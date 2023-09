Best of IFA 2023 Awards: 13 Highlights unseres Messebesuchs

TechRadar war auch im Jahr 2023 einmal mehr auf der großen Elektronikfachmesse, der IFA 2023, vor Ort und hat sich all die coolsten Technik-Neuheiten einmal im Detail angesehen. Vom tragbaren Mixer, der überraschenderweise tatsächlich Sinn macht, über wasserdichte (gar schwimmende) TV-Geräte und abgefahrenen Smartphones war wieder allerlei dabei, was uns staunen und schmunzeln ließ.

Aber was war denn am Ende nur eine nette Idee und was waren wirklich revolutionäre oder schlichtweg grandiose Neuerungen? Was sind die praktischsten Gadgets und Upgrades, die auch du in den folgenden Monaten im Auge behalten solltest? Genau das verraten wir dir nun in Form unserer Best of IFA 2023 Awards!

Ausgewählt von unseren Redakteuren und in Kombination mit praktischen Erfahrungswerten küren wir unterhalb so die Highlights unseres Messebesuchs im Jahr 2023. Einige Produkte werden bereits in Kürze erscheinen, andere lassen noch etwas länger auf sich warten und einige ... da ist der Release sogar noch ungewiss.

In jedem Fall sind es aber fantastische Vertreter ihrer Kategorie und vor allem solche, bei denen wir tatsächlich einmal wieder so richtig aus den Socken gehauen wurden – und das passiert als Tech-Redaktion leider nicht mehr allzu häufig ...

Hier also deswegen unsere 13 Produkte, die auf der IFA 2023 vorgestellt wurden und dringend auch auf deinem Radar landen sollten!

IFA 2023 – Das beste Smartphone: Honor Magic V2

(Image credit: Future / Axel Metz)

Das dünnste faltbare Handy der Welt fühlt sich tatsächlich wie ein Wunder in der eigenen Hand an – ausgeklappt ist es echt erstaunlich schlank!

Doch selbst zusammengeklappt ist das neue Honor-Smartphone nur etwa 1 mm dicker als das Samsung Galaxy S23 Ultra und hierbei sogar leichter als eben jenes. Der helle HDR-fähige Bildschirm springt einem spätestens dann auch direkt ins Auge und offenbart wundervolle Details, während ein flotter Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz sowie 16 GB RAM im Hintergrund für die reibungslose Nutzung garantieren.

Waren wir im Vorfeld schon von den technischen Daten auf dem Papier angetan, hat uns das Hands-On doch den Rest gegeben und so eine neue Liebe für das Honor Magic V2 auflodern lassen. Ein Problem bisheriger Alternativen war nämlich, dass diese sich trotz großer Bemühungen noch immer etwas zu klobig und unhandlich für die Hosentasche anfühlten – Ein Problem, was Honor nun in Vergessenheit rücken lassen möchte!

Nicht viele Geräte schaffen es, den Rest des Feldes schon im Moment des ersten Berührens veraltet erscheinen zu lassen, aber das Magic V2 tut genau das – und es tut dies verdammt noch einmal richtig, richtig gut! Schon nach den ersten wenigen Minuten zählt es für uns zu einem der besten faltbaren Smartphones auf dem Markt und ist hiermit auch ein mehr als würdiger Gewinner unseres IFA 2023 Awards!

IFA 2023 – Bester TV: TCL X955

(Image credit: Future)

TCLs neuestes Flaggschiff setzt Maßstäbe und zeigt, dass Mini-LED längst eine neue Stufe erreicht hat. Mit angeblichen 5.000 Nits Helligkeit und satten 5.000 Dimmzonen für exzellenten Kontrast ist die Betrachtung des TCL X955 ein reinstes Vergnügen. Und so steht beinahe schon fest, dass sich selbst die bisher besten TVs fest anschnallen sollten ...

Zunächst wäre da erst einmal die Tatsache, dass der 98-Zoll-Gigant (auch in überschaubaren Größen erhältlich) ein echtes Preis-Leistungs-Wunder werden könnte. Hinzu kommt nun aber, dass er nicht nur erschwinglicher als so manche Alternative sein dürfte, sondern schlichtweg besser – zumindest wenn es um die allgemeine Helligkeit und die Farbdarstellung geht. Letztgenannte war nämlich grandios kräftig, aber noch immer realistisch und damit genau das, was sich wohl viele Cineasten für daheim wünschen dürften. Weiße Highlights wirken viel sauberer und schärfer, schwarzen Töne hingegen scheinen tief in Tinte getaucht, mit einem beeindruckend minimalen Blenden, wie man es von einem Fernseher erwarten würde, der sich auf mehr Kontrolle besinnt.

Und auch Reflexionen scheint der TCL X955 zumindest entlang des ersten Eindrucks locker wegzustecken. Da fragt man sich doch glatt, ob diesem Gigant überhaupt noch beizukommen ist ...

Für uns reicht es zumindest erst einmal aus, um den TCL X955 komplett zurecht als einen der wohl fortschrittlichsten Mini-LED-TVs zu betiteln und ihm in Anbetracht seiner Leistungsfähigkeit unseren Award für 2023 zu verleihen!

IFA 2023 – Beste Smart-TV-Technik: TiVo OS

(Image credit: Future)

Das neue TiVo OS Smart-TV-Betriebssystem ist zwar ein waschechter Newcomer, hat aber direkt mal zu Beginn unter Beweis gestellt, dass Google, Roku und Co. hier ernstzunehmende Konkurrenz ins Haus steht! Und ja, tatsächlich könnte unserer Meinung nach die neue Smart-TV-Software die beste auf dem Markt werden!

Das intelligente Layout, welches Empfehlungen priorisiert, macht den Anfang, ist aber in ähnlicher Form bereits bekannt (sieht dennoch toll aus). Was TiVo aber wirklich auszeichnet, ist die Sprachsuchfunktion. Auch an dieser mag im ersten Moment nichts neu wirken, doch TiVo schaltet hier einfach mal so einen Gang höher ...

In unserer Demo baten wir den Dienst zunächst darum, "Actionfilme zu zeigen", und bekamen prompt eine breite Palette von Optionen präsentiert. Wir fanden jedoch nicht ganz das, was wir wollten, also schränkten wir die Suche auf "nur Filme aus den 90ern" und "nur Filme mit Sylvester Stallone" ein. Diese Art der Sprachsuche mit kontextabhängigen Verfeinerungen ist bei anderen Diensten nicht verfügbar und könnte DAS Alleinstellungsmerkmal für TiVo sein – zumindest fürs Erste –, um einem Suchenden genau das zu beiten, was den Geschmack der Anwesenden und der aktuellen Laune am besten entspricht.

Wir waren auch beeindruckt, dass die Suchfunktion einen Film anhand von Zitaten wie "show me the money" oder aber "hasta la vista baby" finden kann. Klar, TiVo ist noch längst nicht perfekt und gerade bei obskureren Filmtiteln noch etwas überfragt ... für den Anfang ist das Gezeigte aber durchaus vielversprechend.

Die Welt der Smart-TVs hat sich schon eine Weile eingependelt, aber TiVo OS könnte hier mal wieder dringend nötigen frischen Wind liefern, der das Segment aus seinem beinahe endlosen Dornröschenschlaf weckt!

IFA 2023 – Die beste Innovation fürs Heimkino: Dolby Atmos FlexConnect

(Image credit: Future)

In diesem Jahr nimmt insbesondere die drahtlose Dolby Atmos-Klangqualität einmal so richtig an Fahrt auf. Wir für unseren Teil waren zwar auch von der Play-Fi-Technologie für drahtloses Dolby Atmos und DTS-Streaming begeistert, Dolbys eigene Technologie hat den Preis aber vor allem verdient, weil sie die Gesamtheit der Lautsprechereinrichtung und des Heimkinoerlebnisses im Sinn hat.

Dolby Atmos FlexConnect ermöglicht es nämlich, beliebig viele kompatible Lautsprecher komplett kabellos mit einem kompatiblen Fernseher zu verbinden und sie somit nach Wunsch überall im Raum zu platzieren. Es können dabei sogar unterschiedliche Lautsprecher sein. Und sie müssen nicht einmal die Positionen der jeweils anderen spiegeln. Wie von Zauberhand kalibriert sich das System ganz von allein, indem es Klänge der jeweiligen Lautsprecher verwendet, während der TV quasi geortet wird und die Reichweite wie auch die Fähigkeiten des jeweiligen Klangobjekts auf die Probe gestellt werden. Abschließend erstellt das System ein Klangmodell für die jeweilige Räumlichkeit und bietet so stets optimale Klangbilder.

Wir haben einen Test mit einem Prototyp-Setup durchgeführt – bestehend aus TCL-TV und einigen Prototyp-TCL-Lautsprechern – und waren direkt vom Effekt beeindruckt. Mit nur zwei Lautsprechern (an recht ungewöhnlichen Stellen) konnte ein beeindruckendes auditives Erlebnis geschaffen werden – und wie grandios die finale Version mit bis zu sechs einbindbaren Lautsprechern klingen mag, davon mag man heute kaum zu träumen ...

Kurz: das Potenzial dieses Systems ist enorm! Und mit dem Aufkommen eben dieser Technologie steht der Heimkinowelt sogleich die nächste große Veränderung ins Haus. Komplett zu Recht geht der Award demnach an Dolby Atmos FlexConnect.

IFA 2023 – Der beste Lautsprecher: Urbanista Malibu

(Image credit: Future)

Auf den ersten Blick ein unscheinbarer Bluetooth-Lautsprecher, wie man ihn schon tausendfach gesehen hat – aber lass dich mal besser nicht täuschen! Hinter dem kleinen, tragbaren Kumpanen steckt viel mehr, als der erste Blick vermuten lässt.

Der Urbanista Malibu ist nämlich zunächst einmal ein aus hochwertigen Materialien gefertigtes Exemplar, das mit ergonomischem Design, grandioser Stabilität und Greifbarkeit punktet. Das Rampenlicht gebührt aber ohne jedem Zweifel dem neuen, einzigartigen Trick, den sich Urbanista hierbei einfallen lassen hat: ein PowerFoyle-Solarpanel auf der Oberseite.

Eben dieses Solarmodul erklärt auch die recht üppige Größe (mehr Oberfläche bedeutet infolgedessen immerhin auch mehr Leistung) und sorgt schlussendlich dafür, dass das Gerät genug Strom erzeugen kann, um munter weiterzuspielen, während du es dir im Sommer am Pool oder dem Strand bequem machst.

Perfekt ist er somit auch für sonnige Campingurlaube gemacht und schlichtweg auch für eine jede Person, die (wie wir) ab und an einmal vergisst, den Akku des musikalischen Begleiters aufzuladen. Es fühlt sich wie eine sinnvolle, pfiffige und bisher doch so frische Neuerung an, die wir so selbst beim Großteil der besten Bluetooth-Lautsprecher bisher noch missen und ist damit berechtigterweise eines unserer IFA-Highlights.

IFA 2023 – Die besten Kopfhörer: Shure AONIC 50 Gen 2

(Image credit: Future)

Der Shure AONIC 50 Gen 2 war das lang antizipierte Update von fantastischen Vorgängern und nach unserem ersten Test bestätigt sich, dass Shure die Tradition wohl fortsetzen dürfte und einmal mehr an grandiosen Kopfhörern werkelt, die zudem eine Menge technischer Raffinesse im Gepäck haben.

Der Klang ist hierbei komplex, kraftvoll wie auch dynamisch, aber dennoch ausdrucksstark und detailliert – und das alles selbst bei aktiver Geräuschunterdrückung, die es tatsächlich schafft einen Großteil der Messe ausblendbar zu machen!

In Kombination mit Spatial Audio und einem unaufdringlichen, doch aber recht stylischem Design haben wir es hier mit einem ernsthaften Spitzenanwärter zu tun, der besonders für alle audiophilen Leser unter uns einmal einen detaillierten Blick wert sein könnte ...

IFA 2023 – Beste portable PC-Technologie : Lenovo Legion Go

(Image credit: Future)

Auf den ersten Blick mag das Lenovo Legion Go wie ein weiterer, x-beliebiger PC-Gaming-Handheld wirken, der zwar Steam Deck und Co. an den Kragen will, jedoch bereits im Vorfeld zum Scheitern verurteilt sein könnte.

Doch täusche dich da mal lieber nicht: Im Gegensatz zu bekannten Alternativen wie dem ROG Ally oder eben dem Steam Deck, besitzt das Lenovo-Gerät nämlich, ganz im Stile von Nintendo, abnehmbare Controller, die mit intelligenter Zusatzsteuerung ausgestattet sind und so ein neues Komfortniveau für PC-Gaming hervorzaubern könnten.

Highlight war hierbei für uns der FPS-Modus, der es ermöglicht, das Legion Go ähnlich wie im Maus-und-Tastatur-Setup zu nutzen – einfach den Ständer aufstellen, Controller abnehmen und prompt ganz ohne Gewicht des Bildschirms in den Händen drauflosspielen.

Und auch in Sachen Hardware wie Preisgestaltung scheint der richtige Kurs eingeschlagen worden zu sein. Entsprechend dürfen sich Valve, ASUS und Co. schon einmal warm anziehen: Ein neuer Sheriff ist alsbald in der Stadt! Und er könnte dem Steam Deck glatt gefährlich werden!

IFA 2023 – Bester PC: MSI MEG Trident X2

(Image credit: Future)

Im mutigen Bestreben, sich mit den besten Gaming-PCs auf dem aktuellen Markt zu messen, hat MSI dieses Gerät mit leistungsstarken Spezifikationen ausgestattet –darunter gar einen Intel Core i9 13900KF CPU und eine Nvidia GeForce RTX 4090 Grafikkarte –, aber das ist es nicht einmal, was uns am MSI-Vertreter so interessiert hat. Es ist der Touchscreen auf der Vorderseite.

Dieses kleine Panel wird als "Human Machine Interface" bezeichnet. Dabei handelt es sich konkret um einen LCD-Touchscreen, der für eine Vielzahl offensichtlicher (wie auch weniger offensichtlicher) Funktionen genutzt werden kann. Wunschsoftware oder Spieletitel schon vorab und ohne Mausklick starten? Kein Problem. Steuerung der Musikbibliothek mitten in der Runde? Nichts leichter als das! Es kann sogar zur Optimierung der Leistung, zur Steuerung der Monitor-Einstellungen für MSI-Displays oder als Countdown-Timer verwendet werden – letzteres ist aber womöglich nur für all diejenigen relevant, denen es sonst an Disziplin mangelt ...

Es gibt nicht sonderlich viel Raum, um Gaming-PCs revolutionär zu gestalten oder zumindest mit sinnvollen Ergänzungen herauszustechen; aber wenn es da wenigstens noch eine kleine Lücke gab, dann könnte sie MSI mit dem MEG Trident X2 ausgefüllt haben!

IFA 2023 – Beste Smartwatch: Withings ScanWatch 2

(Image credit: Future)

Auf einer Messe mit derart vielen Smartwatches hat sich Withings besonders stark präsentiert!

Eine Reihe von funktionsreichen, elegant daherkommenden Hybriduhren hat uns hierbei in Form der ScanWatch 2 sowie ScanWatch Light den Kopf verdreht. Das Konzept von Hybriduhren allgemein muss man natürlich mögen ... während aber viele dieser Modelle noch immer wie ein Handgelenkspanzer daherkommen, schafft es ScanWatch in Sachen Design eher wie ein flotter Porsche oder Aston Martin zu wirken. Entsprechend erwartet dich eine klassisch aussehende Armbanduhr mit schlanken, silbernen Linien und einem integrierten wie anpassbaren OLED-Screen.

Die ScanWatch 2 verfügt dabei außerdem über eine zugelassene Aufzeichnung für Vorhofflimmern, was natürlich im Ernstfall einmal lebensrettend werden kann. Ein TempTech 24/7 Hauttemperatursensor hingegen stellt sicher, dass deine Körpertemperatur im Tagesverlauf geschätzt und berechnet wird und kann somit beispielsweise eine Vorhersage in Bezug auf aufkommende Krankheiten geben – genial!

Fehlen dürfen aber natürlich auch nicht die klassischen Angebote wie eine Reihe von Trainingsfunktionen oder aber eine massive Akkulaufzeit – in diesem Fall von bis zu 30 Tagen! Abgerundet wird das Gesamtkunstwerk mit einem vernünftigen Preis, weswegen unser Award dieses Jahr zurecht ein Zuhause bei ScanWatch findet!

IFA 2023 – Beste Sportkopfhörer: Jabra Elite 8 Active

(Image credit: Future)

Die Jabra Elite 8 Active sind unsere Wahl für die Art von Earbuds, die wir bei unserem nächsten großen Lauf oder aber im Fitnessstudio beim Krafttraining tragen möchten.

Der Grund? Eine Vielzahl von Funktionen, hierunter auch die windneutralisierende HearThrough-Technologie, aktive Geräuschunterdrückung, Dolby Atmos-Raumklang und einen "erschütterungssicheren" Griff für entsprechenden Sitz in der Ohrmuschel.

Allein die Tatsache, dass Dolby Atmos in einem Workout-Kopfhörer enthalten ist, verspricht eine fantastische Klangqualität, die sich auch im ersten Test direkt bestätigt. Und auch wenn beim Sport wohl andere Sachen bedeutsamer sind, kann ein guter Klang deiner Lieblingstracks doch womöglich auch zu neuen Höchstleistungen anspornen – geht zumindest uns so.

So richtig aus dem Häuschen sind wir aber in Anbetracht des Versprechens, dass es sich bei den Jabra Elite 8 Active wohl um die "widerstandsfähigsten Ohrhörer der Welt" handeln dürfte – eine Behauptung, die Jabra selbst verwendet und bereits auf Papier unter Beweis stellen kann. Trotz geringem Gewicht von 5 Gramm pro Hörer sind die 8 Active hierbei IPX6 staubdicht, wasserdicht und halten sogar den Haltbarkeitstests der US-Militärstandards stand.

Primär sind die Jabra Elite 8 Active zwar für Läufer ausgerichtet (was auch einige der Funktionen bereits erahnen lassen), wir sind uns aber sicher, dass ein jeder da draußen zweifelsohne von den 8 Active auf seine ganz eigene Weise profitieren dürfte. Toller Klang, exzellente Langlebigkeit, ein schickes Design ... und ein fairer Preis. Hier gibt es nix zu meckern!

IFA 2023 – Beste Wellness-Innovation: Renpho Eyeris Smart

(Image credit: Future)

Ausgerechnet Wellness- und vor allem Massage-Technologie war in diesem Jahr überraschend stark vertreten. Vibrationsstühle, umhüllende Nackenmassagegeräte und Konkurrenten, die um den besten Massagestab wetteiferten, waren in der Digital Health-Halle und darüber hinaus beinahe schon an jeder Ecke zu finden.

Vielleicht wussten sie aber auch nur, dass wir alle von der IFA- und dem stressigen Arbeitsalltag einmal eine Pause brauchten. Die größte Überraschung waren jedoch Augenmassagegeräte – richtig gelesen, Massagen für die Augen!

Die Teile sehen aus wie VR-Brillen und verwenden einen Mix aus Kalt- und Warmluft sowie physischen Druck, um Augen zu befeuchten, während Muskeln um Stirn und Wangenknochen entspannt werden. Doch nicht alle überzeugen hier im gleichen Maße.

Positiv herausgestochen hat jedoch für uns die Renpho Eyeris-Serie! Ein gepolstertes Innenleben mit Heizpads dehnt sich hierbei im munteren Wechsel auseinander und wieder zusammen, während über integrierte Bluetooth-Lautsprecher entspannende Klänge deine Ohren umschmeicheln. Ein tragbarer Trip zum nächsten Entspannungsraum also.

Die Renpho Eyeris Smart ist dabei übrigens auch mit dem eigenen Smartphone koppelbar und erlaubt so, verschiedene Programme einzustellen, um beispielsweise Massage-Routinen anzupassen, Podcasts und Musik zu streamen oder aber die Einstellungen für Wärme und Vibration zu ändern – ein portabler Wellness-Urlaub ganz nach deinem Geschmack also. Je nach Einstellung hat sie zudem eine solide Akkulaufzeit von bis zu 240 Minuten. Und nach unseren Erfahrungen in der Kategorie gehört Renpho mit diesem Gesamtpaket damit definitiv zu den wohl überzeugendsten Herstellern dieser neuartigen Lösung für Körper und Geist.

IFA 2023 – Bestes Elektrokleingerät: Shark Detect Pro

(Image credit: Future)

SharkNinja hatte auf der diesjährigen IFA eine ganze Palette großer neuer Ankündigungen, darunter auch einen tragbaren Mixer, der uns bereits dazu inspiriert, neue Smoothie-Rezepte zu erforschen. Aber die wichtigste dieser Ankündigungen war wohl zweifelsohne der neueste kabellose Staubsauger von Shark, der Shark Detect Pro.

Dieser unglaublich leichte und leistungsstarke Sauger wird in gleich drei Modellen erhältlich sein, die alle für sich genommen schon beeindruckend genug sind. Unser Favorit ist jedoch die mitgelieferte Ladestation (erhältlich mit dem IW3611 und IW3510), die den Staubsaugerzylinder automatisch entleert, sobald die Putzarbeit beendet wurde. Die beutellose Ladestation kann diesen daraufhin bis zu 45. Tage lang aufbewahren, indem sie den Inhalt komprimiert, sobald sie gefüllt wird – genial effizient.

Kurzum: Im Laufe eines Jahres musst du deinen Staubsaugerbehälter lediglich 6-8 Mal leeren – ganz abhängig davon wie oft du zu Hause saugst natürlich.

Der Behälter ist außerdem mit den beliebten Shark Geruchsneutralisierungspatronen ausgestattet, welche zwar im Jahr 2 Mal ausgetauscht werden sollten, im Gegenzug aber den Geruch etwaiger Verunreinigungen nicht im Haus verteilen – fairer Kompromiss, oder?

Für uns ist klar: Wenn künftig saugen, dann doch bitte mit Shark!

IFA 2023 – Beste Smart-Home-Innovation: SwitchBot S10

(Image credit: Future)

Das Versprechen einer Vielzahl von Saugrobotorn – vor allem solcher mit integriertem Wischmopp – ist es, dass sie die Dinge einfach, gründlich und schnell erledigen, während du entspannt die Füße hochlegen kannst. Nicht immer ist das jedoch so ganz die Realität. Und bei vielen noch so tollen Versprechen kam es zumindest bei uns dann doch einmal öfter vor, dass ein Mopp befüllt (oder geleert) werden mag oder aber der ein oder andere Stolperstein im Eigenheim zum frühzeitigen Reinigungsende, trotz unvollständiger Reinigung führte.

Der SwitchBot 10 hingegen verspricht nun, all diese Schwachstellen auszumerzen. Er hat zwei Anschlüsse: einen für das Entleeren des Staubsaugers und einen, der an dein Wassersystem angeschlossen ist und die Abfälle entleeren kann, während er mit frischem Wasser gefüllt wird und somit direkt bereit für den nächsten Wischvorgang ist. Als dritte Option wird es gar ein Dock mit Luftbefeuchter geben, der in deiner Wohnumgebung für eine entsprechende Feuchtigkeit garantiert!

Ein Rundum-Sorglos-Paket also? Gut möglich, zumindest ist der SwitchBot 10 in Sachen Umfang schon einmal recht ordentlich bestückt und auch die Saugleistung dürfte sich sehen lassen können. In jedem Fall also ein Kandidat, den man in den nächsten Monaten noch häufiger im Auge behalten sollte!

Du bekommst nicht genug von den IFA-Neuheiten? Dann schau dir auch gern noch unsere TV-Highlights der 2023-Ausgabe der großen Elektronikfachmesse im Herzen Deutschlands an und lass dich für deinen nächsten Kauf schon einmal inspirieren.