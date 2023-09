12 Neuheiten des Amazon-September-Events 2023: Von der neuen Alexa bis hin zum Fire TV

Der nächste Prime Day darf gern kommen, die neuen Produkte sind nämlich keinesfalls von schlechten Eltern!

Entlang eines recht üppig bepackten September-Events hat Online-Gigant Amazon Updates für so ziemlich den Großteil der Tech-Produktpalette angekündigt und auch einige Neuheiten wie den Amazon Echo Hub oder eine verlockend preisgünstige Fire TV Soundbar im Gepäck gehabt.

Jenseits von Echo Smart Speakern und dem neuen Fire TV Stick 4K war aber wohl die größte Neuigkeit, dass Amazons Sprachassistentin Alexa nun ein ki-gestütztes Update erhalten wird. Hier hat sich Amazon doch tatsächlich mit ChatGPT zusammengetan und sein eigenes großes Sprachmodell (LLM) entwickelt, um Alexa bei der Konversationsfähigkeit unter die Arme zu greifen.

Einen Haken gibt es aber: Die nächste Generation von Alexa soll nur stückweise, im Rahmen eines Preview-Programms, "in den kommenden Monaten" eingeführt werden. In der Zwischenzeit müssen wir uns also vorerst wohl oder übel mit den zahlreichen anderen Gadgets die Zeit vertreiben, die jüngst vorgestellt wurden. Darunter Echo Pop, Echo Show, das neue Fire HD 10 Tablet, ein Fire TV Stick 4K und vieles mehr!

Amazon Echo (intelligente Lautsprecher)

1. Amazon Echo Pop Kids

(Image credit: Amazon)

49,99 US-Dollar (vermutlich etwa 50 Euro)

In den Staaten schon ab sofort vorbestellbar, ab nächsten Monat lieferbar

Hierzulande warten wir noch auf einen offiziellen Releasetermin

Der trollige kleine Amazon Echo Pop hat nun auch einer Kinderversion. Und eben jene kannst du dir fortan wahlweise im Marvel's Avengers oder aber Disney Princess-Design sichern.

Die Idee dahinter scheint, dass Kinder so mit den eingebauten Charakteren des Lautsprechers interagieren können und ihnen so beispielsweise Fakten, Witze oder gar Eastereggs (passend zum jeweiligen Design) entlocken. Mit dabei ist on top sogar noch Amazon Kids Plus ... und das gleich für sechs Monate (normalerweise 4,99 Euro pro Monat). Hier werden dir und den Kleinsten Inhalte aus den Welten von Harry Potter, LEGO oder National Geographic zur passenden Unterhaltung geboten.

Amazon verspricht außerdem, dass künftig Dutzende exklusive Audible-Hörbücher das Kids-Plus-Ensemble aufstocken sollen, hierunter eben auch Marvel's Avengers sowie Disney Princess-Geschichten – I like!

2. Amazon Echo Show 8 (3. Generation)

(Image credit: Amazon)

169,99 Euro

Ab sofort vorbestellbar, Lieferung ab 25. Oktober 2023

Der bisher aktuellste Amazon Echo Show 8 (2. Generation) kam bereits 2021 auf den Markt, als Videotelefonie gerade auf ihrem Höhepunkt war. Und nach gut zwei Jahren hat sich Amazon nun entschieden noch einmal einen Nachfolger in den Ring zu schicken, der das allmählich einschlafende Segment wieder wachrütteln dürfte.

Eben jener kommt zudem mit dem ein oder anderen besonderen Kniff daher und kann beispielsweise erkennen, wie nah du am Lautsprecher bist, um Inhalte (bzw. deren Größe) entsprechend anzugleichen.

Diese "Adaptive Content"-Funktion kann dir zum Beispiel eine einfache Schlagzeile fortan auch aus der Ferne zeigen und dann zu einer detaillierteren Ansicht mit Touch-Steuerung wechseln, wenn du dich dem Show 8 nähern solltest. Die Funktion wird "Anfang nächsten Jahres" allerdings auch für andere Echo Show-Geräte verfügbar sein, womit ein Wechsel nicht für jeden obligatorisch ist.

Doch was ist sonst eigentlich noch neu beim überarbeiteten Echo Show 8? Beispielsweise die Tatsache, dass er Alexa-Anfragen jetzt auch lokal ausführt, womit die Antwortgeschwindigkeit um 40 Prozent schneller sein dürfte. Außerdem wurde die Klangqualität via Spatial Audio optimiert und eine neu zentrierte 13-MP-Kamera für bessere Videotelefonate verbaut. Dank der Unterstützung von Features und Programmen wie Zigbee, Sidewalk, Thread, Bluetooth und Matter könnte der neue Echo Show 8 zudem perfekt als Smarthub fungieren.

Verfügbar (zur Vorbestellung) ist der Echo Show 8 hierzulande schon heute, Kostenpunkt sind allerdings üppige 169,99 Euro!

3. Amazon Echo Show 8 (Photos Edition)

(Image credit: Amazon)

Preis: 159,99 US-Dollar

In den Staaten ab sofort vorbestellbar, Release im Oktober

Deutschland und Co. warten noch auf eine Bestätigung

Suchst du stattdessen nach einem intelligenten digitalen Bilderrahmen? Amazon bietet auch eine Echo Show 8 Photos Edition an!

Die Sonderedition ist weitgehend identisch zum Standardmodell der 3. Generation, bietet aber eben einen namensgebenden Fotomodus wie auch zusätzlichen Amazon Photos-Speicher.

Bei der Version stehen Bilder im Mittelpunkt und alle 30 Sekunden wird durch deine liebsten Schnappschüsse rotiert. Damit genug Raum für all deine Aufnahmen gegeben ist, bietet diese Version außerdem gleich 25 GB kostenlos nutzbaren Amazon Photos-Speicher. Prime-Abonnenten dürfen sich hingegen gleich auf ein unlimitiertes Speichervergnügen für hochauflösende Fotos freuen, die zusätzlichen Gigabyte allerdings genauso gut für Videomaterial verwenden.

Die Photos Edition wird offenbar mit einem sechsmonatigen "PhotosPlus"-Abonnement geliefert, das sich nach sechs Monaten für knapp 2 US-Dollar pro Monat verlängert. Was der konkrete Inhalt hiervon ist, scheint bisher noch nicht eindeutig bekannt, allerdings müssen wir uns in Deutschland ohnehin noch gedulden. Hierzulande ist die Sonderedition nämlich noch nicht beim Online-Händler verfügbar und so bleibt es zunächst fraglich, wann eine selbige wohl nachgereicht werden könnte.

Tablets

4. Amazon Fire HD 10 Kids (Version 2023)

(Image credit: Amazon)

Erhältlich für 214,99 Euro in drei verschiedenen Farben

Release: 18. Oktober 2023, Vorbestellungen ab sofort möglich

Auch das kinderfreundliche Tablet von Amazon erhält eine 2023-Aktualisierung. Fortan wird es in einer Größe von 10,1-Zoll aufwarten, jedoch satte 25 Prozent schneller sein als noch der direkte Vorgänger. Maßgeblich verantwortlich könnten hierfür mitunter die 3 GB Arbeitsspeicher sein. Aber auch das knackige 1080p-Display ist nicht zu verachten.

Mit dabei ist außerdem ein 12-monatiges Abonnement für Amazon Kids Plus (kostenfrei) und ein neuer Ki-gestützter Musik Maker-Modus (zur Erstellung von Liedern mit allerlei Instrumenten). Zumindest letztgenannter wird aber nicht direkt zu Release sondern erst "in Kürze" zur Verfügung gestellt.

Bei Interesse kann das Tablet schon ab sofort für 214,99 Euro vorbestellt und wahlweise in Blau, Grün oder Rosa erworben werden.

Amazon Echo Frames

Image 1 of 3 (Image credit: Amazon) (Image credit: Amazon) (Image credit: Amazon)

5. Amazon Echo Frames (3. Generation)

269,99 US-Dollar

Bisher kein offizieller Releasetermin bekannt (Veröffentlichung in Deutschland noch fraglich)

Keine Sorge, Amazons neueste Brille hat nichts mit Mixed Reality oder gruseligen Kameras zu tun – die Echo Frames (3. Generation) sind einfach als tragbarer, sprachgesteuerter Audio-Player konzipiert.

Die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger sind eine optimierte Akkulaufzeit (nun bis zu sechs Stunden) und die Möglichkeit, die Brille nun gleich mit mehreren Geräten zu koppeln. Außerdem soll selbige fortan einen besseren Bass bereithalten und gleich in sieben neuen Designs aufwarten. Hierunter sind neben einem stylischen Carrera-Modell auch einige andere Leckerbissen, sodass ein jeder Interessent fündig werden dürfte.

Die Echo Frames verwenden übrigens keine Knochenleitungstechnologie, sondern kleine Lautsprechertreiber über den Ohren, die den Klang in die Ohren leiten, ohne sie zu verdecken. Angeblich soll sogar der Geräuschpegel der Umgebung hierdurch vermindert werden, das glaube ich selbst aber erst, wenn ich es in der Praxis erlebe.

Bei den Gläsern wird dir ähnlich viel Freiheit wie beim Design geboten, weswegen du beispielsweise auf Sonnenbrillengläser (inklusive UV400-Schutz), Blaulichtoptionen oder verschreibungspflichtige Alternativen zugreifen kannst. Noch ist keine Veröffentlichung für Deutschland angekündigt, das könnte sich aber ja noch ändern ...

Amazon Fire TV Sticks sowie Soundbars

6. Amazon Fire TV Stick 4K (2. Generation)

(Image credit: Amazon)

69,99 Euro

Verfügbar ab 18. Oktober (Vorbestellung ab sofort)

Wie bereits zum Monatsanfang prophezeit, so hat Amazon tatsächlich die beiden 4K-Modelle der Fire TV Sticks aktualisiert. Der Standard-Fire TV Stick 4K unterstützt fortan Wi-Fi 6 (mit kompatiblen Router) und ist dank aktualisiertem 1,7-GHZ-Quad-Core-Prozessors um bis zu 30 Prozent leistungsfähiger als die letzte Version.

Wie bisher kannst du deine Fernsehsendungen und Filme hiermit im schicken 4K Ultra HD mit Dolby Atmos Audio streamen oder aber auf Support von Dolby Vision, HDR, HLG wie auch HDR10+ bauen.

Noch aufregender ist allerdings das Versprechen der neuen "KI-gestützten Suche" des Fire TV. Mithilfe von Sprachbefehlen wird hiermit die Suche nach dem nächsten Wunschprogramm zum Kinderspiel und in der Demo zeigt man schon recht eindrucksvoll, wie detailreich eine solche ablaufen kann. Die neue Funktion wird im Laufe des Jahres als Software-Update für Fire TV-Produkte erscheinen.

7. Amazon Fire Stick 4K Max (2. Generation)

(Image credit: Amazon)

79,99 Euro

Verfügbar ab 18. Oktober 2023 (Vorbestellung ab sofort)

Wie bereits zum letzten Prime Day erwähnt, so ist der Fire Stick 4K Max von Amazon noch immer eines der besten Streaming-Geräte. Und eben hieran ändert sich auch mit der zweiten Generation nur wenig.

Im Gegenteil! Mit der überarbeiteten Fassung ist der 4K Max schneller und vielseitiger denn je, begeistert beispielsweise mit Wi-Fi 6E-Verbindung und niedriger Latent und hat sogar inzwischen doppelt so viel integrierten Speicherplatz, konkret 16 GB, zur Verfügung.

Neben der bereits erwähnten neuen, KI-gestützten Alexa-Sprachsuche verfügt der Max Stick auch über die "Fire TV Ambient Experience", womit der Amazon-Stick deinen TV in ein inteligentes Display (ähnlich wie bei StandBy unter iOS 17) verwandelt oder Kunstwerke bereithält. Amazon verspricht sogar die Kreation vom KI-generierten Augenschmaus, der, zumindest in der USA, noch bis Jahresende eingeführt werden soll.

8. Amazon Fire TV Soundbar

(Image credit: Amazon)

119,99 US-Dollar

Bestellung in der USA schon möglich, bisher noch keine Ankündigung für Deutschland und andere Länder wie UK oder Australien

Eine kleine Überraschung mit einem großen Haken.

Amazons neue Fire TV Soundbar ist eine echte Neuheit und will als günstige Option gerade diejenigen begeistern, die ihren TV (in Größen von 32 bis 50 Zoll) schon für kleines Geld einen ordentlichen Audio-Boost verpassen wollen.

Sicher, wie beim Preis zu erwarten war, ist die Soundbar mit zwei Lautsprechern und einer Ausgangsleistung von 40 Watt jetzt kein Sonos-, Bose- oder Hisense-Killer. Trotzdem verfügt sie aber über Support von Dolby- wie auch DTS-Audiofromaten und wird via HDMI Arc bequem an den Fernseher angeschlossen. Für Musikliebhaber steht sogar eine kabellose Bluetooth-Lösung bereit.

Doch was ist denn jetzt der Haken? Vorerst vor allem die Tatsache, dass die Soundbar eben nur für die Vereinigten Staaten bestätigt wurde und dort bereits vorbestellt werden kann. Ob und wann wir also in Deutschland eine entsprechende Option nachgereicht bekommen, scheint bisher ungewiss.

Doch beim erwartbaren Erfolg dieses Schmuckstücks ist wohl auch das letztgenannte Problem allenfalls eine Frage der Zeit ...

Sicherheit und Smart Home

9. Ring Stick Up Cam Pro

(Image credit: Amazon / Ring)

Battery Version: 179,99 Euro

Solar: 199,99 Euro

Plug-In: 179,99 Euro

Vorbestellung ab sofort, Veröffentlichung am 18. Oktober 2023

Amazon kaufte Ring im Jahr 2018 und die neueste Sicherheitskamera des Unternehmens, die ein Upgrade erhält, ist die vielseitige Ring Stick Up Cam, welche nun sogar ein Pro-Geschwisterchen hat.

Die Stick Up Cam-Serie kann wahlweise im Innen- oder aber Außenbereich eingesetzt werden. Da die meisten Leute sie aber draußen montieren, hat Ring beschlossen, die Pro-Version mit radargestützter 3D-Bewegungserkennung auf den Markt zu bringen (die gleiche Funktion, die schon bei der Ring Video Doorbell Pro 2 zu begeistern wusste).

Das bedeutet, dass du bestimmte Bereiche auswählen kannst, die die Stick Up Cam Pro mit ihrer 1080p HDR-Kamera überwachen soll. Außerdem bietet die neue Sicherheitslösung eine Zwei-Wege-Kommunikation, Dual-Band-Wi-Fi sowie Nachtsicht in Farbe. Ein vielversprechender Anwärter für den Titel der besten Sicherheitskamera also. Und in jedem Fall eine sinnvolle Option, um dein Eigenheim zusätzlich abzusichern!

10. Amazon Echo Hub

199,99 Euro

Bisher kein Veröffentlichungsdatum, Release wird aber zeitnah bekannt gegeben

Der Echo Hub könnte das Highlight von Amazons Launch-Event im September 2023 gewesen sein – insbesondere, wenn du dich nach einem Tablet zur Wandmontage und Smart-Home-Kontrolle sehnst.

Das 8-Zoll-Gerät mit Touchscreen erinnert ein wenig an eine abgespeckte Form des Echo Show, weiß aber durch eine umfangreiche Palette an unterstützter Software, Programmen sowie Bluetooth-Verbindungsoption mit so ziemlich jeder Smart-Home-Technologie gekonnt zu interagieren.

Konkret bedeutet das also, dass der Echo Hub als Dashboard für dein Zuhause fungieren kann, womit du beispielsweise auf deine Live-Kameras schaltest, dich via Alexa um die passende Beleuchtung kümmerst oder via "Kartenansicht" einen Blick auf noch aktive Geräte erhaschen kannst.

Wie der Echo Show 8 bietet auch der Echo Hub "Adaptive Content", womit die Anzeige entsprechend vergrößert oder verkleinert wird (und im Gegenzug mehr Details bietet), solltest du dich vom Echo Hub entfernen oder ihm nähern. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt auf diese Neuheit und freuen uns auf weitere Infos zum Release im Jahresverlauf.

11. eero Max 7

Image 1 of 2 (Image credit: Amazon) (Image credit: Amazon)

Preis: 699,99 Euro

Verfügbarkeitsdatum noch nicht offiziell bekannt, Release für Deutschland bestätigt

Wenn du einen High-End-Router mit Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten brauchst, dann könnte der neue Eero Max 7 dein neues Netzwerk-Kraftpaket werden.

Dass es sich hierbei durchaus um einen ernstzunehmenden Mesh-Router handelt, erkennt man bereits daran, dass er satte vier Ethernet-Ports bietet (zwei 10-GB-Ports und zwei 2,5-GB-Ports). Dank der Unterstützung von von Software wie Matter, Zigbee und Thread kann er außerdem auch als Smart Home Hub fungieren.

Highlight ist für mich aber die Unterstützung von gleich drei Funkbändern (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) sowie die Möglichkeit, mit nur einem Router gleich satte 2.500 Quadratmeter abzudecken. Damit ist grandiose Verbindungsqualität im ganzen Haus quasi schon garantiert!

Alexa

12. Alexa AI

(Image credit: Amazon)

Noch einen richtigen Kracher gibt es zum Abschluss in Form der Amazon Sprachassistentin Alexa, die ein großes KI-Upgrade erhält. Mit eben jenem, welches auf dem neuen Large Language Model (LLM) des Tech-Giganten basiert, bekommt Alexa nun also eine ChatGPT-gleiche Intelligenz verpasst und kann so besser denn je auf deine Wünsche eingehen.

Laut Amazon wird die Alexa AI "intuitiver, intelligenter und nützlicher" und weniger roboterhaft als jemals zuvor sein. Eine natürliche Interaktion mit der Sprachassistenz sei das Ziel und die ersten Infos hierzu glingen nicht minder vielversprechend. Mehr Komfort bietet zudem die Tatsache, dass du nun gleich mehrere Smart-Home-anfragen simultan stellen und verarbeiten lassen kannst, statt selbige mühsam nacheinander abzuarbeiten.

Dank einiger neuer Fähigkeiten, die von Tools wie Character.AI entwickelt wurden, soll sogar die Interaktion mit historischen Figuren möglich sein. Der einzige Nachteil: Noch ist das KI-gesteuert Upgrade lediglich als Preview für die USA angekündigt und wird dort schrittweise eingeführt. Wir wissen also noch nicht, wann eine finale Version endlich auch für die breite Nutzergemeinde zur Verfügung steht.

Eins scheint mir aber sicher: Das warten dürfte sich mehr als rentieren!