Neues ChromeOS-Tablet von Lenovo verspricht endlich die gewünschte Entwicklung

Es ist zweifellos nicht alltäglich, dass ChromeOS-Tablets oder 2-in-1-Geräte in Hülle und Fülle den Markt bereichern. Doch scheinbar gibt es zumindest ein Unternehmen, was weiter an der flexiblen Chrome-Lösung festhält: Lenovo. Und eben deswegen könnte jetzt ein IdeaPad Duet 5-Nachfolger im Anmarsch sein, der das Segment gebührend wiederbelebt!

Aber was genau steckt hinter diesem vielversprechenden Gerücht? Ein aufmerksamer Blick in den Code von Chromium, auf dem ChromeOS basiert, hat auf ein Gerät hingewiesen, das den gleichen Akku wie das Duet 5 nutzen könnte (via Chrome Unboxed). Zugegeben, das ist noch keine offizielle Bestätigung, aber die Hinweise sind unmissverständlich.

Gegenwärtig trägt dieses potenzielle ChromeOS-Tablet den Codenamen "Ciri" und wird wahrscheinlich von einem MediaTek MT8188-Chipsatz angetrieben. Dieser Chipsatz ist bislang noch nicht offiziell angekündigt worden, aber es wird vermutet, dass er in puncto Leistung sogar den Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, den Chip, der auch im Duet 5 Anwendung fand, in den Schatten stellt.

Das Baseboard für dieses mysteriöse Gerät wurde bereits im August in Chromium aufgenommen und enthält infolgedessen auch Informationen zur Akkuspezifikation. Und selbst wenn es sich am Ende als ein völlig anderes Gerät oder gar kein Gerät aus diesem Hinweis entpuppen sollte, ist die jüngste Entwicklung doch ganz zweifelsohne äußerst spannend.

Ein Hoch auf die Flexibilität

Im Test kam das Lenovo IdeaPad Duet 5 zuletzt bei den englischen Kollegen wie auch diversen anderen deutschsprachigen Online-Magazinen gut weg ... und das vor allem aus einem Grund: der Flexibilität des Tablets, was sich auf Wunsch hin in Windeseile zu einem vollwertigen Chromebook transformieren lässt.

Es handelt sich um ein ChromeOS-Gerät, das einfach Sinn ergibt, jedoch sind Geräte dieses Hybridtyps noch immer relativ rar gesät – schade eigentlich. Schon 2018 wurde das Google Pixel Slate auf den Markt gebracht, doch seither sind aktuellere Modelle eher Mangelware. Als mögliche Alternative kann man vielleicht noch das Asus CL3 CL3000 in Betracht ziehen, jenseits davon wird es dann mit der Vielfalt aber schon eng ...

Dabei scheint ChromeOS doch wie gemacht für den Hybrid-Betrieb ... vor allem, weil die Oberfläche ohnehin stark von Googles Android inspiriert ist und in vielerlei Hinsicht mit dem Smartphone/Tablet-Betriebssystem Hand in Hand geht. Umso besser wäre es daher, wenn Lenovo hier endlich nachliefert und so auch im Convertible-Bereich Google erlaubt, vor allem mit Windows in Konkurrenz zu treten.

Eine offizielle Ankündigung mag noch in weiter Ferne liegen, aber es ist ein Thema, was zweifelsohne auch künftig mit Argusaugen verfolgt werden sollte!