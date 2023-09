Netflix bekommt eine ganze Reihe neuer, grandioser Animationsprojekte spendiert – und auf diese 4 freuen wir uns am meisten

Bereits in den letzten Monaten und Jahren hat Netflix gezeigt, dass es ein Heim für grandiose Animationsserien sein kann: Vom hochgelobten und weithin zelebrierten Arcane über Cyberpunk: Edgerunners und Castlevania bis hin zu Love, Death & Robots wurde hier allerhand Auswahl geboten, um einen jeden Geschmack und möglichst viele Abonnenten anzusprechen.

Aufgrund dieser gleichbleibend hohen Qualität waren wir natürlich mehr als nur ein wenig gespannt auf DROP 01, das erste Animations-Showcase des Streamingdienstes, welches am Vorabend (dem 27. September) stattfand.

Im Zuge des virtuellen Events gab Netflix einen ersten Blick auf eine Reihe von fantastisch aussehenden Serien, wobei vier der vielversprechendsten Umsetzungen uns schon in den nächsten 12 Monaten erwarten.

Eben jene wollen wir dir im Folgenden noch einmal detaillierter vorstellen:

Scott Pilgrim Takes Off

Erscheinungsdatum: 17. November

Fans von Scott Pilgrim vs the World haben mit dieser Netflix-Anime-Umsetzung des Kult-Comic-Klassikers allen Grund zur Freude.

Bereits seit Januar 2022 wissen wir, dass eine neue Adaption zu Scott Pilgrim bei Netflix auf dem Programm stand, im März 2023 erfuhren wir schließlich jedoch auch, dass der gesamte Cast der Live-Action-Verfilmung zurückkehren wird, um die englische Vertonung zu übernehmen. Zusammen mit einem brillanten ersten Teaser, der im August bereitgestellt wurde, stehen die Zeichen also äußerst gut, dass auch das Endresultat alte Fans begeistern wird und neue finden dürfte.

Die Stimmung heizt auch noch einmal einer der ersten offiziellen Clips an, der während des DROP 01-Events veröffentlicht wurde. Selbiger zeigt einen verliebten Scott, der darauf wartet, dass seine neue Liebe, Ramona Flowers, ihm eine Netflix-DVD nach Hause bringt (gekonnte Produktplatzierung übrigens).

Erfreulicherweise fängt auch dieser Clip den wunderbaren Kunststil sowie den trockenen Humor von O'Malleys Comicvorlage ein. Und wer weiß, vielleicht landet das Endergebnis sogar in einigen All-Time-Favorite-Listen der Anime-Liebhaber?

Masters of the Universe: Revolution

Erscheinungsdatum: 2024

Kevin Smiths Reboot des 80er-Kultklassikers Masters of the Universe kam bei seiner eingefleischten Fangemeinde eher durchwachsen an. Während die englischen TechRadar-Kollegen Masters of the Universe: Revelation jedoch als genau die "subversive Widerbelebung, die He-Man braucht" bezeichneten, gab es unter den Fans viele, die es komplett konträr sahen.

Hiervon zeugen auch magere Wertungen auf Bewertungsportalen wie Rotten Tomatoes – selbige hielten Smith und Netflix allerdings noch längst nicht davon ab, sich an eine zweite Staffel zu setzen. Mit Masters of the Universe: Revolution geht der Kampf zwischen He-Man und Skeletor (inklusive der jeweiligen Verbündeten) nun also in die nächste Runde.

Netflix hat während der DROP 01 den ersten Clip aus der Folgestaffel veröffentlicht, den du dir oben ansehen kannst. Er zeigt He-Man im Kampf gegen Scare Glow in seiner gruseligen, grün gefärbten Lavahöhle.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Erscheinungsdatum: 2024

Ähnlich wie im Falle von Scott Pilgrim wissen wir auch schon über dieses Animationsprojekt länger Bescheid. Mit der Tomb Raider-Animationsserie soll nun also auch die kultige Third-Person-Shooter-Videospielserie einmal jenseits von Live-Action-Filmen rund um Angelina Jolie und Alicia Vikander adaptiert werden.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft scheint im Vergleich zu seinen Vorläufern aber erstmal der Umsetzung der Spielereihe wirklich würdig zu sein. Der obige Teaser, der auf der DROP 01 gezeigt wurde, verrät zwar nicht allzu viel, es sieht aber so aus, wie als würden einige – wenn nicht sogar alle – Elemente des Crystal Dynamics' Reboot von 2013 übernommen.

So sehen wir Lara mit Bogen, der auch in der frischeren Videospiel-Trilogie immer einmal wieder zum Einsatz kam. Außerdem sehen wir ein Foto der Endurance-Kameraden in ihrer Hand, was ein Verweis auf die Ereignisse der geheimnisvollen Insel Yamatai im ersten Tomb Raider-Teil (dem 2013er Reboot-Teil) sein dürfte.

Hayley Atwell (Captain America: The First Avenger, Mission Impossible 7) wird der titelgebenden Archäologin in dieser Adaption, die von Crystal Dynamics sowie Legendary Pictures produziert wird, dabei die Stimme leihen. Powerhouse Animation ist hingegen federführend bei der Entwicklung und ein Release wird noch im Jahr 2024 angepeilt!

Devil May Cry

Erscheinungsdatum: TBC

Nach dem beispiellosen Erfolg der Castlevania-Animeserie ist Netflix scheinbar davon überzeugt, dass es auch einen Markt für Animationsprojekte gibt, die eher ein erwachsenes Publikum ansprechen sollen.

Entsprechend wird auch in naher Zukunft auf weitere etablierte Franchises gesetzt, wenn man sich neben dem bereits erwähnten Tomb Raider an eine weitere ikonische Figur der PlayStation (2)-Ära wagt. Konkret ist die Rede von Devil May Cry, dem ikonischen Hack'n'Slash-Adventure von Entwickler Capcom, in dem der ssstylische Dante sich mit diabolischen Mächten auseinandersetzt.

Entwickelt wurde es von Adi Shankar, dem Showrunner von Castlevania, Castlevania: Nocturne und Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Und wie erwähnt wird natürlich der kultige "verwaiste Dämonenjäger, der nicht weiß, dass das Schicksal beider Welten an seinem Hals hängt", also Dante, in der Hauptrolle zu sehen sein.

Laut aktueller Informationen soll die Serie hierbei zunächst acht Episoden umfassen und von Studio MIR umgesetzt werden – das ist das Studio, was sich schon für die Arbeit an der Harley Quinn-Serie von HBO Max sowie The Witcher: Nightmare of the Wolf (Netflix) verantwortlich zeigte.

Eine vollständige Übersicht über alle DROP 01-Enthüllungen findest du in der Ankündigungsliste von Netflix auf der Website des Newsrooms.