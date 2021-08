Die besten Filme und Serien im August

Du weißt nicht, was du anschauen sollst? Kein Problem, wir haben da etwas für dich.

Von nun an werden wir dich jeden Monat mit unseren Lieblingen der Redaktion versorgen. Ganz gleich, ob du den neuen Folgen aktueller Serien Woche für Woche entgegen fieberst, geduldig wartest und deine Vorfreude dann von einem Binge-Marathon gekrönt wird oder du auch gern älteren Produktionen und Klassikern eine Chance gibst und diese erneut anschaust, wir hoffen, dich abzuholen - egal zu welchem Streaming-Typen du dich zählst.

Lies weiter und entdecke nun unsere Film- und Serienempfehlungen für August. Also, mach's dir bequem, lege das Popcorn bereit und Film ab!

Transparenz und Ehrlichkeit sind bei TechRadar tragende Säulen, und so geben wir dir auch hier unsere subjektiven Meinungen wider. Daher findest du in dieser Liste nicht nur aktuelle, teils hochgelobte und Hype-umwobene Serien und Filme, sondern wir werden dich hier auch vor Zeitverschwendung schützen und dir von Beiträgen abraten.

Unsere Film- und Serienempfehlungen im August

William empfiehlt:

Tomorrow War

Setze die 2 Stunden Lebenszeit lieber anders ein.

Als Fan von Sci-Fi Action Filmen und einer Schwäche für Zeitreisen, war Tommorow War für mich erst einmal ein interessantes Setting. Allerdings hat mich dieser Film nach etwa 30 Minuten nur noch enttäuscht und wurde immer absurder. Chris Pratt in der Hauptrolle war auch nur bemüht, mich als Zuschauer bei der Stange zu halten. Auch wenn die Aliens ein cooles Design haben, ist der Film an Absurdität schwer zu überbieten. Setze die 2 Stunden Lebenszeit lieber anders ein.

Star Wars: The Bad Batch

(Image credit: Disney)

Als eingefleischter Star Wars Fan verpasse ich natürlich keine Folge

Mittlerweile sind schon einige Folgen der neuen Star Wars Serie „The Bad Batch“ veröffentlicht. Als eingefleischter Star Wars Fan verpasse ich natürlich keine Folge und habe jeden Freitagabend meinen Ausflug in eine weit weit entfernte Galaxis unternommen. Die Missionen von Kloneinheit 99 nach dem Aufstieg des galaktischen Imperiums sind vielleicht nicht so spannend wie die Abenteuer von Ezra, aber auch Star Wars Rebels hat mich erst mit Staffel 2 richtig abgeholt. Wer mit The Clone Wars oder Rebels nur wenig anfangen kann, für den wird auch Bad Batch nichts sein, dennoch sollte jeder Star Wars Fans der Sache zumindest eine Chance geben.

How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 3

...ich kann diese Serie nur wärmstens empfehlen.

Holy Sh*** Leute! Bei Staffel 1 und 2 habe ich meine Lachmuskeln schon ordentlich trainieren können, aber Staffel 3 hat nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und mich wirklich mindestens zweimal pro Folge herzlich lachen lassen. Die Serie nimmt sich selbst nicht 100% ernst und versteht es, diesen Aspekt gut zu dosieren. Die Unterschiede zwischen Generation Z und deren Eltern werden mit viel Charme aufgezeigt und wirken dabei absolut authentisch. Mit insgesamt 6 knackigen Folgen war das Erlebnis für mich viel zu schnell vorbei und ich kann diese Serie nur wärmstens empfehlen.

Stephan empfiehlt:

Loki

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Obwohl der Gott des Schabernacks vorher für mich eher ein MCU-Underdog war, ist er für mich nun zum essenziellen Bestandteil von Marvels Multiversum geworden.

Nachdem ich die Serie geschaut hatte, ist mir wieder umso mehr bewusst geworden, dass Marvel wirklich macht, was es will und worauf es Lust hat – und dabei bleibt es wirklich stets unberechenbar. Wie auch schon bei WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier war ich mir nach den ersten zwei/drei Folgen noch nicht ganz sicher, ob ich es mag, aber Marvel hat meine Geduld bisher tatsächlich immer belohnt. Loki fesselt durch interessante neue Charaktere, Comic-Nostalgie-Vibes, unerwartete Plot-Twists und eine grandiose Einführung in das neue Marvel Cinematic Multiverse. Obwohl der Gott des Schabernacks vorher für mich eher ein MCU-Underdog war, ist er für mich nun zum essenziellen Bestandteil von Marvels Multiversum geworden.

Creed II

Creed II überzeugte mich jedoch weniger durch emotionale Tiefe, als durch einen guten Cast und wirklich toll choreographierte Boxkämpfe.

So corny ich die Rocky-Filme und Silvester Stallone in der Hauptrolle auch immer fand...Junge, so sehr mag ich ihn bei Creed. Der erste Teil war meiner Meinung nach bereits der Beweis dafür, dass Soft-Reboots manchmal die bessere Wahl sind und ein innovativer Ansatz, ein Franchise am Leben zu erhalten. In der Fortsetzung wird Adonis Creed mit seiner Quasi-Vergangenheit konfrontiert. Rockys Schützling tritt gegen den Sohn von Ivan Drago an – der Russe, der seinen Vater Apollo Creed im Ring zu Tode schlug. Creed II überzeugte mich jedoch weniger durch emotionale Tiefe, als durch einen guten Cast und wirklich toll choreographierte Boxkämpfe. Wem Southpaw (mit Jake Gyllenhaal und Forest Whitaker) gefallen hat, den wird Creed II ebenfalls nicht enttäuschen.

Ring frei für Rocky’s Legacy!

Franzi empfiehlt:

Big Bang Theory

(Image credit: HBO Max)

Nur zu gern hätte ich eine Fortsetzung!

Du suchst einen kurzweiligen Zeitvertreib zum Bingen? Dann bist du bei Big Bang Theory genau richtig. Nachdem mich die Serie durch mein Abitur und die Anfänge des Studiums begleitet hat (damals lief sie noch im FreeTV), habe ich sie vor Kurzem wieder für mich entdeckt und keine Sekunde bereut. Mittlerweile bin ich dank meines Mannes in der Gaming-Szene angekommen (WoW) und verstehe nun einige Andeutungen besser - natürlich hat auch TechRadar einen Teil dazu beigetragen, im Nerdtalk Fuß zu fassen.

Ich habe die Clique um die vier Nerds wirklich liebgewonnen und mitgefiebert - umso trauriger war ich, als die finale Folge näher rückte. Nur zu gern hätte ich eine Fortsetzung!

Young Sheldon

(Image credit: CTV)

Wer Big Bang Theory liebt, kommt bei Young Sheldon definitiv auf seine Kosten!

Apropos Fortsetzung von Big Bang Theory:

Jim Parsons kehrt zurück, um die prägenden Jahre von Sheldon Cooper, hier gespielt von Iain Armitage, zu erzählen. Schon mit 9 Jahren ist er eine Ausnahmeerscheinung, sowohl in seiner eigenen Familie als auch in dem hochreligiösen, fußballverrückten Staat Texas. Zoe Perry (Scandal) spielt seine hingebungsvolle Mutter Mary, Lance Barber (The Comeback) seinen unterstützenden Vater, während Annie Potts die anhängliche, aber trinkfeste Großmutter, "Meemaw", ist. Er hat zwei Geschwister - Bruder Georgie (Montana Jordan) und Zwillingsschwester Missy (Raegan Revord) - aber keine von ihnen teilt seinen unglaublichen IQ.

Wer Big Bang Theory liebt, kommt bei Young Sheldon definitiv auf seine Kosten! Das Prequel füllt die Lücke nach der finalen Staffel auf humorvolle und herzerwärmende Weise.