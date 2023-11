Die Netflix Geeked Week 2023 steht vor der Tür – und das sind die 7 Filme und Serien, auf die wir uns am meisten freuen

Aufgepasst, Netflix-Fans! Die Geeked Week 2023, eine siebentägige virtuelle Show der Extravaganz, die von unserem Lieblings-Streaming-Giganten veranstaltet wird, steht kurz bevor. Es sind demnach nur noch wenige Tage, bis Netflix mit Spannung erwartete neue Filme und Serien enthüllt.

Die Zeit vom 6. November bis zum 12. November wird für Serien- und Filmbegeisterte folglich zu einem wahren Fest, da Netflix im Rahmen der Geeked Week zahlreiche Details zu seinen kommenden Produktionen enthüllen wird. Was uns erwartet? Nun, da gibt es die wichtigen Veröffentlichungstermine, Trailer, spannende Einblicke hinter die Kulissen und vieles mehr. Es ist die perfekte Gelegenheit, sich auf all die aufregenden Geschichten und Abenteuer vorzubereiten, die auf dem besten Streamingdienst der Welt auf euch warten.

Im Vorfeld des großen Ereignisses habe ich dir einmal sieben der vielversprechendsten Netflix-Produktionen herausgesucht, deren Entwicklung und Release auch du künftig mit Argusaugen verfolgen solltest. Mit dabei ist hier auch die fünfte (und letzte) Staffel von Stranger Things, Zack Snyders ambitioniertes Sci-Fi-Epos Rebel Moon sowie eine breite Auswahl an Adaptionen zu weithin beliebten Animationsvorlagen.

Aber lass uns nicht viel Zeit verlieren und am besten direkt einmal in die – zugegebenermaßen subjektive – Topliste abtauchen.

Stranger Things

Elfi wird auch in der fünften und letzten Staffel einer der größten Fokuspunkte von Stranger Things bleiben (Image credit: Netflix)

Stranger Things-Fans sollten dringend aufhorchen: Die heiß ersehnte Geeked Week 2023 wird nämlich die beliebte übernatürliche Horror- und Sci-Fi-Serie gebührend feiern, und das mit einem ganzen Tag, der (überaus kreativ) als "Stranger Things Day" betitelt ist. Selbiger startet bereits am Montag, dem 6. November, und verspricht aufregende Ankündigungen und Einblicke in die Welt von Stranger Things.

Natürlich dürfte das Hauptaugenmerk der Fans dabei auf die Veröffentlichung von Informationen zur fünften Staffel von Stranger Things liegen. Die Produktion der letzten Staffel wurde allerdings durch Verzögerungen aufgrund von Autoren- und Schauspielerstreiks beeinträchtigt, weswegen noch nicht klar ist, wie viel man sich diesbezüglich wirklich erhoffen darf.

Da das Team hinter der Erfolgsserie aber kürzlich wieder aktiv am Drehbuch zu Staffel 5 gewerkelt hat, könnte es doch zumindest eine gute Handvoll Einblicke und Enthüllungen geben, die uns die Wartezeit auf das epische Serienfinale versüßen werden. Möglicherweise erfahren wir sogar den Titel der ersten Episode, was die Neugierde der Fangemeinde zweifelsohne anregen würde.

Darüber hinaus könnten Updates zu anderen Projekten im Stranger Things-Universum präsentiert werden, wie beispielsweise "Stranger Things: The First Shadow", ein Theaterstück, das im Dezember seine Premiere im Londoner West End feiert. Ebenso wäre aber auch ein Update zur Live-Action- und Zeichentrickserie eine willkommene Ergänzung.

In jedem Fall gibt es damit für Stranger Things-Freunde allerlei Gründe, sich die Geeked Week 2023 nicht entgehen zu lassen und zumindest den "Stranger Things Day" genauesten im Auge zu behalten. Die Welt rund um Hawkins und dessen mysteriösen Bewohnern hält sicherlich noch viele aufregende Abenteuer bereit, und die kommende Geeked Week könnte uns einen weiteren Vorgeschmack auf eben selbige geben.

Damsel

Die Hauptrolle in Damsel spielt ebenfalls Millie Bobby Brown als Prinzessin Elodie. (Image credit: Netflix)

Millie Bobby Brown, für die meisten wohl eher bekannt als Elfi aus dem eben erwähnten Serien-Gruselspaß Stranger Things, wird im heiß erwarteten Netflix-Film mit dem Titel Damsel ebenfalls eine tragende Rolle spielen. Eben jene Verfilmung verspricht, Tropen des Fantasy-Genres gekonnt und auf innovative Weise zu durchbrechen und somit ein sondergleiches Abenteuer auf die Heimbildschirme zu zaubern.

Ursprünglich war geplant, dass der Film bereits im Oktober 2022 erscheint. Die Veröffentlichung wurde jedoch aufgrund des Schauspielerstreiks verschoben, da Netflix sicherstellen wollte, dass Millie Bobby Brown und ihre Co-Stars für die Promo-Aktionen des Films zur Verfügung stehen. Das Gute daran: Es ist durchaus denkbar, dass der Film entlang der Geeked Week nun endlich seinen Releasetermin nachgereicht bekommt und womöglich schon Anfang 2024 an den Start geht.

Fans von Millie Bobby Brown und Fantasy-Abenteuern können sich also auf den 11. November freuen, denn an diesem Tag könnte Netflix uns nicht nur einen neuen Starttermin für "Damsel" präsentieren, sondern möglicherweise auch einen ersten Teaser des Films zur Schau stellen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls gespannt darauf, inwiefern dieser vielversprechende Film die Toplisten wohl aufmischen wird und welche einzigartigen Elemente sich die Produktion ausgedacht hat, um ein besonderes Filmerlebnis zum Streamingriesen zu bringen.

3 Body Problem

3 Body Problem feiert schon im Januar 2024 sein großes Debüt. Grund genug, um entlang der Geeked Weeks 2023 noch einmal Fahrt aufnehmen zu wollen, oder? (Image credit: Tor)

In Bezug auf den Großteil des Film- und Serienensembles für 2024 hält sich Netflix noch immer bedeckt, bekannt ist aber immerhin, dass eine der wohl großartigsten (noch ausstehenden) Sci-Fi-Serien zum Jahresanfang 2024 wohl ihr Debüt geben wird.

Die Rede ist hierbei von 3 Body Problem, welches auf dem gleichnamigen Roman von Liu Cixin basiert und eine surreale, intelligente Serie ist, die von den Game of Thrones-Schöpfern D.B Weiss und David Benioff entwickelt wurde.

Über die Handlung selbst ist bisher zwar recht wenig bekannt (zumindest, wenn man das Buch nicht gelesen hat), aber der Teaser, der während Netflix Tudum 2023 im Juni enthüllt wurde, verriet, dass Weiss und Benioff in ihrer neuen Netflix-Show wohl blutige Fantasie gegen verblüffende Science-Fiction eintauschen werden.

On top ist auch schon bestätigt, dass Marvel-Star Benedict Wong (Doctor Strange, She-Hulk: Attorney at Law) sowie die Game of Thrones-Absolventen John Bradley, Liam Cunningham und Jonathan Pryce zum Staraufgebot zählen werden. Gar nicht einmal so übel, oder?

Ich drücke jedenfalls schon einmal die Daumen, dass am Freitag, dem 10. November, ein offizieller Trailer und eine Zusammenfassung der Handlung veröffentlicht werden.

Rebel Moon

Rebel Moon Part One: A Child of Fire erscheint Ende Dezember. (Image credit: Netflix)

Zack Snyders nächster Netflix-Film, Rebel Moon, hat die Aufmerksamkeit der Streaming-Welt auf sich gezogen und wird als das Highlight des Streaminganbieters für die Weihnachtssaison 2023 gehandelt. Diese epische Weltraumoper war ursprünglich als Star Wars-Film geplant, wurde jedoch nach einer Ablehnung von Lucasfilm von Zack Snyder umgestaltet.

Mit einer beeindruckenden Besetzung, darunter Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Michiel Huisman und Doona Bae, sieht der Titel aus wie die hauseigene Antwort des Streaminggiganten auf Star Wars. Und auch der offizielle Trailer im August hat diese Erwartungen verstärkt.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die epische Handlung in zwei Filmen erzählt wird: "Teil Eins: A Child of Fire" kommt bereits am 22. Dezember raus, gefolgt von "Teil Zwei: The Scargiver", welcher am 19. April 2024 folgt.

Für die Geeked Week 2023 hat Netflix angekündigt, den Fans am Sonntag, dem 12. November, einen exklusiven Einblick in den Film zu gewähren. Es wird gemutmaßt, dass wir einen oder sogar mehrere Clips aus der Handlung zu sehen bekommen könnten.

Möglicherweise erhalten wir aber auch weitere Details darüber, wann der Director's Cut von Rebel Moon veröffentlicht wird, der es wohl in sich haben dürfte. Es ist bereits bekannt, dass die erweiterte Version die Laufzeitgrenzen ausreizen wird, aber es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für eine Zusammenfassung beider Filme zu einem einzigen Film. Die Geeked Week verspricht infolgedessen, die Vorfreude auf dieses Sci-Fi-Epos weiter zu steigern und den Fans einen exklusiven Blick auf das Zukunftsprojekt von Zack Snyder zu bieten.

Avatar: The Last Airbender

(Image credit: Robert Falconer/Netflix)

Wenn es mit One Piece klappt, warum nicht auch einmal das Glück mit der Avatar-IP probieren? Nein, ich rede nicht von den blauhäutigen Aliens, die im Vorjahr die Kinoleinwände zierten und die Story um den überaus erfolgreichen Erstling fortführten, sondern von der Geschichte um den jungen "Herren der Elemente", der nun in Form der Serienadaption einen zweiten Versuch spendiert bekommt, sich in Live-Action-Gefilden zu beweisen. Das ursprüngliche Anime-Original, entwickelt von Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, gehört immerhin zu den besten Animes aller Zeiten!

Die Live-Action-Adaption von "Avatar: The Last Airbender", die von Albert Kim für Netflix indessen neu interpretiert wird, hat dementsprechend aber auch ähnlich große Erwartungen geweckt. Die Serie soll im Jahr 2024 ihren Release feiern und basiert größtenteils auf der Vorlage, die die fesselnde Geschichte von Aang erzählt, dem letzten lebenden "Luftbändiger", der das Potenzial beherbergt, alle vier Elemente zu beherrschen.

Netflix hat bereits erste Bilder zur Serie veröffentlicht, aber die Fans hungern bereits nach weiteren Details. Während der Geeked Week 2023 könnten wir dementsprechend ein festes Veröffentlichungsdatum und einen offiziellen Teaser für die Serie erhalten.

Am Donnerstag, dem 9. November, lohnt es sich infolgedessen zumindest als Avater-Fan, die Social-Media-Kanäle des Streaminganbieters im Auge zu behalten, um mehr über diese hoch erwartete Neuauflage von "Avatar: The Last Airbender" zu erfahren.

Scott Pilgrim Takes Off

(Image credit: Netflix)

Aber auch in puncto Animations-Projekten lässt sich Netflix natürlich nicht Lumpen. Entsprechend ist alsbald der vielversprechende Auftritt von Scott Pilgrim in der namensgebenden Show Scott Pilgrim Takes Off auf dem Programm, welche ihrerseits auf Bryan Lee O'Malleys kultiger Comic-Serie aus den 2000er Jahren basiert. Und es verspricht eine aufregende Neuauflage der beliebten "Scott Pilgrim vs. the World" Graphic Novel zu werden. Der Starttermin für diese Serie ist übrigens schon der 17. November 2023!

Bereits der offizielle Trailer hat die faszinierende Interpretation des Scott Pilgrim-Universums offenbart, das in einem Videospielstil zum neuen Leben erwacht. Unterhaltsame Feierabendunterhaltung also für Ohren wie Augen!

Netflix hat in der hauseignen Pipeline übrigens gleich vier aufregende Zeichentrickserien, von denen "Scott Pilgrim Takes Off" nur eine ist. Man darf dementsprechend gespannt sein, welcher spontane Gast sich bei der Geeked Week 2023 noch die Ehre gibt!

The Umbrella Academy

Die Umbrella Academy wird für eine vierte und letzte Staffel zurückkehren. (Image credit: Netflix)

Richtig gelesen, die Umbrella Academy hat sich entlang der ersten drei Staffeln nicht zur zum regelrechten Serienliebling für allerlei Fans entwickelt, sondern bekommt mit der vierten (und letzten) Staffel scheinbar auch ihr gebürtiges Finale spendiert, dessen Inhalt auf der Geeked Week 2023 offenbart werden könnte.

Die Erwartungen sind hoch, da die Serie in ihrem bisherigen Verlauf mit unkonventionellen Geschichten und einer faszinierenden Besetzung begeistert hat ... doch ich bin überzeugt, dass man auch im vierten Auftritt der Fanlieblinge nichts anbrennen lassen wird.

Am Donnerstag, dem 9. November, wird erwartet, dass Netflix neue Details zur letzten Staffel der Serie bekannt gibt. Fans hoffen auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum und/oder einen Teaser, um die Vorfreude weiter zu schüren. Im Oktober bestätigte Netflix, dass die vierte Staffel von "The Umbrella Academy" im Jahr 2024 erscheinen soll, daher wäre eine Ankündigung des Starttermins schon einmal ein kleines, aber feines Schmankerl. Es könnte aber auch die ideale Gelegenheit sein, um neuen Gesichtern der vierten Staffel einmal das Rampenlicht zu spendieren.

Die Geeked Week 2023 verspricht also in jedem Fall allerlei aufregende Ankündigungen, und es wird zweifellos eine spannende Zeit für die Fans von "The Umbrella Academy" und anderen Netflix-Produktionen werden.

Highlights hierzu wirst du natürlich auch auf TechRadar finden, wer jedoch direkt von der ersten Sekunde ab dabei sein möchte, der sollte den englischen wie deutschsprachigen Netflix-Youtube-Account am besten einmal selbst im Auge behalten!