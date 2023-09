Das neue Roku Express 4K Bundle ist der große Versuch, dich vom Fire TV Stick 4K wegzulocken – und das könnte glatt gelingen

In aller Stille hat Roku sein nächste, neues und vor allem erschwingliches Stream-Bundle namens Roku Express 4K mit Voice Remote Pro vorgestellt.

Die Geräte selbst sind jetzt per se nicht neu, beide sind gar schon seit mehreren Jahren auf dem Markt, wurden aber bisher nur separat verkauft. Die Express 4K-Box wird aber natürlich ebenfalls Auflösungen von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln bei 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben können und auch die bildverbesserten Technologien wie HDR10 und HDR10+ sind mit von der Partie.

Unterstützt werden außerdem Dual-Band-Wireless-Netzwerke (2,4 GHz sowie 5 GHz) und somit steht einem flotten, leistungsstarken Stream kaum mehr etwas im Weg. Abgerundet wird das Streaming-Vergnügen schließlich mit dem benutzerintuitiven Roku-Betriebssystem, welches Einsteiger wie erfahrene Nutzer mit zahlreichen Kanälen, Einstellungsmöglichkeiten und flotter Reaktionsfähigkeit verzaubern dürfte.

Die Voice Remote Pro ist für sich genommen ebenfalls ziemlich beeindruckend. Ähnlich wie die Amazon-Konkurrenz bietet Roku hier Sprachsteuerung ohne Einsatz der Hände via "Hey Roku"-Befehl zur Aktivierung der Assistenz. Mit etwaigen Eingabekommandos kannst du so deinen TV einschalten, Streaming-Plattformen steuern, durch Filme navigieren oder gar deine Fernbedienung wiederfinden, solltest du selbig einmal verlegt haben. Außerdem verfügt das Teil sogar über einen Klinkenanschluss für privates Hör- und Sehvergnügen.

Jenseits davon ist es eine klassische Streaming-Stick-Fernbedienung und so verfügt auch die Voice Remote Pro über die üblichen Tasten zur Lautstärkeregulierung, Navigation durch Menüs und einer Reihe von Shortcuts für Netflix, Disney+ und Co.

Es gibt jedoch einen Haken: Bisher scheint die Kombi einzig in den Staaten in dieser Form erwerbbar – oder aktuell eher vorbestellbar – zu sein. Im Mix lohnt sich das aber auf jeden Fall, wo doch beide Geräte zusammen hier lediglich 50 US-Dollar kosten, während die Einzelpreise in Deutschland jeweils mehr als 30 Euro pro Gerät betragen! Bleibt also nur abzuwarten, wann es das Roku-Hitpaket endlich auch nach Deutschland schafft und hier um die Vorherrschaft mit Amazon Fire TV und Co. buhlt ...

Die Antwort auf Amazons September-Event?

Spannend ist der Zeitpunkt der Enthüllung des attraktiven Streaming-Pakets, wo es doch nur wenige Tage nach dem großen Amazon Showcase folgt, in welchem der Online-Händler zahlreiche Neuerungen enthüllte, hierunter auch die zweite Generation des Fire TV Stick 4K (Max).

Roku scheint den Kampf an dieser Front aber nicht so leichtfertig aufgeben zu wollen und holt mit dem Bundle indessen womöglich zum Gegenschlag aus – was aufgrund brillanter Preis-Leistung glatt gelingen könnte!

Jenseits von einem tollen Preispunkt muss man sich allerdings fragen, was die Roku-Option langfristig an Mehrwert bietet und inwiefern hiermit tatsächlich der Fire TV Stick 4K herausgefordert werden kann: Immerhin wurde jener jüngst aktualisiert und dürfte zum nahenden Prime Day womöglich auch schon das erste Mal in rabattierter Form für Interessenten zur Verfügung stehen.

Gegen brandneue KI-Features, schnellen Wi-Fi-Verbindungsstandard und eine Reihe weiterer, mitunter subtiler, Neuerungen wird es schwer für Roku gegen Amazon anzustinken.

Unterm Strich lässt sich für den Moment aber festhalten: Wer von den neuen Features der Amazon-Vertreter nicht umgehauen war und eines der besten Angebote in Sachen Preis-Leistung sucht, der sollte weiter seine Augen nach dem nächsten (beziehungsweise ersten) Restock des Roku Express 4K-Pakets auf Amazon und Co. aufhalten!