Jump to:

Herzlich willkommen zu den ersten TechRadar Deutschland Community Choice Awards – dem Preis, der nicht von unseren Redakteurinnen und Redakteuren vergeben wird, sondern von euch, unserer Community.

Bei unseren Choice Awards geht es darum, herauszufinden, welche Gadgets, Smartphones, Tablets, Spiele, die 2021 auf den Markt gekommen sind, euch am meisten gefallen – denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Nur weil wir ein Gerät gut oder schlecht finden, heißt das nicht gleich, dass es auch euch gefällt oder eben nicht.

Und auch wenn sie TechRadar Deutschland Awards heißen, laden wir natürlich auch unsere Leserinnen und Leser aus Österreich und der Schweiz herzlich dazu ein, an dieser Preisverleihung teilzunehmen.

Mitmachen lohnt sich in jedem Fall, denn alle Teilnehmer, die in mindestens drei der 13 Kategorien für ein Produkt abstimmen, nehmen automatisch an unserem Gewinnspiel teil, bei dem wir richtige Knaller verlosen.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir als Hauptpreis ein XMG NEO 15 Gaming-Laptop mit AMD-Prozessor im Wert von rund 2.600 Euro. Sein jüngeres Geschwister-Modell mit Intel-Prozessor haben wir erst kürzlich getestet und für gut befunden. Aber auch die Plätze zwei und drei gehen dank Razer und JBL nicht leer aus, die uns für die Verlosung Waren im Wert von ca. 590 Euro bereitgestellt haben.

Da Grafikkarten wegen der anhaltenden Chip-Knappheit immer noch extrem teuer sind, ist unser Hauptpreis also ein absoluter Kracher! Wer bei den bevorstehenden Black-Friday-Angeboten leer ausgegangen ist, hat hier ebenfalls nochmal die Chance, mit etwas Glück ein wirklich leistungsstarkes Notebook zu gewinnen.

Gesponsert werden die TechRadar Deutschland Community Choice Awards von XMG, die uns freundlicherweise den Gaming-Laptop zur Verfügung gestellt haben, sowie dem Streaming-Dienst Sky, der zum Ende des Jahres noch einmal tolle Blockbuster und Serien für euch bereithält.

Das kannst du gewinnen

Gewinnspiel & Teilnahmebedingungen

Bild 1 von 3 XMG NEO 15 (Image credit: Future) 1. Platz: XMG NEO 15 Gaming Laptop im Wert von 2.598 € Alle Teilnehmer haben die Chance auf den Hauptpreis: Das Gaming-Laptop XMG NEO 15 (E21) mit 15,6" WQHD IPS Display mit 165 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070 mit 8 GB GDDR 6, AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB RAM, 2 TB M.2 SSD Speicher und Microsoft Windows 10 Home im Wert von 2.598 € zu gewinnen! Bild 2 von 3 (Image credit: Future) 2. Platz: Razer Gaming-Set im Wert von 360 € Der zweite Platz erhält ein tolles Gaming-Set von Razer, womit du auch bestens gewappnet fürs Streaming bist. Das Razer Gaming-Set beinhaltet ein Kraken V3 Hypersense Headset, eine DeathAdder V2 X Hyperspeed Gaming-Maus, eine Kiyo X Webcam und ein Serien Mini Mikrofon im Wert von insgesamt 360 €! Bild 3 von 3 (Image credit: Future) 3. Platz: JBL Pulse 4 im Wert von 229 € Der dritte Platz kann sich über einen JBL Pulse 4 im Wert von 229 € freuen.

Mit deiner Teilnahme hast du die Chance auf die folgenden Gewinne:

1. Platz: XMG NEO 15 (E21)

Gaming-Laptop mit folgenden Spezifikationen: 15,6″ IPS-Display mit 165 Hz Bildwiederholrate, Nvidia GeForce RTX 3070 (8 GB), AMD Ryzen 9 5900HX, 32 GB RAM (2x 16 GB Samsung DDR4-3200), 2 TB M.2 Samsung 970 EVO Plus.

2. Platz: Gaming- & Streaming-Set von Razer

Zubehörpaket bestehend aus einem Razer Kraken V3 Hypersense Gaming-Headset, Razer DeathAdder V2 X Hyperspeed Gaming-Maus, Razer Kiyo X Full-HD-Webcam, Razer Seiren Mini Kondensator-Mikrofon.

3. Platz: JBL Pulse 4 Bluetooth-Speaker

Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher mit JBL Signature Sound, 360-Grad-LED-Lichtshow, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit.

Teilnahmebedingungen:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr im Formular am Ende der Seite in mindestens drei Kategorien für euren Favoriten voten. Stimmen mit weniger Votes werden nicht gezählt.

Die Teilnahmefrist endet am 30.11.2021. Die Gewinner werden bis zum 3.12.2021 von uns per E-Mail benachrichtigt. Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier.

Bestes Smartphone des Jahres

(Image credit: Future)

Smartphones – vermutlich hat jeder eins und jedes Jahr kommen neue und verbesserte Modelle auf den Markt. Da kann man auch als Technikfreund beinahe den Überblick verlieren. Doch zum Glück gibt es für jeden, für jede Anwendung und für jedes Budget das ideale Gerät.

Unsere Nominierten verkörpern genau das. Aktuelle Technik, ein ansprechendes Design, gute bis sehr gute Foto-Fähigkeiten und verschiedene Preisstufen – welches ist dein All-Time-Favorite?

Die Nominierten:

iPhone 13

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy S21 Ultra

Realme GT

Google Pixel 6

Beste Smartwatch des Jahres

(Image credit: Future)

Dank Smartwatches können wir mit einem Blick auf unser Handgelenk nicht mehr nur die Uhrzeit erfassen. Nein, die neuesten Modelle bieten neben allerlei Gesundheitsfunktionen wie Schrittzähler, Pulsmesser und Schlaftracking auch integriertes GPS, Telefonie und das Anzeigen von Benachrichtigungen.

Man könnte sagen, Smartwatches sind unsere gesundheitsorientierten Partner für alles. Ob im Alltag, in der Nacht oder beim Workout – sie passen Schritt für Schritt auf uns auf und sorgen dafür, dass wir keine wichtigen Termine verpassen und auf unseren Körper achten.

Die Auswahl der Modelle ist riesig, die Funktionen mannigfaltig und die Anwendungen vielseitig. Wir hatten die Qual der Wahl, aus all dem Angebot diese Nominierten auszuwählen. Welche Smartwatch ist deiner Meinung nach die beste Smartwatch des Jahres?

Die Nominierten:

Fitbit Ace 3

Apple Watch 7

Samsung Galaxy Watch 4

Bestes Tablet des Jahres

(Image credit: Future)

Seit den Anfängen der Pandemie, den Hochzeiten von Homeoffice, Homeschooling und Social Distancing feiern sie ihr Comeback: Tablets. Ob zum Spielen, Arbeiten, Streamen oder Surfen; für dich, die Kinder oder die Großeltern – die kleinen handlichen Geräte sind kaum mehr wegzudenken.

Das haben natürlich auch die Hersteller gemerkt und so kommt es, dass beispielsweise Nokia sein erstes Tablet überhaupt auf den Markt gebracht hat.

In unserer Auswahl findest du günstige bis hochpreisige Produkte, Tablets zum Spielen und zum Arbeiten sowie Lösungen für Alltagsnutzer und Profis. Welches Tablet hat dich 2021 überzeugt?

Die Nominierten:

Samsung Tab S7 FE

Nokia T20

iPad mini

Microsoft Surface Go 3

Xiaomi Pad 5

Bestes Singleplayer-Spiel des Jahres

(Image credit: Future)

Jahr für Jahr erscheint eine Flut von Videospielen und jedes Mal müssen wir uns die Frage stellen: Können wir vielleicht mehr Zeit haben, um alles spielen zu können? Bei Single-Player-Spielen können wir immerhin unsere Zeit frei einteilen. Die Spiele, die uns in diesem Jahr am meisten die Zeit versüßt haben, stehen in dieser Kategorie zur Wahl.

Die Nominierten:

Kena: Bridge of Spirits

Life Is Strange: True Colors

Resident Evil: Village

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Psychonauts 2

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ghost of Tsushima

(Image credit: Future)

Alleine spielen ist schön, aber in der Gruppe ist es doch viel schöner. Gemeinsam Siege feiern, gemeinsam analysieren, welcher Spieler schuld daran ist, dass das Team bei der letzten Zombie-Welle gewiped ist. Wir haben ein paar Multiplayer-Spiele ausgesucht, die uns dieses Jahr so richtig Spaß gemacht und uns hin und wieder auch zur Weißglut getrieben haben. Aber irgendwie gehört das ja dazu.

Die Nominierten:

Age of Empires IV

Alien Fireteam

Back 4 Blood

It Takes Two

New World

Valheim

Bester Laptop des Jahres

(Image credit: Future)

2021 war ein gutes Jahr für Laptops. Nvidia brachte die Laptop-Versionen seiner RTX 3000-Grafikkarten auf den Markt, Intel seine Tiger Lake-H-Prozessoren und AMD Laptop-Varianten sowohl seiner RX 6000-Grafikkarten als auch seiner Ryzen 5000-Prozessoren. Und auch Apple macht gewaltige Fortschritte mit seinen eigenen M1-Chips, die den beiden Traditionsherstellern Intel und AMD immer gefährlicher werden.

Die besten Laptops sind daher nicht nur leistungsfähiger denn je, sondern haben auch immer bessere Akkulaufzeiten – 10 Stunden und aufwärts ist mittlerweile fast die Norm.

Fünf davon haben es dieses Jahr in die nähere Auswahl geschafft.

Die Nominierten:

Microsoft Surface Studio

Dell XPS 15

LG Gram 17

HP Spectre x360

Apple MacBook Pro 14

Bester Gaming-Laptop des Jahres

(Image credit: Future)

Im Gegensatz zu der letzten Kategorie geht es bei den besten Gaming-Laptops des Jahres weniger um ein ausgewogenes Gesamtprodukt, sondern um rohe Leistung. Was ihnen etwa an Akkulaufzeit fehlt, gleichen sie durch eine bessere Grafikleistung aus. Hohe Bildschirmauflösungen werden häufig zugunsten von blitzschnellen Bildwiederholraten geopfert.

Die Auswahl fiel uns dieses Jahr besonders schwer, doch wir konnten sie auf fünf einschränken.

Die Nominierten:

XMG NEO 15

ASUS ROG Zephyrus G15

Gigabyte Aorus 17G

Alienware m17 R4

Razer Blade 15

Beste Bluetooth-Boxen des Jahres

(Image credit: Future)

Bluetooth-Boxen sind die idealen Begleiter für unterwegs – dank Spritzschutz der beste Buddy fürs Freibad oder den Strand. Neben der Audioqualität liegt das Hauptaugenmerk ganz klar auf der unglaublichen Portabilität und so wundert es nicht, dass es die kleinen Soundmaschinen in viele Taschen geschafft haben und sich großer Beliebtheit erfreuen.

Die Auswahl fiel uns bei dem riesigen Angebot nicht leicht, aber mit diesen Nominierten haben wir uns am liebsten die Zeit vertrieben, ganz gleich, ob im Büro, Zuhause oder unterwegs. Welcher ist dein Favorit?

Die Nominierten:

SONOS Roam

JBL Charge 5

Sony SRS-XB23

UE Boom 3

Tribit Stormbox Pro

Bester Smart-TV des Jahres

(Image credit: Future)

Fernseher sind eine interessante Kategorie. Ein großes Rechteck, das nur dafür da ist, ein Bild auszugeben – und das war’s? Mitnichten. Wenn ihr alt genug seid, werdet ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass es mal eine Zeit gab, in der der gute alte Röhrenfernseher langsam aber sicher abgelöst wurde und zwei Technologien zur Wahl standen. Es war die Zeit von LCD gegen Plasma.

Heute wissen wir natürlich, dass LCD gewonnen hat. Gleichzeitig befinden wir uns in einem neuen Technologie-Konflikt: OLED oder (Q)LED, wobei es sich bei Letzterem im Grunde um eine Weiterentwicklung von LCD handelt.

In unserer Auswahl der besten Fernseher des Jahres sind beide Technologien vertreten. Welches Gerät verdient eurer Meinung nach die Krone?

Die Nominierten:

Samsung QN95A

Samsung The Frame 2021

Sony X90J

LG C1

Beste Kopfhörer des Jahres

(Image credit: Future)

Over-Ear, On-Ear oder In-Ear, kabellos oder kabelgebunden – mehr als bei jedem anderen Produkt geht es bei Kopfhörern um persönlichen Geschmack, denn es gibt nicht die einen besten Kopfhörer. Welche Kopfhörer euch am besten gefallen, müssen nicht unbedingt unser Lieblingsmodell sein, vielleicht weil wir unterschiedliche Bauformen bevorzugen oder unterschiedliche Musik hören.

Umso interessanter ist es zu herauszufinden, welches dieser fünf Modelle, die dieses Jahr erschienen sind, den meisten Anklang finden.

Die Nominierten:

Sony WF-1000XM4

Sony WH-1000XM4

Sennheiser IE 900

Sennheiser CX True Wireless

Bowers & Wilkins PI5

Bose QuietComfort 45

Bester Streaming-Dienst des Jahres

(Image credit: Future)

Streamingdienste haben es nicht leicht, sollen sie uns doch bei schlechtem Wetter bei Laune halten, nach einem anstrengenden Tag zur Entspannung beitragen oder uns einfach nur unterhalten. Und dabei am besten auch noch alle Geschmäcker abdecken.

Bist du jemand, der alle Streamingdienste abonniert hat, um die größtmögliche Auswahl zu haben oder bevorzugst du einen ganz klar gegenüber den anderen? Sag es uns und wähle deinen Feierabend-Begleiter zum besten Streamingdienst des Jahres 2021!

Die Nominierten:

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

Sky

Bester Film des Jahres

(Image credit: Future)

Nach einem ganzen Jahr Durststrecke kehren 2021 Filme endlich auf die Leinwand zurück. In keinem anderen Jahr waren wir mehr gespannt darauf, welche Filme wie abschneiden – besonders solche, die wegen der Covid-19-Pandemie mehr als ein Jahr nach hinten verschoben werden mussten.

Ob Superhelden-Gekloppe, Agentenfilm oder Science-Fiction-Epos – welcher Film hat euch aus der näheren Auswahl am meisten gefallen?

Die Nominierten:

Dune

Keine Zeit zu sterben

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Venom: Let There Be Carnage

Army of the Dead

Godzilla vs. Kong

Cruella

Beste Serie des Jahres

(Image credit: Future)

Nachdem wir oben deinen Lieblingsfilm abgefragt haben, gehen wir nun einen Schritt weiter: Welche dieser Serien war 2021 dein absolutes Highlight? Welche Story hat dich am meisten berührt, welcher Charakter hat dich in seinen Bann gezogen und am meisten mitfiebern lassen?

Wir wissen, die Entscheidung ist nicht einfach - aber hey, niemand hat gesagt, dass es leicht wird!

Die Nominierten:

WandaVision

Squid Game

Sex Education

Loki

How to Sell Drugs Online (Fast)

Invincible

Stimme jetzt ab!

(Image credit: Shutterstock / Creative Lab)

Stimme jetzt ab und nimm automatisch am Gewinnspiel teil!

Damit du auch im Lostopf landest, musst du in mindestens drei Kategorien für deinen Favoriten voten. Stimmen mit weniger Votes werden nicht gezählt.

Die Teilnahmefrist endet am 30.11.2021. Die Gewinner werden bis zum 03.12.2021 von uns per E-Mail benachrichtigt. Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser mit vollendetem 18. Lebensjahr und Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmenden nach Zufallsprinzip ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die erfassten Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner verwendet und nach Abschluss der Aktion gelöscht. Die allgemeine Datenschutzerklärung von TechRadar Deutschland findest du hier.