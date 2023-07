Die Geheimniskrämerei hat ein Ende! Das Nothing Phone (2) wird noch vor Markteinführung umfangreich geleakt

Nur wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung ist es dann also doch passiert und so wurde auch das Nothing Phone (2) schon im Vorfeld des 11. Juli (offizieller Releasetermin) umfangreich geleakt.

Mit dabei sind eine Handvoll Infos zu den wichtigsten Merkmalen wie dem größeren Display und dem noch stärkeren Kamerasystem. Die Informationen selbst stammen hierbei vom Tippgeber Yogesh Brar, der neben Leistungs- und Designmerkmalen auch einen Preis durchsickern ließ. Zwischen 42,000 und 43,000 Rupien wird das Nothing Phone (2) hierbei in Indien kosten. Das wären umgerechnet gerade einmal 460 bis 470 Euro!

Tatsächlich soll der europäische Preis aber deutlich üppiger ausfallen und so werden sich Interessenten hierzulande voraussichtlich auf stolze 739 Euro gefasst machen dürfen, insofern sie das neue Schmuckstück des Herstellers im Online-Handel erwerben wollen.

Nothing Phone 2- 6.7" FHD+ OLED, 120Hz (adaptive)- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1- Camera: 50MP (IMX890) (f/1.9) (OIS) + 50MP (UW) (JN1)- Selfie: 32MP- Android 13, Nothing OS 2.0 (3+4 updates)- optical fingerprint, IP rating- 4,700mAh battery, 33W / 15WPrice: ₹42/43kJuly 6, 2023 See more

Das neue Flaggschiff von Nothing soll im Gegenzug aber auch einiges bieten: 6,7-Zoll Full HD+ OLED-Display, adaptive Bildwiederholraten von 120 Hertz sowie ein blitzschneller Snapdragon 8 Plus Gen 1 (der auch bei den Konkurrenten von Samsung wie dem Galaxy Z Flip 4 oder dem Fold 4 Anwendung findet) werden hier versprochen.

Hobby-Fotografen dürfen Schnappschüsse im Alltag zudem mit einem Kamerasystem, bestehend aus zwei 50-MP-Kameras für Weit- und Ultraweitwinkelaufnahmen sowie einer 32-MP-Frontkamera festhalten. Abgerundet wird das System schließlich mit Android 13 als Betriebssystem, einem optischen Fingerabdrucksensor IM Display sowie einem soliden 4.700-mAh-Akku, der mit 33 W Schnellladeoption und 15 Watt bei der drahtlosen Aufladung punkten will.

Bitte beachte: Gerade die aktuellen Informationen zur Akkukapazität sowie dem Snapdragon Gen 1 Prozessor sind bisher noch nicht bestätigt. Nimm diese Neuigkeiten also zunächst noch mit der nötigen Portion Skepsis zur Kenntnis!

Auf diese hübsche Auswahl an Hintergründen darfst du dich scheinbar beim Nothing Phone (2) gefasst machen. (Image credit: Kamila Wojciechowska)

Twitter-Leaks von Kamila Wjciechowska enthielten weiterhin eine Auswahl an Hintergrundbildern, von denen wir dir einige oberhalb bereitgestellt haben. Selbige sind durchaus ansehnlich und dürften sich gut ins Gesamtbild des neuen Nothing Phone eingliedern.

Willst du diese hingegen auch beim Vorgänger-Modell oder einem der besten Smartphones nutzen, so steht dir eine breite Auswahl über eine entsprechende Google Drive-Verlinkung zur Verfügung.

Nothings Pivot im Mittelpunkt

Das Nothing Phone (2) versprüht in vielerlei Hinsicht, dass sich der Hersteller hiermit wahrhaftig mit der Crème de la Crème des Segments anlegen will. Und mit einem größeren Bildschirm, den hochwertigen Kamerasensoren und einigen weiteren Schmankerln scheint es gar nicht einmal so unwahrscheinlich, dass dieses Vorhaben tatsächlich glückt.

Bereits am Nothing Phone (1) hat uns ja viel gefallen, wo es doch mit einem wunderhübschen 6,55-Zoll-Display daherkam und vor allem mit den charakteristischen Glyphen auf der Rückseite für reichlich Aufsehen garantierte. Gerade in puncto Leistung musste sich der Vorgänger des bald erscheinenden Nothing Phone (2) aber gefallen lassen, dass es hier vorerst nicht für die Spitze reicht. Womöglich könnte aber der Austausch des Snapdragon 778G mit der flotteren 8 Plus Gen 1 Alternative hier bereits Wunder bewirken.

Klar, es gibt inzwischen auch den Gen 2, der noch einmal etwas mehr Leistung mitbringt. Allerdings ist dieser eben nicht so gründlich auf seine Belastbarkeit und möglichen Fehler geprüft, wie es bei der ersten Generation der Fall ist. Und weil Benutzerkomfort stets eine hohe Priorität haben sollte, erscheint mir so der Rückgriff auf den zuverlässigen Gen-1-Prozessor die richtige Entscheidung für Nothing zu sein.

Doch kann das Nothing Phone (2) es wirklich zur Spitze der Bestenliste schaffen? In wenigen Tagen wissen wir es! Denn wie bereits erwähnt, erscheint der begehrte Nachfolger ja schon in der kommenden Woche.

Und weil selbige nicht bereits vollgepackt genug schien, hat auch HONOR sich für eine Veröffentlichung des HONOR 90 zur Monatsmitte entschieden. Die Smartphone-Release-Welle beginnt also glücklicherweise genau da, wo der Prime Day aufhört und ist somit eine gute Gelegenheit, um zuzuschlagen, solltest du bei den Amazon-Rabatten doch nicht den passenden Begleiter gefunden haben!