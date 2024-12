Nieuwste update voor Google Pixel-telefoons voegt oplaadlimiet toe

De nieuwe functies die beschikbaar zijn geworden op Pixel-smartphones na de Pixel Drop van december bevatten een optie om het opladen te beperken tot 80%. Google heeft zojuist uitgelegd hoe de functie precies werkt.

In een verklaring aan Android Authority heeft Google bevestigd dat de update betekent dat bypass charging wordt ingeschakeld zodra de batterij 80% bereikt. Dit gebeurt wel alleen als je bij de batterijinstellingen deze limiet instelt. Voorlopig heb je alleen de keuze tussen de standaard optimalisatie en deze limiet van 80%. Je kan de limiet dus niet handmatig aanpassen naar bijvoorbeeld 70% of 90%.

Bij bypass charging wordt de batterij omzeild. Als de telefoon nog steeds is aangesloten op het stopcontact, wordt de stroom rechtstreeks naar de andere componenten gestuurd, waarbij de batterij met rust wordt gelaten. Dit zou een koelere, gezondere batterij moeten opleveren zodra grens van 80% wordt bereikt, omdat er geen stroom meer naartoe wordt gestuurd. Op die manier wordt je telefoon ook minder snel warm als je hem gebruikt terwijl hij oplaadt en al aan die 80% zit.

Know your limits

(Image credit: Future)

Het idee om een telefoon maar tot 80% op te laden, is dat de batterij langer gezond blijft: een batterij helemaal tot 100% opladen is niet gevaarlijk, maar zorgt wel voor snellere slijtage. Het is een functie die al een tijdje bestaat op Samsung-telefoons, iPhones en verschillende andere merken. Google is in feite vrij laat met de introductie.

Het is niet duidelijk welke Google Pixel-telefoons de functie precies hebben ontvangen in de Pixel Drop. Op de Google Pixel 9-serie is de limiet van 80% alleszins toegevoegd aan de batterijinstellingen. Als je dit zelf controleren op jouw Pixel, ga dan gewoon naar de batterijinstellingen en van daaruit zoek je het submenu voor oplaadoptimalisatie.