Der Geheimtipp zum Prime Day? Dieser Amazon Fire TV könnte der beste Deal sein!

Seit Ende 2022 hat Amazon vor allem im Fire TV-Segment zugelegt und so kann das Unternehmen inzwischen auch mit einer Reihe moderner Omni QLED 4K-Modell aufwarten. Mit dabei sind hier fortschrittliche Technologien wie ein Quantum Dot-Display oder aber eine Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler Dimmung.

Neben der Qualität weiß Amazon aber (gerade zum Prime Day 2023) vor allem mit einem unwiderstehlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu begeistern. Entsprechend kannst du dir den Fire TV Omni sowie weitere Angebote aus dem Amazon-eigenen TV-Sortiment schon heute zum Schnäppchenpreis sichern.

Aber solltest du beim preisgünstigen Omni QLED zuschlagen oder lieber auf die Deals von bekannten Konkurrenten wie Samsung, LG sowie Sony warten und dir damit mit Gewissheit ein Top-4K-Modell sichern? Genau diese Frage wollen wir im Folgenden klären und geben dir deswegen unsere ersten Erfahrungen mit dem QLED von Amazon zur Hand.

Top oder Flop? Wir kennen die Antwort!

Wahlweise in 43, 50, 55 oder 65 Zoll erhältlich (in Deutschland)

4K-Auflösung

Quantum Dot Display und Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung

Dolby Vision IQ und HDR10+

Adaptive Helligkeitsanpassung (automatische Anpassung in Abhängigkeit der Raumhelligkeit)

Fire TV Ambient Experience und Alexa Widgets

Sprachsteuerung über Alexa möglich

Kabellose Verbindung zu Amazon Echo-Geräten

Aktuell kannst du dir den Omni QLED von Amazon schon für unfassbare 349,99 Euro sichern (43 Zoll). Besonders ans Herz legen kann ich dir allerdings die 55-Zoll-Variante, wo selbige doch mit einem Hammerpreis von gerade einmal 499,99 Euro lockt und du hier noch mehr Vergnügen beim Genuss von 4K Inhalten auf Amazon Prime und Co. haben wirst!

Bildgenuss zum Sparpreis garantiert dir Amazon mit dem neuen Omni QLED Smart-TV. (Image credit: Future)

Ein paar Zahlen für alle TV-Liebhaber: Im hellsten Filmmodus kommt der TV bei genauesten Bildvoreinstellung auf einen durchschnittlichen Gammawert von 2,2. Die gemessene Spitzenhelligkeit mit Modus "Bright Movie" beträgt allerdings enttäuschende 329 Nits bei Standard-Dynamikbereichen und 477 bei einer HDR-Quelle.

Zum Vergleich: Budget-Alternativen wie der Roku Plus TV kommen hier bereits im Dark HDR-Modus auf 533 nits, während High-End-Alternativen wie der QN95C von Samsung Spitzenwerte von bis zu 2.000 nits erreicht und so bei jedem Lichtverhältnis die ein optimales Sehvergnügen garantiert.

Aber auch die Farbraumabdeckung könnte etwas besser sein, wo der Omni QLED von Amazon im Test des DCI-P3-Farbraums doch lediglich auf eine Abdeckung von 90,4 Prozent kommt und bei BT.2020 gerade einmal 66,4 abdeckt. Auch hier sind wir von ähnlichen Konkurrenten schon deutlich besseres gewöhnt.

Mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hertz ist der Omni QLED zudem nur bedingt für Gamer zu empfehlen. Wer sich nicht an 60 FPS in den meisten Titeln sorgt und einfach nur eine kostengünstige Option sucht, um den neuesten Triple-A-Gaming-Hit auf einem großen TV-Bildschirm zu genießen, wird keinesfalls enttäuscht. Wer allerdings jeden Frame benötigt, um in Shootern oder flotten Actiontiteln die Oberhand zu behalten, wird entlang der fehlenden 120-Hz-Unterstützung wohl etwas enttäuscht zurückbleiben. Immerhin ist aber zumindest der Input-Lag mit erträglichen 10 ms recht marginal (für das TV-Segment).

Stichwort Gaming: Immerhin ist aber auch der Support für Amazons Cloud-Gaming-Service Luna zugegen und auf Wunsch wird dir hierfür sogar ein hauseigener Luna Game Controller geboten. Womöglich zumindest ein kleiner Trost!

Der Omni QLED von Amazon könnte trotz kleinerer Mankos ein Preis-Leistungs-Tipp sein! (Image credit: Amazon)

Wie von den meisten LCD-Fernsehern mit entsprechender LED-Hintergrundbeleuchtung bereits bekannt sein dürfte, so neigen selbige dazu, in Bildkontrast und Farbsättigung zu verblassen, sollten sie nicht mittig platziert sein. Gleiches geschieht leider auch beim Amazon Fire TV Omni QLED, immerhin ist die Gleichmäßigkeit des Bildes bei der Anzeige von weißen sowie grauen Vollfeld-Testmustern aber überzeugend.

Mit lokaler Dimmung auf dem Preset "Hoch" kann der Fernseher zudem mit einem tiefen, soliden Schwarz punkten, obwohl auch hier einzelne "Blooming"-Artefakte in Abhängigkeit des dargestellten Inhalts nicht ausblieben. Für den entspannten Filmabend aber alles kein Beinbruch!

Filmabende sind übrigens ein gutes Stichwort. Hier kann der Omni QLED mit passendem Dolby Vision (IQ)-Support nämlich zweifelsfrei punkten und so leistet HDR sowie die solide Auswahl an Bildeinstellungsoptionen hervorragende Arbeit. Klar, im Vergleich zu Alternativen, die das doppelte oder gar mehr kosten, wirst du zweifelsfrei einen Unterschied merken. Insofern du dich aber nach dem Feierabend oder am Wochenende nur etwas berieseln lassen möchtest und eine kostengünstige Anschaffung suchst, um die neuesten Amazon Prime-Zugänge zu genießen, bist du hier an der richtigen Adresse!

The Amazon Fire TV home screen (Image credit: Future)

Amazon Menüführung 2.0

Das Fire TV Smart Interface wurde im Vorjahr überarbeitet und offeriert somit seit 2022 eine Reihe von Verbesserungen zur Suche oder Entdeckung neuer Inhalte.

Über eine zentrale "Navigationsleiste" kannst du zudem kinderleicht zwischen den einzelnen Profilen deiner Haushaltsmitglieder wechseln und demnach auf individuell eingerichtete App-Auswahlen und Empfehlungen zurückgreifen. Weiterhin bieten gleich vier HDMI-Eingänge genügend Raum für Spielkonsolen oder sonstige externe Quellen.

Für weiteren Komfort sorgt die flotte Einrichtung diverser Livestream-Kanäle, Anordnungsmöglichkeit deiner Streaming-Apps und Shortcut-Erstellung auf dem Startbildschirm. Alles bekannte Standards, die ich in ihrer Kombination aber auch beim Omni QLED nicht missen will.

Einzig die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Amazon-eigenes Gerät handelt, sickert häufiger einmal stark durch. Entsprechend musst du dich auf eine Vielzahl von Banneranzeigen für interne Angebote, die dir dein Prime-Abo fortlaufend schmackhaft machen, einstellen. Und ja, das kann mitunter echt nerven, anderseits unterscheidet sich der TV damit aber auch nicht von dem Großteil der restlichen Amazon-Produktfamilie ...

Und hier kommen wir womöglich auch schon zum größten Vorteil: die unkomplizierte Einbindung von Alexa und Co. Egal, ob du nun schon Besitzer eines Echo-Geräts bist oder aber einfach regelmäßig via Smartphone auf Alexa zugreifst, so dürfte dir in jedem Fall gefallen, dass der Omni QLED Hand in Hand mit Produkten sowie Diensten von Amazon arbeitet.

Bau dein Hi-Fi-System aus, nutze smarte Kontrolloptionen mithilfe von Alexa oder ziehe schlichtweg noch mehr Vorteile aus deinem Amazon Smart Home, wo du es doch preisgünstig mit einem Omni QLED abrunden kannst.

Werbung nervt ... und der Omni QLED erinnert mich nur allzu sehr daran, warum ich kein Free-TV mehr schaue! (Image credit: Future)

Solltest du dir jetzt ein neues Amazon Fire TV-Fernsehgerät zum Prime Day zulegen?

Bei einem Preis von gerade einmal wenigen hundert Euro gibt es nicht viel, was gegen den Erwerb des Omni QLED TVs von Amazon spricht. Klar kann er nicht mit den besten Mitbewerbern im Segment konkurrieren, für kleines Geld bekommst du hier aber dennoch erstaunlich viel Leistung geboten.

Empfehlen würde ich dir aber zweifelsfrei eine der größeren Varianten, wo doch die Vorzüge moderner Standards bei 55- oder 65-Zoll erst so richtig zur Geltung kommen dürften. Diese sind außerdem mit den üppigsten Rabatten versehen, weswegen du hier gut und gern mehrere hundert Euro sparen dürftest.

Doch ist der Preis allein entscheidend? Nicht immer! Bist du zum Beispiel leidenschaftlicher Gamer, gibt es sicher noch ein paar Alternativen, die sich entlang des Prime Day 2023 auftun und mit mehr Vorzügen für dein Lieblingshobby um deine Aufmerksamkeit sowie Geldbörse buhlen.

Und auch wer sich vom Omni QLED das wohl beste Bild oder gar die beste Audio-Qualität erhofft, der dürfte rasch enttäuscht werden und wäre mit einem unserer Allzeit-Favoriten wie dem LG C1 oder C2 für mehr Geld deutlich besser beraten.

Wer allerdings schon längst auf ein Amazon Smart Home zurückgreift, der Idee etwas abgewinnen kann oder schlichtweg eine billige Gelegenheit für den Umstieg auf QLED sucht, der ist mit dem Omni QLED von Amazon hervorragend beraten!