Aufwachen, Samurai, eine neue kryptische Cyberpunk- und Nvidia-Ankündigung steht bevor – und sie betrifft ausgerechnet Chromebooks

Es scheint, als ob Google, Nvidia und CD Projekt Red eine mysteriöse und faszinierende Ankündigung vorbereiten. Die kryptische Nachricht, die sie verbreitet haben, deutet auf das Knacken eines Codes, eine bevorstehende Spielankündigung und zwei wichtige Daten hin.

Gemäß den Informationen eines überraschenden YouTube-Videos auf dem offiziellen Chromebook-Kanal ist das erste relevante Datum hierfür der 19. November 2023 um 2:00 Uhr (MEZ). Und irgendwie scheint der ganze Spaß auch mit dem Times Square in New York City zusammenzuhängen ... halte also deine Augen geöffnet und lass dich alsbald schon von einer spannenden Neuigkeit überraschen!

Ein zweites Datum wurde ebenfalls in den Raum geworfen, der 20. November. An jenem Tag könnte es einmal mehr auf dem Chromebook-Kanal einen neuen Hinweis, eine Nachricht oder aber direkt eine phänomenale Ankündigung geben. Sollte eben jenes Datum jedoch den Verweis auf einen zweiten Ort beinhalten, ist eben jener (zumindest derzeit) noch nicht bekannt ...

Die erste Hälfte der Nachricht "Spiele mehr, als du dachtest und mach dich bereit, den Code zu knacken" gibt einen klaren Hinweis darauf, dass es bei der bevorstehenden Ankündigung um Gaming und die Fähigkeiten von Chromebooks in diesem Bereich geht. Google setzt bereits seit einiger Zeit auf die Werbung für die Gaming-Fähigkeiten seiner Chromebooks, insbesondere mit der Möglichkeit, Spiele wie Minecraft, eine Reihe von AAA-PC-Spielen sowie beliebten Multiplayer-Titeln flüssig darzustellen.

Der neueste Verweis hierauf könnte nun auch im Zusammenhang mit der Chromebook Plus-Reihe stehen und die Gaming-Erfahrung auf den Google Notebooks womöglich einmal mehr auf das nächste Level in Sachen Optik, Performance und Benutzerfreundlichkeit hieven.

Die Zusammenarbeit mit Nvidia, einem führenden Hersteller von Grafikkarten für PC-Spiele, welches auch den Cloud-Gaming-Service GeForce Now anbietet, sowie CD Projekt Red, dem Entwicklerstudio von Cyberpunk 2077 und der The Witcher-Spielereihe, unterstreicht die Gaming-Ausrichtung dieser Ankündigung.

Den "Code knacken" deutet darauf hin, dass es sich um eine interaktive Veranstaltung handeln könnte, bei der die Teilnehmer zwei verschiedene Hinweise von den genannten Daten kombinieren müssen, um ein Rätsel zu lösen. Die Tatsache, dass zwei verschiedene Termine genannt werden, erhöht die Spannung und Komplexität des Rätsels aber noch weiter.

Die Tatsache, dass Google eine Marketingkampagne an einem der teuersten Werbeplätze der Welt startet – dem Times Square in New York City – lässt obendrein vermuten, dass man infolgedessen etwas Besonderes und Aufregendes zu präsentieren haben dürfte. Es bleibt spannend, wie sich die Ereignisse ab diesem Wochenende entwickeln werden, wenn das Rätsel gelüftet wird. Gaming-Fans dürfen sich aber ganz offenkundig auf etwas Großes gefasst machen!