noch nicht ausgeschöpft wurde. Doch in nur drei Jahren hat sich Disney Plus zu einem unverzichtbaren Streamingdienst entwickelt, der vor allem für Familien eine gute Wahl ist. Der qualitativ hochwertige Katalog, exklusive Sendungen wie Star Wars und die Integration des MCU sowie der vergleichsweise niedrige Preis machen diesen Dienst zu einem wirklich überzeugenden Angebot.

Weil er so günstig ist, empfehlen wir von ganzem Herzen, den Dienst mindestens einen Monat lang auszuprobieren. Mit den Marvel-Filmen, der Skywalker-Saga in 4K und den zahllosen Disney-Klassikern, gibt es für jede Altersgruppe tolle Filme und Serien.

Für wen ist es gedacht?

Disney-Fans: Wenn du dein ganzes Leben lang Disney geliebt hast, wirst du wahrscheinlich Disney Plus abonnieren wollen. Es ist die maßgebliche Quelle für die Arbeit des Unternehmens in den letzten 80(!) Jahren. In Zukunft wird es wahrscheinlich der einzige Ort sein, an dem du exklusive Disney-Filme und Originals findest, die du sonst nirgendwo bekommst.

Sci-Fi-Fans: Dass Disney seine Sci-Fi-Marken ernst nimmt, zeigt sich daran, dass die Skywalker-Saga (Öffnet sich in einem neuen Tab) seit dem Starttag in 4K zu sehen ist. Wenn du dich als Star Wars- oder Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Fan bezeichnest, wird dieser Dienst im Grunde die Quelle all dieser Franchises sein und ist dein Abonnement auf jeden Fall wert.