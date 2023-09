3 Wege, wie Amazon den brandneuen Fire TV Stick zum besten Filmbegleiter aller Zeiten macht

Auf dem großen Ankündigungs-Event 2023 hat Amazon eine Reihe pompöser Neuankömmlinge und Updates für das Sortiment vorgestellt. Hierzu gehören auch die bereits im Vorfeld spekulierten Überarbeitungen der Fire TV Sticks, konkret des Fire TV Stick 4K sowie 4K Max.

Der Fire TV Stick 4K Max (2. Generation) ist weiterhin die teurere, aber eben auch funktionsreichere Variante von beiden. Er verfügt neben höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit von Inhalten inzwischen auch über Wi-Fi 6E-Support und hat mit 16 GB Speicherplatz das doppelte des Vorgängers parat. Außerdem bietet er Fire TV Ambient Experience und Unterstützung für hochwertige Bild- und Sounddarstellungen via Dolby Vision, HDR10+ oder Dolby Atmos.

Während der Fire TV Stick 4K Max künftig für 79,99 Euro bereitsteht, wird die Standardvariante etwa 10 Euro preisgünstiger daherkommen.

Und wer sparen mag, der muss gar nicht auf allzu viele Funktionen verzichten, auch wenn das 4K-Standard-Modell "nur" Wi-Fi 6-Support bereithält.

Für meinen Teil halte ich schon die erste Generation des 4K Max allerdings für einen der besten Streaming-Sticks aller Zeiten. Und wenn die Folgegeneration nun noch mehr Funktionsvielfalt wie auch schnellere Hardware bereithält, sehe ich kaum einen Grund, warum das nicht auch für den Nachfolger gelten mag.

Der beste Videothek-Begleiter aller Zeiten

(Image credit: Amazon)

Amazon hat daran gearbeitet, Alexa mit einem brandneuen generativen KI-Sprachmodell zu verbessern. Eben jenes konzentriert sich künftig auf lebensnahe Interaktionen, reale Anwendungen, Personalisierbarkeit, Persönlichkeit wie auch Vertrauen zwischen Mensch und Sprachassistenz.

Und eben jenes System steckt auch hinter der neuen, Alex-unterstützten Suchfunktion des Fire TV. Konkret kannst du hiermit in Kombination mit Hilfestellungen generativer KI in Windeseile durch die Bibliothek deines Fire TV navigieren, um gezielt nach Serien und Filmen oder aber willkürlich nach Vorschlägen zur Abendunterhaltung zu suchen. Highlight sind optimierte Vorschläge auf Basis deines bisherigen Such- und Sehverhaltens.

Während der Hardware-Präsentation gab es eine Live-Demo, wie diese neue Funktion in der Praxis aussieht. Amazon zeigte, wie du neue Inhalte durch eine Konversation entdecken kannst, indem du Fragen stellst, wie "Finde ein paar Actionfilme für mich", gefolgt von "Zeig mir die, die ich noch nicht gesehen habe" und dann "Welche davon können meine Teenager sehen".

Durch Zugriff auf Filmverlauf, Accountinfos und Daten von iMDb kann die Suchfunktion zudem viel individueller auf deine Empfehlungen und Interessen eingehen. In der Theorie großartig, im Hands-On wird sich das aber noch einmal einer Belastungsprobe unterziehen müssen!

Eine neue Art, alles zu sehen, was du dir anschaust

(Image credit: Amazon)

Amazon hat außerdem eine neue "Continue Watching"-Reihe für Fire TV eingefügt, die viele deiner Streaming-Abodienste vereint. Mit einer neuen Menüfunktion gleicht sich die Fire-TV-Oberfläche hierbei dem jeweiligen Dienst an und erlaubt es dir fortan, dort weiterzuschauen, wo du zuvor aufgehört hast. Klingt bisher ähnlich wie gehabt, der Knackpunkt ist aber, dass du künftig hierfür nicht länger durch die einzelnen Apps navigieren musst.

Stattdessen erhältst du nun eine Art zentralen Hub, der sich die Infos diverser Dienste zusammensucht. So kannst du im einen Moment noch bei Amazon das kommende The Boys-Spinoff schauen, im nächsten auf Apple TV+ wechseln, um die zweite Staffel von Foundation zu genießen.

Die neue "Continue Watching"-Reihe wird übrigens direkt auf beiden Streaming-Sticks verfügbar sein und im Laufe des Jahres zumindest schon in der USA via Over-the-Air-Update auf alle Fire TVs gespielt.

Künstlerische Pause

(Image credit: Amazon)

Ebenfalls ein neuer Benefit ist der Amazon Smart-Display-Modus, der dem Fire TV Stick 4K Max innewohnt und via Fire TV Ambient Experience zur Verfügung steht.

Wahlweise verwandelst du hiermit deinen TV in ein intelligentes Display mit zahlreichen Zusatzinfos, Uhrzeit, Kalendereinträgen und Erinnerungen. Oder aber du stürzt dich auf eine riesige Kunstsammlung und lässt wie bei Samsungs The Frame im Hintergrund ein paar Kunstwerke dein Wohnzimmerambiente verschönern.

Die ohnehin üppige Bibliothek von Amazon wurde dabei um 2.000 Werke aufgestockt, hierunter auch Musee d'Orsay. Der große Kracher bleibt aber die Tatsache, dass sogar eigene Bilderwünsche via Stimme erstellt und eingerichtet werden können. Konkret funktioniert das via AI Art und nutzt die Optionen der AI-Bildgeneration, um einzigartige Kunstwerke in Windeseile zu erstellen. Eben jene können daraufhin als Displayschoner verwendet werden, die Funktion wird allerdings ebenfalls erst in den kommenden Monaten bereitgestellt (zumindest in der USA).