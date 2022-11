Was ist 8K-TV? Welche sind die besten Fernseher im Jahr 2022?

8K-Inhalte sind da. 8K-Fernsehen ist jetzt eine Sache, und in fünf Jahren wird es alltäglich sein. Doch was genau ist 8K-Fernsehen, wie sieht es aus und warum sollte es dich interessieren? Hier erfährst du alles, was du über den neuen Auflösungsstandard wissen müssen, der unsere Wohnzimmer erobern wird. Wir sagen dir auch, welche TVs 2022 die Besten sind.

Was ist 8K TV?

Der Begriff 8K bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen ein Bild besteht. Ein 8K-Fernseher ist ein Gerät, das ein Bild mit einer Breite von 8.000 Pixeln und einer Tiefe von 4.000 Pixeln anzeigen kann. Das ist deutlich mehr als das 2.000 Pixel breite Bild, das bei hochauflösenden Fernsehgeräten (HD) erstmals 2009 eingeführt wurde.

Der Vorteil einer höheren Pixeldichte in einem Bild ist, dass du im Vergleich zu einem Bildschirm mit geringerer Auflösung mehr Details erkennen kannst. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Größe des Bildschirms, auf dem du die Inhalte betrachtest. Bei einem 50-Zoll-Standardbildschirm beispielsweise ist ein deutlicher Unterschied zwischen 4K- und 8K-Auflösung zu erkennen.

8K hat das Potenzial, Bilder zu erzeugen, die so realistisch sind, dass sie von der Realität nicht mehr zu unterscheiden sind.

Wie kann ich von einem 8K-Fernseher profitieren?

8K-Fernseher haben mehrere Vorteile, aber der wichtigste ist, dass sie noch mehr Details darstellen können als 4K-Fernseher. Mit 4K kannst du mehr Details sehen als mit HD, und 8K geht sogar noch einen Schritt weiter.

Je höher die Auflösung, desto mehr kannst du erkennen. Das ist besonders nützlich für Sportarten, bei denen man den Ball durch die Luft fliegen sieht, oder für Naturdokumentationen, bei denen man die winzigen Details im Fell der Tiere erkennen kann.

Ein weiterer Vorteil von 8K-Fernsehern (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist, dass sie in hellen Räumen gut aussehen, wo ältere TV-Technologien stumpf wirken können. Das liegt daran, dass die Pixel bei 8K-Fernsehern viel kleiner sind als bei anderen Technologien, sodass sie weniger Licht reflektieren.

Wann werden 8K-Fernseher verfügbar sein?

Samsung, Sony, LG und andere große Marken haben bereits moderne 8K-Fernseher auf den Markt gebracht und werden in naher Zukunft sicher auch weitere Modelle vorstellen.

Allerdings sind 8K-Fernseher nicht einfach 4K-Fernseher mit höherer Auflösung. Stattdessen handelt es sich um eine völlig neue Technologie, die eine ganz eigene Reihe von Display-Fortschritten nutzt, um ihre Funktionalität zu erreichen.

Bereits in Tests überzeugende Fernseher wie der Samsung GQ65QN800BT oder der LG 75SM9900PLA sind schon heute echte Alternativen zu den begehrten 4K-TVs auf dem Markt. Samsungs 8K-TV weiß visuell absolut zu überzeugen, bei LGs 75 Zoll (Öffnet sich in einem neuen Tab) 8K-Riese kann man hier durchaus von einem wahren Highlight sprechen.

Was können wir in Zukunft von 8K-Fernsehern erwarten?

Mit dem technologischen Fortschritt wird die Qualität von 8K-Fernsehern nur noch besser werden. Die Chips werden kleiner, weniger stromhungrig und leistungsfähiger sein. OLED (Öffnet sich in einem neuen Tab) (organische Leuchtdioden) und andere Display-Technologien werden billiger und effizienter werden.

Die Audioqualität wird sich verbessern. Höherwertige Modelle werden über mehrere Lautsprecher und virtuellen Surround-Sound verfügen.

Eines der aufregendsten Dinge an 8K-Fernsehern ist das Potenzial für Augmented Reality (AR). Diese Technologie wird schon seit einigen Jahren diskutiert, hat aber noch nicht den Mainstream erreicht. Im Grunde geht es darum, Computergrafiken über die reale Welt zu legen. Stell dir vor, du könntest mit einer Brille herumlaufen, mit der du nicht nur siehst, wohin du gehst, sondern die dir auch Informationen über das, was du siehst, anzeigt.

Solltest du heute einen 8K-Fernseher kaufen?

Die kurze Antwort lautet: Ja, wenn du es dir leisten kannst.

Es besteht jedoch kein Grund zur Eile und zum Kauf eines neuen 8K-Fernsehers. In den kommenden Jahren wird noch genügend Zeit für ein Upgrade sein.

Dennoch gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn du einen 8K-Fernseher kaufen möchtest.

Nicht alle 8K-Fernseher sind gleich. Genauso wie 4K-Fernseher in ihrer Qualität stark variieren können, gilt dies auch für 8K-Fernseher. Zweitens profitieren größere Fernsehgeräte stärker von einem Upgrade auf 8K. Das liegt daran, dass deine Augen auf kleinen Bildschirmen nicht so viele Details erkennen können.

8K-Fernseher bringen dich näher an das Erlebnis heran, als du es mit einem normalen Fernseher erreichen könntest. Das Fazit ist, dass die 8K-Technologie auf dem Vormarsch ist. Sie hat bereits einige wirklich beeindruckende Inhalte hervorgebracht und wird in den kommenden Jahren noch besser werden.

Wenn du das Geld hast, ist es keine schlechte Idee, dir jetzt einen 8K-Fernseher zuzulegen. Auf diese Weise kannst du die Vorteile so schnell wie möglich genießen.

Top-Fernseher 2022: Samsung GQ55QN95BAT

2022 ist noch nicht das Jahr der 8K-TVs gewesen, zumeist sind es 4K-Fernseher, die über den Ladentisch gegangen sind. Nicht ganz ohne Grund, wie die besten Fernseher des Jahres eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Der Samsung GQ55QN95BAT ist der 4K-Fernseher, den du wählen solltest, wenn du auf der Suche nach einem schlanken, eleganten und besten Fernseher 2022 bist. Dieser 55-Zoll-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) bietet ein außergewöhnliches Fernseherlebnis. Die Bildqualität und die Farbwiedergabe sind besonders schön, und auch der Ton ist angemessen.

Nicht ohne Grund ist der Samsung GQ55QN95BAT das "Produkt des Jahres 2022" in der Kategorie TV-Geräte.

Wenn es etwas größer sein darf: Sony XR-65A90J

Der Sony XR-65A90J ist ein großartiger 65-Zoll-Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab), der ein außergewöhnliches Fernseherlebnis bietet. Dieser Fernseher ist für Menschen, die ein umfassendes TV-Erlebnis und einen großen Bildschirm wünschen.

Wenn du ein Cineast bist oder eine hervorragende Bildqualität wünschst, ist der XR-65A90J von Sony eine hervorragende Wahl. Der hohe Kontrast, die scharfen Farben und die tiefen Schwarztöne tragen zu seiner exzellenten Bildqualität bei.

Satte 98 von 100 möglichen Punkten erreicht dieser Fernseher in den Testberichten.

Wenn es doch gleich 8K sein darf: LG OLED77Z29LA

Mit dem LG OLED77Z29LA wartet die Zukunft zu Hause auf dich. Alles, was du brauchst, ist dieser Fernseher. Der LG hat ein extrem scharfes 8K-Display und verfügt über eine hervorragende Oberflächenhelligkeit.

Das LG OLED-Flaggschiff ist dank seines außergewöhnlichen Kontrasts, des perfekten Schwarzwerts und der unendlichen Farbpalette der beste Fernseher, den du derzeit kaufen kannst.

Natürlich hat das alles seinen Preis.

Dennoch: Beim LG OLED77Z29LA handelt es sich um einen echten Premium-Fernseher.