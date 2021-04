So siehst du dir die Star Wars Filme in der richtigen Reihenfolge an

Du willst du die Star Wars Filme in der richtigen Reihenfolge sehen? Wir erklären dir, in welcher Reihenfolge die Filme erschienen sind und geben Aufschluss über die chronologische des Franchises, damit du die Zeitlinie besser nachvollziehen kannst. Es ist außerdem der perfekte Weg, um sich auf den neuesten Stand zu bringen, bevor im Mai The Bad Batch und im Dezember The Book of Boba Fett auf Disney Plus erscheinen.

Die Star Wars Reihenfolge ist dabei größtenteils ziemlich eindeutig. Es gibt neun Episoden in der Skywalker-Saga sowie zwei Live-Action-Spin-Offs mit Rogue One und Solo: A Star Wars Story. Im Folgenden erklären wir dir, wie du die Star Wars Filme in der richtigen Reihenfolge zusammen mit den entsprechenden TV-Serien, wie The Clone Wars, The Mandalorian und Rebels, ansehen kannst.

Disney Plus ist ein guter Startpunkt für Star Wars Filme. Es bietet nicht nur alle Filme in 4K mit Dolby Atmos, sondern auch alle Zeichentrickserien und sogar Kuriositäten wie den Ewoks-Cartoon.

Willst du wissen, was sonst noch in der Welt von Star Wars ansteht, außer den Boba Fett und Bad Batch Serien? Lucasfilm arbeitet an Obi-Wan Kenobi, Andor, Ahsoka, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Star Wars: Visions, Rogue Squadron, The Mandalorian Staffel 3 und A Droid Story. Die Star Wars Filme der Reihe nach anzuschauen wird dir also helfen einiges an Zeit zu überbrücken, bis all die neuen Inhalte erscheinen.

Hier erfährst du, wie du die Star Wars Filme in der richtigen Reihenfolge anschauen kannst.

Star Wars Filme in chronologischer Reihenfolge

Im Folgenden werden wir die Star Wars Filme in chronologischer Reihenfolge aufschlüsseln und erklären, wann sie in der Zeitlinie angesiedelt sind. In dieser Liste findest du alle Star Wars Filme, sowie die beiden Live-Action Filme Solo: A Star Wars Story und Rogue One: A Star Wars Story.

Hier erfährst du, wie du die Star Wars Filme in chronologischer Reihenfolge sehen kannst:

Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung (spielt 32 Jahre vor Eine neue Hoffnung)

(spielt 32 Jahre vor Eine neue Hoffnung) Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger (22 Jahre davor)

(22 Jahre davor) Star Wars Episode III – Die Rache der Sith (19 Jahre davor)

(19 Jahre davor) Solo: A Star Wars Story (ungefähr 10 Jahre davor)

(ungefähr 10 Jahre davor) Rogue One: A Star Wars Story (spielt unmittelbar vor Eine neue Hoffnung)

(spielt unmittelbar vor Eine neue Hoffnung) Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück (3 Jahre danach)

(3 Jahre danach) Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (4 Jahre danach)

(4 Jahre danach) Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (34 Jahre danach)

(34 Jahre danach) Star Wars Episode VIII – Die letzten Jedi (34 Jahre danach)

(34 Jahre danach) Star Wars Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (35 Jahre danach)

Auf dieser Liste findest du nur die Star Wars Live-Action-Filme und wir haben Eine Neue Hoffnung als Ankerpunkt in der Zeitlinie benutzt, da die sie im fiktiven Universum in der Regel offiziell so gemessen wird.

Wenn du eine Star Wars Reihenfolge mit den entsprechenden Fernsehserien haben möchtest, einschließlich The Mandalorian, findest du weiter unten auf dieser Seite unsere komplette Liste.

Star Wars Filme in der Reihenfolge der Veröffentlichung

Die Star Wars Filme in der Reihenfolge der Veröffentlichung zu sehen, ist nicht unbedingt der beste Weg, um die Geschichte der Filme zu genießen, aber für einen gehörigen Nostalgie-Trip ist es lohnenswert. Hier erfährst du, wie du die Star Wars Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung ansehen kannst, wobei der allererste Star Wirs Film Eine Neue Hoffnung (damals als "Krieg der Sterne" veröffentlicht) vor 44 Jahren erschien.

Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung (1977)

(1977) Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück (1980)

(1980) Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)

(1983) Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung (1999)

(1999) Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger (2002)

(2002) Star Wars Episode III – Die Rache der Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII – Die letzten Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (2019)

Die ultimative Star Wars Reihenfolge, inklusive der TV-Serien

Als Disney Lucasfilm und die Star Wars Rechte erwarb, setzte es die Kontinuität des Expanded Universe mit anderen verwandten Medien zurück, die sich im Hintergrund aufgebaut hatten. Das bedeutete, dass nur die Prequel-Trilogie, die Original-Trilogie und die Animationsserie The Clone Wars zum Kanon gehörten.

Disney hat den Kanon seitdem mit Büchern, Spielen, Comics und mehr erheblich erweitert, die in der gleichen Kontinuität wie die Star Wars Filme existieren. Die Liste wird dich sicherlich eine ganze Zeit beschäftigen. Es ist so ziemlich jeder Film und jede Fernsehserie in einer kanonischen Reihenfolge zusammengefasst. Wir werden die neueren Disney Plus Star Wars Serien wie Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch und Cassian Andor zu dieser Liste hinzufügen, sobald sie veröffentlicht werden.

Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung (spielt 32 Jahre vor Eine neue Hoffnung)

(spielt 32 Jahre vor Eine neue Hoffnung) Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger (22 Jahre davor)

(22 Jahre davor) Star Wars: The Clone Wars Film (repräsentiert den Start der animierten Serie)

(repräsentiert den Start der animierten Serie) Star Wars: The Clone Wars Serie (beginnt 22 Jahre vor ENH, endet 19 Jahre davor)

(beginnt 22 Jahre vor ENH, endet 19 Jahre davor) Star Wars Episode III – Die Rache der Sith (19 Jahre davor)

(19 Jahre davor) Solo: A Star Wars Story (ungefähr 10 Jahre davor)

(ungefähr 10 Jahre davor) Star Wars Rebels Animationsserie (5 Jahre vor ENH, Epilog, spielt viel später)

(5 Jahre vor ENH, Epilog, spielt viel später) Rogue One: A Star Wars Story (spielt unmittelbar vor Eine neue Hoffnung)

(spielt unmittelbar vor Eine neue Hoffnung) Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück (3 Jahre danach)

(3 Jahre danach) Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (4 Jahre danach)

(4 Jahre danach) The Mandalorian (ungefähr 9 Jahre nach Eine neue Hoffnung)

(ungefähr 9 Jahre nach Eine neue Hoffnung) Star Wars Resistance Animationsserie (34 Jahre nach Eine neue Hoffnung)

(34 Jahre nach Eine neue Hoffnung) Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (34 Jahre danach)

(34 Jahre danach) Star Wars Episode VIII – Die letzten Jedi (34 Jahre danach)

(34 Jahre danach) Star Wars Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers (35 Jahre danach)

Das ist vermutlich die Liste, die du gesucht hast, wenn du neugierig auf den Jedi-Charakter Ahsoka Tano bist, nachdem sie letztes Jahr in der zweiten Staffel von The Mandalorian auftauchte. Ahsoka wird Teil der Geschichte im Animationsfilm The Clone Wars und ihre Geschichte wird in der Serie The Clone Wars und dann in Star Wars Rebels fortgesetzt - wobei The Mandalorian ihre Geschichte viel später aufgreift.

Was die Einordnung zukünftiger Star Wars Serien angeht, so wird Star Wars: Obi-Wan Kenobi 10 Jahre nach Die Rache der Sith spielen - also ziemlich nah an der Handlung von Solo: A Star Wars Story.

Star Wars: Andor, ein Spin-Off von Rogue One, spielt fünf Jahre vor diesem Film, was bedeutet, dass es ziemlich nah an der Handlung von Rebels angesiedelt ist.

Wir erwarten, dass alle drei The Mandalorian Spin-Offs, Ahsoka, The Book of Boba Fett und Rangers of the New Republic, vor Das Erwachen der Macht spielen werden. Star Wars: The Acolyte wird in der Ära der Hohen Republik angesiedelt sein, Jahre vor Die dunkle Bedrohung.

Star Wars: The Bad Batch, ein animiertes Spin-Off von The Clone Wars, das am diesjährigen Star Wars Day am 4. Mai 2021 startet, wird nach dieser Serie spielen.

Star Wars: Die Machete-Reihenfolge erklärt

Die Machete-Reihenfolge ist eine bekannte Sehreihenfolge, die von Rod Hilton 2011 entwickelt wurde. Es ist eine Art, die Star Wars Filme ohne Die dunkle Bedrohung zu sehen und verändert die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Sie konzentriert sich komplett auf die Geschichte von Luke Skywalker. Die Theorie besagt, dass dadurch der große Plot-Twist von Das Imperium schlägt zurück erhalten bleibt. Es lässt dabei das aus, was viele als enttäuschenden Prequel-Teil ansehen.

Der Machete-Reihenfolge beginnt mit Eine neue Hoffnung, geht über zu Das Imperium schlägt zurück, dann werden die beiden letzten Prequels als Rückblende zu Anakins Geschichte gesehen, bevor es zur finalen Schlacht in Die Rückkehr der Jedi-Ritter kommt.

Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück

Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger

Star Wars Episode III – Die Rache der Sith

Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Um die Machete-Reihenfolge von dort aus fortzusetzen, schau dir auch die Sequels an:

Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht

Star Wars Episode VIII – Die letzten Jedi

Star Wars Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers

Was ist die beste Star Wars Reihenfolge?

Die chronologische Reihenfolge ist für die meisten Leute die Bessere. Zum einen dauert es nicht so lange wie die ultimative Reihenfolge, die einen enormen Zeitaufwand erfordert, der für die meisten Zuschauer vermutlich ein wenig zu viel ist. 11 Filme sind genug für einen soliden Star Wars Marathon und die beiden Spin-Offs, Rogue One und Solo, geben dem Universum eine zusätzliche Substanz, die du nicht unbedingt allein von den Hauptfilmen bekommst. Das ist die Star Wars Reihenfolge, die wir im Jahr 2021 wählen würden. Wenn du aber die Zeit hast, wirst du mit den TV-Serien genug zu tun haben, bis neue Star Wars-Serien und -Filme erscheinen.

Star Wars Filme auf Disney Plus

Disney Plus hat jetzt jeden Star Wars Film zum Streamen verfügbar, einschließlich Der Aufstieg Skywalkers und Solo. Das sind die Star Wars Filme auf Disney Plus:

Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung

Star Wars Episode II – Angriff der Klonkrieger

Star Wars Episode III – Die Rache der Sith

Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück

Star Wars Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII – Die letzten Jedi

Star Wars Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers

Solo: A Star Wars Story

Die besten Star Wars Filme

Willst du eine Rangliste der Star Wars Filme sehen? Unten haben wir genau das getan, basierend auf den IMDB-Bewertungen. Wir glauben nicht, dass alle Bewertungen unten Sinn ergeben, aber das ist eben der Preis einer öffentlichen Abstimmung. Deine Meinung kann abweichen, aber sicherlich ist kein Film, in dem das Wort "Jünglinge" vorkommt, besser als Die letzten Jedi oder Solo.

Der Aufstieg Skywalkers liegt bei einer Bewertung von 6.6, was einleuchtend erscheint.