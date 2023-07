Neues Honor-Flaggschiff könnte zu Release das schlankeste faltbare Smartphone der Welt sein!

Smartphone-Hersteller Honor setzt mit seinem jüngsten Streich neue Standards für faltbare Smartphones. Mit dem Flaggschiff in Form des Magic V2 erwartet dich nämlich der wohl bisher dünnste Vertreter im Bereich der Foldables!

Lediglich 9,9 mm soll das gute Stück dick sein und somit noch einmal 2 mm (!) dünner als das Google Pixel Fold. Die schlanke Linie des Magic V2 wird aber auch beim Gewicht durchgezogen, wo es doch magere 231 Gramm auf die Waage bringt und damit äußerst gut in der Hand liegen dürfte.

Im direkten Vergleich mit dem iPhone 14 Pro muss sich das Magic V2 jedenfalls nicht verstecken. Denn während der Apple-Vertreter auf eine Dicke von 7,85 mm kommt, liegt das Magic V2 hier nur unwesentlich drüber – zumindest für ein Foldable.

Einen detaillierten Einblick zum Designprozess liefert weiterhin ein aktueller Bericht von The Verge, der davon Reden macht, dass das Magic V2 zu gut zwei Dritteln aus einem "proprietären Stahl" bestünde. Eben dieser macht das Smartphone "25 Prozent dünner und 20 Prozent stärker" als noch Alternativen wie das Magic VS. In Kombination mit "superleichten Titanscharnieren" sei zudem "ein perfektes Gleichgewicht zwischen Gewicht und Stärke" geschaffen worden!

Trotz schlanken Designs musst du aber nicht um die Leistung oder Akkulaufzeit bangen: mit gleich zwei 5.000 mAh "Silizium-Kohlenstoff-Akkus" sowie der flotten Stromversorgung über Honor SuperCharge (66 Watt) ist nämlich auch an dieser Stelle für den nötigen Komfort sowie Zuverlässigkeit im Alltag gesorgt.

Das hat das Honor Magic V2 im Gepäck

Und wie erwähnt, so hat das Magic V2 auch in puncto Leistung einiges zu bieten. Beide Displays verfügen beispielsweise über einen schicken OLED-Bildschirm mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Der große Bildschirm im Inneren ist aber eindeutig zu präferieren, misst er doch 7,92 Zoll und bietet eine Auflösung von 2344 x 2156 Pixeln (der äußere kommt "nur" auf 6,43 Zoll und 2376 x 1060 Pixel).

Wie schon das Honor 90, so ist das Magic V2 zudem mit Dynamic Dimming sowie Circadian Night Display ausgestattet, die bei Nutzung die Augen schonen und Lichtverhältnisse an Tageszeit oder natürlichen Lichtrhythmus anpassen.

Fans der spontanen Aufnahmen dürfen sich schließlich über einen Drei-Kamera-Mix aus 50-MP-Hauptobjektiv, 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv sowie 20-MP-Teleobjektiv freuen. Die Vorderseite hingegen bietet gleich zwei 16-MP-Selfie-Kameras.

Abgerundet wird das Gesamtkunstwerk durch den flotten Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz, der auch im Galaxy S23 Ultra zu finden ist und für problemfreie Navigation durch Menüs, Applikationen oder Smartphone-Games garantiert.

Vorerst exklusiv für den Fernen Osten!

Der große Haken: Das Magic V2 Smartphone ist aktuell nur einigen Kunden vorbehalten und vorerst exklusiv in China für 8.999 Yuan (ca. 1124 Euro) erhältlich.

Betonung liegt hier aber auf "vorerst", wo doch die Chancen sehr gut stehen, dass es das Foldable-Highlight auch in andere Teile der Welt schafft – womöglich auch nach Deutschland.

Während es aktuell aber noch gilt, die Füße stillzuhalten, könnte das doch die perfekte Gelegenheit sein, die letzten Euro für diesen Luxus-Erwerb zusammenzukratzen. Denn mit potenziell mehr als 1.000 Euro (Prognose) wird das Magic V2 wohl alles andere als erschwinglich.

Die Tage meines Sparschweins sind womöglich also bereits gezählt ...

Keine Lust zu warten oder ohnehin nicht vom Foldable-Trend überzeugt? Dann könnte das Nothing Phone (2) etwas für dich sein! Selbiges lässt auch gar nicht mehr allzu lang auf sich warten und wurde erst kürzlich entlang eines umfangreichen Leaks ausführlicher vorgestellt.