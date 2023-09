WhatsApp könnte nach ewiger Wartezeit endlich als iPad-App erscheinen

Es hat den Anschein, als würden WhatsApp-Nutzer endlich das bekommen, worum so viele von uns schon seit Monaten, gar seit Jahren gebeten haben: Beta-Tester haben nämlich bereits einen ersten Blick auf eine iPadOS-App-Version des Instant-Messaging-Dienstes werfen dürfen. Und aller Voraussicht nach bedeutet eben diese Entwicklung, dass wir wohl wirklich schon alsbald mit einer vollumfänglichen iPad-Version von WhatsApp rechnen können.

Screenshots von WABetaInfo offenbaren dabei, dass die App genauso aussehen dürfte wie auf unserem Smartphone – nur eben an den größeren Bildschirm des iPads angepasst. Weiterhin könnte es sein, dass man sogar mit derselben QR-Scan-Funktion zu Werke ist, um das Konto mit der App zu verbinden. Und auch die Liste der Kontakte auf der linken Seite sowie den jeweiligen Chats auf der rechten wird wohl so übernommen, wie man es bereits aus der Verwendung von WhatsApp Web gewohnt sein könnte.

Eine freudvolle Entwicklung, eine Frage bleibt aber dennoch: Was zum Teufel hat da so lange gedauert? Immerhin erfreut sich WhatsApp nunmehr schon Jahren einer gigantischen Beliebtheit und nachdem selbst Facebook Messenger und Instagram auf dem iPad zur Verfügung stehen, war dieser nächste Schritt doch längst überfällig!

Hat Meta womöglich etwas gegen iPads?

The Verge merkt bereits an anderen Stellen an, dass Meta noch nie begeistert davon war, iPad-Apps zu entwickeln – insbesondere Apps, die für iPads optimiert sind und nicht nur schnell portiert werden müssen. Und fairerweise muss man gestehen, dass diese Abneigung an einigen Stellen auch ersichtlich wird.

Schauen wir uns beispielsweise die Instagram-App auf dem iPad an, ist recht unschwer zu erkennen, dass es sich hierbei schlichtweg um eine vergrößerte Fassung der Smartphone-Applikation handelt, die in dieser Form ehrlich gesagt auch kaum brauchbar ist. Wir haben außerdem auch noch keine Threads-App für iPads ... aber wenn Meta so lange gebraucht hat, bis WhatsApp endlich auch für iPadOS angepackt wird, scheint das aktuell womöglich auch noch deutlich zu viel verlangt.

Man muss es sich wirklich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen: WhatsApp ist einer der beliebtesten und meistgenutzten Apps dieses Planeten und die iPad-Fassung wird schon seit Jahren sehnsüchtig herbei gewünscht. Aber was macht Meta? Lässt es erstmal Jahre schleifen, weil man nicht so recht mit dem Apple-Tablet warm wird. Na ja, ich will schlussendlich auch nicht meckern, denn immerhin können wir jetzt sagen: besser spät als nie ...