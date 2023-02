Die besten Gaming-TVs 2023 für PS5 und Xbox Series X

Included in this guide:

Editor's Note: Februar 2023 Dank der rekordverdächtig niedrigen Preise während der Verkaufssaison ist der LG C2 unserer Meinung nach immer noch der beste Gaming-Fernseher für die meisten Menschen. Seine Mischung aus Funktionen, Leistung und Bildqualität ist nach wie vor unschlagbar - und er ist mit Abstand die beste Option bei 50 Zoll oder darunter. Im mittleren Preissegment ist der Samsung Q80B eine ideale Option, wenn du einen hochwertigen Großbildschirm mit erstklassigen Gaming-Funktionen suchst, der nicht zu teuer ist. Matt Bolton, Chefredakteur - Entertainment

Die Suche nach dem besten Gaming-Fernseher ist die gleiche wie die Suche nach dem besten Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) für Filme oder Streaming. Du musst ein Gerät mit fantastischer Bildqualität, einem für dich passenden Budget und einer Größe finden, die gut in dein Wohnzimmer passt. Aber es gibt auch einige spezifische Anforderungen, die du beachten musst.

Wir von TechRadar haben im Laufe der Jahre viele TVs getestet und wissen, was einen guten Gaming-Fernseher ausmacht. Die besten davon müssen eine geringe Eingabeverzögerung haben, d.h. es gibt keine Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste und dem, was du auf deinem Bildschirm siehst. Die genauen Spezifikationen hängen natürlich von deinen Vorlieben ab und davon, was du dir leisten kannst. Aber im Allgemeinen ist ein Input Lag von unter 17 ms oder unter 15 ms für die meisten Spieler ausreichend.

Viele aktuelle TVs verfügen bereits über zahlreiche Gaming-Funktionen. Höherwertige Modelle, darunter viele der besten OLED-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab), eignen sich in der Regel hervorragend zum Zocken, egal für welches Modell du dich entscheidest. Aber Vorsicht: Einige der günstigsten Modelle verfügen nicht über den HDMI 2.1-Anschluss, den du brauchst, um die Next-gen-Konsolen PS5 oder Xbox Series X optimal nutzen zu können.

In unserem Guide findest du unsere Auswahl der besten Gaming-Fernseher für alle Konsolen und für verschiedene Budgets. Wir verraten dir auch, ob diese Bildschirme für bestimmte Konsolen besonders gut geeignet sind, damit du die beste Wahl für dich treffen kannst.

1. LG C2 Der beste Gaming-Fernseher insgesamt Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll Eingabeverzögerung: 6ms Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : HDMI-Forum, FreeSync, G-Sync HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (4) Pro + Wunderschönes 4K HDR-Bild + Dolby Vision Gaming-Modus + Vier HDMI 2.1 Anschlüsse Kontra - Kein HDR10+ - 42- und 48-Zoll sind nicht heller

Wenn du den besten Gaming-Fernseher und einen umwerfenden OLED-Bildschirm willst, dann ist der LG C2 eine Überlegung wert. Er übernimmt alles, was an unserem bisherigen Spitzenmodell, dem LG C1, gut ist, und fügt ein deutlich helleres Display (bei allen Modellen außer den 42- und 48-Zoll-Modellen) sowie eine verbesserte Verarbeitung und Farbsättigung hinzu. Vielleicht findest du das C1 zu einem günstigeren Preis, da es jetzt stark reduziert wurde, aber das C2 hat die bessere Ausstattung.

Während unseres Tests waren wir sehr beeindruckt von dem 4K OLED-Display, das einen atemberaubenden Schwarzwert und Dynamikumfang (den Unterschied zwischen den dunkelsten und hellsten Bereichen des Bildschirms) liefert - ideal für Gaming oder zum Anschauen von Boxsets. Im Gegensatz zu LCD-Fernsehern, die von hinten oder von der Seite beleuchtet werden, erzeugen die OLED-Pixel ihr eigenes Licht. Das bedeutet, dass du helle Highlights und dunkle Bereiche direkt nebeneinander haben kannst, ohne dass das Licht dazwischen durchdringt.

Für Gamer gibt es eine Menge zu entdecken: FreeSync, G-Sync und Standard-VRR sind sofort verfügbar. Mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und HDMI 2.1 können PS5- und Xbox Series X-Besitzer die maximale Auflösung und Bildrate aus ihrer neuen Hardware herausholen, während High-End-PC-Besitzer eine solide Option haben, wenn sie ihren PC über HDMI an ihren Fernseher anschließen möchten. Die neue Einstellung "Eingangsverzögerung verhindern", die auf eine unglaublich niedrige Verzögerung von 1,5 ms eingestellt werden kann, wird ebenfalls geschätzt.

Wenn es um Zukunftssicherheit für alle Konsolen und Gaming-PCs geht, gibt es nichts Besseres für den gleichen Preis: Er ist der beste Fernseher für Dolby Vision Gaming mit 120 Bildern pro Sekunde auch auf der Xbox Series X.

2. TCL 6-Series (US) Der beste günstige 4K-Fernseher für Gamer Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75 Zoll Eingabeverzögerung: 17.7ms Aktualisierungsrate: 60Hz VRR: Nein HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (2) Pro + Helles, farbenfrohes HDR + Unterstützt Dolby Vision Kontra - Verlust von dunkleren Details - Begrenzte Bewegungseinstellungen

Wenn du über ein großes Budget verfügst, gibt es auf dem Markt bessere 4K-Fernseher für Gaming. Wenn du aber nach einer günstigen Option suchst, nachdem du viel Geld für eine neue Konsole ausgegeben hast, brauchst du eine andere Möglichkeit.

Die TCL 6-Serie ist nicht nur eine fantastische Wahl für TV-Serien und Filme, sondern auch einer der besten Gaming-Fernseher, die du in dieser Preisklasse bekommen kannst. Sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist unübertroffen und seine Bildqualität wird dich - trotz einiger kleiner Mängel - für dein Geld wirklich beeindrucken.

Wir empfehlen ihn speziell für Gaming, denn er verfügt über drei HDMI 2.0-Anschlüsse mit HDCP 2.2, einen mit HDMI ARC, einen USB 2.0-Anschluss, einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen digitalen optischen Eingang sowie einen AV-Eingang, an den du deinen Standard-Composite-Eingang (rot-weiß-gelber Cinch) anschließen kannst - ideal für klassische Spiele oder ältere AV-Geräte. Ein weiterer HDMI-Anschluss wäre wünschenswert, aber drei HDMI-Anschlüsse sollten für alle AV-Enthusiasten da draußen ausreichen.

Die TCL 6er-Serie ist der beste Fernseher unter 1000 €. Mit Wide Color Gamut, Dolby Vision und einem Full-Array-Panel für nur 650 US-Dollar für den 55-Zoll-Fernseher 55R617 ist dies der preisgünstigste 4K-Fernseher, den wir Freunden, Familie und Lesern empfehlen. Mit anderen Worten: Wenn es einen 4K-Fernseher mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt gibt, dann haben wir ihn noch nicht gesehen.

3. Sony XR X90K Der beste günstige Fernseher für PS5-Besitzer Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75, 85 Zoll Eingabeverzögerung: 18ms Aktualisierungsrate: 120 Hz VRR : Ja HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 Pro + Tiefe Schwarztöne und gute Helligkeit + Starke HDMI 2.1-Gaming-Funktionen + Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra - Die Lichtleistung entspricht nicht der von Mini-LED-TVs - Bildausblendung bei weit außerhalb der Mitte gelegenen Sitzen - Zu einfache Fernbedienung mit fehlender Hintergrundbeleuchtung

Der Sony X90K ist ein Fernseher mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, der für sein Geld eine Spitzenleistung bietet. Er verfügt über eine Full-Array-LED-Hintergrundbeleuchtung, die lokal gedimmt werden kann. Das Ergebnis sind tiefe Schwarztöne. In Kombination mit den Quantum-Dots des LCD-Panels werden Helligkeit und Farben verbessert - auch wenn er nicht der hellste Fernseher auf dem Markt ist.

Die X90K-Serie liefert tiefe, detailreiche Schwarztöne für Filme, und seine Spitzenhelligkeit ist hoch genug, um ihn auch für Sportübertragungen am Tag geeignet zu machen.

Aufgrund seiner fantastischen Auswahl an Gaming-Funktionen ist er jedoch besonders gut zum Zocken geeignet, weshalb er in dieser Liste an dritter Stelle steht. Neben der 4K/120Hz-Videounterstützung (die nur an zwei der vier HDMI-Eingänge des Geräts verfügbar ist) verfügt er über eine variable Bildwiederholrate (VRR) und einen automatischen Latenzmodus (ALLM). Die von unserem 4K-Testgerät gemessene Eingangsverzögerung betrug 13,8 ms - ein sehr gutes Ergebnis.

Die X90K-Fernseher sind auch perfekt für die PlayStation 5 geeignet. Das bedeutet, dass beim Anschluss an die Gaming-Konsole des Unternehmens die Funktion Auto HDR Tone Mapping und der Auto Genre Picture Mode aktiviert werden, die das Bild für das Gaming optimieren.

Dies ist ein großartiger Gaming-Fernseher, vor allem für den Preis, und selbst wählerische Zuschauer sollten mit der hier gebotenen Leistung zufrieden sein.

4. Samsung Q80B Der beste Gaming-Fernseher der Mittelklasse mit vier HDMI 2.1 Anschlüssen Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Verfügbare Größen: 50, 55, 65, 75, 85 Zoll Eingabeverzögerung: 10.2ms Aktualisierungsrate: 120 Hz VRR : FreeSync Premium Pro, variable Bildwiederholfrequenz (VRR) HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (4) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Samsung Shop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Breite Farben und hervorragende Bilddetails + 4k 120Hz HDMI-Unterstützung + Tizen Smart TV Kontra - Kein Dolby Vision - Backlight Blooming

Der Samsung Q80B ist ein preisgünstiger 4K QLED-Bildschirm der Mittelklasse, der unserer Meinung nach ein fantastischer Allrounder ist, da er sich gut für den täglichen Fernsehkonsum eignet und Gaming mit hoher Bildrate unterstützt.

Der Q80B befindet sich direkt unter den Mini LED Neo QLED-Modellen der Marke und bietet stattdessen eine konventionelle Full Array-Hintergrundbeleuchtung. Das bedeutet, dass er nicht die Schwarzwertleistung oder die HDR-Präzision seiner teureren Kollegen bietet.

Mit vier HFR-kompatiblen (High Frame Rate) HDMI-Eingängen, einer nützlichen Game Bar-Benutzeroberfläche und einer ausgefeilten smarten Heimschnittstelle werden sich jedoch nur echte Cineasten zu kurz kommen.

Der herausragende Game Hub von Samsung, ein ganzseitiges Portal für Streaming-Dienste für Spiele, macht deutlich, dass die Hauptattraktion des QLED in diesem Bereich liegt. Schließlich ist der QLED-Bildschirm unempfindlich gegen Einbrennen, was sich positiv auf entspannte Gaming-Sessions auswirkt. Der Samsung verfügt außerdem über vier HDMI-Anschlüsse, die alle eine 4K 120Hz-Wiedergabe unterstützen. Außerdem unterstützt er ALLM (Auto Low Latency Mode), Nvidia G-Sync und FreeSync Premium Pro für Gaming.

Die Bildqualität ist ebenfalls beeindruckend, vor allem, wenn du einen hellen Raum betrittst, und der Klang ist gut genug, um von der Anschaffung einer zusätzlichen Soundbar abzusehen.

5. Samsung QN85B Der beste Mini-LED-Gaming-Fernseher mit voller HDMI 2.1-Unterstützung Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75, 85 Zoll Eingabeverzögerung: 5.8ms (4k/120Hz) Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : FreeSync, Gsync ALLM: Ja HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (4) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Samsung Shop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Helle und farbenprächtige Bilder + Vier HDMI 2.1 + Sehr geringe Verzögerung Kontra - Der Kontrast ist nicht so gut wie bei OLED - Kein Dolby Vision

Wenn du auf der Suche nach einem Fernseher in OLED-Qualität und HDMI 2.1-Unterstützung zu einem angenehmen Preis bist, stellen wir dir den Samsung QN85B vor. Es ist ein Mini-LED-Display, das eine unglaubliche Helligkeit liefert, eine für einen Fernseher dieser Größe außergewöhnlich geringe Verzögerung bei der Eingabe hat und beeindruckendes HDR liefert, auch wenn Samsung wie üblich auf Dolby Vision verzichtet.

Mit HDMI 2.1-Unterstützung über alle vier HDMI-Eingänge, Kompatibilität mit 4K 120Hz und Unterstützung für ALLM, VRR und FreeSync Premium Pro ist der QN85B bestens gerüstet, um das Beste aus einer Next-gen Konsole herauszuholen. Und wenn du die bereits erwähnte beeindruckende Helligkeit, die sichere Bewegungsverfolgung und die breite Farbpalette hinzunimmst, beweist er genau das. Zumindest größtenteils. Der Gaming-Modus ist fantastisch schnell, aber du verlierst ein wenig an Kontrast und hast einen leichten Anstieg des Weißtonanteils zu verzeichnen.

Dies ist ein spektakulärer Fernseher für alle Arten von Unterhaltung. Der Kontrast ist für einen LED-Fernseher hervorragend und das Panel ist sehr hell und hat eine breite und überzeugende Farbpalette. Die Bildverarbeitung führt nicht zu seltsamen CGI-Ergebnissen, wie es bei manchen Prozessoren der Fall ist, und das IPS-Panel hat einen ausreichend großen Betrachtungswinkel. Und wenn du dich von wirklich alten Serien fernhältst, ist das Upsampling hervorragend.

Der Ton in Samsung-Fernsehern ist nicht immer der beste, aber dieser ist besser als die meisten: Mit vier Lautsprechern und 60 W Leistung - und Q-Symphony-Kompatibilität mit Samsung-Soundbars, die die TV-Lautsprecher als Teil eines größeren Surround-Systems nutzen - ist er gut. Wir würden uns zwar etwas mehr Details wünschen, aber da wir meist über Soundbars oder AV-Receiver hören, ist das für uns kein Grund zur Beanstandung.

6. Sony A80K Ein OLED-Gaming-Fernseher mit atemberaubender Bildqualität - perfekt für die PS5 Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 77 Zoll Eingabeverzögerung: 12ms Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : HDMI-Forum HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (2) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Conrad Electronic DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Tiefe Schwarztöne und satte, präzise Farben + Volle HDMI 2.1-Funktionen plus PS5 Tone Mapping Kontra - Nicht so hell wie andere High-End-Fernseher - Keine HDR10+ Unterstützung

Dieser OLED-Fernseher der Mittelklasse von Sony bietet einen weniger fortschrittlichen Bildschirm als der High-End-Fernseher Sony A95K, verfügt aber dennoch über die besten Bildverarbeitungs- und - für uns ganz wichtig - Gaming-Funktionen.

Er bietet 4K 120Hz und VRR-Unterstützung über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse mit einer sehr niedrigen Latenz von 12 ms, als wir ihn getestet haben. Der Fernseher ist Teil des Perfect for PS5 TV-Programms von Sony und unterstützt Auto HDR Tone Mapping mit der Konsole. Das bedeutet, dass die PS5 ihre HDR-Ausgabe genau an die Fähigkeiten des Bildschirms anpasst, damit du immer das beste Bild bekommst.

Dabei verlässt sie sich nicht nur auf ihre Gaming-Funktionen. In unseren Tests waren wir von der Bildqualität sehr beeindruckt: "Der Sony A80K bietet alles, was du von einem OLED-Fernseher erwartest, z. B. detaillierte Schwarztöne und gut gesättigte Farben, sowie die Acoustic Surface Audio+ Technologie von Sony". Letzteres bedeutet, dass er so gut klingt, dass du nicht auch noch für eine Soundbar bezahlen musst.

Er ist nicht so hell wie der LG C2 oder die höherwertigen LED- und Mini-LED-Fernseher hier, aber er bietet ein unendliches Kontrastverhältnis und ist in der Lage, "echtes Schwarz" zu zeigen, was bedeutet, dass wir bei 0 nits gemessen haben, als er Schwarz zeigen sollte. Absolut nichts. Das ist sehr beeindruckend und eignet sich hervorragend für stimmungsvolle Spiele oder Filme in HDR. Es ist schade, dass HDR10+ für Filme fehlt, aber das ist okay. Es gibt Dolby Vision HDR-Unterstützung, und das ist das Wichtigste.

Wenn du eine PS5 hast und einen OLED haben willst, der das Beste aus ihr herausholt, ist dies eine ausgezeichnete Wahl.

7. Samsung S95B Das beste QD-OLED für herausragende Optik Our expert review: Average Amazon review: (Öffnet sich in einem neuen Tab) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65 Zoll Eingabeverzögerung: >10ms Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : HDMI-Forum, AMD FreeSync HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (4) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Samsung Shop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei cyberport DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Unglaubliches, ultra-schlankes Design + Bahnbrechende Bildqualität Kontra - Keine Unterstützung von Dolby Vision - Unfreundliches Smart TV Interface

Das QD-OLED-Display von Samsung kombiniert die berühmten selbstemittierenden Eigenschaften von OLED mit dem Helligkeits- und Farbumfangspotenzial von QLED und liefert eine hervorragende Bildqualität und außergewöhnliche Helligkeit mit besseren Schwarztönen und Kontrast als die meisten Nicht-OLED-Displays. Mit ein wenig Optimierungsarbeit bietet er eine Kombination aus Helligkeit, Schwarztiefe, Kontrast und Farbe, die wir bei einem Consumer-Gerät noch nicht gesehen haben.

Es gibt vier HDMI-Anschlüsse, die alle 4K mit 120 Hz, variabler Bildwiederholrate und automatischer Umschaltung des Modus mit niedriger Latenz unterstützen, die jetzt für Xbox Series X, PS5 und PC-Gamer mit den neuesten Premium-Grafikkarten von Nvidia und AMD (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügbar sind. Diese hochmodernen HDMI-Anschlüsse werden durch drei USB-Anschlüsse sowie Bluetooth- und Wi-Fi-Netzwerkoptionen unterstützt. Das eingebaute Soundsystem ist für ein so schlankes Gerät sehr beeindruckend, mit Dolby Atmos und Samsungs Object Tracking Technologie für positionsabhängigen Ton.

Wie fast alle Samsung-Fernseher heutzutage unterstützt der S95B das "Standard"-Format HDR10, das Live-Stream-freundliche HLG-Format und Samsungs eigenes HDR10+-Format, das zusätzliche szenenweise Daten enthält, die kompatible Fernsehgeräte nutzen können, um bessere HDR-Bilder zu liefern. Samsung unterstützt jedoch weiterhin nicht das Premiumformat Dolby Vision HDR - obwohl mehr Inhalte in Dolby Vision als in HDR10+ verfügbar sind.

Außerdem sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich um das Modell diverse Kontroversen (Öffnet sich in einem neuen Tab) ranken, die etwa mit der tatsächlich erreichbaren Helligkeit zu tun haben.

8. Samsung QN95A Neo QLED TV (UK) Eine Neo QLED-Option für großartige Bilder und beeindruckenden Sound Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65, 75 Zoll Eingabeverzögerung: >10ms Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : HDMI-Forum, AMD FreeSync HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (4) Pro + Hervorragende Bildqualität + Beeindruckendes Soundsystem Kontra - Kein Dolby Vision oder Atmos - Freeview Play wäre schön

Der Samsung QN95A war letztes Jahr das neue Topmodell des Neo QLED 4K-Fernsehers und ist der erste Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Er ist etwas teurer als die meisten Modelle in dieser Liste - aber wenn du das Geld hast, kannst du ihn als gut ausgestatteten HDMI 2.1-Fernseher für Gaming nutzen.

Der QN95A verfügt über eine Reihe von innovativen Gaming-Funktionen, die Besitzer von Next-gen-Konsolen begeistern werden. Sie alle sind Teil der Slim One Connect Box, die mit dem QN95A geliefert wird.

Die Box verfügt über vier HDMI-Eingänge, von denen einer (HDMI 3) eARC unterstützt. Alle HDMI-Eingänge sind in der Lage, 4K/120Hz, VRR und ALLM verarbeiten. Obwohl es sich nicht um vollständige HDMI 2.1-Verbindungen handelt, bieten sie eine ausreichende Bandbreite, so dass dieser Fernseher eine gute Wahl für Next-gen-Gamer ist, die die Vorteile ihrer neuen Konsole voll ausschöpfen wollen.

Wir waren sehr beeindruckt von den Ergebnissen, die hervorragende Standard-Definition-Videos und HDR mit tiefen, soliden Schwarztönen und beeindruckend hellen Lichtern umfassten. Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Fernsehern lieferte die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ihre Bilder ohne offensichtliche Lichtblüten oder den Verlust von Schattendetails, und die Quantum-Dot-Technologie liefert ebenfalls eine beeindruckende Sättigung und Farbtreue. Auch das Soundsystem hat uns gefallen: Das OTS+-Audiosystem in diesem 120Hz-Fernseher sorgt für einen beeindruckenden 4.2.2-Kanal-Sound bei deinen Spielen.

9. Sony XR-A95K Das Beste für erstaunliche Bildqualität Our expert review: Spezifikationen Verfügbare Größen: 55, 65 Zoll Eingabeverzögerung: 8.5ms Aktualisierungsrate: 120Hz VRR : Ja HDMI-Anschlüsse (HDMI 2.1): 4 (2) Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei EURONICS DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Atemberaubende Bildqualität + Außergewöhnliche Verarbeitung und Design + Guter Sound direkt nach dem Auspacken Kontra - Nur 2 HDMI 2.0 Anschlüsse - Keine HDR10+ Unterstützung - Nicht ganz so hell wie erhofft

Als wir den Sony A95K, das Next-gen QD-OLED-Fernseher-Topmodell von Sony, getestet haben, waren wir so beeindruckt von dem Bild, dass wir sagen würden, er liefere die wohl schönsten Bilder, die wir je von einem Fernseher gesehen haben.

Das ist keine Übertreibung. Dank der Kombination aus dem exzellenten Cognitive XR-Prozessor und dem neuen Quantum-Dot-OLED-Bildschirm ist die Bildqualität wirklich herausragend, und obwohl Konkurrenten wie der 65-Zoll-Fernseher Samsung S95B ein fantastisches Erlebnis bieten, ist dieser Fernseher allein wegen des Bildes unsere erste Wahl.

Gamer kommen hier auch voll auf ihre Kosten, denn er bietet 4K-Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und variable Bildwiederholraten. Der Sony A95K unterstützt außerdem "Perfect for PlayStation 5", eine exklusive Funktion, die in die neuesten Sony-Fernseher integriert ist und die Nutzung der PS5 noch intensiver und nahtloser macht.

So optimiert die Konsole zum Beispiel automatisch die HDR-Ausgabeeinstellungen für Spiele auf der Grundlage des angeschlossenen Sony-TVs, während der Auto-Genre-Bildmodus im Wesentlichen eine Sony-eigene Version des HDMI 2.1-Features Auto Low Latency Mode ist, mit dem Fernseher automatisch zwischen den Bildeinstellungen für Spiele mit niedriger Latenz umschalten können, wenn eine Konsole oder ein PC zwischen Spiel- und Videoquellen umschaltet.

Leider verfügt er nur über zwei HDMI 2.0 Anschlüsse. Für normale Verhältnisse ist das in Ordnung, aber für einen High-End-Fernseher mit einem horrenden Preisschild ist das zu wenig. Außerdem gibt es keinen 4K 120Hz Dolby Vision Gaming-Modus für Xbox-Benutzer und du kannst Dolby Vision von keiner Quelle genießen, wenn du nicht die entsprechende Einstellung im HDMI-Setup-Menü wählst.

So wählst du den besten Gaming-Fernseher Bei der Wahl des besten Gaming-Fernsehers für dich gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Spielmodus und niedrige Latenz: Die Latenzzeit ist die Zeit, die zwischen der Übertragung eines Bildes von der Konsole und der Anzeige auf dem Bildschirm vergeht. Moderne Fernseher verarbeiten die Bilder, um sie besser aussehen zu lassen, aber das braucht Zeit. Das bedeutet, dass es eine Verzögerung zwischen Tastendruck am Controller und dem Ergebnis gibt - das ist bei schnellen Spielen nicht ideal. Alle Fernsehgeräte verfügen jetzt über einen Spielmodus oder etwas mit einem ähnlichen Namen, der die Verarbeitung reduziert und damit die Latenzzeit verringert. HDMI 2.1: Die neueste und beste Technologie für HDMI-Anschlüsse, die ALLM, 4K 120Hz und VRR unterstützt. ALLM: Der Auto-Low-Latency-Modus ist eine neuere Funktion, bei der die Konsolen dem Fernseher mitteilen können, dass er automatisch in den Gaming-Modus schaltet - du musst ihn also nicht mit der Fernbedienung einstellen. 4K 120Hz: Das bedeutet, dass ein Fernseher seinen Bildschirm bis zu 120 Mal pro Sekunde aktualisieren kann, während er immer noch eine 4K-Auflösung anzeigt. Günstigere Fernseher aktualisieren eher mit 60 Mal pro Sekunde. Du kannst auch 4K-Fernseher der Mittelklasse finden, die mit 120 Hz auffrischen, aber nicht mit HDMI 2.1 ausgestattet sind und daher nur Full HD-Auflösung mit 120 Hz oder 4K mit 60 Hz anzeigen können. VRR: Variable Refresh Rate (variable Bildwiederholrate) bedeutet, dass der Fernseher die Geschwindigkeit, mit der der Bildschirm aktualisiert wird, mit der aktuellen Framerate deines Spiels synchronisiert. Das bedeutet, dass Spiele nicht auf 30, 60 oder 120 Bilder pro Sekunde fixiert sind, um Tearing zu vermeiden. Es gibt drei Arten von VRR: HDMI-Forum, FreeSync und G-Sync. HDMI-Forum VRR: Diese Funktion wird sowohl von der PS5 als auch von der Xbox Series X unterstützt und ist offizieller Bestandteil der HDMI 2.1 Spezifikation. Die meisten Fernsehgeräte mit HDMI 2.1 unterstützen es. AMD FreeSync: Diese Funktion wird von der Xbox Series X und AMD-Grafikkarten auf dem PC unterstützt. Es ist bei Fernsehern ziemlich häufig zu finden, auch bei einigen ohne HDMI 2.1. Nvidia G-Sync: Diese Funktion wird von Nvidia-Grafikkarten auf dem PC unterstützt, aber nicht von Konsolen. Auch bei Fernsehern ist es eher selten zu finden, aber es kommt vor.

Ist ein Fernseher gut für PC-Gaming? Wir haben festgestellt, dass Gaming-Fernseher fantastische Begleiter für deine Spielekonsolen sind, aber was ist, wenn du am PC spielst? Es hat sicherlich seinen Reiz, grafikintensive PC-Spiele auf einem großen Bildschirm zu spielen, aber wie sieht das in der Praxis aus? Ein Gaming-Fernseher kann zwar einen PC-Gaming-Monitor ersetzen, aber du musst sicherstellen, dass dein PC mit der Auflösung zurechtkommt. 4K-Bildschirme beanspruchen die Ressourcen deines PCs natürlich stärker, da sie eine viel höhere Bildqualität bieten. Wenn dein PC auf der Höhe der Zeit ist, wirst du auch auf einem größeren Bildschirm ein flüssiges 4K-Erlebnis haben. Wenn nicht, musst du dein Spiel vielleicht auf eine niedrigere Auflösung wie 1440p oder 1080p umstellen. In diesem Fall kann dein Gaming-Fernseher das nötige Upscaling vielleicht nicht so gut bewältigen. Das führt dazu, dass das Bild aufgrund der Größe des Fernsehers im Vergleich zu einem Monitor unschärfer ist als beabsichtigt. Es ist also ein zweischneidiges Schwert und hängt fast ausschließlich davon ab, wie leistungsstark dein PC ist. Wenn du über die nötigen High-End-Komponenten verfügst, kann PC Gaming auf einem Fernseher wunderbare Ergebnisse liefern. Wenn das nicht der Fall ist, ist es besser, auf einem kleineren Monitor zu spielen, der ein schärferes und saubereres Bild liefert.

Wie viel kostet ein Gaming-Fernseher? Die Preise für Gaming-Fernseher variieren stark und hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. 4K-Gaming-Fernseher sind heutzutage sehr verbreitet und können schon für 300 € gekauft werden. Natürlich bekommst du mit einem Fernseher zu diesem Preis nur eine sehr grundlegende Ausstattung, mit einer Größe von etwa 43 Zoll und möglicherweise ohne Feinheiten wie HDR (High Dynamic Range), das eine viel größere Farbskala bietet. Es gibt viele günstige 4K-Gaming-Fernseher, aber wenn du das bestmögliche Erlebnis haben willst, solltest du dir einen 4K-Gaming-Fernseher wie den LG C1 zulegen, der großartiges HDR und eine der geringsten Verzögerungen bei der Eingabe bietet, die wir je gesehen haben. Natürlich sind die Topmodelle von LG nicht ganz billig und du musst mit einem Preis von etwa 1.499 € rechnen. Und das ist nur für das kleinste verfügbare Modell in jeder Region.

Brauche ich einen 8K Gaming-Fernseher? Die kurze Antwort? Nein. Auch wenn 8K-Spiele in greifbarer Nähe sind und die Konsolen PS5 und Xbox Series X diese Fähigkeit bereits integriert haben, besteht kein unmittelbarer Bedarf an einem 8K-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) für Gaming. Entwickler sind noch dabei, die 4K-Leistung in den Griff zu bekommen und generell werden in den nächsten Jahren andere Bildspezifikationen wie eine hohe Bildrate (60fps, 120fps) wichtiger sein. Im Jahr 2025 wird die Antwort vielleicht anders lauten, aber im Moment denken wir, dass du mit den oben aufgeführten 4K Gaming-Fernsehern gut zurechtkommst.

Warum können Sie TechRadar vertrauen? Unsere Experten verbringen Stunden damit, Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu vergleichen, damit Sie das Beste für sich auswählen können. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir testen.

Wenn du die technischen Daten und die Marketingaussagen der TV-Hersteller liest, dann versprechen sie oft zu viel von dem, was der Fernseher wirklich kann. Deshalb haben wir alle besten Gaming-Fernseher in dieser Liste ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass sie gut funktionieren und ihre Next-gen Gaming-Spezifikationen erfüllen.

Das bedeutet, dass wir die offiziellen Angaben der TV-Hersteller, wie z. B. die Eingangsverzögerung oder die Bildwiederholrate, veröffentlichen und dir dann selbst sagen, ob der Fernseher diese Angaben in der Praxis erfüllt.

Um das zu erreichen, testen wir Fernseher mit verschiedenen Inhalten. Natürlich steht in diesem Guide das Next-gen Gaming im Vordergrund, aber wir gehen davon aus, dass du auch wissen willst, wie Filme und Serien aussehen.

Das bedeutet, dass wir nicht nur auf die wichtigsten Eigenschaften eines Gaming-Fernsehers wie Bildwiederholrate und HDMI-Anschlüsse achten, sondern auch auf eine gute Bildqualität, leuchtende Farben und Betrachtungswinkel, die für alle Räume geeignet sind.

Der Sound ist bei den meisten Gaming-Fernsehern weniger wichtig, da du das beste Erlebnis mit Kopfhörern oder einer Soundbar hast. Deshalb haben wir uns auch angeschaut, wie es war, diese Fernseher ohne zusätzliche Geräte zu hören.

Da wir im Laufe der Jahre viele Fernseher getestet haben - und viele der besten Gaming-Fernseher -, werden alle unsere Tests nicht isoliert durchgeführt, sondern berücksichtigen die Leistung und die technischen Daten jedes Fernsehers, der vor uns getestet wurde.

Du fragst dich vielleicht, warum du einen speziellen Gaming-Fernseher brauchst. Genügt nicht auch ein normaler Fernseher für diese Aufgabe?

Sicher, jeder alte HD- oder 4K-Fernseher kann die von einer Spielekonsole gesendeten Bildinformationen anzeigen, solange er über einen HDMI 2.0-Anschluss verfügt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum es sich lohnt, einen Fernseher mit speziellen Gaming-Spezifikationen zu kaufen, um dein Spiel in Bezug auf Aussehen, Klang und Gefühl wirklich zu verbessern.

4K-Auflösung

Wenn du auf der Suche nach einem der besten Fernseher für Gaming bist, ist 4K die Grundvoraussetzung. PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben ihre Inhalte alle in 4K aus und selbst die Xbox One S tut das, was durch ein überraschend gutes integriertes Upscaling erreicht wird. Die PS4 Pro gibt ihre Spiele ebenfalls in 4K aus, wobei eine Mischung aus Upscaling und In-Game-Enhancement zum Einsatz kommt. Die Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) hingegen gibt ihre Spiele nur in HD an einen Fernseher aus, obwohl es Gerüchte über eine mögliche 4K-Aktualisierung gibt.

Handhabung der Bildrate

Jetzt, wo Spiele in nativer 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, solltest du sicherstellen, dass dein Fernseher über die neuesten HDMI-Anschlüsse verfügt. Wenn er nicht mindestens eine HDMI-Buchse hat, die der Spezifikation v2.0a entspricht, kann er keine 4K-Auflösung mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde empfangen.

Glücklicherweise sind inzwischen viel mehr 4K-Fernseher mit HDMI 2.0a-Anschlüssen ausgestattet, aber es lohnt sich trotzdem, darauf zu achten - vor allem, wenn du einen besonders günstigen Fernseher kaufst.

Der neue HDMI 2.1-Standard wird zweifelsohne mit der Zeit zum Maßstab für High-End-Gaming werden, aber es ist noch nicht abzusehen, dass er wirklich in allen handelsüblichen Geräten zum Einsatz kommt.

Hoher Dynamikbereich (und hohe Spitzenhelligkeit)

Neben 4K gibt es auch die HDR-Technologie (High Dynamic Range). Sie liefert Bilder mit einem viel größeren Lichtbereich als die Bilder mit dem Standard-Dynamikbereich, mit denen wir seit Jahrzehnten leben, um die Bilder auf unseren Bildschirmen so darzustellen, wie unsere Augen die reale Welt sehen.

Hier ist die Xbox Serie X im Vorteil, denn sie verfügt über eine Auto-HDR-Funktion, die selbst bei SDR-Spielen, die nicht speziell für den hohen Dynamikbereich remastered wurden, ein wenig HDR-Zauber anwendet. Die PS5 sowie Konsolen der letzten Generation wie die PS4 und die Xbox One können Spiele, die dieses Format unterstützen, in HDR darstellen.

Die meisten Leute würden sagen, dass HDR mehr Wirkung hat als 4K, vor allem bei kleinen Fernsehern. Das einzige Problem ist, dass HDR einen Fernseher stark beansprucht, da es sowohl eine viel höhere Helligkeit als SDR als auch einen besseren Kontrast erfordert, damit die zusätzliche Helligkeit und die tieferen Schwarztöne gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden können.

Viele Filme und Spiele zielen auf 1.000 nits oder mehr für ihre hellsten Elemente ab. Wenn du also einen Fernseher hast, der weniger hell ist, wird er das volle Potenzial von HDR nicht ausschöpfen. Das gilt vor allem für Videospiele, bei denen die Kontraste der Grafiken oft stärker sind als im "echten Leben".

Bittiefe

Wenn du über HDR nachdenkst, solltest du auch über die Bittiefe deines Gaming-Fernsehers nachdenken. Für ein optimales HDR-Erlebnis brauchst du einen 10-Bit-Bildschirm, der 1024 Werte für jede RGB-Farbe unterstützen kann - andernfalls bekommst du eine schlechtere Farbwiedergabe und möglicherweise auch Farbstreifen, wo du eigentlich subtile Übergänge sehen solltest. Die meisten Premium-HDR-Fernseher sind heutzutage 10-Bit-fähig, aber am erschwinglichen Ende des TV-Marktes ist das noch lange keine Selbstverständlichkeit.

Xbox- und PlayStation-Konsolen ermitteln automatisch die Bittiefe deines Fernsehers und wählen entsprechend die optimale HDR-Videoausgabe. Bei den Xbox-Modellen findest du im Menü "Erweiterte Videoeinstellungen" unter "4K TV Details" sogar eine Beschreibung der Fähigkeiten deines Fernsehers.

Um es klar zu sagen: Es ist durchaus möglich, dass ein 8-Bit-Fernseher eine gute HDR-Farbleistung liefert, wenn er über eine starke Videoverarbeitungs-Engine verfügt - aber 10-Bit-Panels haben sicherlich einen unmittelbaren Vorteil.

Ein weiterer Punkt ist, dass einige Fernseher - darunter auch High-End-Modelle von Samsung - 12-Bit-Farbmanagement und -Verarbeitung unterstützen, obwohl ihre Panels nur 10-Bit haben. Bei Xbox-Konsolen gibt es in den Einstellungen für die Videotreue Farbtiefe-Felder, mit denen du die maximale Bitleistung für deinen Fernseher auswählen kannst.

Farbreinheit

Eine weitere fortschrittliche, aber wichtige Einstellung für die ultimative Gaming-Grafik ist das Chroma Subsampling.

Dieser Begriff der Videokomprimierung bezieht sich auf die Farbreinheit eines Fernsehers und wird normalerweise in Begriffen wie 4:4:4 und 4:2:0 angegeben. Diese Zahlen geben an, von wie vielen Pixeln in der oberen und unteren Reihe die Farbe abgetastet wird, wenn zwei Reihen mit je vier Pixeln vorhanden sind. Bei 4:2:0 wird die Farbe zum Beispiel aus zwei Pixeln in der oberen Reihe und aus keinem Pixel in der unteren Reihe abgetastet.

Daraus folgt, dass die Farbwiedergabe umso reiner ist, je größer die Zahlen sind, da es weniger "Schätzungen" darüber gibt, wie die Farben aussehen sollten. Das Problem ist, dass die volle 4:4:4-Farbunterstützung eine Menge zusätzlicher Bilddaten erfordert und daher nicht von den HDMI-Anschlüssen oder der Verarbeitung aller Fernseher bewältigt werden kann.

In der Tat sind die Unterschiede in der Bildqualität zwischen 4:4:4 und 4:2:2 oder sogar 4:2:0 in der Regel nicht so groß. Bei Gaming-Grafiken können sie jedoch deutlicher ausfallen als bei Videos. Es lohnt sich also, zu prüfen, was der Fernseher, den du kaufen möchtest, unterstützt - auch wenn diese Informationen nicht regelmäßig in den Spezifizierungslisten für Fernseher zu finden sind. Die neuesten Konsolen sind ziemlich gut darin, die optimale Chroma-Unterabtastung zu erkennen, die ein Fernseher unterstützen kann, und passen ihre Ausgaben automatisch daran an.

Bei einigen Fernsehern kann es jedoch zu Problemen mit dem "Handshaking" kommen. Deshalb bieten die Heimkonsolen in den Menüs für die Videoausgabe in der Regel Optionen zur Begrenzung der Unterabtastung an ("Enable 4:2:2" bei der Xbox One S und 2160 YUV4:2:0 bei der PS4 Pro).

Surround-Sound

Das Sounddesign war schon immer ein wesentlicher Bestandteil eines großartigen Gaming-Erlebnisses. Mit dem Aufkommen des Surround Sound Gaming wird es jedoch auf eine neue Ebene gehoben. Die Xbox Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Xbox Series X unterstützen sogar Dolby Atmos, das einen Höhenkanal und eine "objektbasierte" Präzision für die Klangbühne einführt.

Achte darauf, ob die Lautsprecher nach vorne gerichtet sind (dann hast du fast immer einen direkteren, sauberen Klang), auf die Nennleistung, auf einen speziellen Basslautsprecher (der sich oft auf der Rückseite des Fernsehers befindet), auf integrierte Soundbars und auf die Anzahl der einzelnen Lautsprecher.

Sony wirbt auch mit der "3D-Audio"-Fähigkeit der PS5, sodass gute TV-Lautsprecher bei der Markteinführung der Next-gen-Konsole noch wichtiger werden dürften.